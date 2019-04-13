Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1

"Манчестер Юнайтед" должен найти пути, чтобы обыграть "Барселону", если команда хочет пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов (напомним, первый матч на "Олд Трафорд" завершился со счетом 0:1 в пользу "сине-гранатовых" – ред.). Однако унывать не стоит, ведь Англия знает много историй успеха от явных аутсайдеров.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

1. "Астон Вилла" 1:0 "Бавария"

Финал Кубка Европейских Чемпионов, 26 мая 1982 года.

Удивительный финал Кубка Европейских Чемпионов 1982 можно называть именем трех героев "Виллы": голкипера Найджела Спинка, который заменил травмированного Джимми Римера всего лишь после 10 минут матча и сделал 3 невообразимых сейва всего лишь во второй игре за основную команду; тренера Тони Бартона, скромного ассистента, который занял тренерский пост всего лишь 3 месяца назад, после увольнения Рона Сандерса; и Тони Морли, о котором незадолго до этого защитник "Баварии" Клаус Аугенталер в интервью Birmingham Mail сказал: "Танцор диско, покачай бедрами". А тот, между прочим, отдал голевую передачу на Питера Уика, решив исход поединка. Нынче никто не спорит, что в тот вечер "Бавария" играла лучше. Они разрывали оборону "львов" в первые 30 минут матча, и лишь усилия Спинка – и защитника Алана Эванса, который выбивал мяч буквально с линии – позволили оставить ворота сухими.

2. "Барселона" 1:2 "Данди Юнайтед"

Четвертьфинал Кубка УЕФА, 18 марта 1987 года.

Тренер "Данди" Джим МакЛин имел очень простое и короткое объяснение, почему его команда обыграла "Барселону" Терри Венейблса в четвертьфинале: "Пол Старрок порвал их оборону". Легенда клуба исполнила штрафной удар, после которого защитник Джон Кларк послал мяч точно в сетку ворот "блаугранас". А затем навесил еще раз – теперь на Яна Фергюсона, который и установил финальный счет встречи. Подопечные МакЛина выиграли и в первом матче этой стадии благодаря голу 20-летнего Кевина Галлахера. В итоге, "рекорды" "Барсы" во встречах с "Данди Юнайтед" выглядят вполне удручающе – 4 игры, 4 поражения.

3. "Абердин" 2:1 "Реал Мадрид"

Финал Кубка Обладателей Кубков, 11 мая 1983 года.

"Реал Мадрид" выиграл 6 европейских трофеев, а также 20 национальных титулов. "Абердин" дважды выиграл первый дивизион Шотландии и ни разу не пробивался дальше 3 раунда в международных турнирах. Однако, благодаря работе 41-летнего Сера Алекса Фергюсона "красные" выиграли трофей, который "сливочным", кстати, так и не покорился. Эрик Блек и Хуанито обменялись ранними голами, после чего удар Джон Хевита в дополнительное время решил вопрос в пользу "Абердина" (уже тогда Фергюсон показал свою силу замен, ведь автор решающего гола вышел на поле именно со скамейки – ред.). "Абердин" до сих пор остается последней шотландской командой, которая подняла над головой европейский турнир. "Мы должны сделать это для тебя [для Фергюсона]", – именно эти слова прозвучали от семерых игроков состава еще за долго до финала, а потом они пропели эту песню все вместе.

4. "Портсмут" 2:2 "Милан"

Групповой этап Кубка УЕФА, 27 ноября, 2008 года.

Тони Адамс не имел репутации очень успешного тренера, и его "удивительная" работа в "Портсмуте" не стала прорывной. Однако, несколько памятных моментов главный тренер создал. Один из них случился в рамках Кубка УЕФА 2008 года, когда английский клуб принимал "Милан". "Портсмут" находился в начале пути по исчезновению, но та игра пыталась всячески опровергнуть неоспоримый исход. Голы Кабула и Кану помогли "Порсмуту" выйти вперед со счетом 2:0. Однако, позже Роналдиньо смог отыграть 1 мяч, а за 2 минуты до конца основного времени матч Филипе Индзаги нашел момент, чтобы сравнять счет. "Парни чувствуют себя подавленными, они думали, что смогут сделать это", – сказал Тони Адамс после игры. "Портсмут" выиграл одну из четырех игр на групповом этапе и вылетел. Затем было банкротство и исчезновение.

5. "Хиберниан" 3:2 "Барселона"

Четвертьфинал Кубка Ярмарок (Кубка УЕФА), 22 февраля, 1961 года.

За три месяца до этой встречи "Барселона" сделала то, что не мог никто другой – выбила "Реал" из Кубка Европейских Чемпионов. Однако, в четвертьфинале Кубка Ярмарок (ранее на этот турнир приглашали, системы отбора как таковой еще не было) "сине-гранатовые" были биты "Хибернианом" из первого шотландского дивизиона. Первая игра на "Камп Ноу" закончилась со счетом 4:4, однако в Эдинбурге судьба не улыбнулась испанцам. Благодаря голу Джо Бейкера шотландцы вышли вперед, однако голы Эулохио Мартинеса и Шандора Кочиша выровняли ход встречи после того, как Томми Престон забил еще один мяч. В итоге все решилось за 5 минут до конца, когда арбитр назначил сомнительный пенальти. Бобби Кинлох воплотил стандарт в забитый гол, подарив фанатам "Хиберниана" памятную победу. "Барселона" всячески пыталась восстановить справедливость, но все, что могли сделать "сине-гранатовые" – это с громкими возгласами бежать за арбитром в самую глубь стадиона.

6. "Гленторан" 1:1 "Бенфика"

1/16 финала Кубка Европейских Чемпионов, 13 сентября 1967 года.

Больше 25 тыс. человек, которые пришли на стадион "Гленторана" в тот вечер, мечтали увидеть лишь одного футболиста – Эйсебио. Уже на 10 минуте чемпион Северной Ирландии повел в счете благодаря удару играющего тренера Джона Колрейна с точки. А когда вратарь Альберт Финлей взял пенальти от Джейме Граса, публика в Белфасте поверила в мечту обыграть "Бенфику" – одного из лидеров европейского футбола – на своем стадионе, но за 4 минуты до конца своей слово сказал Эйсебио. Вторая игра закончилась со счетом 0:0, и "Бенфика" в итоге оформила свой пятый выход в финал Кубка Европейских Чемпионов с 8 попыток. Тем временем "Гленторан" стал всего лишь второй командой в истории турнира, которая не пропустила на "Эстадио Да Луж". Было грустно вылетать из-за правила гостевого гола, которое ввели буквально в начале сезона – за несколько месяцев до встречи.