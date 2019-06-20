Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала об "Аяксе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Хенк тен Кате, Адри Костер.

Пришли: Эрик Хейблок, Самуэль Куффур, Юрген Колин, Бруно Сильва, Расмус Линдгрен, Кеннеди Бакирчиоглу, Лоран Делорж, Деннис Роммедаль, Альберт Луке, Исмаэль Урсаис, Кеннет Перес, Луис Суарес, Ян-Ари ван дер Хейден (академия), Донован Слейнгард (академия), Сим де Йонг (академия).

Ушли: Яп Стам, Зденек Грыгера, Майкл Тимисела, Эммануэл Боаки, Хедвигес Мадуро, Олаф Линденберг, Рохер Гарсия, Том де Мул, Уэсли Снейдер, Дерк Бурригтер, Райан Бабел, Кеннет Перес, Кеннет Вермеер (аренда), Робберт Схилдер (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Хенк тен Кате остался у руля "Аякса", однако на способного тренера уже облизывались некоторые европейские гранды. Чтобы сохранить наставника, амстердамский клуб пошёл на серьёзные финансовые вливания. На усиление состава летом было потрачено около 18 миллионов евро. Данные цифры, конечно, не поражают, но по сравнению с прошлым годом расходы на трансферы увеличились более чем в два раза. Самыми видными фигурами среди новичков были Деннис Роммедаль, Альберт Луке и Луис Суарес, забивший 15 голов в 37 матчах за "Гронинген". Не обошлось, разумеется, без потерь, в том числе болезненных. Рохер Гарсия завершил карьеру, Зденек Грыгера ушёл на правах свободного агента, а великолепно проявившие себя воспитанники Уэсли Снейдер и Райан Бабел были проданы в "Реал" и "Ливерпуль" соответственно. Единственной хорошей новостью было то, что аяксиды прилично заработали - почти 45 миллионов евро.

Тен Кате закрепил за собой статус успешного тренера в первом же матче нового сезона. "Божьи сыновья" со скрипом взяли верх над ПСВ и стали обладателями Суперкубка Нидерландов. А вот в квалификации Лиги Чемпионов "красно-белых" ожидал неприятный сюрприз. Пражская "Славия" оказалась достаточно дерзкой, чтобы прищучить голландскую команду как дома, так и в гостях. Еврокубковая кампания вообще у амстердамцев не задалась, но об этом позже. Между тем, старт Эредивизи столичный коллектив провёл потрясающе. В течение августа и сентября "Аякс" выиграл 5 из 6 матчей национального первенства. Больше всех досталось "Де Графсхапу" (8:1) и "Венло" (6:1). Казалось, что этих парней просто не остановить.

Но в октябре их охватила хандра. То ли осенняя, то ли ещё какая-то. Сначала "божьи сыновья" попрощались с Кубком УЕФА по итогам противостояния с загребским "Динамо", в составе которого блистали молодые Лука Модрич и Марио Манджукич. Затем едва унесли ноги из Роттердама, где местная "Спарта" имела все шансы нанести лидеру чемпионата первое поражение, но упустила победу в компенсированное время. И тут произошло то, что ожидалось, но в это не хотелось верить. Тен Кате всё-таки переманили. Специалист отправился в тренерский штаб "Челси" после личного приглашения Романа Абрамовича.

