Фурсенко: "Зенит" сыграл настолько правильно, что "Спартак" не сумел ничего сделать"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал разгром своей командой московского "Спартака".

"Впечатления от матча - фантастические, два месяца после возвращения на пост президента клуба не прошли даром. У нас - шикарный ансамбль исполнителей, и сегодня он подарил нам прекрасный футбольный спектакль. В их числе - и Кокорин, и Ерохин, и Кришито, и Кузяев. Ребята - просто красавцы. Роберто Манчини тактически полностью переиграл своего оппонента Массимо Карреру. Мы играли настолько правильно, что "Спартак" ничего не смог сделать", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, Фурсенко выступил на чествовании Кержакова. | soccernews.ru