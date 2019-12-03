Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время

Пока "Ливерпуль" штампует победы, вырывая матчи на чемпионском характере, "Сити" плетется позади в группе догоняющих. Безусловно, ребятам Гвардиолы сдаваться пока рано, но и говорить об активной борьбе за чемпионство сейчас нельзя очень уж уверенно. Матч с "Ньюкаслом" в прошлом стал очередным подтверждением кризиса футболу Гвардиолы, который сейчас уже не дает того результата, что раньше. Однако, первые черты кризиса появились не на "Спорт Директ Арене", и даже не в ничейном матче ЛЧ против "Шахтера". Как ни странно, игровые проблемы "Сити" начали виднеться еще в выигранном матче против "Челси". Владение "Сити" в игре с "аристократами" достигло практически исторического антирекорда при Гвардиоле. "Горожане" владели мячом всего 46% времени, а это ничтожно мало для команды, которая, прежде всего, акцентирует внимание на позиционных атаках. "Челси" удалось настолько разбить структуру игры "Сити" прессингом и активными действиями, что по ходу игры Гвардиола перешел на схему 4-2-3-1 с расположением в опорной зоне не только Гюндогана, но и Кевина Де Брюйне. А это уже явный сигнал к тому, что первоначальный план Пепа провалился. Фактически выбор 4-2-3-1 вместо 4-3-3 – это признание уровня соперника и больший акцент на контроле средней зоны, чем на агрессивных действиях в атаке (т.е. игре с большим количеством действий в финальной трети).

Но матч с "Челси" – это, на самом деле, только вершина айсберга. На самом деле в этом сезоне футбол "Сити" не является гарантией полного доминирования над соперниками. Общие тенденции на протяжении сезона очень явно об этом свидетельствуют. Прежде всего, у "Сити" просел контроль соперника и игра в обороне (что и так не было сильной стороной команд Пепа в любое время). По сравнению с двумя чемпионскими сезонами, "горожане" стали вдвое хуже обороняться у своих ворот. Если раньше для гола соперник "Сити" в среднем наносил 9-10 ударов, то теперь 5-6. Поэтому команда Гвардиолы пропускает в среднем не менее одного мяча за игру (1.07), тогда как в прошлом сезоне "горожане" пропускал в среднем 0.6 мяча за игру, а в позапрошлом – 0.71. На фоне современных трендов в игре, роста популярности и понимание использования контрпрессинга, важности атакующей игры на переходах владения, старый-добрый испанский комбинационный футбол потерял свою важность. Краеугольным камнем стала немецкая тренерская школа, которая задает тренды, не требуя для этого такого уровня игроков, а значит она больше подходит для нетопових клубов (но не исключает и топов). Недаром сегодня востребованность Клоппа или того же Почеттино (который имеет схожие взгляды на футбол, пусть и по-другому их реализует) выше, чем того же Гвардиолы. Объяснение простое: футбол Пепа подходит только клубам, для которых уже мало одних только побед, и они хотят побеждать с определенным лоском.

Гвардиола тоже менялся со временем, постепенно пытаясь найти решение против соперников, которые по-новому подстраивали свой футбол сопротивления игре соперника в короткий пас. И получилось так, что его нынешний "Сити" стал гораздо ближе не до немецком стиля, а, скорее, к классическим образцам "Реала" лучших матчей при Зидане. Структура владения стала шире, команда играет в более вертикальный футбол, зависимость от индивидуальных действий отдельных игроков стала еще ощутимее, чем при использовании позиционного футбола образца "Сити" в сезоне 2017/18. Яркая игра Де Брюйне и местами Мареза/Агуэро позволяет команде вытаскивать сначала неудачные матчи (например, индивидуальные качества помогли спасти упомянутую выше встречу позапрошлого тура с "Челси"), но на длинной дистанции этого мало. Все-таки в чемпионатах система игры имеет больший вес, чем отдельные личности. Сам Пеп многократно доказывал это раньше. Например, в прошлом сезоне Гвардиола вылетел из ЛЧ от "Тоттенхэма", но на длинной дистанции, благодаря лучшему качеству игры, значительно превзошел "шпоры".

Лучший ответ демонстрирует Брендан Роджерс. Наставник "Лестера" очень хорошо изменил подходы к игре за время своего отсутствия в Премьер-лиге. Роджерсу удалось подстроить собственные идеи под современные тренды, связав комбинационный футбол с активными действиями на переходах владения. Более того, Роджерс значительно улучшил структуру обороны, поэтому его "Лестер" на сегодня – наиболее непробиваемая команда АПЛ – в среднем пропускает всего 0.61 мяча за игру. Зато эффективность атаки "лис" – на одном уровне с "Ливерпулем" и "Челси". И это при том, что состав "Лестера" укомплектован более скромными игроками. Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость состава "Лестера" – только восьмая в лиге. Таким образом можно предположить, что Гвардиола впервые в карьере не сумел сыграть на опережение. В Германии (импровизации с использованием фланговых защитников в средней линии, изменение манеры игры команды в направлении "силового футбола") и в раннем "Сити" (уход от абсолютной игры в короткий пас и от жестко построенной структуры владения, более широкое расположение на половине соперника, "вертикализация" игры) ему удавалось предугадывать действия соперника и подстраивать игру команды под те идеи, которые предлагали соперники. Таким образом Гвардиола выигрывал игры разума у ​​наставников оппонентов. Сегодня, похоже, Пеп проиграл. Неудачи пока имеют локальный характер, но тенденции свидетельствуют: если Пеп снова не изменит свой футбол (причем кардинально) или не начнет работу с "гейм-чейнджером" а-ля молодой Лео Месси, частых потерь очков ему не избежать.

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов