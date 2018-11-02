Футбол XXI века: "Барселона" (2013-2016)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с пятой частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2013/2014

19 июля президент "Барселоны" Сандро Росель и спортивный директор клуба Андони Субисаррета в ходе пресс-конференции объявили об уходе Тито Вилановы с поста главного тренера. Причиной отставки стали не результаты в прошлом сезоне, а проблемы со здоровьем у специалиста. У Вилановы был рак, борьбу которому он проиграл через несколько месяцев - 25 апреля 2014 года. Ну а в июле новым наставником "сине-гранатовых" стал Херардо Мартино. Если верить слухам, то его кандидатуру лично продавливал лидер "блауграны" Лионель Месси. Ещё в мае "Барселона" провернула самый громкий трансфер того межсезонья - на "Камп Ноу" перебрался форвард "Сантоса" Неймар. Сумма сделки, по разным данным, варьировалась от 50 до 57 миллионов евро, но, как выяснилось позднее, история была достаточно мутной. Тот же Transfermarkt утверждает, что за бразильца было уплачено более 88 миллионов. Кроме восходящей звезды из Южной Америки, команду пополнили вернувшийся из Италии Боян Кркич, а также несколько выходцев из кантеры. В то же время расстались каталонцы с Эриком Абидалем, Тьяго Алькантарой и Давидом Вильей, ну и в аренду были отправлены Рафинья, Жерар Деулофеу и только прибывший Боян Кркич. В августе "Барса" на правах чемпиона боролась за Суперкубок Испании с обладателем Кубка Короля - мадридским "Атлетико". Первая встреча прошла на "Висенте Кальдерон" и завершилась ничьей 1:1, а через неделю на "Камп Ноу" "сине-гранатовые" и "матрасники" вовсе голов не забили. Таким образом, за счёт выездного мяча Мартино выиграл свой первый трофей на Пиренеях. Параллельно, "блауграна" уверенно стартовала в Примере, победив в восьми играх кряду. Первое поражение в чемпионате ожидало каталонцев только в декабре, когда в упорной борьбе три очка добыл "Атлетик" из Бильбао. Тем не менее, выступления внушали оптимизм и тут как гром среди ясного неба скандал имени Неймара - СМИ и отдельные представители "Барселоны" заинтересовались трансфером бразильца и начали копать всё глубже и глубже в данном вопросе. Как итог - президент клуба Сандро Росель был вынужден признаться в махинациях, но без нарушения закона. Как бы там ни было, руководящего поста ему это стоило. 23 января 2014 года Росель объявил о своей отставке, а его преемником стал вице-президент Жозеп Бартомеу. Аккурат после этой истории "Барса" потеряла лидерство в Примере, уступив первую строчку сначала "Реалу", а затем "Атлетико". Второе место по итогам сезона всё же удалось сохранить, но вряд ли это то, на что рассчитывали в стане "сине-гранатовых". Тем более в других турнирах также не сложилось.

В Кубке Короля подопечные Мартино без проблем дошли до финала, по пути разобравшись с "Картахеной", "Хетафе", "Леванте" и "Реал Сосьедадом", однако в решающем матче легендарный забег Гарета Бэйла поставил крест на амбициях "блауграны" выиграть хоть что-то в сезоне 2013/14. Ведь ещё до этого поединка "Барса" вылетела из Лиги Чемпионов. Став победителем группы с "Миланом", "Аяксом" и "Селтиком", и взяв верх над "Манчестер Сити" в первом раунде плей-офф, каталонцы уступили по сумме двух встреч "Атлетико" на стадии четвертьфинала. Многообещающий сезон оказался проваленным по всем фронтам. Чем не повод сменить тренера? Бартомеу указал на дверь Херардо Мартино, а к новым победам команду должен будет вести легенда клуба Луис Энрике.

Сезон 2014/2015

По сути, у "Барселоны" перед началом нового сезона был не только новый тренер, но и новый президент. Вряд ли Бартомеу за несколько месяцев успел реализовать свои задумки, а вот лето, межсезонье - самое подходящее для этого время. И действительно команду ждала глобальная перестройка. Каталонский клуб покинули такие знаковые игроки, как Виктор Вальдес, захотевший попробовать свои силы в АПЛ, и Карлес Пуйоль, завершивший карьеру. Повесил перчатки на гвоздь и Хосе Пинто. Кроме того, были проданы Сеск Фабрегас, Джонатан дос Сантос, Алексис Санчес и Боян Кркич. Также за игровой практикой в аренду отправились Алекс Сонг, Денис Суарес, Ибрагим Афеллай, Кристиан Тельо и Жерар Деулофеу. Восполнили пробелы в составе "блауграны" следующие футболисты: Марк-Андре тер Штеген, Клаудио Браво, Жереми Матьё, Томас Вермален, Дуглас Перейра, Иван Ракитич и Луис Суарес. Стоит отметить, что такая активная трансферная кампания и стала переломным моментом, ведь усиление на две головы превосходило потери. Теперь у "Барсы" в наличии было два топ-вратаря, глубина состава в плане обороны и полузащиты, а также убийственное атакующее трио MSN. Полный боекомплект для похода за всеми трофеями. И Энрике незамедлительно взялся за дело. Судя по результатам, команда даже не почувствовала перемен: восемь первых туров в Примере - семь побед и одна ничья, и внимание! ни одного пропущенного гола. Правда затем "сине-гранатовых" немного полихорадило - два поражения подряд от "Реала" и "Сельты". Но это была лишь пробуксовка перед рывком к испанской короне. Каталонцы в итоге набрали 94 очка и на два пункта опередили жаждущий чемпионства "Реал" Карло Анчелотти. В 38 турах "блауграна" одержала 30 побед, четырежды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Результаты, достойные золотых медалей, что тут скажешь. Однако это был далеко не последний трофей в этом сезоне. Ровно через неделю после заключительного матча в Ла Лиге "Барсе" предстояло сразиться за Кубок Короля с "Атлетиком" из Бильбао. Уже в первом тайме подопечные Энрике сняли все вопросы о победителе благодаря дублю Месси и голу Неймара. На домашнем стадионе "Камп Ноу" каталонская команда оформила золотой дубль.

