Фурсенко: "Зениту" придется усилить еще пару позиций"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Фурсенко: "Зениту" придется усилить еще пару позиций"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко раскрыл некоторые из трансферных планов своего клуба.

"Роберто Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок, и игроки очень техничные, очень быстрые. Это абсолютно соответствует философии Манчини. Поэтому они и в "Манчестер Сити" хорошо адаптировались, и я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть. Думаю, что нам придется еще пару позиций усилить для того, чтобы выглядеть хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков", - приводит слова президента "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко рассказал об обещании, которое сделал Дзюба. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов