Футбол XXI века: "Аякс" (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала об "Аяксе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Рональд Куман.

Пришли: Сандер Боскер, Зденек Грыгера, Жюльен Эскюде, Николае Митя, Том Сутарс, Яннис Анастасиу, Уэсли Сонк, Томас Вермален (академия), Юсси Куяла (академия), Даниэль де Риддер (академия), Том де Мул (академия).

Ушли: Джоуи Дидулица, Андре Бергдёльмо, Кристиан Киву, Рихард Витсге, Энди ван дер Мейде, Вамберто, Тиджани Бабангида, Седрик ван дер Гюн, Ахмед Мидо, Никос Махлас, Петри Пасанен (аренда), Пиус Икедия (аренда), Стефано Зеедорф (аренда), Даниэль Крус (аренда), Ришард Кноппер (аренда), Нурдин Бухари (аренда), Кваме Куанса (аренда), Рууд Крас (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Несмотря на отсутствие трофеев, руководство "Аякса" не стало пороть горячку, поэтому Рональд Куман сохранил работу. А вот состав всё-таки решили встряхнуть. Во время летнего трансферного окна клуб подписал 6 игроков и привлёк троих воспитанников академии, в том числе небезызвестного Томаса Вермалена. При этом деньгами "божьи сыновья" не сорили, потратив на новичков немногим более 10 миллионов евро. Почти две трети от этой суммы ушло на приобретение бельгийского форварда Уэсли Сонка. Параллельно "красно-белые" солидно заработали на продажах футболистов. Только Кристиан Киву, Энди ван дер Мейде и Ахмед Мидо принесли в казну 36 миллионов. Матча за Суперкубок Нидерландов в августе по понятным причинам не было. Поэтому аяксидам предстояло стартовать с поединков квалификации Лиги Чемпионов. Вряд ли кто-то считал австрийский "Грацер" опасным соперником и фактор недооценки дал о себе знать. На выезде голландцы ушли от поражения только на 79-й минуте, а дома, несмотря на ранний гол Златана Ибрагимовича, сподобились лишь на ничью. В итоге пришлось играть овертаймы, в которых фаворит противостояния всё-таки взял своё.

Куда менее нервно для команды прошло начало чемпионата. Подопечные Кумана выиграли в первых четырёх турах, затем неожиданно уступили "НАК Бреде", но это поражение лишь мотивировало их на новые подвиги. С 6-го по 16-й тур столичный коллектив одержал 8 побед в 9 встречах. Разумеется, такие передовые показатели сопровождались заслуженным лидерством. Впрочем, декабрь был абсолютно провален, причём по всем фронтам. То, что не удалось достойно уйти на перерыв в Эредивизи - это полбеды. Фиаско в дуэли с "Твенте" на турнирные расклады особо не повлияло. А вот вылет из Кубка Нидерландов и Лиги Чемпионов - совсем другой разговор. Еврокубковое соревнование для голландцев завершилось уже по итогам группового этапа. Они играли в одном квартете с "Миланом", "Сельтой" и "Брюгге", и набрали всего 6 очков. Причём, до ноября у команды были отличные шансы на выход в плей-офф, но поражения в трёх последних турах поставили крест на перспективах пройти дальше. С Кубком всё вышло не менее печально - уже в 1/8 финала столичный коллектив уступил "НАК Бреде" и попрощался с турниром.

Усиление в такой ситуации, конечно же, не помешало бы. Впрочем, клуб обошёлся одним приобретением - Яннисом Анастасиу из "Роды" за 800 тысяч евро. В то же время покинули Амстердам Вамберто и Петри Пасанен. Первый - на постоянной основе, второй - на правах аренды. Отдых для футболистов "Аякса" подошёл к концу 21 января. Впереди ожесточённая гонка за чемпионским титулом! После перерыва подопечные Кумана разошлись не на шутку, выиграв 6 матчей кряду. Это позволило им оторваться от идущего вторым ПСВ на 6 пунктов. Хороший запас, но в самый неподходящий момент "красно-белые" поплыли. Сначала "Херенвен", а затем "Утрехт" взяли верх над лидером первенства, заметно пошатнув его позиции. И тут вовремя подоспела весна. "Божьи сыновья" подобно природе расцвели и взяли ситуацию под контроль. До завершения чемпионата аяксиды не знали поражений, победив в 7 из 11 поединков. ПСВ догнать столичный коллектив так и не сумел, отстав в итоге на всё те же 6 очков.

Это уже второй комплект золотых медалей за последние три года. Браво, Куман! Хоть в других турнирах выступление команды оставляло желать лучшего, главная задача была выполнена. Теперь осталось понять, как распространить этот рецепт успеха на международный уровень. Господин Рональд, есть идеи?

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Рональд Куман, Данни Блинд.

Пришли: Ханс Вонк, Мауро Росалес, Ангелос Харистеас, Филипе Луис (аренда), Гастон Сангой (аренда), Расмус Линдгрен (академия), Хедвигес Мадуро (академия), Стэнли Абора (академия), Райан Бабел (академия).

Ушли: Сандер Боскер, Йелле ван Дамм, Петри Пасанен, Джон Ниувенбург, Юсси Куяла, Кваме Куанса, Джон О’Брайен, Джейсон Чулина, Стефано Зеедорф, Даниэль Крус, Ришард Кноппер, Том Сутарс, Юссуф Херси, Яри Литманен, Златан Ибрагимович, Томас Вермален (аренда), Абубакари Якубу (аренда), Виктор Сикора (аренда), Уэсли Сонк (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - 1/2 финала.

Рональд Куман и "Аякс" не разлей вода. Лучший тренер команды со времён Луи ван Гала однозначно мог принести амстердамскому гранду ещё много пользы. Вопрос в ресурсах, которые клуб по итогам летней трансферной кампании скорее потерял, чем приобрёл. Судите сами, пришли Ханс Вонк, Мауро Росалес, а также совсем юные Филипе Луис и Гастон Сангой. Плюс, конечно же, ряд выпускников академии, но это скорее перспектива, чем сиюминутное усиление. Зато, какие исполнители покинули "красно-белых"! Златан Ибрагимович, Яри Литманен и ещё почти полтора десятка футболистов, которые если и не определяли игру команды, то всегда были готовы залатать проблемные позиции. Всё-таки дисбаланс в кадровой комплектации сильно бросался в глаза.

На правах чемпиона Нидерландов аяксиды 8 августа сражались с "Утрехтом" за Суперкубок страны. Столичный коллектив ещё с Иброй в составе уверенно шёл к победе, пока Том Сутарс не схлопотал красную карточку в начале второго тайма. Борьба в игре обострилась, к 86-й минуте "божьи сыновья" вели в счёте 2:1, составы уже уравнялись после удаления Йоста Брурса, но соперник "красно-белых" нашёл в себе силы на невероятный камбэк. За последние 7 минут "Утрехт" трижды поразил ворота грозного оппонента и праздновал итоговый успех. Обидное поражение, которое, впрочем, никак не повлияло на выступление подопечных Кумана в Эредивизи. Они стартовали с побед над "Твенте" и "НАК Бредой", а в третьем туре потеряли очки в поединке с "Утрехтом". Этот матч, кстати, стал последним для легендарного Ибрагимовича в футболке "Аякса".

Швед уходил из клуба соответственно своему статусу. Туром ранее он создал шедевральный гол в ворота "НАК Бреды". Просто насладитесь этим волшебством.

Заменить главную звезду - задача не из простых. И тренерский штаб команды, по всей видимости, оказался не готов к этому в полной мере. Результаты, как говорится, налицо. Только в октябре амстердамцы дважды проиграли в национальном первенстве и один раз сыграли вничью. По итогам первых 10 туров они находились на пятой строчке в турнирной таблице. Понимая сложность ситуации, аяксиды всё-таки взяли себя в руки и до зимней паузы, по крайней мере, в чемпионате дошагали ровно: с 11-го по 17-й тур всего одна мировая, остальное - победы. Успешная серия позволила ребятам Кумана оказаться в тройке сильнейших в Эредивизи. Возвращаясь к "по крайней мере". Если на внутренней арене дела наладились, то в Лиге Чемпионов голландский чемпион с треском провалился. Всего 4 балла в 6 дуэлях группового этапа. Если превосходство "Ювентуса" и "Баварии" понять можно, то фиаско в гостевой игре с "Маккаби Тель-Авив" - это из категории необъяснимого. Однако даже такого невзрачного результата хватило, чтобы попасть в плей-офф Кубка УЕФА.

Клуб нуждался в открытии трансферного окна, как в воздухе. И вот во время дозаявочного периода "божьи сыновья" не пожалели почти 5 миллионов евро на триумфатора Евро-2004 Ангелоса Харистеаса. Разумеется, грек должен был заменить Ибру и стать лидером атаки. Начало второй части сезона получилось неоднозначным для "красно-белых" - победа, ничья и поражение в национальном первенстве. Однако временный спад сменился на вполне уверенный ход команды. Впрочем, это, как выяснилось позднее, не уберегло Рональда Кумана от увольнения со своего поста. Терпение руководства лопнуло после вылета "Аякса" из Кубка УЕФА в первом же раунде игр на выбывание. Голландцы дома минимально обыграли "Осер", а во Франции, даже забив такой нужный гостевой гол, не смогли уберечь свои ворота от трёх пропущенных мячей. Сразу после этой неудачи клуб попрощался с тренером. Временным преемником Кумана стал его ассистент Руд Крол. Кстати, в тандеме с ним работал Тонни Брёйнс Слот. А уже 14 марта команда получила нового наставника - Данни Блинда. Удивительно, но факт - боссы амстердамского гранда сделали выбор в пользу рулевого с абсолютно пустым резюме. Но у Блинда есть другое важное преимущество - крепко связанное с "Аяксом" прошлое, а именно 13 лет игровой карьеры. Дебют, конечно, у нового тренера вышел отвратительным - 0:4 от ПСВ в родных стенах. А следом ещё и поражение от "Херенвена". Но потихоньку связь между футболистами и коучем наладилась, вследствие чего улучшились результаты. В итоге команда выдала крутую серию из 8 побед подряд и финишировала на второй строчке в турнирной таблице.

Правда, чемпион в лице ПСВ шансов конкурентам просто не оставил - 10 очков отрыва. То есть де-факто гонки за золотом в заключительных турах не было как таковой. Ну а последний шанс взять трофей "красно-белые" упустили ещё 21 апреля. В 1/2 финала Кубка Нидерландов подопечные Блинда были биты "Виллем II". Ужасный сезон, который болельщикам хочется побыстрее забыть. Хотя могло ли быть иначе после непонятной летней трансферной кампании? Есть такое чувство, что клуб собственноручно подписал себе приговор ещё в начале футбольного года.

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Данни Блинд.

Пришли: Олаф Линденберг, Маркус Розенберг, Клаас-Ян Хунтелаар, Хуанфран Гарсия (аренда), Кеннет Вермеер (академия), Майкл Тимисела (академия), Робберт Схилдер (академия), Эммануэл Боаки (академия), Урби Эмануэльсон (академия), Джеффри Сарпонг (академия).

Ушли: Богдан Лобонт, Жюльен Эскюде, Рууд Крас, Максвелл, Абубакари Якубу, Энтони Ободай, Найджел де Йонг, Стэнли Абора, Рафаэль ван дер Ваарт, Пиус Икедия, Уэсли Сонк, Расмус Линдгрен (аренда), Том де Мул (аренда), Даниэль де Риддер (аренда).

Итог: Эредивизи - 4-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Нидерландов - победитель.

