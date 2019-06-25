Футбол XXI века: "Аякс" (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала об "Аяксе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Франк де Бур.

Пришли: Яспер Силлессен, Тео Янссен, Тулани Сереро, Матс Ритс, Дерк Бурригтер, Колбейнн Сигторссон, Дмитрий Булыкин, Рикардо ван Рейн (академия), Дико Копперс (академия), Дэви Классен (академия), Рюбен Лиджеон (академия), Лесли де Са (академия).

Ушли: Мартен Стекеленбург, Роналд Графланд, Олегер Пресас, Ян-Ари ван дер Хейден, Роб Виларт, Тимоте Атуба, Марвин Зегелар, Расмус Линдгрен, Деми де Зеув, Митчелл Дональд, Сок Хён Джун, Роли Боневасия (аренда), Флориан Йозефсон (аренда), Дарио Цвитанич (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

В преддверии Евро-2012 сезон стартовал рано. Из отпуска "Аякс" вышел уже 27 июня. Разумеется, руководить командой продолжил Франк де Бур. Как говорится, от добра добра не ищут. Во время летнего трансферного окна клуб попрощался с 11 футболистами на постоянной основе и троих отправил в аренду. Среди ушедших стоит выделить завершившего карьеру защитника Олегера, а также вратаря Мартена Стекеленбурга и хавбека Деми де Зеува. Последний, кстати, перешёл в "Спартак". Впрочем, это не единственная сделка того межсезонья, связанная с Россией и аяксидами. Контракт с "божьими сыновьями" подписал свободный агент Дмитрий Булыкин. А ещё состав амстердамцев укрепили Яспер Силлессен, Тео Янссен, Колбейнн Сигторссон и другие.

Первым матчем новой кампании стал поединок за Суперкубок Нидерландов, в котором столичному коллективу противостоял "Твенте". Именно "тюккерс" обыграли подопечных де Бура в финале Кубка страны, и впору было отомстить обидчику. Но "Аякс" сплоховал и в этот раз, уступив на своём же стадионе со счётом 1:2. Далее последовал неплохой старт в Эредивизи - 4 победы в 5 играх плюс ничья с "Венло". "Красно-белые" захватили лидерство и всерьёз расслабились. В следующих 8 встречах команда взяла 3 очка всего раз, зато мировых расписала целых 5. Не обошлось и без поражений. Обидчиками выступили "Гронинген" и "Утрехт". Примечательно, что последние отправили в ворота "божьих сыновей" 6 голов. Впрочем, итоговый счёт скорее был теннисным, чем позорным - 4:6.

Вышли из спячки амстердамцы только в конце ноября, выиграв в 4 дуэлях национального первенства кряду. На этом завершился первый круг чемпионата. Промежуточный результат неутешительный - четвёртое место в турнирной таблице. Правда, отставание от лидирующего ПСВ было некритическим - 5 баллов. Параллельно в Лиге Чемпионов голландский гранд имел все шансы зацепиться за путёвку в плей-офф. "Реал", конечно, был вне конкуренции, загребское "Динамо" - мальчик для битья, а вот с "Лионом" подопечные де Бура рубились до конца. В очных встречах двух оппонентов арбитры фиксировали нулевые ничьи, поэтому на первый план вышла разница забитых и пропущенных мячей. И в этом компоненте "ткачи" оказались более успешными: +2 против 0 у действующего чемпиона Нидерландов.

Зимняя пауза подоспела очень к месту, ведь тренерскому штабу нужно было поработать над ошибками, а футболистам перезарядить батарейки. Во время трансферного окна клуб бездействовал, не совершив ни единой сделки. Поэтому стало понятно - вся надежда на имеющихся игроков. Зимние месяцы 2012 года так и не принесли воодушевления болельщикам. В январе "красно-белые" вылетели из Кубка страны, уступив "АЗ Алкмару", а в феврале - из Лиги Европы. В первом же раунде плей-офф еврокубкового соревнования голландцам достался грозный "Манчестер Юнайтед". В гостях манкунианцы одолели соперника со счётом 2:0, а дома отличились быстрым голом. И хоть в итоге аяксиды выиграли на "Олд Траффорд", их путь в турнире завершился. По сумме двух встреч "красные дьяволы" были сильнее. Не лучше обстояли дела и в Эредивизи. После перерыва столичный коллектив потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью. Шансы на золотые медали таяли на глазах. Впрочем, подопечные де Бура в нужный момент собрались и выдали потрясающую серию из 14 побед подряд. Конкуренты просто не ожидали такой прыти и пропускали "божьих сыновей" с шестого места по итогам 20 туров до самой вершины.

