Футбол на льдине: фанатам ничего не помешает

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Футбол на льдине: фанатам ничего не помешает

Ученые в Гренландии сыграли в футболе на льдине, дрейфующей в океане.

Стоит отметить, что футбольная ассоциация Гренландии не является членом ФИФА и УЕФА, поэтому клубы и сборная страны не принимают участие в международных соревнованиях.

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