Руководство "Аякса" видело потенциал для роста у Данни Блинда, поэтому он, ожидаемо, сохранил за собой тренерское кресло. Да вот только трансферная стратегия клуба ни капельки не изменилась. Неужели боссы амстердамского гранда не сделали правильных выводов из предыдущего сезона? Летом 2005-го "божьи сыновья" вели себя на рынке ещё скромнее, чем годом ранее. 6,5 миллионов евро были потрачены на Олафа Линденберга и Маркуса Розенберга плюс в аренду взяли испанского латераля Хуанфрана. Остальные пробелы в составе уже традиционно восполняли птенцы из академии. А восполнять было что, ведь команду покинули сразу 9 футболистов. Треть из них на правах аренды, но это не столь важно, поскольку данные игроки всё равно не помогут "красно-белым" в стартующей кампании. Нельзя, конечно же, не заострить внимание на главной потере аяксидов - за 5,1 миллиона евро в "Гамбург" перебрался Рафаэль ван дер Ваарт. Звёздный плеймейкер входил в сферу интересов европейских грандов, но почему-то предпочёл присоединиться к середняку Бундеслиги. В связи с тем, что ПСВ в прошлом сезоне выиграл и чемпионство, и Кубок страны, "Аякс" получил право побороться за Суперкубок Нидерландов. Блинд отошёл от своей излюбленной схемы 4-4-2 в пользу проверенной 4-3-3 и сразу же взял первый трофей в тренерской карьере. Да, эйндховенцы открыли счёт, но столичный коллектив проявил характер и добыл волевую победу.

Позднее пришлось попотеть и в квалификации Лиги Чемпионов. "Брондбю" оказался очень крепким орешком. Датчане дома вырвали ничью, а в гостях к перерыву минимально обыгрывали голландскую команду. Дело пахло керосином и тут на выручку пришли воспитанники клуба Райан Бабел и Уэсли Снейдер. Три их гола во втором тайме принесли аяксидам путёвку в групповую стадию. Что ж, довольно неплохо для начала, хоть и не без шероховатостей. А вот в Эредивизи как-то со старта не задалось. Обрести стабильность "божьим сыновьям" удалось только к декабрю. До этого они провели в национальном первенстве 13 игр, из которых победили лишь в пяти. 3 ничьи и 5 поражений по итогам трёх с половиной месяцев - это катастрофа для столь статусной команды. 9-е место в турнирной таблице добавляло наглядности происходящему. С приходом зимы спортивная гордость у футболистов всё-таки проснулась и они стали демонстрировать более осмысленную игру. Благодаря этому "красно-белые" выиграли 4 из 5 декабрьских поединков в чемпионате и поднялись на четвёртую строчку. Что касается ЛЧ, то "Аякс" наконец преодолел групповой этап. В довольно проходном квартете с "Арсеналом", "Туном" и "Спартой" голландцы финишировали на второй позиции, набрав 11 баллов из 18 возможных.

В целом, результаты столичного коллектива виделись вполне успешными. Только необходимо закрепить начатое. А клуб в течение зимнего трансферного окна стал такое исполнять, что любой план на сезон мог рухнуть, как карточный домик. Покупка перспективного Клааса-Яна Хунтелаара - это дело хорошее, но куда столько продаж в разгар кампании? Богдан Лобонт, Жюльен Эскюде, Максвелл, Найджел де Йонг и Стэнли Абора - не все, конечно, игроки стартового состава, но есть и крайне важные персонажи. После небольшой паузы команда очень тяжело втягивалась в футбольные баталии. Ничья с "НЕК Неймегеном", выстраданная победа над "Твенте", поражения от "Утрехта" и "Фейеноорда". Восьмое место в турнирной таблице за 12 туров до завершения первенства - это прям больно для болельщиков. Совесть у аяксидов проснулась только в феврале, когда они дали старт своей пятиматчевой выигрышной серии.

Но в следующих четырёх турах они окончательно забуксовали, набрав лишь 2 балла. Три победы в заключительных встречах позволили "красно-белым" финишировать четвёртыми вслед за ПСВ, "АЗ Алкмаром" и "Фейеноордом". Впрочем, вряд ли найдутся те, кто занесёт "Аяксу" в актив такой результат. Тем не менее, столичный гранд всё ещё имел шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через плей-офф. И свою возможность подопечные Блинда не упустили. Сначала они уверенно разобрались в дерби с "Фейеноордом", а затем в упорной борьбе взяли верх в противостоянии с "Гронингеном". Решающим стал гол Снейдера на 88-й минуте ответного поединка. Вот так воспитанник опять затащил в важный момент. Что касается игр на выбывание в ЛЧ в сезоне 2005/2006, то надолго голландцы там не задержались. Уже в 1/8 финала сильнее их оказался миланский "Интер". Но был в этом обилии событий и положительный момент. "Аякс" блестяще выступил в Кубке Нидерландов.

ФК "Эйндховен", "Херенвен", "Рода" и ПСВ в финале. "Крестьяне" бились достойно, но солировал другой человек - зимний новичок Хунтелаар оформил дубль и предопределил исход дуэли. Второй трофей для Данни Блинда, но его работа всё равно была не по душе многим. Отсюда и отставка, о которой клуб объявил 10 мая 2006 года. Видимо, на каком-то этапе руководители "Аякса" сами перестали понимать, чего они хотят.

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Хенк тен Кате.

Пришли: Деннис Гентенар, Яп Стам, Георге Огэрару, Эдгар Давидс, Габри, Стэнли Абора, Микаэль Крон-Дели, Рожер Гарсия, Леонардо Сантьяго, Кеннет Перес, Грегори ван дер Вил (академия), Ян Вертонген (академия), Митчелл Дональд (академия), Дерк Бурригтер (академия), Райделл Пупон (академия).

Ушли: Ханс Вонк, Хатем Трабелси, Расмус Линдгрен, Томаш Галасек, Стэнли Абора, Стивен Пиенаар, Мауро Росалес, Нурдин Бухари, Виктор Сикора, Даниэль де Риддер, Яннис Анастасиу, Маркус Розенберг, Ангелос Харистеас, Ян Вертонген (аренда), Робберт Схилдер (аренда), Эммануэл Боаки (аренда), Микаэль Крон-Дели (аренда), Дерк Бурригтер (аренда), Райделл Пупон (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - победитель.

Хенк тен Кате - новый наставник "Аякса". Выбор достаточно интересный - у него очень много опыта (16 лет беспрерывной работы) и всего один выигранный трофей в самостоятельной тренерской карьере. Да и тот - Кубок Венгрии. Зато последние три года он входил в штаб Франка Райкарда в "Барселоне". Если он относится к категории способных учеников, то толк наверняка будет. Трансферов летом 2006 года хватало, но они были какими-то будничными что ли. Ушли среди прочих Хатем Трабелси, Томаш Галасек, Стивен Пиенаар, Ангелос Харистеас. Пришли - Яп Стам, Габри и многие другие. Август получился противоречивым для болельщиков "красно-белых". С одной стороны, команда выиграла очередной Суперкубок Нидерландов, довольно уверенно победив ПСВ в матче за трофей. С другой стороны, аяксиды умудрились провалить квалификацию Лиги Чемпионов. "Копенгаген" изначально не считался фаворитом противостояния, а после домашнего поражения 1:2 - и подавно. Однако в Амстердаме датчане чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы наказать соперника двумя безответными голами. Вот так на ровном месте "божьи сыновья" упустили не только путёвку в престижный турнир, но и сопровождающие её многомиллионные бонусы.

