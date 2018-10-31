Футбол XXI века: "Барселона" (2010-2013)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2010/2011

Летом 2010 года в руководстве "Барселоны" произошли перемены – новым президентом клуба стал Сандро Росель, сменивший на этом посту Жоана Лапорту. Однако, несмотря на эти перипетии, в преддверии нового сезона в "Барселоне" чувствовалось мощнейшее стремление вернуться на вершину во всех турнирах. Гвардиола, понимая амбиции своего клуба, сделал несколько точечных приобретений - футболистов, которых, по его мнению, не хватило в прошлой кампании. Новичками "блауграны" стали Хавьер Маскерано, Адриано и Давид Вилья, а зимой ещё и Ибрагим Афеллай. В свою очередь, покинули "Камп Ноу" Дмитрий Чигринский, Яя Туре, Златан Ибрагимович, а также ветераны Рафаэль Маркес и Тьерри Анри. Как говорится, ставки сделаны. Оставалось только с интересом наблюдать, что покажет голодная до побед каталонская команда. А началось всё с оплеухи - в первом матче за Суперкубок Испании "сине-гранатовые" в гостях проиграли "Севилье" со счётом 1:3. Серьёзная заявка, чтобы упустить трофей, однако ровно через неделю в ответной встрече "Барса" разобрала "нервионцев" благодаря хет-трику Лионеля Месси со счётом 4:0, тем самым пополнив свою коллекцию очередным титулом. Затем подопечным Гвардиолы предстоял поход за третьим подряд чемпионством. И команда отлично справилась с поставленной задачей. Захватив лидерство в 13-м туре Примеры, "блауграна" не отдавала его никому до завершения первенства. Общая статистика, конечно, впечатляла - 30 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Как "Реал" не старался догнать конкурента, всё было тщетно. "Барселона" набрала 96 очков и, опередив "сливочных" на четыре пункта, взяла золото в третий раз кряду. Подобных чемпионских серий у каталонцев не было с 1994 года.

В Лиге Чемпионов также всё срослось. Групповой этап "сине-гранатовые" прошли достаточно уверенно, оставив позади "Копенгаген", "Рубин" и "Панатинаикос". Затем в плей-офф "Барса" по очереди выбила "Арсенал", "Шахтёр" и "Реал". Ну а в финале банда Гвардиолы не оставила шансов "Манчестер Юнайтед" - на голы Педро, Месси и Вильи "красные дьяволы" сумели ответить только точным выстрелом Уэйна Руни. Однако в этом сезоне требл завоевать всё-таки не получилось. Ведь за месяц до главного матча ЛЧ "сине-гранатовые" уступили мадридскому "Реалу" в финале Кубка Короля. Однако и тех трофеев, что удалось выиграть, было достаточно, чтобы понимать, кто сейчас на вершине футбольного мира.

Сезон 2011/2012

Хосепа Гвардиолу ждала уже приевшаяся задача - остаться на вершине. Стоит ли говорить, что с каждым разом это сделать всё сложнее. Но клуб такого уровня просто обязан попытаться. Чтобы вновь побороться за все трофеи на "Камп Ноу" были выписаны Сеск Фабрегас и Алексис Санчес. При этом состав был прилично почищен - покинули "блауграну" Мартин Касерес, Габриэль Милито, Максвелл, Александр Глеб и Боян Кркич. Сезон начинался с матчей за суперкубки. Первым был внутренний турнир, в котором "Барселону" ожидал мадридский "Реал". Команды выдали запоминающуюся во всех отношениях дуэль. Игра на "Сантьяго Бернабеу" завершилась ничьей 2:2, а на "Камп Ноу" - победой хозяев со счётом 3:2. В концовке ответной встречи наставник "сливочных" Жозе Моуринью в сердцах ткнул пальцем в глаз помощнику Гвардиолы Тито Виланове, но его команде это уже никак не могло помочь - Суперкубок Испании в третий раз подряд достался "сине-гранатовым". Затем в поединке за Суперкубок УЕФА "Барса" справилась с "Порту" благодаря голам Месси и Фабрегаса. Нехилый такой задел - два титула за несколько недель. Но главные трофеи, как известно, разыгрываются в мае и каталонцы на всех парусах помчались их завоёвывать. Кстати, по пути был выигран ещё один турнир - клубный чемпионат мира и складывалось ощущение: то ли ещё будет! Однако конкуренты тоже не спали и выдали хороший сезон. Коснулось это Примеры и Лиги Чемпионов. В испанском первенстве 91 очка "Барсе" для золота не хватило - "Реал" опередил "блауграну" на 9 пунктов, тем самым прервав их трёхлетнюю гегемонию. Что касается Лиги Чемпионов, то там достаточно неожиданно действующего победителя остановил кризисный "Челси" с Роберто Ди Маттео у руля. Перед этим команда Гвардиолы без проблем выиграла группу с "Миланом", "Викторией Плзень" и БАТЭ, а также прихлопнула в плей-офф "Байер" и всё тот же "Милан". Только вот полуфинальная остановка в сезоне 2011/2012 стала последней, хотя до матчей с "Челси" фаворитами "синих" могли считать только отчаянные оптимисты. В итоге взять удалось лишь Кубок Короля - каталонцы катком прошлись по "Оспиталету" и "Осасуне", в упорной борьбе одолели "Реал" и "Валенсию", а в финале не оставили шансов "Атлетику" из Бильбао. Не самый "хлебный" сезон, впрочем, это всё отходило на второй план, поскольку главной новостью стало то, что Гвардиола решил покинуть "Барселону", о чём лично объявил в конце апреля. Пеп отметил, что хочет отдохнуть от футбола, а также признался, что ему не хватает мотивации. Между тем, СМИ называли и другие причины ухода тренера. К примеру, конфликт с руководством.

Сезон 2012/2013

Преемником Гвардиолы стал его ассистент Тито Виланова. Задумка очевидна - кто как не ближайший соратник Пепа сможет продолжить его дело. И новый наставник действительно решил не затевать глобальную перестройку. Покупки были точечными, также как и продажи. Перебрались на "Камп Ноу" летом 2012 года Жорди Альба и Алекс Сонг, а покинули столицу Каталонии Сейду Кейта и не сыгравший за четыре года ни одного матча Энрике. Первым испытанием для Вилановы стала дуэль за Суперкубок Испании, соперником в которой выступил мадридский "Реал". "Барселона" провела две достойных игры, однако глупая ошибка Виктора Вальдеса, приведшая к голу Ди Марии, свела все усилия команды на нет. Впрочем, выводы делать было рано. Как говорится, цыплят по осени считают. Ну а в случае с футболом - по весне. И в мае урожай в виде чемпионского титула имел место быть. Нельзя не отметить, как "сине-гранатовые" добыли золотые медали - лидерство они захватили в первом туре и ниже первого места не опускались ни разу. Итог - 100 очков! На секундочку, у второй команды первенства "Реала" было 85. Вот это уверенный поход за испанской короной. К сожалению, того же нельзя сказать о других турнирах - и в Кубке Короля, и в Лиге Чемпионов "блауграна" остановилась в шаге от финала. Во внутреннем соревновании на пути подопечных Вилановы оказался неуступчивый "Реал" Моуринью, а в еврокубке - блестящая "Бавария" Юппа Хайнкеса. Хотя для "Барселоны" весь розыгрыш ЛЧ вышел нервным. Конечно, группу каталонцы выиграли, но 13 очков в квартете с "Селтиком", "Бенфикой" и "Спартаком" так себе показатель. Затем "сине-гранатовые" дважды были на грани вылета в противостояниях с "Миланом" и ПСЖ, а "Бавария" по испанскому гранду и вовсе прошлась катком - 7:0 по сумме двух встреч.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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