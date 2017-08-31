Фурсенко: "Зениту" удалось создать новую команду"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о трансферной кампании своего клуба.

"Задумано было создать практически новую команду, что у нас и получилось. В клуб пришли 11 футболистов, 12 мы продали или отдали в аренду. Все нужно было сделать достаточно быстро, а главный тренер хорошо разбирается в аргентинском рынке. Поэтому упор был сделан именно на него...

Обычно команде нужно год-два, чтобы прийти в норму, а тут за два с половиной месяца у нас собралась боеспособная команда. Конечно, еще нужно время, чтобы притереться, но костяк команды уже есть", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко высказался о своем отношении к Дзюбе. | soccernews.ru