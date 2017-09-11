Фурсенко: "Зенит" прорвется с Манчини"

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Фурсенко: "Зенит" прорвется с Манчини"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность в том, что главный тренер его команды Роберто Манчини сможет добиться успеха в клубе.

"Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол-  такая сложная штука. Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой", - цитирует Фурсенко Р-Спорт.

Напомним, Фурсенко объяснил неудачную игру Ригони в матче с "Динамо". | soccernews.ru

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