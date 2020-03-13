Футбол тоже заботится об экологии! Спорим, вы даже не знали, что эти 7 стадионов имеют статус "эко-френдли"

Футбол считается игрой, которая всегда быстро применяла различные инновации. Например, систему определения гола или видео-рефери. Но не так давно сложился новый тренд, который напрямую не касается игры. Речь идет об "эко-френдли" стадионах. Это влияет не только на игру, но и на планету. Мы, с помощью некоторых иностранных источников, собрали 7 примеров таких стадионов.

"Эстадио Минейрао", Бело Оризонти, Бразилия

Сколько вмещает: 62 457

Когда построен: 1959 (реконструкция в 2012)

Цена: 350 млн долларов

Бразилия обычно ассоциируется с тремя вещами: футболом, солнцем и самбой. Поэтому было логично совместить две из трех составляющих в реконструкции стадиона к Чемпионату Мира 2014. В конечном итоге все получилось: первый стадион с крышей, которая накапливает солнечную энергию. Причем электричество идет не на стадион, а на соседние участки, обеспечивая электричеством около 1000 домов ежегодно. Впрочем, этот стадион не стал очень счастливым для Бразилии: именно здесь местная сборная проиграла 1:7 Германии в полуфинале Чемпионата Мира

"Нью Лоун", Глостершир, Англия

Сколько вмещает: 5 032

Когда построен: 2006

Цена: 4,3 млн долларов

Вероятно, вы ничего не знаете об английском клубе "Форест Грин Роверс" (если вы не фанат английской Лиги 2, или не смотрите на ютубе прохождения знаменитого футбольного симулятора), но когда речь идет об ответственном потреблении, они находятся на чемпионском уровне. Этот клуб – наиболее "эко-френдли" футбольный клуб в мире – он не просто пытается поддерживать экологию, а сделал это смыслом своего существования. На домашнем стадионе "Форест Грин Роверс" первый в мире органический газон, перерабатывается дождевая вода, которая поливает газон, а во время матчей болельщикам предлагают только веганский пищу. А в будущем клуб планирует построить еще больший стадион, который будет улучшать экологию региона.

"Сигнал Идуна Парк", Дортмунд, Германия

Сколько вмещает: 81 359

Когда построен: 1974 (реконструкция в 2006)

Цена: 226 млн долларов

В Дортмунде существует одно магическое слово, и это не "гегенпрессинг". Это "фотовольтаика" – метод преобразования солнечной энергии напрямую в электричество. Какое к этому отношение имеет стадион "Боруссии"? "Сигнул Идуна Парк", как и тренировочный комплекс клуба, использует только зеленую энергетику, получаемую этим способом. Просто и чисто!

"Принцес Парк", Дартфорд, Англия

Сколько вмещает: 4 100

Когда построен: 2006

Цена: 10 млн долларов

Стадион клуба "Дартфорд" имеет "живую крышу", которая включает натуральную систему фильтрации воздуха, солнечные батареи для производства энергии, систему переработки дождевой воды. Кроме того, на входе в стадион стоит деревянная скульптура, которая служит напоминанием об экологической философию клуба.

"Амстердам Арена", Амстердам, Нидерланды

Сколько вмещает: 53 502

Когда построен: 1996

Цена: 159 млн долларов

Самый большой стадион в Нидерландах является домом футбольного клуба "Аякс" и национальной сборной по футболу. Но он также является прекрасным примером, как большие стадионы могут поддерживать экологию. На крыше размещены 4200 солнечных батарей, система переработки дождевой воды, вокруг стадиона также размещены ветряные мельницы. Если этого недостаточно, то на арене установлены первые в мире сиденья, которые можно переделать. Забудьте о пластиковые стулья: на "Амстердам Арене" вы будете сидеть на кресле, которое сделано из сахарного тростника!

"Авива", Дублин, Ирландия

Сколько вмещает: 51 700

Когда построен: 2010

Цена: 464 млн долларов

Если кто-то и знает толк в зеленом образе жизни, то это Ирландия. Поэтому неудивительно, что самый большой стадион страны является "эко-френдли". Газон поддерживается в надлежащем состоянии благодаря переработанной энергетике. Когда-то на арене были большие баннеры с мощной подсветкой, но их убрали, чтобы сэкономить выбросы углекислого газа на 2000 тонн.

"МетЛайф Стэдиум", Нью-Йорк, США

Сколько вмещает: 82 566

Когда построен: 2010

Цена: 1 млрд 740 млн долларов

Это не только футбольный стадион, но эта арена приняла немало именно футбольных матчей, потому и попала в список. А кто же тогда является хозяином "МетЛайф"? Стадион делят между собой два клуба по американскому футболу ("Джетс" и "Джайантс"). Но дело не в этом: для строительства стадиона использовали 40 000 тонн переработанной стали, стулья сделаны из пластика, который можно переделать, а энергию для стадиона генерирует крыша. Даже центр мирового капитализма старается делать что-то для менее пагубного влияния на окружающий мир!

* статья была написана при помощи материалов из иностранных источников