Фурсенко: "Зенит" прорвется с Манчини"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность в том, что главный тренер его команды Роберто Манчини сможет добиться успеха в клубе.

"Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол- такая сложная штука. Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой", - цитирует Фурсенко Р-Спорт.

Напомним, Фурсенко объяснил неудачную игру Ригони в матче с "Динамо". | soccernews.ru