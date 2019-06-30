Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с пятой частью материала об "Аяксе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Франк де Бур.

Пришли: Джонни Хейтинга, Митчелл Дейкс, Неманья Гудель, Френки де Йонг, Амин Юнес, Каспер Дольберг, Аркадиуш Милик, Яя Саного (аренда), Донни ван де Бек (академия), Вацлав Черны (академия).

Ушли: Микки ван дер Харт, Джонни Хейтинга, Никлас Мойсандер, Рикардо Кишна, Колбейнн Сигторссон, Петер Леувенбург (аренда), Рюбен Лиджеон (аренда), Лерин Дуарте (аренда), Лукас Андерсен (аренда), Лесли де Са (аренда), Ришайро Живкович (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/16 финала.

Один неудачный сезон никак не повлиял на позиции главного тренера "Аякса" Франка де Бура. А вот состав команды однозначно нуждался в обновлении. Кому-то из футболистов не хватало опыта, кому-то уже мотивации. Поэтому к действиям клуба на трансферном рынке было приковано особое внимание. Впрочем, руководство "красно-белых" от своей излюбленной стратегии не отступило. Летом амстредамский гранд потратил на новичков скромные 11 миллионов евро. Вернулись в родные пенаты Джонни Хейтинга и Митчелл Дейкс, был выкуплен у "Байера" Аркадиуш Милик, подписаны Амин Юнес и Неманья Гудель, арендован Яя Саного, на перспективу взяты Френки де Йонг и Каспер Дольберг. Параллельно аяксиды расстались с 9 игроками, в том числе 5 на правах аренды. Примечательно, что впервые за долгое время обошлось без громких продаж, то есть все лидеры остались на месте. Возможно, в этом и кроется главный позитив.

Пропустив по понятным причинам матч за Суперкубок Нидерландов, "божьи сыновья" начинали сезон противостоянием с венским "Рапидом" в квалификации Лиги Чемпионов. Ничего, как говорится, не предвещало беды, хотя гостевая ничья 2:2 уже вызывала вопросы. В любом случае все думали, что дома голландцы возьмут своё. Но у австрийского коллектива были совсем другие планы. Ударное начало и 0:2 к перерыву, затем подопечные де Бура перехватили инициативу и сравняли счёт, но последнее слово было за дерзким аутсайдером. Вот так внезапно "красно-белые" пролетели мимо группового этапа ЛЧ. Между прочим, впервые за 6 лет. Серьёзный такой звоночек! К счастью, обидное поражение только подстегнуло столичную команду, и она стартовала с 4 побед в Эредивизи с общим счётом 12:0. В то же время амстердамцы не без труда преодолели отборочный раунд Лиги Европы. "Яблонец" очень успешно упирался в обоих дуэлях с "Аяксом", пропустив за 180 минут всего 1 гол. При этом чехи имели отличный шанс отыграться, но запороли пенальти.

Между тем, в национальном первенстве "божьи сыновья" не сбавляли обороты и уверенно завершили первый круг на лидирующей позиции в турнирной таблице. В 17 турах они всего по 2 раза уступили и сыграли вничью, проведя достаточно стабильно указанный период. Справедливости ради стоит отметить, что тренерский штаб делал ставку на чемпионат, поскольку другие соревнования в сезоне 2015/2016 были оперативно слиты. В Кубке Нидерлиндов столичный коллектив взял верх над "Де Графсхапом", однако уже в 1/16 финала "Фейеноорд" выбил принципиального соперника. А в Лиге Европы всё получилось ещё печальнее. Даже группа оказалась не по зубам голландскому гранду. В квартете с "Молде", "Фенербахче" и "Селтиком" аяксиды сподобились финишировать лишь на третьем месте.

Борьба на одном фронте стала аргументом для руководства клуба снова никого не покупать. В своём стиле "красно-белые" подтянули к основе пару воспитанников и на этом усиление состава прекратилось. Тем временем, ветеран Джонни Хейтинга принял решение завершить карьеру. Объявил он об этом 2 февраля. Что ж, несмотря на все сложности, "Аякс" достаточно сильная и опытная команда, чтобы, играя всю вторую половину сезона только в Эредивизи, взять золото. И подопечные де Бура взялись это доказывать. Перед вторым кругом у них было 3 очка преимущества перед ПСВ, который, к слову, продолжал рубиться и в Кубке страны, и на европейской арене. С 18-го по 27-й тур "божьи сыновья" выиграли 7 встреч из 10, расписав мировые с "Хераклес", "Родой" и "Неймегеном". К этому моменту лидерство уже перешло к коллективу из Эйндховена, поэтому очная дуэль имела ключевое значение. Она должна была определить фаворита в гонке за титулом. Матч проходил на поле "крестьян", но это им не помогло. Амстердамцы в блестящем стиле взяли верх над конкурентом благодаря голам Милика и Эль-Гази, вернув себе первое место.

Пошла игра на нервах. В 31-м туре столичная команда сыграла вничью с "Утрехтом", что уравняло шансы претендентов на чемпионство перед финишной прямой. В преддверии заключительного тура у "Аякса" и ПСВ было по 81 очку, только на стороне подопечных де Бура были дополнительные показатели. То есть побеждай на выезде, идущий на 17-й строчке, "Де Графсхап" и вперёд на награждение. Что же произошло на поле? ПСВ уверенно разобрался со "Зволле" и ждал новостей из параллельной игры. А там скромные "фермеры" из Дутинхема творили сенсацию. 1:1 - такой счёт зафиксировал финальный свисток. Самая настоящая драма. Аяксиды де-факто собственноручно повесили золотые медали на шеи игроков ПСВ. Это сложно было осознать, но таков футбол! Через 4 дня Франк де Бур покинул пост главного тренера, и успешный цикл уже официально подошёл к концу! Реанимировать команду не удалось, что сулит кардинальные перемены. Теперь с другим тренером.

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Петер Бош.

Пришли: Давинсон Санчес, Хайко Вестерман, Хаким Зийех, Давид Нерес, Матео Кассьерра, Тим Крул (аренда), Бертран Траоре (аренда), Маттейс де Лигт (академия), Абдельхак Нури (академия), Карел Эйтинг (академия), Джастин Клюйверт (академия).

Ушли: Яспер Силлессен, Рюбен Лиджеон, Рикардо ван Рейн, Майк ван дер Хорн, Николай Бойлесен, Неманья Гудель, Ришедли Базур, Лерин Дуарте, Лесли де Са, Шералдо Беккер, Виктор Фишер, Анвар Эль-Гази, Лукас Андерсен, Аркадиуш Милик, Митчелл Дейкс (аренда), Ришайро Живкович (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Поздним вечером 24 мая 2016 года "Аякс" объявил имя нового главного тренера. Пост занял Петер Бош, который только покинул "Маккаби Тель-Авив", а до этого 2,5 сезона довольно успешно возглавлял "Витесс". Нельзя сказать, что клуб прорвало на трансферном направлении, но подписания стали носить более осмысленный характер, чем "возьмём на перспективу". Среди прочих в Амстердам перебрались прекрасно проявивший себя в "Твенте" марокканец Хаким Зийех, многообещающий колумбиец Давинсон Санчес, опытнейший немецкий центрбек Хайко Вестерман. Также были арендованы Тим Крул и Бертран Траоре. Впрочем, в этот раз особого внимания заслуживали воспитанники академии. Для игры в основе созрели Маттейс де Лигт, Абдельхак Нури, Френки де Йонг, Джастин Клюйверт и Каспер Дольберг. Вот это действительно элитное усиление. В будущем так точно! Не стеснялись "божьи сыновья" и продавать, заработав на этом ровно 56 миллионов евро. Больше всех в казну клуба принесли Аркадиуш Милик (32 млн) и Яспер Силлессен (13 млн). В целом же прослеживалась радикальная чистка состава, ведь летом команду покинули 12 футболистов.