Впрочем, на горизонте маячил требл, а для этого "Барселона" должна была одолеть "Ювентус" в финале Лиги Чемпионов. Вернёмся на минутку в минувшую осень, чтобы вспомнить турнирный путь - "сине-гранатовые" выигрывают группу с ПСЖ, "Аяксом" и АПОЭЛом, затем зимой/весной выбивают из плей-офф "Манчестер Сити", ПСЖ и "Баварию". И, наконец, 6 июня, Олимпийский стадион в Берлине. Ракитич быстро открывает счёт, Мората после перерыва восстанавливает паритет, но затем играет фактор высококлассной атаки "Барсы" - голы Суареса в середине второго тайма и Неймара в компенсированное время возвращают "ушастого" в столицу Каталонии. А Луис Энрике со всех сторон подвергается сравнениям с Хосепом Гвардиолой. Ведь болельщики "сине-гранатовых", даже самые юные, смело могли сказать: где-то мы это уже видели.

Сезон 2015/2016

Луис Энрике остаётся у руля "Барселоны", однако его работа осложняется тем, что на клуб наложен трансферный запрет. Конечно, он действовал и в январе 2015 года, но тогда состав был отлично укомплектован, и это не принесло каких-либо трудностей. А вот летом неплохо бы усилиться, а возможности такой нет. Тем более, потерь избежать не удалось. Самой весомой из них стал уход легендарного полузащитника Хави Эрнандеса, отправившегося покорять Катар. Также "блауграна" в межсезонье не досчиталась Педро Родригеса, Жерара Деулофеу, Дениса Суареса и Ибрагима Афеллая. Кроме того, в аренду уехали Мартин Монтойя, Алекс Сонг и Кристиан Тельо. При этом были куплены Алеиш Видаль и Арда Туран, но по уже упомянутым причинам дозаявить их было нельзя. Впрочем, деваться некуда - надо играть! И начали "сине-гранатовые" бодро - с победы в Суперкубке УЕФА. Это был настоящий триллер, о чём свидетельствует итоговый счёт - 5:4! Уже по этому результату можно понять, что в атаке у "Барсы" всё в порядке, а вот в обороне... И проблемы с защитой аукнулись через несколько дней. 14 августа в первой игре за Суперкубок Испании на "Сан-Мамес" подопечные Энрике были уничтожены "Атлетиком" из Бильбао. 0:4 - можете себе представить? Ответный поединок спустя три дня ситуацию не исправил - ничья 1:1 и первый потерянный трофей в сезоне. Но горевать было некогда, ведь всего через неделю стартовал чемпионат. В первых четырёх турах каталонцы неизменно выигрывали, а вот в 5-м и 7-м турах команда оступилась, уступив "Сельте" и "Севилье" соответственно. Тем не менее, кризисом и не пахло, ведь затем "Барса" выдала в Примере беспроигрышную серию из 23 матчей. Параллельно "блауграна" уверенно победила в клубном чемпионате мира. Героем турнира стал Луис Суарес, отгрузивший сначала три гола "Гуанчжоу Эвергранд" в полуфинале, а затем оформивший дубль в финале с "Ривер Плейтом". Но вернёмся к делам внутренним: после впечатляющей серии в чемпионате "сине-гранатовые" в апреле потерпели три поражения кряду - от "Реала", "Реал Сосьедада" и "Валенсии". Из-за этого помутнения "Барса" едва не лишилась лидерства - на пятки уже наступали сливочные ребята из Мадрида во главе с Зинедином Зиданом.

Чтобы не ударить в грязь лицом, банде Энрике больше нельзя было ошибаться, и они справились с этой задачей. Пять побед в последних пяти турах с общим счётом 24:0 и всё-таки чемпионство, хотя "Реал" отстал всего на 1 очко. Кстати та неприятная серия в апреле коснулась не только Примеры, но и Лиги Чемпионов. Выйдя спокойно из группы с "Ромой", "Байером" и БАТЭ, "Барселона" выбила на стадии 1/8 финала любимого клиента в лице лондонского "Арсенала", а вот в четвертьфинале на пути каталонцев оказался несломимый "Атлетико" Диего Симеоне. Волевой победы 2:1 на "Камп Ноу" подопечным Энрике не хватило, поскольку спустя неделю "матрасники" в своём логове взяли верх со счётом 2:0. Так что золото "сине-гранатовые" добывали, уже имея в виду провал в ЛЧ. Не исключено, что это стало дополнительной мотивацией. Ведь не дело команде, напичканной звёздами, довольствоваться только Кубком Короля, который был выигран 22 мая 2016 года на "Висенте Кальдерон". Играя с 36-й минуты вдесятером, "Барса" смогла дотерпеть до овертаймов, где на классе добила "Севилью" благодаря голам Жорди Альбы и Неймара. Конечно, с Лигой Чемпионов не срослось, но и золотой дубль - более чем приемлемый итог сезона.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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