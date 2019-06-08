Футбол XXI века: "Аякс" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится амстердамский "Аякс", который в новом тысячелетии не всегда был на первых ролях даже на внутренней арене, но благодаря фантастической академии и грамотному менеджменту вернулся на ведущие позиции в европейском футболе.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Ян Ваутерс.

Пришли: Богдан Лобонт, Джоуи Дидулица, Стэнли Мензо, Франк Верлат, Кристиан Киву, Аарон Мокуна, Ян ван Хальст, Джон Ниувенбург, Арон Винтер, Джейсон Чулина, Брайан Лаудруп, Пиус Икедия, Никос Махлас, Кристофер Кану (академия), Митчелл Пике (академия), Абубакари Якубу (академия), Джон О’Брайен (академия).

Ушли: Эдвин ван дер Сар, Данни Блинд, Мариано Хуан, Роберт-Ян Равенсберген, Кофи Менса, Марио Мельхиот, Сандей Олисе, Анджей Руды, Арно Сплинтер, Мартейн Рёсер, Дани, Дин Горре, Яри Литманен, Гералд Сибон, Бенни Маккарти, Георгий Кинкладзе (аренда), Энди ван дер Мейде (аренда), Петер Хукстра (аренда).

Итог: Эредивизи - 5-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Совсем недавно "Аякс" выигрывал Лигу Чемпионов и 4 титула национального первенства Нидерландов за 5 лет, но на стыке веков были уже совсем другие времена. Многие представители золотого поколения разъехались в другие клубы, Луи ван Гал отправился в "Барселону", а Мортен Ольсен и Ян Ваутерс оказались тренерами не того калибра. Именно под руководством последнего "божьи сыновья" входили в новое тысячелетие. Сезон 1999/2000 получился таким же непростым, как и предыдущий (6-е место в Эредивизи). Перед началом кампании команда потеряла ряд важных игроков. Это и Эдвин ван дер Сар, и Данни Блинд, и Марио Мельхиот, и Яри Литманен, и Бенни Маккарти. При этом на усиление было выделено всего 20,7 миллионов евро. Достаточно скромно даже для того времени. Самым дорогим входящим трансфером стал приход из "Витесса" греческого форварда Никоса Махласа за 8,5 миллионов. Стартовать "Аяксу" предстояло матчем за Суперкубок Нидерландов, который ещё называют Кубком Йохана Кройффа. И сразу Де Классикер - главное футбольное дерби страны! Битва с "Фейеноордом" удалась на славу. Страстей хватало, голов - тоже. Только вот победитель должен быть один. Им стал роттердамский гранд, выигравший со счётом 3:2.

Первый блин комом, но это не повод отчаиваться - у Ваутерса и его подопечных было ещё много времени и возможностей порадовать болельщиков. И в чемпионате дела действительно шли блестяще - три победы с общим счётом 12:4 внушали сдержанный оптимизм. Впрочем, действительно серьёзный экзамен ожидал аяксидов в 4-м туре Эредивизи. Снова "Фейеноорд", ещё и при родных требовательных трибунах. "Божьи сыновья" бодро начали и к 58-й минуте вели в 2 мяча. Однако удержать преимущество оказалось не так просто. Соперник в середине второго тайма ответил своим дуплетом и увёз из столицы ничью. Правда, потеря очков не сильно повлияла на настрой футболистов "Аякса". Они продолжили стабильно набирать баллы, и их беспроигрышная серия в национальном первенстве прервалась только 29 октября. Это "Рода" в гостях прихлопнула тогда уже лидера турнира. Но и это не выбило амстердамский коллектив из колеи. До поры, до времени. После поражения ребята Ваутерса добыли ещё три победы, а потом посыпались.

Декабрь выдался просто ужасающим - 1 пункт в 3 играх чемпионата и вылет из Кубка УЕФА. В еврокубковом соревновании "красно-белые" добрались до 1/16 финала, где их остановила "Мальорка". До этого голландцы оставили за бортом турнира словацкую "Дуклу" и израильский "Хапоэль Хайфа". К месту подоспел зимний перерыв, который среди прочего давал возможность усилиться. Однако во время трансферного окна клуб подписал только вратаря бухарестского "Рапида" Богдана Лобонта. Что ж, значит нужно решать поставленные задачи с имеющимся составом. А это оказалось неподъёмным испытанием. После паузы "Аякс" был не похож сам на себя. Помимо регулярных осечек в Эредивизи, пришлось столкнуться ещё и с позорным вылетом из Кубка Нидерландов. Первые два раунда команда в ранге действующего обладателя трофея пропустила, а уже в 1/8 финала им снова насолила "Рода". Защита титула, мягко говоря, не удалась.

Оставалось максимально успешно выступить в национальном первенстве. Аяксиды долгое время оставались на втором месте в турнирной таблице, но в итоге упустили и её. После провальных февраля и марта "божьи сыновья" уже были пятыми. В течение оставшихся двух месяцев они барахтались с переменным успехом, однако выше подняться уже не смогли. Кстати, особенно болезненными получились матчи с ПСВ. Ещё в первом круге коллектив из Эйндховена в гостях нанёс поражение "Аяксу" со счётом 1:3, а во второй части и вовсе унизил оппонента - 4:0. Судя по началу сезона, команда не безнадёжна, но со стабильностью у неё настоящая беда. В результате имеем "Херенвен" и "Витесс", финишировавшие выше признанного топ-клуба. С этим нужно что-то делать и, скорее всего, это будет головной болью уже другого тренера.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Ко Адриансе.

Пришли: Андре Бергдёльмо, Петри Пасанен, Томаш Галасек, Даниэль Крус, Кваме Куанса (академия), Рафаэль ван дер Ваарт (академия), Юссуф Херси (академия).

Ушли: Стэнли Мензо, Серж ван ден Бан, Аарон Мокуна, Франк Верлат, Георгий Кинкладзе, Йеспер Грёнкьер, Петер Хукстра, Брайан Лаудруп, Митчелл Пике (аренда), Джон Ниувенбург (аренда), Джейсон Чулина (аренда), Тиджани Бабангида (аренда), Брутил Хосе (аренда).

Итог: Эредивизи - 3-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Как и ожидалось, Ян Ваутерс покинул пост главного тренера "Аякса", а его преемником стал Ко Адриансе. Тогда ещё 52-летний специалист отдал 5 лет (1992-1997) молодёжной команде амстердамцев и по праву заслужил попробовать свои силы на более высоком уровне. Новый наставник в отличие от предшественника вёл себя сдержаннее на трансферном рынке, предпочитая точечное усиление состава. В итоге в столичный клуб перебрались только 4 футболиста общей стоимостью 5,3 миллионов евро. Возможно, руководству такой эконом-режим по нраву, но даст ли это результат? Тем более, покинули "Аякс", включая арендованных, 9 игроков. Особняком, конечно, стоял уход легендарного Брайана Лаудрупа. Датчанин провёл неплохой прошлый сезон, забив 15 голов в 38 матчах, но травмы его окончательно достали и он решил завершить карьеру. Что касается покупок, то только защиту "красно-белые" и укрепляли. Андре Бергдёльмо, Петри Пасанен, Томаш Галасек - все они исполнители оборонительного плана. А красок в игру команды должен был добавить воспитанник академии Рафаэль ван де Ваарт, которого в 17-летнем возрасте подпустили к основе. Сезон в этот раз начинался не с Суперкубка, поскольку все турниры прошлой кампании было бессовестно провалены. Поэтому дебют Адриансе пришёлся на матч первого тура Эредивизи против "Фортуны Ситтард". И получился праздник - 5:0 с дублем грузинского легионера Шоты Арвеладзе.

Но, как оказалось, радоваться было рановато. Уже в следующей игре роттердамская "Спарта" разгромила "Аякс" со счётом 3:0 и это дало старт многочисленным провалам столичного коллектива. Футболисты будто не понимали идей нового тренера и безбожно разбазаривали очки в проходных встречах. До зимнего перерыва аяксиды успели потерпеть 5 поражений и трижды сыграть вничью. Показатели далёкие от понятия "топ-клуб". Хотя можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны - 10 побед в 18 поединках чемпионата. Учитывая, что наставник проработал всего несколько месяцев, а внушительный шлейф проблем достался по наследству, возможно, это не самые плохие результаты? Ответ на этот вопрос даст только второй круг. А пока можно констатировать очередное невнятное выступление "божьих сыновей" в еврокубках. В Кубке УЕФА команда уверенно преодолела первый раунд, отгрузив "Генту" 9 голов в двухматчевом противостоянии. А вот следующая стадия стала для голландцев последней. Сильнее подопечных Адриансе неожиданно оказалась швейцарская "Лозанна", минимально выигравшая дома и отстоявшая ничью в гостях.

Во время январского трансферного окна клуб, вопреки ожиданиям, никого покупать не стал. И это, несмотря на продажу в "Челси" Йеспера Грёнкьера, который был достаточно важным винтиком в механизме "красно-белых". Что ж, по всей видимости, после паузы также будет нелегко. И данный тезис был мгновенно подтверждён вылетом из Кубка Нидерландов. На стадии 1/8 финала, как и годом ранее. Только обидчиком в этот раз выступил "Витесс". Таким образом, уже к февралю у "Аякса" осталась только гонка за медалями в Эредивизи. Кстати, на перерыв они ушли четвёртыми с отставанием от лидера на 13 очков. Чемпионством, пожалуй, и близко не пахло, но за зону Лиги Чемпионов побороться можно. И, знаете, до апреля дела шли очень даже хорошо - 5 побед и 2 ничьи в 7 турах национального первенства. Особенно досталось "Спарте". Ребята из Амстердама оказались злопамятными и припомнили сопернику разгром 0:3 в первом круге. О таких играх обычно говорят "18+". Фантастические 9:0!!! Вот это, я понимаю, отомстили. Правда, после этого "Аякс" почему-то захандрил, проиграв "НЕК Неймегену" и ПСВ.

Оперативно на возникшие проблемы отреагировать не удалось, поэтому падение продолжилось - поражения от "Фейеноорда" и "Витесса", ничьи с "Родой" и "Валвейком". Шестое место и перспектива очередного позора... Но в самый ответственный момент подопечные Ко Адриансе собрались и взяли своё. В предпоследнем туре Эредивизи "божьи сыновья" добыли важнейшую гостевую победу над "Твенте", а в последнем - уничтожили "АЗ Алкмар" со счётом 5:1. К слову, на первые роли вышел как раз ван дер Ваарт, в активе которого 2 гола и 2 ассиста в решающих дуэлях. Так вот, развязка была завораживающей. Хоть роман пиши. На финишной прямой "Валвейк" одолел "Роду", и "Аякс" благодаря триумфу в битве с "фермерами" запрыгнул на третью строчку в турнирной таблице. А это, как ни крути, возможность квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Давать однозначную оценку сезону трудно. С одной стороны, возвращение в тройку лучших в первенстве Нидерландов, с другой - куча невынужденных осечек и полный провал в других турнирах. Видимо, нужно просто дать Адриансе время. Болельщикам пришлось выдохнуть и запастись терпением.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Ко Адриансе, Рональд Куман.

Пришли: Хатем Трабелси, Рууд Крас, Йелле ван Дамм, Максвелл, Энтони Ободай, Стивен Пиенаар, Ахмед Мидо, Златан Ибрагимович, Мартен Стекеленбург (академия), Джонни Хейтинга (академия), Стефано Зеедорф (академия).

Ушли: Оле Тобиасен, Том Сир, Митчелл Пике, Кевин Бобсон, Шота Арвеладзе, Богдан Лобонт (аренда), Джоуи Дидулица (аренда), Кристофер Кану (аренда), Арон Винтер (аренда), Рихард Витсге (аренда), Юссуф Херси (аренда), Тиджани Бабангида (аренда), Брутил Хосе (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - победитель.

Сезон 2001/2002 в любом случае должен был стать определяющим для Ко Адриансе. Ну не может клуб уровня "Аякса" слишком долго ждать, пока тренер строит команду. Тем более, серия неудач уже выглядела вполне весомо. Золотых медалей Эредивизи и Лиги Чемпионов Амстердам не видел с 1998 года. Эту неприятную тенденцию необходимо срочно нарушить. Чтобы повысить свои шансы на успех, аяксиды мощно поработали на трансферном рынке. Хатем Трабелси, Стивен Пиенаар, Ахмед Мидо, Златан Ибрагимович - эти имена вам, безусловно, знакомы, если вы болельщик со стажем. Можно, конечно, возразить, что большинству из них ещё нет и 20 лет, но разве есть сомнения в том, что столичный клуб знает толк в молодёжи? Между тем, ушёл Шота Арвеладзе, который за 4 года забил 72 гола в 125 матчах. Бесспорно, он был лидером атак "красно-белых", но пришло время уступить место голодному до побед молодняку. Почти за две недели до старта в чемпионате "божьим сыновьям" предстояло встретиться с "Селтиком", чтобы выяснить, кто больше достоин оказаться в групповом этапе ЛЧ. Первый матч третьего квалификационного раунда голландцы играли дома и бездарно уступили в нём со счётом 1:3. Шотландцы, ожидаемо, в ответке гандикап не проморгали и отправились дальше. А "Аякс" был вынужден снова возиться в Кубке УЕФА.

Ладно, еврокубки - это дело хорошее, но для начала неплохо бы наладить дела на внутренней арене. В первых двух турах национального первенства команда набрала всего 1 очко, проиграв при этом "Херенвену" со счётом 1:5. Вот это должно волновать руководство куда больше, чем вылет из Лиги Чемпионов. Правда, Адриансе на кризис отреагировал правильно, что вылилось в важную со всех точек зрения победу над "Фейеноордом". Триумф в Де Классикер - это не только 3 балла, но и такой необходимый эмоциональный подъём. Который, кстати, вдохновил "красно-белых" на впечатляющую серию. Они выиграли 8 поединков подряд и обосновались на первом месте в Эредивизи. А забуксовал столичный коллектив в ноябре. Сначала голландского гранда вышвырнул из Кубка УЕФА датский "Копенгаген", а затем они трижды кряду оступились в чемпионате, потеряв лидерство. 28 ноября аяксиды героически одолели "Твенте", отыгравшись после 0:2, но судьба тренера к тому моменту уже была предрешена. На следующий день после дуэли с "тюккерс" клуб объявил об отставке Ко Адриансе. Руководители решили больше не испытывать судьбу и доверить более опытному наставнику вести команду к возможному титулу. Шансы на золото всё ещё были отличными - "Фейеноорд" опережал принципиального соперника всего на 2 пункта. Новым рулевым стал небезызвестный Рональд Куман. С ним заключили контракт до 2004 года.

Легендарный в прошлом защитник вряд ли относился к плеяде матёрых специалистов, но у него было кое-что другое - так называемое "ДНК Аякса". И он это немедленно доказал, отказавшись от схемы 4-4-2 в пользу 4-4-3. Той самой, которая в своё время сделала "божьих сыновей" главной силой Европы. Дебют Кумана получился феерическим - в перенесённом матче 10-го тура 4 безответных гола получила "Фортуна Ситтард". А вот продолжение вышло скомканным - ничья с "Родой", крупная победа над "Витессом" и безвольное поражение от "Утрехта". Параллельно команда едва не попрощалась с Кубком Нидерландов. Любительский "Розендал" к 74-й минуте выносил фаворита с преимуществом в 2 мяча. Благо, "красно-белые" вовремя опомнились, перевели встречу в овертаймы, где и дожали выскочек.

Настало время первого трансферного окна для нового тренера. И ставка снова была сделана на молодёжь - 19-летний Максвелл и 18-летний Йелле ван Дамм были подписаны клубом в январе. Сразу после зимней паузы "Аякс" добыл 3 очка в перенесённом матче с "Ден Босхом" и довольно уверенно продолжил свой парадный путь. За всю вторую часть сезона "божьи сыновья" уступили лишь однажды. Это "Витесс" в 29-м туре в красивом стиле переиграл одного из лидеров первенства. Кстати, данное поражение только раззадорило столичный коллектив, который, пережив неудачу, вплоть до завершения чемпионата исключительно побеждал. В итоге подопечные Кумана набрали 73 балла и наконец взяли золото. ПСВ отстал от триумфаторов Эредивизи на 5 пунктов, "Фейеноорд" - на 9. Браво, Рональд! Ты сделал это, да ещё и с первой попытки!

Впрочем, открывать шампанское пока рано. Дело в том, что аяксиды вышли в финал Кубка Нидерландов. Едва не опозорившись с любителями, команда разгромила "Гронинген" и ПСВ, а в решающем поединке сошлась с "Утрехтом". Битва, несомненно, вышла славной. "Аякс" открыл счёт, но в ответ получил 2 мяча, спасся на 90-й минуте и выгрыз победу в овертаймах. Кстати, золотой гол на счету дерзкого юнца Ибрагимовича. Вот вам и грамотная селекция. Рональд Куман менее чем за год стал героем Амстердама, его буквально носили на руках. И немудрено, ведь "золотой дубль" аяксиды не выигрывали с 1998 года, а для престижа и репутации клуба такой комплект наград был архиважен. Ведь "Фейеноорд" и ПСВ не дремлют, а быть лучше остальных в Нидерландах для любого из этой троицы - первоочередная задача.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Рональд Куман.

Пришли: Нурдин Бухари, Виктор Сикора, Яри Литманен, Хенк Тиммер (аренда), Найджел де Йонг (академия), Уэсли Снейдер (академия).

Ушли: Фред Грим, Кристофер Кану, Ферди Вирклау, Тим Де Клер, Ян ван Хальст, Арон Винтер, Брутил Хосе, Рууд Крас (аренда), Энтони Ободай (аренда), Джейсон Чулина (аренда), Кваме Куанса (аренда), Ришард Кноппер (аренда), Юссуф Херси (аренда), Тиджани Бабангида (аренда), Пиус Икедия (аренда), Седрик ван дер Гюн (аренда), Никос Махлас (аренда), Ахмед Мидо (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Нидерландов - 1/2 финала.

Трофейный бум отметили, вдоволь отдохнули, пора и честь знать. После блестящего прошлого сезона портить настроение игрокам "Аякса" мог разве что Чемпионат Мира в Японии и Корее, который проходил без сборной Нидерландов, облажавшейся в квалификации. Но это тема для отдельного разговора, а пока на повестке для была первая предсезонка Рональда Кумана у руля команды. Ну и трансферная кампания, разумеется. Хотя, в первую очередь, в глаза бросалось фантастическое подкрепление из академии - это опорник Найджел де Йонг и плеймейкер Уэсли Снейдер. Также стоит уделить внимание возвращению легенды - Яри Литманен после вояжа в "Барселону" и "Ливерпуль" вернулся в почти родные пенаты. Что касается других входящих сделок, то клуб потратил около 5 миллионов евро на Нурдина Бухари и Виктора Сикору. Между тем, крупных продаж летом не было. Если говорить об ушедших футболистах, то можно отметить разве что завершивших карьеру Фреда Грима и Ферди Вирклау. А теперь к футбольным баталиям. 11 августа "божьи сыновья" сражались с ПСВ за Суперкубок страны. Эйндховенцы быстро вышли вперёд, но удержать преимущество не сумели. Дубль Рафаэля ван дер Ваарта и гол Ахмеда Мидо напомнили, кто лучший в Нидерландах на данный момент.

