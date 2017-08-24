Футбол в праздник: "Александрия" и БАТЭ оспорят выход в группу ЛЕ
"Александрия" – БАТЭ
Стадион: "Ника" (Александрия, Украина)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Мирослав Зелинка (Чехия)
В День 26-й годовщины независимости Украины украинская "Александрия" разыграет с борисовским БАТЭ путевку в групповой раунд Лиги Европы. Изначально фаворитом в этой паре считался более опытный в еврокубках белорусский клуб. Однако после ничьей в Борисове украинцы имеют, как минимум, равные шансы, чтобы впервые в своей истории попасть в основной раунд второго по значимости европейского клубного турнира и устроить своим болельщикам двойной праздник.
Ничья 1:1 первого матча дает небольшое преимущество "Александрии". Команде Владимира Шарана не нужно сломя голову лезть в атаку. Абсолютно точно, что "горожан" устроит и нулевая ничья. Однако, как отметил на предматчевой пресс-конференции наставник украинской команды, играть на 0:0 его подопечные не будут. На глазах собственных болельщиков "Александрия" постарается сыграть в свой футбол, про который тренер не мыслит без голов. Гостям же забивать нужно обязательно, но, думается, и они не будут форсировать события в матче. Если счет в поединке долгое время будет оставаться безголевым, то активность игроков БАТЭ мы, скорее всего, увидим в последние 15-20 минут встречи.
Перед матчем Владимир Шаран столкнулся с немалыми кадровыми проблемами. Участие в игре не сможет принять целый ряд важных футболистов. Сергей Басов, Андрей Запорожан, Антон Шендрик и Артем Щедрый – травмированы, у Артема Поляруса ангина, а Михаил Козак выступает сейчас в рядах Студенческой сборной Украины. Наставнику "горожан" придется серьезно поломать голову над тем, кого выпустить на исторический для команды матч. У Александра Ермаковича подобных проблем с выбором состава нет. Максимум, что может предпринять тренер белорусов, так это немного видоизменить состав, который выходил в Борисове.
Между двумя очными играми "Александрия" и БАТЭ провели встречи внутренних чемпионатов. Украинцы довольствовались нулевой ничьей во Львове против "Карпат". А вот клуб из Борисова и вовсе проиграл минскому Крумкачы (2:3). Причем команда Ермаковича отыгрывалась с 0:2 в той встречи, но выровнять положение так и не сумела.
В Александрии все билеты проданы. На КСК "Ника" ожидается аншлаг. Поможет ли он украинскому клубу устроить двойной праздник для своих болельщиков?
Интересные факты противостояния "Александрии" и БАТЭ:
БАТЭ никогда не выигрывал у команд из Украины (-3=2)
"Александрия" может впервые попасть в групповой раунд ЛЕ
В клубном рейтинге УЕФА БАТЭ занимает 82 место, "Александрия" – 163-е
Ориентировочные составы на игру:
"Александрия": Панькив – Бацула, Бондаренко, Гитченко, Чеботаев, Банада, Каленчук, Цуриков, Грицук, Старенький, Ситало.
БАТЭ: Щербицкий – М.Володько, Милунович, Бульят, Бага, Драгун, А.Володько, Иванич, Гордейчук, Стасевич, Родионов.
Прогноз на матч "Александрия" – БАТЭ:
Как это ни странно, но букмекеры считают фаворитом ответной встречи именно "Александрию" (коэффициент 2.20 баллов). На победу БАТЭ или ничью в этом матче можно поставить со средним коэффициентом 3.20.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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