Старт нового сезона для аяксидов пришёлся на 26 июля. В третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов они бились с ПАОК. Дома голландский гранд сыграл вничью со счётом 1:1, и на горизонте замаячил прошлогодний сценарий. Впрочем, в Греции подопечные Боша не позволили случиться сенсации, выиграв 2:1. Героем встречи стал оформивший дубль Дэви Классен. Впрочем, это было ещё не всё. Для попадания в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира амстердамскому коллективу нужно было пройти "Ростов" в плей-офф квалификации. И тут, скорее всего, сработал фактор недооценки. Плюс, конечно, умалять достоинства соперника нельзя - чёткость действий, дисциплина и зашкаливающая самоотдача. В Нидерландах оппоненты разошлись миром - 1:1. А в России "красно-белые" были просто уничтожены - 1:4, без шансов. Что ж, снова здравствуй, Лиге Европы.

Тем временем, не клеились дела и в Эредивизи - всего 1 победа в 3 стартовых турах. Правда, после кризисного начала "Аякс" пришёл в себя и приступил к своему любимому занятию - планомерному сокрушению противников. В итоге выигрышная серия команды в национальном первенстве растянулась на 6 матчей, а беспроигрышная - на 12. "Божьи сыновья" делили лидерство с "Фейеноордом" и считались фаворитом чемпионской гонки. До завершения первого круга было рукой подать, и тут механизм Петера Боша забарахлил. Поражение от "Твенте" и ничья с ПСВ позволили роттердамцам перед зимней паузой уйти в отрыв. Параллельно столичный коллектив хорошо выступил в групповом этапе ЛЕ. Они максимально уверенно стали триумфаторами квартета с "Сельтой", "Стандардом" и "Панатинаикосом", и абсолютно заслуженно отправились в плей-офф.

А вот с Кубком страны как-то не сложилось. "Виллем II" и "Козаккен Бойз" получили 11 голов на двоих, после чего скромный "Камбуур" неожиданно выбил фаворита из соревнования на стадии 1/8 финала. Во время январского трансферного окна клуб вёл себя непривычно активно. Во-первых, в кои-то веки была громкая покупка - Давид Нерес из "Сан-Паулу" за 12 миллионов евро. Во-вторых, аяксиды аномально много продавали. Сразу три футболиста покинули Амстердам в указанный период - Неманья Гудель, Ришедли Базур и Анвар Эль-Гази. Расставание с ними пополнило счета на 24,5 миллиона. Возобновились футбольные баталии матчем 18-го тура чемпионата против "Зволле". "Красно-белые" уверенно выиграли и дали старт новой победной серии в Эредивизи, которая продлилась до начала марта. Примечательно, что мощная игра "божьих сыновей" отнюдь не гарантировала им лидерство. Впереди всех конкурентов по-прежнему шёл "Фейеноорд". В итоге как бы не старался "Аякс", но обойти принципиального соперника в турнирной таблице им не удалось. В 17 турах второго круга столичный коллектив одержал 15 побед при 2 ничьих и 1 поражении. Это позволило им сократить до минимума гандикап роттердамцев но не более того. С преимуществом в 1 очко "Фейеноорд" взял первый за 18 лет чемпионский титул. А амстердамский гранд второй год подряд остановился в шаге от золота. Реабилитироваться подопечные Боша могли в Лиге Европы.

"Божьи сыновья" добрались до финала еврокубкового турнира, оставив за бортом варшавскую "Легию", "Копенгаген", "Шальке" и "Лион". Примечательно, что ни одно из этих противостояний не было выиграно уверенно. Во всех случаях судьбу путёвки в следующий раунд решал 1 гол. Поэтому в финальном поединке с "Манчестер Юнайтед" аяксиды не считались фаворитами. И в этот раз предматчевые расклады сыграли. "Красные дьяволы" отличились в каждом из таймов и закономерно взяли трофей. Сезон провальным назвать никак нельзя, если убрать за скобки августовский позор в квалификации Лиги Чемпионов. Но и высокой оценки выступление команды однозначно не заслужило. Где-то, конечно, не хватило элементарной удачи, но это едва ли может служить оправданием. "Аякс" снова второй и только данный факт останется в истории.

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Марсел Кейзер, Эрик тен Хаг.

Пришли: Беньямин ван Лер, Костас Лампру, Луис Орехуэла, Расмус Кристенсен, Перр Схюрс, Максимилиан Вёбер, Николас Тальяфико, Сим де Йонг, Деннис Йонсен, Клаас-Ян Хунтелаар, Нуссаир Мазрауи (академия), Дейовайзио Зеефейк (академия), Дани де Вит (академия).

Ушли: Дидерик Бур, Давинсон Санчес, Хайко Вестерман, Джайро Ридевалд, Кенни Тете, Абдельхак Нури, Тулани Сереро, Дэви Классен, Ришайро Живкович, Дейовайзио Зеефейк (аренда), Перр Схюрс (аренда).

Итог: Эредивизи - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Нидерландов - 1/8 финала.

Несмотря на отсутствие трофеев в прошлой кампании, главный тренер "Аякса" Петер Бош заинтересовал другие клубы. В итоге проворнее остальных оказалась дортмундская "Боруссия", которая переманила наставника, заплатив неустойку в размере 3 миллионов евро. 6 июня 2017 года "шмели" презентовали нового рулевого, а тем временем в Амстердаме кипела работа по поиску преемника. Остановились на кандидатуре Марсела Кейзера, который до этого возглавлял команды из низших дивизионов, а до последнего времени занимал пост тренера в дубле "красно-белых". Не самый очевидный вариант, но заразительные примеры Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана не давали покоя, в том числе и руководству "божьих сыновей". Во время летнего трансферного окна столичный коллектив потерял ряд своих лидеров. После успешного выступления в Лиге Европы спрос на игроков "Аякса" был колоссальным.

Самыми выгодными, а вместе с тем и самыми болезненными стали продажи Давинсона Санчеса в "Тоттенхэм" за 40 миллионов евро и Дэви Классена в "Эвертон" за 27 миллионов. Плюс команда лишилась одного из самых многообещающих воспитанников своей академии - Абдельхака Нури. Парень потерял сознание в ходе товарищеской встречи, а после госпитализации был введён в состояние искусственной комы. Через несколько дней врачи озвучили страшный диагноз - необратимое повреждение мозга без шансов на восстановление. Трагическая история, которая не могла не отразиться на одноклубниках. Что касается входящих сделок, то стоит выделить возвращение Сима де Йонга и Клааса-Яна Хунтелаара, а также приобретение за 8,1 миллиона евро перспективного австрийца Максимилиана Вёбера. Стартовали в новом сезоне аяксиды 26 июля. Голландский гранд уже пролетал мимо Лиги Чемпионов два года подряд, поэтому противостояние с "Ниццей" в квалификации евротурнира имело важнейшее значение. Гостевые 1:1 в принципе не вызывали особого беспокойства, однако дома подопечные Кейзера пропустили дважды, а с задачей - забить хотя бы на один мяч больше, чем соперник - не справились. Вот так буднично из-за правила выездного гола с ЛЧ амстердамцам снова пришлось попрощаться.

Хотя это ещё были цветочки. В отборочном раунде Лиги Европы "красно-белые" провалились ещё громче. Впрочем, бытует мнение, что они просто слили второе по значимости еврокубковое соревнование. Возможно и такое, но факт остаётся фактом. Два поражения от "Русенборга" и прощай международная арена. Между прочим, уже в августе! Эредивизи для "Аякса" началась поединком против "Хераклес", в котором очевидный фаворит неожиданно проиграл. Правда, впоследствии "божьи сыновья" вернулись к своим привычным показателям. К окончанию первого круга чемпионата в их активе было 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Вроде неплохо, но на экваторе национального первенства амстердамцы шли только вторыми, да ещё и с приличным отставанием от ПСВ в 5 очков. По будущему главного тренера возникли вопросы. А решилось всё максимально быстро после вылета аяксидов из Кубка Нидерландов.

В драматической дуэли "Твенте" сравнял счёт на 92-й минуте, а затем в серии пенальти дожал оппонента. Примечательно, что свои 11-метровые удары не реализовали Хаким Зийех и Маттейс де Лигт. Казалось бы, этим ребятам уверенности и хладнокровия не занимать. Так вот, после выбывания из Кубка Марсела Кейзера отправили в отставку. Радикально, даже не потерпев до зимнего перерыва. В связи с этим в матче с "Виллем II" командой руководил Михаэль Райцигер. А 1 января клуб объявил о назначении на вакантный пост Эрика тен Хага. Специалист, безусловно, прогрессивный, но из опыта работы у него только "Гоу Эхед Иглс", дубль "Баварии" и "Утрехт". Снова настала пора трансферов, и в этот раз "Аякс" отступил от своих принципов и сосредоточился исключительно на покупках. В январе "красно-белых" усилили Расмус Кристенсен, Николас Тальяфико и Перр Схюрс. Последний - заочно. Его до лета отдали в аренду. Ну что ж, 2018-й год, новый тренер и всего одна задача - золото Эредивизи. Во второй части чемпионата подопечные тен Хага выглядели вполне убедительно. По потерям очков они практически скопировали показатели осенне-зимней части - 2 ничьи и 2 поражения в 16 играх.

Впрочем, исход гонки за титулом уже решала совсем другая команда - это ПСВ. "Крестьяне" должны были стабильно провести указанный отрезок и они это сделали. Гандикап сократился с 5 до 4 баллов, но не более того. Ну а "Аякс" четвёртый сезон подряд без чемпионства. Кризис, похоже, имел системный характер. По силам ли малоопытному тен Хагу исправить ситуацию, покажет время. Только вот есть ли оно, учитывая длину бестрофейной серии, вопрос открытый.

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Эрик тен Хаг.

Пришли: Дейли Блинд, Лисандро Магальян, Закария Лабьяд, Буреима Хассан Банде, Душан Тадич, Бруно Варела (аренда).

Ушли: Дейовайзио Зеефейк, Ник Виргевер, Митчелл Дейкс, Амин Юнес, Джастин Клюйверт, Беньямин ван Лер (аренда), Максимилиан Вёбер (аренда), Луис Орехуэла (аренда), Сим де Йонг (аренда), Матео Кассьерра (аренда).

Итог: Эредивизи - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Нидерландов - победитель.

Эрик тен Хаг, ожидаемо, остался у руля "Аякса". Но важнее было другое - волевое решение руководства клуба сохранить лидеров любой ценой. Эту позицию подтвердил и генеральный директор Эдвин ван дер Сар, и технический директор Марк Овермарс. Сказано - сделано! Остались почти все, исключением стал только вингер Джастин Клюйверт, который посчитал, что в "Роме" добьётся большего. Но отряд не заметил потери бойца. "Божьи сыновья" провели восхитительную селекционную работу и точечно усилили все проблемные позиции. Чуть более 40 миллионов евро было потрачено на Дейли Блинда, Закария Лабьяда, Буреима Хассана Банде и Душана Тадича. Наконец жахнули опытом, а не перспективой! В общем, сделали всё, чтобы решать задачи сейчас, а не через несколько лет. И тут сразу же подоспела хорошая проверка на прочность - квалификация Лиги Чемпионов. Прошлые неудачи давили на команду психологически, поэтому аяксидам предстояло сражаться не только с соперниками на поле, но и с "тараканами в голове". Первым оппонентом голландского гранда стал австрийский "Штурм", вторым - бельгийский "Стандард", третьим - украинское "Динамо".

Во всех трёх случаях "божьи сыновья" решали исход дуэлей в домашних матчах. Успешная игра в родных стенах вкупе с непровальными гостевыми встречами вернула амстердамский коллектив в главный клубный турнир Европы. До этого было 3 года без ЛЧ, так и соскучиться можно. Между тем, в Эредивизи подопечные тен Хага стартовали с сенсации в плохом смысле этого слова. Домашняя ничья с "Хераклес" явно не входила в планы амбициозного столичного клуба. Затем последовали 4 кряду победы с общим счётом 13:0 и ещё один "гром среди ясного неба". В шестом туре национального первенства ПСВ на своём поле просто нокаутировал конкурента - 3:0. "Аякс" опять не мог вырваться в лидеры, что заметно раздражало футболистов и тренерский штаб. Зато другой мотивации им не надо. Подпитываясь огромным желанием выйти на первое место в турнирной таблице, "красно-белые" проехали без потерь весь путь вплоть до зимней паузы. Да-да, после фиаско в поединке с "крестьянами" команда добыла 11 побед подряд в национальном первенстве. Больше всех досталось "АЗ Алкмару" (0:5), "Эксельсиору" (1:7) и "Де Графсхапу" (0:8). Но важнее отметить другой факт - "Аякс" вернулся! Тот самый мощный, интересный и беспощадный.

Доказывала это и Лига Чемпионов, где голландский гранд на равных бодался с "Баварией". Мюнхенцы на групповом этапе сумели опередить ребят из Нидерландов всего на 2 очка, при этом в очных встречах были зафиксированы ничьи - 1:1 и 3:3. Зимнее трансферное окно проходило под лозунгом "коней на переправе не меняют". Несколько малозначимых аренд и приобретение Лисандро Магальяна, который в будущем должен стать заменой для Маттейса де Лигта. Уже тогда все понимали, что юный капитан летом уйдёт. Кстати, как и Френки де Йонг, которого ещё в январе выкупила "Барселона" - хавбек до конца сезона поиграет в Амстердаме, а затем отправится покорять "Камп Ноу". Второй круг Эредивизи аяксиды начали просто ужасно, обнажив все имеющиеся проблемы. Ничья с "Херенвеном" 4:4, погром от "Фейеноорда" 2:6 и поражение от "Хераклес" 0:1, казалось бы, похоронили все надежды столичного коллектива на золотые медали. Впрочем, конкурентов штормило не меньше, поэтому нужно было бороться до конца. В феврале подопечные тен Хага наконец взяли себя в руки и погнали выносить всех направо и налево. С 22-го по 34-й тур национального первенства они выиграли 12 из 13 матчей. Только "АЗ Алкмар" смог 17 марта притормозить эту машину. По итогам 29-го тура ПСВ и "Аякс" сравнялись по набранным очкам. Впереди оставались 5 поединков, каждый из которых мог стоить титула. В трёх дуэлях оппоненты шли ноздря в ноздрю, а вот за шаг до финиша "крестьяне" дрогнули, уступив всё тому же "АЗ". Это и стало решающим фактором в определении чемпиона.

Впервые за 5 лет "божьи сыновья" вернулись на вершину голландского футбола. Свой статус они подтвердили ещё и победой в Кубке страны. Амстердамцы катком прошлись по всем соперникам, кроме "Роды". В полуфинале подопечные тен Хага потешили своё самолюбие, разгромив "Фейеноорд" в Де Классикер, а в финале нанесли крупное поражение "Виллем II". Да, внутри Нидерландов им точно не было равных, а что на международной арене?

В плей-офф Лиги Чемпионов "красно-белые" творили какие-то чудеса. Сначала они в блестящем стиле наказали мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", затем в Турине взяли верх над фаворитом турнира "Ювентусом". Многие нейтральные болельщики уже видели "Аякс" в финале. Гостевая победа в поединке с "Тоттенхэмом" только укрепила уверенность фанатов. Но "шпоры" оказались с характером, а игрокам "Аякса" банально не хватило хитрости и опыта. 2 гола к перерыву после триумфа на выезде. Казалось бы, что ещё нужно для итогового успеха?

Но "божьи сыновья" вместо того, чтобы успокоить игру, где-то подсушить, боролись на встречных курсах и пропустили 3 мяча от Лукаса Моуры. Последний из них - на 96-й минуте. Вот такая драма, которая у всех ещё свежа в памяти. Можно ли назвать сезон 2018/2019 лучшим для клуба в XXI веке? Можно. Удастся ли повторить подобный успех в ближайшее время? Есть сомнения. Де Йонг уже ушёл, де Лигт в шаге от выхода, будущее других лидеров также пока туманно. Единственное, что можно утверждать однозначно - побольше бы таких волевых решений, как прошлым летом, и тогда "Аякс" наверняка имел бы в своём музее больше трофеев.

Дима Самойлов | http://soccernews.ru