Между тем, в Эредивизи столичный коллектив начал бодро, проиграв только один матч из стартовых 11, и закономерно заняв первую строчку. Впрочем, лидерство в данной ситуации не сыграло на руку команде. Небольшая расслабленность, потеря концентрации и вот ПСВ, "Твенте" и роттердамская "Спарта" по очереди отбирают очки у подопечных тен Кате. До Нового года в национальном первенстве оставалось провести 6 поединков и только в половине из них "Аякс" взял по 3 балла. Санта-Клауса пришлось встречать на второй позиции. Параллельно голландский гранд пробовал свои силы в Кубке УЕФА. Группа им попалась не самая грозная - "Эспаньол", "Зюлте Варегем", "Спарта" и "Аустрия". 7 пунктов в 4 встречах вполне хватило для выхода в плей-офф. На этом фронте тихо, мирно и без лишних нервов. Во время зимнего трансферного окна клуб сумел вернуть в свои ряды легендарного Эдгара Давидса. "Питбулю" уже было 33 года, однако он ещё явно умел останавливать соперников любыми доступными способами. А ещё Маркус Розенберг перешёл в бременский "Вердер", и всего через несколько недель "музыканты" отплатили "Аяксу", но не добром. А победой в очном противостоянии на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА. Немцы в родных стенах разгромили оппонента со счётом 3:0, а на выезде быстро забили важнейший гостевой гол и, несмотря на поражение 1:3, прошли дальше. С еврокубками покончено, остались только внутренние соревнования.

Вторую часть Эредивизи, за исключением непродолжительного периода в конце февраля / начале марта, амстердамцы провели очень качественно. В активе "красно-белых" 10 выигранных матчей из 14 возможных. Только "Эксельсиор", "АЗ Алкмар", "Херенвен" и "Валвейк" смогли поживиться очками во встречах с "божьими сыновьями". Итоговые цифры - 75 пунктов в 34 турах. И тут начинается самое интересное. У лидирующего ПСВ аналогичные показатели! Одинаковое количество очков, побед, ничьих, поражений. Уникальная концовка! В расчёт пришлось брать разницу забитых/пропущенных голов и по этому показателю аяксиды уступили оппоненту всего в 1 мяч. Можете себе представить масштабы разочарования, когда судьбу золота решает один результативный удар? Роль страждущего в этот раз досталась именно столичному коллективу. Кстати, необходимую разницу ПСВ набрал в самом последнем туре, разгромив "Витесс" со счётом 5:1. А "Аякс" со своими скромными 0:2 в гостях у "Виллем II" остался ни с чем. Удивительное футбольное явление! Между тем, на календаре насыщенный май. 6-го числа финал Кубка Нидерландов, до которого аяксиды снова дошли. Подопечные тен Кате поочерёдно выбили из турнира дубль "Валвейка", "Ден Хааг", "Харлем", "Виллем II" и основной "Валвейк". В решающем поединке амстердамцы скрестили мечи с "АЗ Алкмаром". По истечении 90 минут табло показывало счёт 1:1, овертаймы выявить сильнейшего также не помогли, поэтому любимая нейтральными зрителями серия пенальти. Соперники пробили по 8 ударов, и промахнулся только один - это Райан Донк из "АЗ". А победный гол, кстати, на счету Давидса. Символично, не правда ли.

Перед заслуженным отпуском футболистам "Аякса" оставалось выиграть борьбу за путёвку в ЛЧ через плей-офф Эредивизи. "Божьи сыновья" использовали примитивную, но при этом отлично работающую схему. Бережём энергию в гостях, соглашаясь на минимальные поражения, а дома решаем вопрос. Так бесхитростно, но эффективно "красно-белые" убрали со своего пути "Херенвен" (1:0, 4:0) и "АЗ" (2:1, 3:0). Если вынести за скобки августовский провал в квалификации Лиги Чемпионов и февральское фиаско в Кубке УЕФА, то сезон можно смело назвать успешным. Да, чемпионство также проиграно, но судьба титула, зависящая от одного гола, это вопрос везения, а не мастерства. "Аякс" обрёл баланс, и это главное. Всё остальное можно исправить с помощью кропотливой работы на тренировках.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru