Фурсенко: "Зенит" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы"



Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. "Реал Сосьедад" будет посильнее остальных. Хотя с "Русенбургом" мы играли в своё время, очень крепкие ребята. "Зениту" будет сложно, но всё возможно. С таким составом мы просто обязаны выходить из группы", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" попал в одну группу с испанским "Реалом Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".

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