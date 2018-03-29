Футбол на льдине: фанатам ничего не помешает

Ученые в Гренландии сыграли в футболе на льдине, дрейфующей в океане.

Стоит отметить, что футбольная ассоциация Гренландии не является членом ФИФА и УЕФА, поэтому клубы и сборная страны не принимают участие в международных соревнованиях.

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