76 пунктов в итоге принесли "Аяксу" титул, хотя в феврале казалось, что это невозможно. Лучшие есть лучшие! И команда способна это доказать, даже когда никто не верит!

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Франк де Бур.

Пришли: Никлас Мойсандер, Кристиан Поульсен, Лассе Шёне, Тобиас Сана, Данни Хусен, Райан Бабел, Лукас Андерсен, Исаак Куэнка (аренда), Микки ван дер Харт (академия), Джоэл Велтман (академия), Стефано Денсвил (академия), Митчелл Дейкс (академия), Виктор Фишер (академия).

Ушли: Йерун Верхувен, Грегори ван дер Вил, Бруно Сильва, Ян Вертонген, Андре Ойер, Вурнон Анита, Матс Ритс, Тео Янссен, Николас Лодейро, Лоренцо Эбесилио, Исмаил Айссати, Араз Озбилиз, Флориан Йозефсон, Мунир Эль-Хамдауи, Дарио Цвитанич, Дмитрий Булыкин, Дико Копперс (аренда), Эйонг Эно (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - 1/2 финала.

"Аяксу" не хватало ресурсов для борьбы на всех фронтах. Это проявилось максимально наглядно в прошлом сезоне, поэтому интенсивной трансферной кампании клубу было не избежать. Но от режима экономии руководство "красно-белых" не отказалось, поэтому на усиление состава потратили всего 5,7 миллионов евро. Это при том, что на продажах удалось заработать почти 33 миллиона. Больше всех в казну принесли своим уходом Ян Вертонген (12,5), Вурнон Анита (8,5), Грегори ван дер Вил (6) и Араз Озбилиз (3). Также стоит отметить, что с Амстердамом попрощался россиянин Дмитрий Булыкин, забивший 10 голов в 26 матчах. Что касается покупок, то дороже всех аяксидам обошёлся Никлас Мойсандер (4 млн). Кроме того, "божьи сыновья" плодотворно поработали на рынке свободных агентов, подписав Кристиана Поульсена, Лассе Шёне и Райана Бабела. О традиционном подкреплении из академии и говорить не стоит. Это процесс стабильный.

Открывали сезон подопечные Франка де Бура матчем за Суперкубок страны. Данный трофей не покорялся аяксидам с 2007 года и было огромное желание наконец его завоевать. ПСВ находился в похожей ситуации (с 2008 года), поэтому с первых минут пошёл большими силами вперёд и к 11-й минуте вёл в два мяча. После такого нокдауна тяжело прийти в себя, но амстердамцы пытались. В итоге смогли дважды забить, впрочем, столько же ещё пропустили. Опять мимо кассы! Ладно, расстраиваться некогда, ведь ровно через неделю старт Эредивизи. А вот в чемпионате столичный коллектив преподнёс действительно неприятный сюрприз - 6 ничьих в 10 турах. Но и это ещё не всё. 3 ноября "красно-белые" дома вчистую проиграли "Витессу". Ситуация вызывала реальные опасения. Благо, реакция от футболистов и тренерского штаба последовала правильная. Они начали исправлять положение уверенными и, главное, стабильными шагами. Это вылилось в 6 подряд побед и место в тройке по итогам первого круга национального первенства.

Перед зимней паузой "Аяксу" предстояло провести ещё один поединок в Эредивизи - гостевой с "Утрехтом". Важно было уйти на перерыв на мажорной ноте. Но, увы - 0:0. Не много поводов для радости подопечные де Бура принесли и в Лиге Чемпионов. Здесь, конечно, можно пенять на состав группы - дортмундская "Боруссия", "Реал" и "Манчестер Сити". Тем не менее, фанатам от этого не легче. Три избиения со счётом 1:4 и только абсолютный провал "горожан" скрасил общее положение дел - 4 очка и путёвка в плей-офф Лиги Европы. Зимой клуб оформил усиление в лице игрока "Барселоны". Звучит красиво, но речь идёт не об исполнителе топ-уровня. Это Исаак Куэнка сменил Испанию на Нидерланды на правах полугодичной аренды. Если в прошлом сезоне роковыми для "божьих сыновей" были январь и февраль, то в кампании 2012/13 все неприятности случились с командой в течение последнего зимнего месяца. Тут тебе и позорный вылет из Лиги Европы, и выбывание из Кубка страны, и несколько потерь очков в национальном первенстве. Давайте по порядку.

В Эредивизи столичный коллектив сыграл вничью с "Родой" и "Ден Хаагом". В голландском кубке подножку аяксидам поставил "АЗ Алкмар". Обиднее всего то, что дело было уже в 1/2 финала, а до указанной встречи амстердамцы выбили из турнира "Утрехт", "Гронинген", "Витесс". В общем, потрудились на славу, а за шаг до финала были разбиты "фермерами" со счётом 0:3. Не лучше подопечные де Бура выступили в плей-офф ЛЕ. "Стяуа" вряд ли можно отнести к грозным соперникам, однако румыны после гостевых 0:2 сжали волю в кулак и в родных стенах нивелировали гандикап оппонента. Психологическое преимущество уже было на стороне армейцев и те с удовольствием использовали это в серии пенальти. Руководство клуба, теперь вам понятно, что не хватает ресурсов? Или ещё один не самый удачный сезон для наглядности нужен? Завершать кампанию "Аяксу" предстояло только играми чемпионата. Весной оставалось 10 туров, и столичная команда провела их на твёрдую пятёрку. Ну, может, с небольшим минусом в виду ничьей с "Херенвеном". Зато в остальных матчах - 9 побед и 27 баллов соответственно. Как и годом ранее, у конкурентов не было шансов. Подопечные де Бура набрали 76 очков и в третий раз подряд взяли золото.

Подводить итоги сезона нет особого смысла, ведь по большей части этот футбольный год стал копией предыдущего. Стабильность - это прекрасно, но как насчёт шага вперёд?

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Франк де Бур.

Пришли: Майк ван дер Хорн, Лерин Дуарте, Боян Кркич (аренда), Джайро Ридевалд (академия), Шералдо Беккер (академия), Рикардо Кишна (академия).

Ушли: Тоби Алдервейрелд, Дико Копперс, Миралем Сулеймани, Кристиан Эриксен, Дерк Бурригтер, Райан Бабел, Митчелл Дейкс (аренда), Эйонг Эно (аренда), Джоди Лукоки (аренда), Данни Хусен (академия).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - финалист.

У "Аякса" бесспорно шикарная академия, но можно ли надеяться только на необстрелянную молодёжь? Совсем скоро ответ на этот вопрос будет получен. Дело в том, что летом 2013 года клуб совсем забил на покупки, подписав только Майка ван дер Хорна, Лерина Дуарте и Бояна Кркича. И то испанец пришёл на правах аренды, а первые двое в виду своего возраста и неопытности едва ли могли усилить команду здесь и сейчас. Имена воспитанников, переведённых в основу, ничего не скажут простому обывателю, зато имена футболистов, покинувших Амстердам, до сих пор у всех на устах. Это среди прочих Райан Бабел, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен. Потеря лидеров при фактически нулевом усилении - та ещё головная боль для Франка де Бура, который уже четвёртый сезон руководил данным проектом. Кстати, после очередного чемпионства с ним продлили контракт до 2017 года. Вот такой кредит доверия для тренера, который даёт хорошие результаты при ограниченных ресурсах.

Заключение нового соглашения с родным клубом де Бур решил отметить долгожданной победой в Суперкубке Нидерландов. Хотя трофейный матч получился крайне валидольным. 0:2 горели "божьи сыновья" к 65-й минуте, пока автогол "АЗ Алкмара" не вернул их в игру. Почуяв, что соперник дал слабину, амстердамцы выгрызли ничью, а в овертаймах забили ещё раз, добившись итогового триумфа. Отличное начало сезона, но, к сожалению, команда не поддержала этот почин в Эредивизи. В первых 12 турах национального первенства "красно-белые" теряли очки 7 раз (4 ничьи + 3 поражения). Грустные показатели для действующего чемпиона и претендента на защиту титула. Прийти в себя столичный коллектив смог только в ноябре. До конца календарного года они исключительно побеждали, тем самым совершив мощный рывок с шестого на первое место в турнирной таблице. Справедливости ради стоит отметить, что лидерство подопечным де Бура пришлось делить с "Витессом". Вот такое двоевластие во время зимнего перерыва. Что касается Лиги Чемпионов, то голландскому гранду опять не повезло с группой. "Барселона", "Милан" и "Селтик" - это райские условия для обоюдно зрелищного футбола, но никак не для достижения результата. "Аякс" достойно бился, но финишировал только третьим вслед за "блауграной" и "россонери".

