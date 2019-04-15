Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 3

Редакция Soccernews, при помощи портала FourFourTwo, продолжает рассказывать истории 27 аутсайдеров с Туманного Альбиона, которые в своем время сумели сделать то, чего от них никто не ждал на полях Европы.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

13. "Сент-Этьен" 1:4 "Ипсвич Таун"

Четвертьфинал Кубка УЕФА, 4 марта 1981 года

Когда Бобби Робсон и его банда прибыли на первый матч четвертьфинала Кубка УЕФА 1980/81 против "Сент-Этьена", местная публика удивилась опозданию: "Ипсвич" приехал за 2 часа до начала игры. Домашняя команда, в составе которой играли такие футболисты, как Мишель Платини, Патрик Баттистон и Джонни Реп, были очень уверенными после победы 5:0 над "Гамбургом" в предыдущем раунде, и первые 16 минут в их исполнении были очень даже неплохими. В итоге Рассел Осман, на которого была возложена задача остановить Платини, успешно справился с заданием, а позже Поль Маринер забил 2 гола, став главным героем матча и довершил разгром грозного "Сент-Этьена". "В футболе есть минуты, когда ты чувствуешь себя клоуном, но уже через минуту ты можешь превратится в чемпиона", – сказал Платини после матча. Ну а "Ипсвич Таун" дошел до финала и выиграл Кубок УЕФА.

14. "Бернли" 3:1 "Гамбург"

Четвертьфинал Кубка Европейских Чемпионов, 18 января 1961 года.

Согласно комментатору матча Кеннету Вольстенхолму, полу в тот вечер напоминало настоящее болото, а звуки на стадионе вписывались в концепцию "возрождения мертвецов". И все же "Бернли" играл в довольно интеллигентный футбол против "Гамбурга", возглавляемого Уве Зеелером. Голы Брайана Пилкингтона и Джеймса Робсона, как ожидалось, должны закончить это двухматчевое противостояние, но через 2 минуты после того, как счет стал 2:0, Герд Дофрел забил важнейший мяч. Игра закончилась со счетом 2:1, "Бернли" имел хорошие шансы на проход дальше, но уступил 4:1 в Германии. После матча у тренера англичан спросили, нет ли у его футболистов травм. Он сказал: "Нет, лишь только 11 разбитых сердец".

15. "Блэкберн Роверс" 4:1 "Русенборг"

Групповой этап Лиги Чемпионов, 6 декабря 1995 года

Определяющим моментом для "Блекберна" в той Лиге Чемпионов стала игра 5 тура против "Спартака", когда англичане еще могли надеяться хоть на какой-то выход из группы, пусть даже в Кубок УЕФА, но в итоге проиграли 3:0. Подсластить пилюлю удалось в последнем матче против "Русенборга" (победа выводила норвежцев в плей-офф ЛЧ). Майк Невелл забил 3 гола за 9 минут и стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов. Его рекорд смогли побить лишь в 2011 году, когда Бафетимби Гомис очень быстро настрелял хет-трик в ворота загребского "Динамо". Позже Невелл заявил: "Это не было уж очень хорошо, ведь мы уже вылетели".

16. "Фулхэм" 4:1 "Ювентус"

1/8 финала Лиги Европы, 18 марта 2010 года.

"В 9 случаях из 10 это не случится, но мы пойдем на риск", – верил Клинт Демпси перед матчем. После поражения 3:1 в Турине подопечные Роя Ходжсона горели 1:0 после 2 минут игры на "Кревен Котедж", и преимущество "старой синьоры" казалось просто непреодолимым. Тем не менее, Бобби Замора смог воспользоваться ошибкой Фабио Каннаваро, который грубо проехался по ногам Золтана Геры и получил красную карточку. Чуть позже Гера забил еще дважды и перевел игру в экстра-тайм. В дополнительное время Клинт Демпси окончательно "замочил" "Юве" четвертым голом и вывел команду в четвертьфинал. В итоге "Фулхэм" дошел до финала, где в то же дополнительное время был остановлен мадридским "Атлетико".

17. "Кардифф Сити" 1:0 "Реал Мадрид"

Четвертьфинал Кубка Обладателей Кубков, 10 марта 1971 года.

Европейские турниры создают неочевидных героев. Брайан Кларк, выпущенный только потому, что Алан Варбойз не имел права участвовать в матче, и 17-летний мудрец Найджел Рес обманули двоих защитников и оформили гол в ворота мадридского "Реала", заставив 47-тысячную публику домашнего стадиона бесноваться в экстазе. 3 года назад "Кардифф" был в шаге от финала Кубка Обладателей Кубков, и в этот раз, в четвертьфинале, они снова поплатились за свою расточительность. Валийцы создали достаточно шансов, чтобы забить еще несколько голов своим оппонентам, но не смогли ничего реализовать, а в Мадриде проиграли со счетом 2:0 и вылетели. Единственное, что удалось привезти из Испании – это золотые часы и несколько футболок лучших игроков "сливочных".

18. "Саутгемптон" 4:0 "Марсель"

Первый раунд Кубка Обладателей Кубков, 15 сентября, 1976 года.

Святые шокировали всех ценителей Кубка Английской Лиги, когда, будучи командой второго дивизиона, обыграли "Манчестер Юнайтед" и пробились в основной раунд Кубка Обладателей Кубков. В первой же встрече их ждала стычка с "Марселем". Первый матч был закончен на 35 минуте, когда Малколм Валдрон, Мик Чаннон и Петер Осгуд забили на протяжении бешенного 4-минутного отрезка. Ян Тёрнер не позволил французам забить пенальти, а позже Чаннон с точки установил окончательный счет встречи – 4:0. "Марсель" выиграл ответный матч (который был омрачен дракой на поле), со счетом 2:1, но это никак не помогло. "Святые" прошли в следующий раунд, где по сумме двух встреч уступили "Андерлехту".

19. "Шеффилд Уэнсдей" 4:0 "Рома"

Второй раунд Кубка Ярмарок, 29 ноября, 1961 года.

Подопечные Вик Бакингхема, который до этого руководил "Аяксом", а после "Барселоной" и "Севильей", заняли второе место в элитном английском дивизионе и в совершенно бешенном стиле одолели "Лион" в первом раунде Кубка Ярмарок, попав на "Рому". На "Хилльсборо" "Шеффилд" победил усилиями Геральда Янга, который оформил хет-трик (позже он будет переведен в центр защиты и забьет 13 голов за 14 лет в клубе). Во втором матче "Рома" выиграла 1:0, но это ровным счетом ничего не значило. В следующем раунде англичане выиграют "Барселону" в первом матче со счетом 3:2. Газеты "Шеффилда" напишут "Кочиш, Гарай, Эваристо: пол миллиона фунтов талантов были сметены ураганом под названием "Шеффилд Уэнсдей". Однако, на "Камп Ноу" англичане проиграли и не смогли пробиться в полуфинал.