Фурсенко: "Зенит" рассчитывает на Дзюбу"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о своем отношении к форварду своей команды Артему Дзюбе.

"Я всегда относил Артема к основным игрокам "Зенита". Мы на него рассчитываем. У нас есть игрок, кто-то пытается его купить - это нормальная ситуация в трансферное окно. Ещ" раз повторюсь, я всегда считал Арт"ма игроком основного состава. Мы его ценим и любим", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Мевля прокомментировал свой переход в "Зенит". | soccernews.ru