Первая позиция в Эредивизи, выход в 1/4 финала Кубка Нидерландов и плей-офф Лиги Европы - вполне неплохо. Зачем платить больше, решили руководители клуба, поэтому новичков в январе Амстердам не увидел. Между тем, после паузы столичный коллектив продолжил по большей части выигрывать в матчах национального первенства. Что было важнее всего - подопечные де Бура брали верх над прямыми конкурентами: ПСВ, "Херенвен", "АЗ Алкмар", "Фейеноорд".

Поэтому за 8 туров до финишной прямой они имели солидный гандикап - 8 пунктов. Дело оставалось за малым - не разбазарить честно заработанное преимущество. В ходе заключительного отрезка чемпионата аяксиды потеряли даже 10 баллов (5 ничьих), но конкуренты оказались не в состоянии этим воспользоваться. Абсолютно заслуженное и никого уже не удивляющее четвёртое подряд золото отправилось в Амстердам.

Также никого уже не удивлял ранний вылет "красно-белых" из Лиги Европы. Правда, в этот раз голландские ребята огребли не по-детски. "РБ Зальцбург" сначала разгромил соперника в гостях со счётом 3:0, а спустя неделю не менее уверенно выиграл дома - 3:1. Евротурниры уже давно не ласковы к "божьим сыновьям", а вот Кубок Нидерландов - это совсем другое дело. Только в XXI веке аяксиды брали этот трофей 4 раза. А тут ещё один финал. Противник - "Зволле", финишировавший в Эредивизи на 11-м месте. Идеальные условия для "Золотого дубля". Стартовый свисток, гол Рикардо ван Рейна на 3-й минуте. Казалось бы, что может помешать этому спокойному пути к титулу? И тут ба-бах! Заведомый аутсайдер отгружает к перерыву 4 безответных гола, а во втором тайме добивает изумлённого оппонента ещё одним точным выстрелом. Громкая сенсация прогремела в финале голландского кубка. Такого точно никто не ожидал. Ах да, итоги сезона. За счёт молодёжи можно нормально себя чувствовать на дистанции, но в раундах плей-офф опыт футболистов имеет ключевое значение. Доказано "Аяксом"!

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Франк де Бур.

Пришли: Андре Онана, Дидерик Бур, Ник Виргевер, Дэйли Синкгравен, Ришайро Живкович, Ники Симлинг (аренда), Аркадиуш Милик (аренда), Петер Леувенбург (академия), Кенни Тете (академия), Ришедли Базур (академия), Анвар Эль-Гази (академия).

Ушли: Кеннет Вермеер, Стефано Денсвил, Дейли Блинд, Митчелл Дейкс, Кристиан Поульсен, Эйонг Эно, Тобиас Сана, Сим де Йонг, Джоди Лукоки, Данни Хусен, Микки ван дер Харт (аренда), Рюбен Лиджеон (аренда), Лерин Дуарте (аренда), Лесли де Са (аренда), Шералдо Беккер (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

"Аякс" в первой половине десятых годов XXI века был образцом стабильности. Тренер - Франк де Бур, чемпионат - золотые медали, ЛЧ - третье место в группе, ЛЕ - вылет в первом раунде плей-офф, трансферы - поменьше и на перспективу. Это уже какие-то настоящие клубные фишки. Как "божьи сыновья" выступят в сезоне 2014/2015, покажет время, а вот по первому и последнему пункту вышеуказанного перечня уже можно было отчитаться. Де Бур на месте, работа на трансферном рынке - ну вы поняли... 2,15 миллиона евро за 17-летнего Ришайро Живковича - это вполне в стиле амстердамского гранда. Кстати, это самая крупная сделка для них в то межсезонье. Но более интересным выглядел другой переход - аренда у "Байера" Аркадиуша Милика. Польский форвард не нашёл себя в Бундеслиге, поэтому решил кардинально сменить обстановку. Что касается ушедших футболистов, то среди других выделяется следующая тройка - Дейли Блинд, Кристиан Поульсен и Сим де Йонг. На продажах "красно-белые" заработали почти 29 миллионов евро, но раскошелиться на новичков всё равно не захотели. Что ж, видимо, такова долгосрочная стратегия клуба, а пока аяксидам необходимо было сосредоточиться на мести.

3 августа, домашняя арена, соперник - "Зволле". Да-да, тот самый, который разнёс банду де Бура в финале Кубка Нидерландов со счётом 5:1. Теперь оппоненты разыгрывали Суперкубок страны. Столичный коллектив, несмотря на унизительное апрельское поражение, считался фаворитом, но предматчевые расклады снова не предугадали итоговый результат. Гол Стефана Нейланда на 55-й минуте принёс вторую сенсацию за последние несколько месяцев и второй трофей в истории скромного "Зволле". Старт в Эредивизи в указанном сезоне был для "Аякса" очень сложным. В первых четырёх турах им достались "Витесс", "АЗ Алкмар", ПСВ и "Гронинген". Серьёзное испытание, ничего не скажешь. Справились с ним амстердамцы где-то наполовину, одержав 2 победы и потерпев 2 поражения. Впрочем, этот результат оказался вполне нормальным, учитывая дальнейшие события. "Божьи сыновья" в сентябре раскочегарились не на шутку и выдали в национальном первенстве блестящую беспроигрышную серию вплоть до зимней паузы. С 5-го по 17-й тур команда 10 раз побеждала и лишь трижды расписывала мировые. К экватору чемпионата подопечные де Бура набрали 39 очков, однако этого, к удивлению, не хватило для лидерства. ПСВ выступал ещё лучше и опережал конкурента на 4 пункта. Лига Чемпионов... Ну вы, наверное, уже догадались? Конечно же третье место в группе и транзит в Лигу Европы. Справедливости ради стоит отметить, что с квартетом голландскому гранду опять не подфартило. "Барселона" и ПСЖ - это слишком, поэтому боролись аяксиды по большей части с кипрским клубом АПОЭЛ. Боролись, как вы уже поняли, успешно.

А вот на Кубок Нидерландов в этот раз силёнок не хватило. "Красно-белые" не дотянули даже до января, вылетев в 1/8 финала от "Витесса". Причём, "жёлто-чёрные" серьёзно наказали противника, разгромив его со счётом 4:0. Во время зимнего трансферного окна боссы расщедрились на 7-миллионную сделку. У "Херенвена" был куплен перспективный 19-летний латераль Дэйли Синкгравен. Инвестиции скорее в будущее, но и на том спасибо. Также нельзя обойти вниманием переход из академии "Барселоны" вратаря Андре Онаны. Уж сейчас этого камерунского парнишку знают все любители футбола. Итак, второй круг Эредивизи плюс плей-офф Лиги Европы. Возможный чемпионский титул стал бы уже пятым подряд, а победа в еврокубковом соревновании - первой с 1995 года. Дерзайте, ребята!

После перерыва "Аякс" не смог быстро собраться с мыслями, потеряв очки в 3 из 4 встреч национального первенства. Это уже во многом предрешило исход гонки за золотыми медалями. А в последних 13 турах столичный коллектив выиграл всего 8 раз, тем самым окончательно похоронив свои надежды вновь взять трофей. ПСВ прервал гегемонию "божьих сыновей", длившуюся 4 года. Один из лучших периодов в современной истории клуба подошёл к концу. В Лиге Европы подопечным де Бура тем более ничего не светило. Там и конкуренция выше, и плей-офф традиционно тяжело давался голландскому гранду. Поэтому надолго в этом турнире "красно-белые" не задержались. Варшавскую "Легию" ещё сумели выбить, а вот "Днепр" оказался им не по зубам. Хоть исход противостояния решил гостевой гол в овертайме, итоги это никак не меняет - украинцы прошли дальше.

Вот так впервые с 2009 года "Аякс" не завоевал ни единого трофея в сезоне. Завершился блестящий цикл и теперь всё в руках амстердамцев. Наследие нужно правильно использовать, внедрить новые более современные подходы, состав, в конце концов, сформировать стабильно сильный. В общем, работы непочатый край. Ответственной, кропотливой, но при этом безумно интересной.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru