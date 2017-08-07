Фурсенко: "Зенит" сыграл настолько правильно, что "Спартак" не сумел ничего сделать"

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Фурсенко: "Зенит" сыграл настолько правильно, что "Спартак" не сумел ничего сделать"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал разгром своей командой московского "Спартака".

"Впечатления от матча - фантастические, два месяца после возвращения на пост президента клуба не прошли даром. У нас - шикарный ансамбль исполнителей, и сегодня он подарил нам прекрасный футбольный спектакль. В их числе - и Кокорин, и Ерохин, и Кришито, и Кузяев. Ребята - просто красавцы. Роберто Манчини тактически полностью переиграл своего оппонента Массимо Карреру. Мы играли настолько правильно, что "Спартак" ничего не смог сделать", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, Фурсенко выступил на чествовании Кержакова. | soccernews.ru

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