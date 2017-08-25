Фурсенко: "Зенит" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
"Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. "Реал Сосьедад" будет посильнее остальных. Хотя с "Русенбургом" мы играли в своё время, очень крепкие ребята. "Зениту" будет сложно, но всё возможно. С таким составом мы просто обязаны выходить из группы", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" попал в одну группу с испанским "Реалом Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".
Не пропустите: Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Каталонцы гостят у басков: "Барселона" едет сражаться с "Алавесом"
-
Очередной разгром? "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Лестер"
-
А почему бы и нет? "Дженоа" попытается обыграть "Ювентус" дома второй год подряд
-
Бремен на растерзание: "Бавария" отправляется в гости к "Вердеру"
-
Интриги не вышло: ПСЖ легко обыгрывает "Сент-Этьен"
Лента новостей
-
Мисс Бекири - подруга Андерса Линдегаарда
-
В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"
-
Каталонцы гостят у басков: "Барселона" едет сражаться с "Алавесом"
-
Коутиньо не хочет играть за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов
-
Очередной разгром? "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Лестер"
-
Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Ригони получил дебютный вызов в сборную Аргентины
-
А почему бы и нет? "Дженоа" попытается обыграть "Ювентус" дома второй год подряд
-
"Уотфорд" интересуется защитником "Арсенала"
-
Скрипченко: "Благодарен команде за настрой на игру"
-
"Бетис" – "Сельта" - 2:1 (обзор)
-
Бремен на растерзание: "Бавария" отправляется в гости к "Вердеру"
-
"Бетис" на своём поле взял верх над "Сельтой"
-
Семак: "В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо"
-
Погба призвал уважать футболистов-геев
-
"Белененсеш" и "Витория Сетубал" разошлись миром
-
"Халл" – "Болтон" - 4:0 (обзор)
-
"Галатасарай" – "Сивасспор" - 3:0 (обзор)
-
ПСЖ – "Сент-Этьен" - 3:0 (обзор)
-
"Кёльн" – "Гамбург" - 1:3 (обзор)