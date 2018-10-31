Футбол XXI века: "Барселона" (2010-2013)

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Футбол XXI века: "Барселона" (2010-2013)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2010/2011

Летом 2010 года в руководстве "Барселоны" произошли перемены – новым президентом клуба стал Сандро Росель, сменивший на этом посту Жоана Лапорту. Однако, несмотря на эти перипетии, в преддверии нового сезона в "Барселоне" чувствовалось мощнейшее стремление вернуться на вершину во всех турнирах. Гвардиола, понимая амбиции своего клуба, сделал несколько точечных приобретений - футболистов, которых, по его мнению, не хватило в прошлой кампании. Новичками "блауграны" стали Хавьер Маскерано, Адриано и Давид Вилья, а зимой ещё и Ибрагим Афеллай. В свою очередь, покинули "Камп Ноу" Дмитрий Чигринский, Яя Туре, Златан Ибрагимович, а также ветераны Рафаэль Маркес и Тьерри Анри. Как говорится, ставки сделаны. Оставалось только с интересом наблюдать, что покажет голодная до побед каталонская команда. А началось всё с оплеухи - в первом матче за Суперкубок Испании "сине-гранатовые" в гостях проиграли "Севилье" со счётом 1:3. Серьёзная заявка, чтобы упустить трофей, однако ровно через неделю в ответной встрече "Барса" разобрала "нервионцев" благодаря хет-трику Лионеля Месси со счётом 4:0, тем самым пополнив свою коллекцию очередным титулом. Затем подопечным Гвардиолы предстоял поход за третьим подряд чемпионством. И команда отлично справилась с поставленной задачей. Захватив лидерство в 13-м туре Примеры, "блауграна" не отдавала его никому до завершения первенства. Общая статистика, конечно, впечатляла - 30 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Как "Реал" не старался догнать конкурента, всё было тщетно. "Барселона" набрала 96 очков и, опередив "сливочных" на четыре пункта, взяла золото в третий раз кряду. Подобных чемпионских серий у каталонцев не было с 1994 года.

В Лиге Чемпионов также всё срослось. Групповой этап "сине-гранатовые" прошли достаточно уверенно, оставив позади "Копенгаген", "Рубин" и "Панатинаикос". Затем в плей-офф "Барса" по очереди выбила "Арсенал", "Шахтёр" и "Реал". Ну а в финале банда Гвардиолы не оставила шансов "Манчестер Юнайтед" - на голы Педро, Месси и Вильи "красные дьяволы" сумели ответить только точным выстрелом Уэйна Руни. Однако в этом сезоне требл завоевать всё-таки не получилось. Ведь за месяц до главного матча ЛЧ "сине-гранатовые" уступили мадридскому "Реалу" в финале Кубка Короля. Однако и тех трофеев, что удалось выиграть, было достаточно, чтобы понимать, кто сейчас на вершине футбольного мира.

Сезон 2011/2012

Хосепа Гвардиолу ждала уже приевшаяся задача - остаться на вершине. Стоит ли говорить, что с каждым разом это сделать всё сложнее. Но клуб такого уровня просто обязан попытаться. Чтобы вновь побороться за все трофеи на "Камп Ноу" были выписаны Сеск Фабрегас и Алексис Санчес. При этом состав был прилично почищен - покинули "блауграну" Мартин Касерес, Габриэль Милито, Максвелл, Александр Глеб и Боян Кркич. Сезон начинался с матчей за суперкубки. Первым был внутренний турнир, в котором "Барселону" ожидал мадридский "Реал". Команды выдали запоминающуюся во всех отношениях дуэль. Игра на "Сантьяго Бернабеу" завершилась ничьей 2:2, а на "Камп Ноу" - победой хозяев со счётом 3:2. В концовке ответной встречи наставник "сливочных" Жозе Моуринью в сердцах ткнул пальцем в глаз помощнику Гвардиолы Тито Виланове, но его команде это уже никак не могло помочь - Суперкубок Испании в третий раз подряд достался "сине-гранатовым". Затем в поединке за Суперкубок УЕФА "Барса" справилась с "Порту" благодаря голам Месси и Фабрегаса. Нехилый такой задел - два титула за несколько недель. Но главные трофеи, как известно, разыгрываются в мае и каталонцы на всех парусах помчались их завоёвывать. Кстати, по пути был выигран ещё один турнир - клубный чемпионат мира и складывалось ощущение: то ли ещё будет! Однако конкуренты тоже не спали и выдали хороший сезон. Коснулось это Примеры и Лиги Чемпионов. В испанском первенстве 91 очка "Барсе" для золота не хватило - "Реал" опередил "блауграну" на 9 пунктов, тем самым прервав их трёхлетнюю гегемонию. Что касается Лиги Чемпионов, то там достаточно неожиданно действующего победителя остановил кризисный "Челси" с Роберто Ди Маттео у руля. Перед этим команда Гвардиолы без проблем выиграла группу с "Миланом", "Викторией Плзень" и БАТЭ, а также прихлопнула в плей-офф "Байер" и всё тот же "Милан". Только вот полуфинальная остановка в сезоне 2011/2012 стала последней, хотя до матчей с "Челси" фаворитами "синих" могли считать только отчаянные оптимисты. В итоге взять удалось лишь Кубок Короля - каталонцы катком прошлись по "Оспиталету" и "Осасуне", в упорной борьбе одолели "Реал" и "Валенсию", а в финале не оставили шансов "Атлетику" из Бильбао. Не самый "хлебный" сезон, впрочем, это всё отходило на второй план, поскольку главной новостью стало то, что Гвардиола решил покинуть "Барселону", о чём лично объявил в конце апреля. Пеп отметил, что хочет отдохнуть от футбола, а также признался, что ему не хватает мотивации. Между тем, СМИ называли и другие причины ухода тренера. К примеру, конфликт с руководством.

Сезон 2012/2013

Преемником Гвардиолы стал его ассистент Тито Виланова. Задумка очевидна - кто как не ближайший соратник Пепа сможет продолжить его дело. И новый наставник действительно решил не затевать глобальную перестройку. Покупки были точечными, также как и продажи. Перебрались на "Камп Ноу" летом 2012 года Жорди Альба и Алекс Сонг, а покинули столицу Каталонии Сейду Кейта и не сыгравший за четыре года ни одного матча Энрике. Первым испытанием для Вилановы стала дуэль за Суперкубок Испании, соперником в которой выступил мадридский "Реал". "Барселона" провела две достойных игры, однако глупая ошибка Виктора Вальдеса, приведшая к голу Ди Марии, свела все усилия команды на нет. Впрочем, выводы делать было рано. Как говорится, цыплят по осени считают. Ну а в случае с футболом - по весне. И в мае урожай в виде чемпионского титула имел место быть. Нельзя не отметить, как "сине-гранатовые" добыли золотые медали - лидерство они захватили в первом туре и ниже первого места не опускались ни разу. Итог - 100 очков! На секундочку, у второй команды первенства "Реала" было 85. Вот это уверенный поход за испанской короной. К сожалению, того же нельзя сказать о других турнирах - и в Кубке Короля, и в Лиге Чемпионов "блауграна" остановилась в шаге от финала. Во внутреннем соревновании на пути подопечных Вилановы оказался неуступчивый "Реал" Моуринью, а в еврокубке - блестящая "Бавария" Юппа Хайнкеса. Хотя для "Барселоны" весь розыгрыш ЛЧ вышел нервным. Конечно, группу каталонцы выиграли, но 13 очков в квартете с "Селтиком", "Бенфикой" и "Спартаком" так себе показатель. Затем "сине-гранатовые" дважды были на грани вылета в противостояниях с "Миланом" и ПСЖ, а "Бавария" по испанскому гранду и вовсе прошлась катком - 7:0 по сумме двух встреч.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
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