8 октября клуб объявил об уходе наставника, а спустя ровно три недели сенсацией пальнул Яп Стам. Легендарный защитник неожиданно решил завершить карьеру, признавшись, что у него уже не хватает мотивации играть на топ-уровне. Да и травмы голландского великана замучили. Вернёмся к тренерскому вопросу. В одной игре "красно-белыми" руководил Марио Бен, а затем бразды правления взял Адри Костер. До повышения он возглавлял юношескую команду "Аякса". Долгосрочного сотрудничества с ним не планировалось, о чём свидетельствовал контракт до конца сезона. Начал новый наставник недурно, победив в 3 из 4 поединков. Однако в декабре аяксиды посыпались, набрав всего 5 очков в пяти турах Эредивизи. Зимой амстердамский клуб раскошелился ещё на четверых новичков, сделав упор на опытных исполнителей. Самуэль Куффур, Бруно Сильва, Расмус Линдгрен и Кеннет Перес были призваны сбалансировать состав в преддверии важнейших дуэлей. Ну и куда без ложки дёгтя - "Валенсия" за 2 миллиона евро увела одного из лидеров голландского гранда Хедвигеса Мадуро. Январь, как и предыдущий месяц, было тяжело занести в актив "божьим сыновьям". Поражение от "НАК Бреды" привело к их вылету из Кубка Нидерландов, а в чемпионате команда сподобилась только на 2 победы в 5 встречах. По итогам 22 туров столичный коллектив находился на второй строчке в турнирной таблице первенства, и отставал от лидирующего ПСВ на 8 баллов. Задача взять золото становилась малореальной. И хоть в заключительных 12 играх "Аякс" добыл 9 побед, в том числе вынес со счётом 3:0 "Фейеноорд" в Де Классикер, "крестьяне" своего не упустили.

Справедливости ради стоит отметить, что гандикап эйндховенского клуба сократился до 3 пунктов, а значит "красно-белые" всё правильно делали и, по крайней мере, потрепали оппоненту нервы. Серебряные медали - это утешительный приз, но в концовке сезона ещё была одна глобальная цель. Попадание в Лигу Чемпионов - важный момент. Предстояло завоевать путёвку в квалификацию самого престижного еврокубкового турнира традиционно через плей-офф. В первом раунде подопечные Костера дважды обыграли "Херенвен", а вот во втором "Твенте" навязал более именитому сопернику серьёзную борьбу. "Тюккерс" в родных стенах одержали волевую победу, а в гостях отстояли нулевую ничью, сделав сезон 2007/2008 для "Аякса" совсем грустным. Тренер летом сменится, это давно известный факт, но проблемы амстердамцев виделись более фундаментальными. Руководителям клуба пора бы делать правильные выводы, а то болельщики заждались значимых триумфов любимой команды.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Марко ван Бастен, Джон ван ’т Схип.

Пришли: Ханс Вонк, Олегер Пресас, Роб Виларт, Эвандер Сно, Эйонг Эно, Миралем Сулеймани, Исмаил Айссати, Дарио Цвитанич, Тоби Алдервейрелд (академия), Дейли Блинд (академия), Марвин Зегелар (академия), Хавьер Мартина (академия).

Ушли: Ханс Вонк, Эрик Хейблок, Джонни Хейтинга, Самуэль Куффур, Юрген Колин, Эдгар Давидс, Микаэль Крон-Дели, Николае Митя, Райделл Пупон, Кеннет Перес, Исмаэль Урсаис, Клаас-Ян Хунтелаар, Георге Огэрару (аренда), Донован Слейнгард (аренда), Деннис Роммедаль (аренда), Альберт Луке (аренда).

Итог: Эредивизи - 3-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/16 финала.

Адри Костер второй шанс не заслужил и отправился тренировать дубль "Аякса". А новым наставником "божьих сыновей" стал Марко ван Бастен, который последние четыре года возглавлял сборную Нидерландов. На Евро-2008 "оранжевые" дошли до 1/4 финала, где вылетели от России, поэтому выступление национальной команды признали неудовлетворительным и попросили коуча на выход. "Утрехтский лебедь" перед подписанием контракта с амстердамским клубом потребовал серьёзное усиление состава и получил его. Более 30 миллионов евро были потрачены на Олегера, Эвандера Сно, Эйонга Эно, Миралема Сулеймани, Исмаила Айссати и Дарио Цвитанича. Самой дорогой стала покупка у "Херенвена" за 16,25 миллионов Сулеймани. Плюс ван Бастен подтянул в основу несколько одарённых воспитанников, в том числе Тоби Алдервейрелда и Дейли Блинда. А вот громких продаж в этот раз не было. Разве что уход Джонни Хейтинги в "Атлетико" за 10 миллионов можно выделить. Ну и, конечно, прощание с легендарным Эдгаром Давидсом нельзя оставить без внимания. Контракт хавбека истёк, и он стал свободным агентом. Дебют нового тренера "красно-белых" получился провальным. Визит в гости к "Виллем II" завершился поражением 1:2.

В течение первых пяти туров аяксиды не были похожи сами на себя, безбожно разбазаривая очки. За указанный период столичный коллектив набрал 7 баллов в Эредивизи, да ещё и опозорился, проиграв "Херенвену" со счётом 2:5. Благо, на этом серия неудач прервалась, и подопечные ван Бастена нащупали свою игру. С 6-го по 11-й тур они исключительно побеждали. Особняком, безусловно, стоял разгром ПСВ 4:1 на "Амстердам Арене". Появились поводы для сдержанного оптимизма. Правда, в ноябре у "божьих сыновей" всё пошло наперекосяк. Сначала вылет из Кубка страны от скромного "Волендама", а затем поражение от "АЗ Алкмара" и ничья с "Утрехтом" в национальном первенстве. Тем не менее, концовку первого круга "Аякс" провёл уверенно, выиграв ещё 4 поединка в чемпионате с общим счётом 14:1. Параллельно команда успешно выступала и в Кубке УЕФА. В квалификации турнира голландский гранд спокойно разобрался с сербским "Борацом", а в группе занял вторую строчку вслед за "Гамбургом", опередив "Астон Виллу", "Жилину" и "Славию".

Неплохой задел, но во время зимнего трансферного окна "красно-белые" допустили роковую ошибку. За 27 миллионов евро в мадридский "Реал" ушёл ключевой форвард Клаас-Ян Хунтелаар, а заменить его клуб не удосужился. И на этом сладкая жизнь для аяксидов подошла к концу. Ван Бастен стал позволять себе слишком много экспериментов с составом, поэтому немудрено, что амстердамцев ожидал кризис результатов. Начав второй круг Эредивизи с победы над "Неймегеном", столичный коллектив посыпался, уступив "Гронингену", "Херенвену" и "Витессу". Ничья с "Хераклес" также была чистым провалом признанного гранда. Переломным моментом стала встреча 23-го тура национального первенства против "Фейеноорда". "Аякс" взял верх в Де Классикер и команда обрела уверенность в своих силах.

После этой дуэли "божьи сыновья" выиграли 6 из 7 матчей. Вдохновенная игра подпитывалась свежестью футболистов, ведь ещё в марте "красно-белые" выбыли из Кубка УЕФА, поэтому чемпионат оставался единственным турниром, в котором они принимали участие. В еврокубковом соревновании всё сложилось прозаично - вымученный триумф в противостоянии с "Фиорентиной", а потом фиаско в битве с "Марселем". Вылет не был каким-то постыдным - провансальцы тогда были серьёзной силой, но лишь в овертаймах они смогли доказать своё превосходство над голландскими ребятами. В общем, дело оставалось за малым. Выдать достойную концовку сезона и занять второе место в Эредивизи, дающее право играть в квалификации Лиги Чемпионов. "АЗ Алкмар" уже был недосягаем, а вот с "Твенте" за серебро можно было побороться. Впрочем, с решающей задачей подопечные ван Бастена не справились. Разгромные поражения от ПСВ (2:6) и роттердамской "Спарты" (0:4) поставили крест на амбициях столичного коллектива. Не дожидаясь последнего матча сезона, тренер ушёл в отставку, а под руководством Джона ван ’т Схипа "Аякс" одолел "Твенте" в заключительном туре, сохранив за собой третью строчку. Вот такая кампания взлётов и падений, которая не продемонстрировала серьёзного прогресса у амстердамской команды, а, значит, в какой-то степени очередной футбольный год был потрачен впустую.

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Мартин Йол.

