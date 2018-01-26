Фурсенко: "Зенит" поддерживает решение Манчини по Шатову и Дзюбе"

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Фурсенко: "Зенит" поддерживает решение Манчини по Шатову и Дзюбе"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал решение главного тренера Роберто Манчини о переводе во вторую команду защитника Александра Анюкова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артёма Дзюбу

"Решение о выведении Анюкова, Шатова и Дзюбы из основного состава было принято совместно с главным тренером и согласовано с тренерским штабом. Мы поддерживаем Манчини, сейчас в команде шикарная атмосфера. Так бывает. Надо завоёвывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым, как Шатов и Дзюба. Шанс вернуться всегда есть. Для хороших футболистов двери никогда не закрыты. На вход в команду они тоже не закрыты. Возможны какие-то дополнительные перемещения. Трансферное окно открыто до 24 февраля", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил 34-летнему Анюкову роль играющего тренера во второй команде, выступающей в ФНЛ.

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