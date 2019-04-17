Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 4

Редакция Soccernews, при помощи портала FourFourTwo, продолжает рассказ о 27 британских аутсайдерах, которые в своем время сумели сделать то, чего от них никто не ждал на полях Европы. Завершающая часть!

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

20. "Болтон" 1:0 "Атлетико" Мадрид

1/16 финала Кубка УЕФА, 14 февраля 2008 года

"Болтон" уже набрал несколько "аутсайдерских" баллов в том розыгрыше Кубка УЕФА, сыграв, например, с "Баварией" со счетом 2:2. Однако стадия 1/16 финала, где в соперниках был "Атлетико", воспринималась как довольно мощный и серьезный барьер, и продвижение по турниру считалось маловероятным. Тем более, что главный тренер Гари Мегсон считал еврокубком отвлекающим фактором, который не дает полноценно сосредоточиться на делах внутри чемпионата. Несмотря на все "усилия" Мегсона, англичане выиграли первый матч со счетом 1:0, благодаря единственному голу Эль-Хаджи Диуфа на День Святого Валентина, а молодой Серхио Агуэро решил поскандалить с Маттом Тейлором и схлопотал удаление. На "Висенте Кальдерон" команды не забивали друг другу. Интересно, кто-то в Англии видел ответный матч? Ведь его даже не показывали по телевизору!

21. "Интер" Милан 1:2 "Бирмингем"

Полуфинал Кубка Ярмарок, 19 апреля 1961 года.

Мало кто помнит, но "Бирмингем" стал первой английской командой, которая смогла дойти до финала европейского турнира. В 1960 году они вышли в финал Кубка Ярмарок, но проиграли "Барселоне" со счетом 4:1 после домашней встречи (0:0). Через 12 месяцев они снова сыграли в финале против "Ромы". "Голубые" пообещали Английской Федерации футбола, что улучшат свой прошлогодний дисциплинарный рекорд – 5 игроков были удалены по ходу матчей прошлогоднего Кубка Ярмарок. Проигнорировав кричалку "английские ублюдки", пропетую фанатами "Интера" в домашнем (для Интера!) матче полуфинала, "Бирмингем" выиграл со счетом 2:1. Следующий раз английской команде удастся обыграть "Интер" в Италии более чем через 40 лет. Этой командой станет "Арсенал".

22. "Данди Юнайтед" 8:1 "Кельн"

Предварительный раунд Кубка Европейских Чемпионов, 5 сентября 1962 года.

Несмотря на то, что Алан Гильзин (будущий король "Уайт Харт Лейн") оформил хет-трик в двухматчевом противостоянии "Данди" – "Кельн", которое в итоге закончилось со счетом 8:5, главным героем битвы стал вратарь Берт Слаттер, который присоединился к "Данди" после игры в "Ливерпуле" (в то время "Данди" и "Ливерпуль" возглавляли два брата – Боб Шенкли и Билл Шенкли). Несмотря на то, что "Кельн" был регулярным крепким участником еврокубков, команда с ФРГ была сбита с толку ловкими пасами и хитрым движением хозяев. Да еще и голкипер Фритс Еверт был травмирован в столкновении, и на его место пришлось поставить номинального правого защитника Тони Рега, пока не подготовится замена. В Кельне месть получилась довольно брутальной и кровавой. Голкиперу шотландцев Берту Слаттеру разбили голову, но, когда немецкие медики попытались довести его до машины скорой помощи, он подпрыгнул и самостоятельно отправился в раздевалку, оставляя после себя яркие следы крови. На ворота пришлось стать полевому игроку, а Слеттер вскоре вернулся и с уже перевязанной головой и занял позицию на правом фланге. После того, как "Данди" пропустил несколько голов, Слеттер вернулся обратно в ворота. Несмотря на весь ужас – "Данди" пришлось использовать полицейских собак, чтобы защитится от злых и агрессивных фанатов – победа не была случайной. В дальнейшем "Данди" прошел "Спортинг" и "Андерлехт", а сошел с дистанции лишь в полуфинале, проиграв будущему обладателю трофея – "Милану".

23. "Бавария" 1:2 "Норвич"

Второй раунд Кубка УЕФА, 20 октября 1993 года.

"Джереми Госс – просто посмотри на это!". Джон Мотсон идеально резюмировал момент, когда полузащитник "Норвича" нанес отличный удар с 20 ярдов, оставив кипера "Баварии" Реймонда Ауманна в роли стороннего наблюдателя. Слабая игра в защите от 32-летнего Лотара Матеуса позволила Госсу открыть счет, после чего Марк Боуен сделал счет 2:0 на рубеже первого получаса игры. Несмотря на то, что Матеус неплохо разгонял атаки, и после одной из них Кристиан Нерлингер один мяч отквитал, "Норвич" все равно стал первой английской командой, которая победила "Баварию" в Мюнхене, а заодно и прошла в следующий раунд, где уступила "Интеру".

24. "Тоттенхэм" 3:1 "Интер"

Групповой этап Лиги Чемпионов, 2 ноября 2010 года.

"Шпоры" были просто рады играть в Лиге Чемпионов – "Интер" пытался защитить титул. Однако, через 2 недели после того, как "Тоттенхэм" практически смог совершить камбек с 4:0, проиграв со счетом 4:3, миланские футболисты были просто разрушены безудержными "шпорами" и их главной силой – Гаретом Бейлом. Валиец отдал голевые передачи на Питера Крауча и Романа Павлюченко, а также устроил мучительную ночку для правого защитника Майкона. После матча Бейл получил новую кричалку в свою честь: "Такси для Майкона". На а "шпоры" вышли в плей-офф с первого места, где в 1/8 прикончили еще одну миланскую команду.

25. "Мидлсбро" 4:2 "Стяуа Бухарест"

Полуфинал Кубка УЕФА, 27 апреля 2006 года.

К 25 минуте ответного полуфинального матча Кубка УЕФА 2005/06 "боро" горел 2:0, и 3:0 по сумме двух матчей, а также потерял своего капитана Гарета Саутгейта из-за травмы. У тренера не было другого выбора, кроме как выпустить форварда Массимо Маккароне. Итальянцу понадобилось всего 8 минут, чтобы забить. У "Мидлсбро" было 57 минут, чтобы забить еще 3 гола, и Стюарт Даунинг сумел обеспечить нужную цель. Он отдал 3 голевые передачи, после которых забивали Видука, Ригготт. Болельщики скандировали "нам нужно лишь еще раз", Даунинг получил игровой снаряд на левом фланге и навесил на Маккароне, который и установил итоговый счет встречи за минуту до конца основного времени. После подобного героизма казалось, что "боро" возьмет кубок, но "Севилья" – а кто же еще? – была против этого.

26. "Кельн" 0:1 "Ноттингем Форест"

Полуфинал Кубка Европейских Чемпионов, 25 апреля 1979 года.

"Лесники" были аутсайдерами по ходу всей еврокампании, которая, к тому же, была для них первой. Однако, перед первым полуфинальным матчем ассистент главного тренера "Ноттингема" Питер Тейлор заявил игрокам, что их соперники из Кельна просто никчемные. Через 90 минут "лесники" на последних минутах вырвали ничью 3:3 и немцы были уверенны, что в ответном матче они легко пройдут англичан. Ни одна команда не проходила в финал, когда ей нужно было только побеждать в ответном матче полуфинала, но "Форрест" сделал это благодаря единственному голу Яна Бойера. Два года назад "Ноттингем" играл во втором английском дивизионе, а через несколько недель они будут держать в руках европейский трофей, победив в финале шведский "Мальме".

27. "Рексем" 1:0 "Порту"

Первый раунд Кубка Обладателей Кубков, 19 сентября 1984 года.

"Рексем" был абсолютным аутсайдером турнира, в том числе потому, что команда получила право на участие в Кубке Обладателей Кубков просто потому, что "Шрусбери Таун", который на самом деле выиграл Кубок Уэльса, был английским коллективом. В первом раунде валийцы играли с "Порту", и, даже несмотря на домашнюю победу 1:0, все считали, что ответный матч станет легкой прогулкой для португальцев. Когда "Порту" повел 3:0 к 38 минуте, в адрес "Рексема" уже писались некрологи. И даже когда Джейк Кинг отметился дублем, никто не верил в валийцев, ведь очень скоро Паолу Футре сделал счет 4:2. Точку в матче поставил молодой Барри Хорн, который забил на 89 минуте, сделал счет 4:3 и позволил "Рексему" пройти дальше за счет гостевых голов.