Пришли: Йерун Верхувен, Тимоте Атуба, Деми де Зеув, Николас Лодейро, Марко Пантелич, Кристиан Эриксен (академия), Дарко Бодул (академия).

Ушли: Деннис Гентенар, Томас Вермален, Робберт Схилдер, Донован Слейнгард, Лоран Делорж, Альберт Луке, Леонардо Сантьяго, Дейли Блинд (аренда), Ян-Ари ван дер Хейден (аренда), Бруно Сильва (аренда), Эвандер Сно (аренда), Митчелл Дональд (аренда), Джеффри Сарпонг (аренда), Хавьер Мартина (аренда), Дарио Цвитанич (аренда), Дарко Бодул (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - победитель.

Вести "Аякс" к новым вершинам доверили Мартину Йолу, который был известен по работе с "Родой", "Валвейком", "Тоттенхэмом" и "Гамбургом". Не топ-уровень конечно, но специалист интересный. Возможно, нестандартных идей как раз и не хватало амстердамскому гранду. Революцию новый главный тренер затевать не стал, поэтому трансферная кампания получилась довольно скромной. Среди покупок стоит выделить новоиспечённого чемпиона страны Деми де Зеува из"АЗ Алкмара". Также подписание свободного агента Марко Пантелича можно отнести к удачным сделкам. Что касается продаж, то она была всего одна - Томас Вермален ушёл за 12 миллионов евро в лондонский "Арсенал". Ещё 5 игроков покинули клуб бесплатно в связи с истечением срока контрактов, ну и несколько аренд, разумеется, имели место быть, куда же без них. Поскольку следующим летом любителей футбола ожидал очередной Чемпионат Мира, сезон начался непривычно рано. Уже 2 августа "божьи сыновья" провели первый матч в Эредивизи, выиграв у "Гронингена".

Затем столичная команда победила "Валвейк" и почему-то забуксовала. Поражение со счётом 3:4 от ПСВ и домашняя нулевая ничья с роттердамской "Спартой" испортили впечатление от старта "красно-белых". Впрочем, Йол и не думал унывать - его подопечные быстро отреагировали на неудачи и выдали фантастическую серию. С 5-го по 13-й тур они ни разу не проиграли, при этом потеря очков была всего одна - мировая с неудобной "Родой". Лишь "Твенте" 8 ноября полноценно остановил коллектив из Амстердама. До завершения первого круга аяксиды добыли ещё 3 крупные победы в 4 поединках, и ушли на перерыв на третьем месте в турнирной таблице, уступая "Твенте" и ПСВ. Недурно зажигали ребята Йола и в Лиге Европы, которая пришла на смену Кубку УЕФА. В квалификации голландцы уверенно разобрались со "Слованом" из Братиславы, а затем едва не выиграли группу с "Андерлехтом", загребским "Динамо" и "Тимишоарой". Бельгийцы обошли конкурента только по разнице забитых и пропущенных голов.

Во время зимнего трансферного окна клуб за 4 миллиона евро купил перспективного уругвайца Николаса Лодейро. Кроме того, тренерский штаб перевёл в основу Кристиана Эриксена. Датский хавбек перебрался в Нидерланды год назад и так быстро заслужил повышение. Что касается исходящих сделок, то "красно-белых" на правах аренды покинули 6 игроков. Заострять на этом внимание не имеет смысла, поскольку речь идёт об исполнителях второго эшелона. Пауза, по всей видимости, пошла на пользу "Аяксу" и столичный коллектив вернулся к футбольным баталиям с потрясающим настроем. Второй круг в национальном первенстве и вовсе получился образцовым. 15 побед в 17 турах при 2 ничьих - это гроссмейстерский результат. Только "НАК Бреда" и "Фейеноорд" сумели отобрать очки у этого танка.

Вы не поверите, но даже такой феерии не хватило для итогового чемпионства. На экваторе "Твенте" опережал "божьих сыновей" на 9 баллов и не упустил полностью свой гандикап. 1 пункт решил судьбу золотых медалей. Причём, в 22-м туре аяксиды разгромили будущего обладателя титула со счётом 3:0. Разница забитых и пропущенных вообще впечатляла: +40 у "Твенте" и +86 у подопечных Йола. С точки зрения справедливости, "красно-белые" были обязаны выигрывать Эредивизи, но в сезоне 2009/2010, к сожалению, данный принцип не сработал. А вот на Лигу Европы прыти у голландской машины не хватило - уже в первом раунде плей-офф их выбил туринский "Ювентус" с раззабивавшимся Амаури. Зато в Кубке Нидерландов "Аяксу" не было равных. Команда добралась до финала, где не оставила шансов "Фейеноорду".

Но давайте по порядку, ведь на более ранних стадиях также было немало интересного. К примеру, матч 1/8 финала с "Везепом", который завершился победой столичного гранда со счётом 14:1. Только Луис Суарес отправил в ворота соперника 6 голов. Вот такой праздник футбола и любителей понабивать статистику. Ладно, давайте о финале, который в этот раз состоял из двух встреч. Первая из них прошла 25 апреля в Амстердаме. Хозяева поля не собирались проявлять гостеприимность и выиграли со счётом 2:0. Все надеялись на жаркую ответку в Роттердаме 6 мая, но и там подопечные Йола были неудержимы. 4:1 в Де Классикер в логове врага - феноменально. Обидно, конечно, что чемпионский титул не вышло завоевать, но трофейня засуха, длившаяся почти три года, наконец закончилась. Похоже, "Аякс" угадал с тренером. То ли ещё будет.

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Мартин Йол, Франк де Бур.

Пришли: Роналд Графланд, Андре Ойер, Тиму Тайнио, Мунир Эль-Хамдауи, Ахмед Мидо, Роли Боневасия (академия), Лоренцо Эбесилио (академия), Флориан Йозефсон (академия), Араз Озбилиз (академия).

Ушли: Георге Огэрару, Урби Эмануэлсон, Габри, Тиму Тайнио, Кеннеди Бакирчиоглу, Деннис Роммедаль, Джеффри Сарпонг, Дарко Бодул, Марко Пантелич, Ахмед Мидо, Луис Суарес, Роб Виларт (аренда), Марвин Зегелар (аренда), Исмаил Айссати (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - финалист.

Не было абсолютно никаких сомнений касательно дальнейшего сотрудничества между "Аяксом" и Мартином Йолом. При этом тренере команда наконец добилась прогресса и остановилась в шаге от "Золотого дубля". Да и кучи денег на трансферы он не просил, что также импонировало руководству клуба. К примеру, летом 2010 года на новичков было потрачено каких-то 5 миллионов евро. Это Мунир Эль-Хамдауи из "АЗ Алкмара" подъехал. А вдобавок к марокканцу подоспели свободные агенты Роналд Графланд, Андре Ойер, Тиму Тайнио и Ахмед Мидо. Плюс традиционная подпитка состава из академии. Вот и вся кадровая комплектация. Между тем, покинули Амстердам 8 футболистов, 2 из которых на правах аренды. Крупных продаж в списке исходящих сделок не было. Просто "красно-белые" почистили свои ряды, в основном, от ветеранов. Сезон для аяксидов стартовал 28 июля матчем квалификации Лиги Чемпионов против ПАОК.

