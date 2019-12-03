Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время

Пока "Ливерпуль" штампует победы, вырывая матчи на чемпионском характере, "Сити" плетется позади в группе догоняющих. Безусловно, ребятам Гвардиолы сдаваться пока рано, но и говорить об активной борьбе за чемпионство сейчас нельзя очень уж уверенно. Матч с "Ньюкаслом" в прошлом стал очередным подтверждением кризиса футболу Гвардиолы, который сейчас уже не дает того результата, что раньше. Однако, первые черты кризиса появились не на "Спорт Директ Арене", и даже не в ничейном матче ЛЧ против "Шахтера". Как ни странно, игровые проблемы "Сити" начали виднеться еще в выигранном матче против "Челси". Владение "Сити" в игре с "аристократами" достигло практически исторического антирекорда при Гвардиоле. "Горожане" владели мячом всего 46% времени, а это ничтожно мало для команды, которая, прежде всего, акцентирует внимание на позиционных атаках. "Челси" удалось настолько разбить структуру игры "Сити" прессингом и активными действиями, что по ходу игры Гвардиола перешел на схему 4-2-3-1 с расположением в опорной зоне не только Гюндогана, но и Кевина Де Брюйне. А это уже явный сигнал к тому, что первоначальный план Пепа провалился. Фактически выбор 4-2-3-1 вместо 4-3-3 – это признание уровня соперника и больший акцент на контроле средней зоны, чем на агрессивных действиях в атаке (т.е. игре с большим количеством действий в финальной трети).

Но матч с "Челси" – это, на самом деле, только вершина айсберга. На самом деле в этом сезоне футбол "Сити" не является гарантией полного доминирования над соперниками. Общие тенденции на протяжении сезона очень явно об этом свидетельствуют. Прежде всего, у "Сити" просел контроль соперника и игра в обороне (что и так не было сильной стороной команд Пепа в любое время). По сравнению с двумя чемпионскими сезонами, "горожане" стали вдвое хуже обороняться у своих ворот. Если раньше для гола соперник "Сити" в среднем наносил 9-10 ударов, то теперь 5-6. Поэтому команда Гвардиолы пропускает в среднем не менее одного мяча за игру (1.07), тогда как в прошлом сезоне "горожане" пропускал в среднем 0.6 мяча за игру, а в позапрошлом – 0.71. На фоне современных трендов в игре, роста популярности и понимание использования контрпрессинга, важности атакующей игры на переходах владения, старый-добрый испанский комбинационный футбол потерял свою важность. Краеугольным камнем стала немецкая тренерская школа, которая задает тренды, не требуя для этого такого уровня игроков, а значит она больше подходит для нетопових клубов (но не исключает и топов). Недаром сегодня востребованность Клоппа или того же Почеттино (который имеет схожие взгляды на футбол, пусть и по-другому их реализует) выше, чем того же Гвардиолы. Объяснение простое: футбол Пепа подходит только клубам, для которых уже мало одних только побед, и они хотят побеждать с определенным лоском.

Гвардиола тоже менялся со временем, постепенно пытаясь найти решение против соперников, которые по-новому подстраивали свой футбол сопротивления игре соперника в короткий пас. И получилось так, что его нынешний "Сити" стал гораздо ближе не до немецком стиля, а, скорее, к классическим образцам "Реала" лучших матчей при Зидане. Структура владения стала шире, команда играет в более вертикальный футбол, зависимость от индивидуальных действий отдельных игроков стала еще ощутимее, чем при использовании позиционного футбола образца "Сити" в сезоне 2017/18. Яркая игра Де Брюйне и местами Мареза/Агуэро позволяет команде вытаскивать сначала неудачные матчи (например, индивидуальные качества помогли спасти упомянутую выше встречу позапрошлого тура с "Челси"), но на длинной дистанции этого мало. Все-таки в чемпионатах система игры имеет больший вес, чем отдельные личности. Сам Пеп многократно доказывал это раньше. Например, в прошлом сезоне Гвардиола вылетел из ЛЧ от "Тоттенхэма", но на длинной дистанции, благодаря лучшему качеству игры, значительно превзошел "шпоры".

Лучший ответ демонстрирует Брендан Роджерс. Наставник "Лестера" очень хорошо изменил подходы к игре за время своего отсутствия в Премьер-лиге. Роджерсу удалось подстроить собственные идеи под современные тренды, связав комбинационный футбол с активными действиями на переходах владения. Более того, Роджерс значительно улучшил структуру обороны, поэтому его "Лестер" на сегодня – наиболее непробиваемая команда АПЛ – в среднем пропускает всего 0.61 мяча за игру. Зато эффективность атаки "лис" – на одном уровне с "Ливерпулем" и "Челси". И это при том, что состав "Лестера" укомплектован более скромными игроками. Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость состава "Лестера" – только восьмая в лиге. Таким образом можно предположить, что Гвардиола впервые в карьере не сумел сыграть на опережение. В Германии (импровизации с использованием фланговых защитников в средней линии, изменение манеры игры команды в направлении "силового футбола") и в раннем "Сити" (уход от абсолютной игры в короткий пас и от жестко построенной структуры владения, более широкое расположение на половине соперника, "вертикализация" игры) ему удавалось предугадывать действия соперника и подстраивать игру команды под те идеи, которые предлагали соперники. Таким образом Гвардиола выигрывал игры разума у ​​наставников оппонентов. Сегодня, похоже, Пеп проиграл. Неудачи пока имеют локальный характер, но тенденции свидетельствуют: если Пеп снова не изменит свой футбол (причем кардинально) или не начнет работу с "гейм-чейнджером" а-ля молодой Лео Месси, частых потерь очков ему не избежать.