Третий трофей для Кумана менее чем за год - феноменальный результат. Но как насчёт того, что на вершине сложнее удержаться, чем забраться на неё? Господин Рональд ничего и слышать об этом не хотел. Выдающаяся игра его подопечных затмевала всех на протяжении первого круга чемпионата. 12 побед в 17 турах при 4 ничьих и 1 поражении. Только вот с лидерством не сложилось - второе место в турнирной таблице. Тем не менее, защита титула виделась вполне выполнимой задачей. В целом, подпортило общее впечатление только фиаско в битве с ПСВ, который не просто выиграл, но и сделал это в логове врага. Зато "Фейеноорд" удалось одолеть на выезде, а ещё покуражиться в поединке с крепким "АЗ Алкмаром" - 6:2. Параллельно "Аякс" со скрипом преодолел первый групповой этап Лиги Чемпионов. Победителем квартета стал "Интер", а голландский гранд до последнего рубился с "Лионом" за вторую строчку. Всё решила очная встреча на "Жерлане". "Красно-белые" забили по голу французам в каждом из таймов, и наглядно показали, кто заслужил пройти дальше. В следующей стадии турнира также было непросто. Помимо амстердамского коллектива в группе выступали "Валенсия", "Арсенал" и "Рома". Соперники более-менее равные, поэтому борьба за путёвку в плей-офф вышла крайне увлекательной. В итоге действующий чемпион Нидерландов однажды взял верх над "волками" и расписал 5 ничьих в других встречах. 8 очков в 6 матчах - это немного для подобного рода соревнований, однако аяксидам хватило.

Зимой клуб новых футболистов брать не стал, только позаботившись об уходе в аренду некоторых игроков. Ну и Арона Винтера на пенсию проводил. Заслуженный хавбек решил завязать с футболом прямо посреди сезона. Пауза завершилась в феврале и "божьи сыновья" с вдохновением взялись за дело. Получалось очень даже хорошо, правда, без осечек не обошлось: в 19-м туре ничья с "Фейеноордом", а в 21-м - поражение от "Утрехта". Впрочем, несмотря на обилие побед, лидерство так и оставалось в руках ПСВ. И вот ключевая битва - 23 марта, 25-й тур, Эйндховен. Данная игра многое решала в чемпионской гонке, поэтому важность её результата сложно было переоценить. Куман полез в эксперименты, сыграл со схемой 4-4-2 и потерпел поражение со счётом 0:2. Дубль Матеи Кежмана значительно приблизил "крестьян" к золоту, но "Аякс" отчаянно сражался. В заключительных девяти турах столичный коллектив набрал максимум очков, забил 34 гола, но всё тщетно.

Титул завоевал ПСВ, опередив оппонента на 1 балл. В принципе это уже был апогей сезона. Ранее "красно-белые" вылетели из Кубка Нидерландов и Лиги Чемпионов. В первом случае им дорогу к финалу преградил "Фейеноорд", во втором - "Милан". Причём, в противостоянии с "россонери" всё было не так однозначно. 0:0 в Амстердаме и 2:2 на "Сан-Сиро" вплоть до 90-й минуты. Голландцы уже мечтали о полуфинале ЛЧ, когда слово взял Йон-Даль Томассон. Его точный выстрел в самой концовке матча просто шокировал соперников. Вот так "Аякс" остался ни с чем, хотя мало кто критиковал их за это. В ЛЧ выступили достойно, проиграв только будущему победителю соревнования. В Эредивизи набрали на 10 пунктов больше, чем год назад, но этого всё равно не хватило. В Кубке страны дошли до полуфинала, где уступили только в 1 гол. Просто, как любят говорить игроки, это футбол.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru