Фурсенко: "Зениту" придется усилить еще пару позиций"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко раскрыл некоторые из трансферных планов своего клуба.

"Роберто Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок, и игроки очень техничные, очень быстрые. Это абсолютно соответствует философии Манчини. Поэтому они и в "Манчестер Сити" хорошо адаптировались, и я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть. Думаю, что нам придется еще пару позиций усилить для того, чтобы выглядеть хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков", - приводит слова президента "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко рассказал об обещании, которое сделал Дзюба. | soccernews.ru