Греки оказались не из робкого десятка и увезли из голландской столицы удобную ничью 1:1. А дома им совсем немного не хватило для громкой сенсации. "Двуглавые орлы Севера" достойно сражались с подопечными Йола и выбыли только из-за правила выездного гола. Счёт на табло в Салониках - 3:3. Между этими двумя играми "божьи сыновья" имели возможность взять трофей. В поединке за Суперкубок Нидерландов они сошлись с чемпионом страны "Твенте". Судя по раскладам прошлого сезона, "Аякс" считался фаворитом, но за последние несколько месяцев всё стало не так однозначно. "Тюккерс" забили быстрый гол и сохранили минимальное преимущество до финального свистка. Тревожное начало кампании, нечего сказать. В первом туре Эредивизи столичный коллектив также допустил осечку, сыграв вничью с "Гронингеном". Зато потом они выиграли в 5 встречах кряду, закономерно оказавшись на первом месте в турнирной таблице. Параллельно команда с горем пополам пробилась в групповой этап ЛЧ. Противостояние с киевским "Динамо" получилось трудным, но всё-таки успешным. В Украине соперники расписали мировую, а в Нидерландах со счётом 2:1 взяли верх хозяева поля.

Между тем, в национальном первенстве "красно-белые" совсем расклеились. После неплохого старта они на постоянной основе теряли очки, завершив первый круг со следующими цифрами: 9 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Не самые радужные результаты стали поводом для отставки Мартина Йола. Произошло это 6 декабря 2010 года. А новым тренером, точнее исполняющим обязанности, назначили Франка де Бура, не имевшего никакого опыта самостоятельной работы. Тем не менее, под его руководством аяксиды в первой же встрече одолели "Витесс" благодаря голу Кристиана Эриксена и обосновались перед зимней паузой на четвёртой строчке в чемпионате, отставая от лидера всего на 3 балла. Просматривались вполне достойные перспективы побороться за золотые медали. К сожалению, того же нельзя сказать о Лиге Чемпионов. В этом турнире де Бур дебютировал с гостевой победы над "Миланом", но ещё при Йоле голландцы потеряли шансы на плей-офф. Впрочем, в Лиге Европы весной пошуметь они смогут.

Или нет? Зимнее трансферное окно внесло свои коррективы. Дело в том, что усиления состава не было вообще никакого, зато покинули клуб 6 футболистов, в том числе такие знаковые, как Урби Эмануэлсон и Луис Суарес. Видимо, история с уходом Клааса-Яна Хунтелаара ничему не научила руководителей столичного гранда. Впрочем, потеря двух лидеров совсем не смутила де Бура, которого, к слову, 3 января утвердили на посту. В 19-м туре "божьи сыновья" вышли победителями из Де Классикер, а затем довольно уверенно и, главное, стабильно набирали очки. До конца чемпионата только "Утрехт" и "Ден Хааг" нанесли поражения столичному коллективу, а всего осечек насобиралось 4. Судьба вернула "Аяксу" должок и теперь уже "Твенте" оказался вторым, несмотря на смешное отставание в 2 пункта. А амстердамцы впервые с 2004 года стали чемпионами Нидерландов. Парадокс заключался в том, что в прошлом сезоне 85 очков для золота им не хватило, а в этом - 73 очков вполне.

Отличную кампанию можно было дополнить ещё и Кубком страны, но в финале турнира "Твенте" отомстил за отобранное чемпионство. По пути к решающему матчу подопечные де Бура выбили "Маастрихт", "Веендам", "АЗ Алкмар", "НАК Бреду" и "Валвейк". Битву за трофей принимал Роттердам и аяксиды начали её очень круто. К 40-й минуте они вели со счётом 2:0, но впоследствии гандикап растеряли, а в овертаймах пропустили ещё один гол. Обидное во всех смыслах поражение, но в данном случае винить можно только себя. Ну и в завершении про "Спартак". Точнее про Лигу Европы, путешествие в которой для голландского гранда прекратил как раз российский клуб. "Аякс" не испытал проблем с "Андерлехтом" в 1/16 финала, а вот в следующей стадии получил смачную затрещину от "красно-белых" - 0:4 по сумме двух встреч. Да-да, и такое совсем недавно бывало. Ну а нам остаётся констатировать, что "божьи сыновья" потихоньку преодолели кризисный период и вновь стали серьёзной силой. Пока только в пределах Нидерландов, но, как говорится, Москва не сразу строилась. Главное, видеть свои ошибки и делать правильные выводы. Остальное - вопрос времени.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru