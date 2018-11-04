Футбол XXI века: "Барселона" (2016-2018)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о каталонской "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, четвёртую - здесь, а пятую - здесь.

Сезон 2016/2017

Третий сезон Луиса Энрике на тренерском мостике "Барселоны" был полон ожиданий. Под его руководством команда два года подряд выигрывала чемпионат и кубок страны, а также брала Лигу Чемпионов, поэтому никто и не думал, что результаты ухудшатся. Однако трансферная кампания лета 2016 года посеяла зерно сомнения. Да, по именам усиление было не самым плохим, но оставался резонный вопрос: а это точно игроки уровня "Барселоны"? Яспер Силлессен, Самюэль Умтити, Люка Динь, Андре Гомеш, Денис Суарес и Пако Алькасер - вот перечень новичков. Забегая наперёд, отметим, что заиграл из них только один. В то же время покинули "Камп Ноу" Клаудио Браво, Дани Алвес, Адриано, Алекс Сонг, Мартин Монтойя, Марк Бартра и ещё несколько воспитанников. Кроме того, в очередную аренду отправился Кристиан Тельо, компанию ему составили Томас Вермален, Серхи Сампер, Дуглас Перейра и Мунир Эль-Хаддади. Начинать новый футбольный год предстояло, разумеется, с суперкубков. В этом сезоне таковой был один – испанский. 14 и 17 августа "сине-гранатовые" разыгрывали трофей с финалистом Кубка Короля - "Севильей". Андалусийцы, по всей видимости, были не готовы к этой дуэли, уступив в обоих матчах с общим счётом 5:0. Пополнив свою коллекцию очередным титулом, "блауграна" вступила в борьбу в других турнирах. В Примере каталонская команда демонстрировала крайне нестабильные результаты. В первом круге чемпионата подопечные Энрике лишь однажды победили в четырёх поединках кряду. Исправить ситуацию удалось только после Нового года. К примеру, в феврале в Ла Лиге "Барса" исключительно выигрывала. А потом были совершенно необязательные поражения от "Депортиво" и "Малаги" и, несмотря на семиматчевую победную серию на финишном отрезке, золотые медали достались мадридскому "Реалу". Обиднее всего было то, что "сливочные" опередили "сине-гранатовых" всего на три очка. А учитывая, что по личным встречам преимущество было у каталонцев, чемпионство уплыло на "Сантьяго Бернабеу" именно из-за одного из тех ненужных проигрышей. Кстати, всё это происходило на фоне внутренних распрей в клубе. Поговаривали, что Энрике потерял контроль над раздевалкой и находится на грани отставки. После сокрушительного фиаско в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов - ПСЖ уничтожил "Барсу" со счётом 4:0 - наставник сам решил объявить об уходе по окончании сезона.

И это возымело эффект. 8 марта 2017 года "блауграна" совершила невероятное, выбив ПСЖ из самого престижного еврокубкового турнира. Легендарные 6:1! Полагаю, подробностей не надо - все и так прекрасно помнят тот выдающийся поединок. Однако подвиг в одной игре отнюдь не гарантирует успеха в другой. И уже в следующей стадии ЛЧ "Барселона" попрощалась с мечтой вернуть "ушастого" на "Камп Ноу". "Ювентус" в четвертьфинале разобрал грозного соперника на своём поле (3:0) и выстоял в гостях (0:0). После чуда, случившегося в Международный женский день, так бездарно вылететь, мягко говоря, досадно.

Отдушиной стал только Кубок Короля. По пути к финалу "сине-гранатовые" обыграли "Эркулес", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Атлетико", а в решающем матче их ожидал сенсационный "Алавес". Правда на битву с каталонским грандом, которая прошла на "Висенте Кальдерон", силёнок у басков не хватило. Гроссмейстерские 3:1 и кубок страны в третий раз подряд достаётся "Барсе". Вряд ли этот сезон команда может занести себе в актив, но хотя бы Луиса Энрике проводили с трофеем. Всё-таки человек немало сделал!

Сезон 2017/2018

Ходило много слухов по поводу того, кто станет новым главным тренером "Барселоны". Назывались имена Юргена Клоппа, Рональда Кумана, Хорхе Сампаоли, но клуб остановил выбор на Эрнесто Вальверде. Для этого специалиста "Барса" - не чужая команда. С 1988 по 1990 год он защищал цвета "сине-гранатовых" в качестве футболиста. Тренерский послужной список у Эрнесто внушительный - "Атлетик" (дважды), "Олимпиакос" (дважды), "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсия". Но, сами понимаете, что кого-либо из этого перечня к грандам отнести нельзя, а значит оставался вопрос: потянет ли он топ-уровень? Тем более, нежданно-негаданно "блауграна" лишилась одного из своих лидеров - Неймар отправился за "новым вызовом" в ПСЖ. Мол, надоело ему играть в тени Месси, да и зарплату парижане ему выписали более чем привлекательную. Другие потери были не столь значительными - Жереми Матьё, а также воспитанники Жорди Масип и Кристиан Тельо. Между тем, на замену Неймару за 115 миллионов евро был куплен перспективный французский вингер Усман Дембеле. Кроме того, команду усилили Нелсон Семеду, Марлон, Паулиньо и поскитавшийся по Европы выходец из кантеры Жерар Деулофеу. Стоит отметить, что каталонцы активно провели и зимнее трансферное окно - более 150 миллионов евро было потрачено на Йерри Мину и Филиппе Коутиньо, а Хавьер Маскерано решил принять выгодное предложение из Китая, покинув "Камп Ноу" спустя 7,5 лет. Вместе с тем, в аренду в январе ушли не пригодившиеся тренерскому штабу Рафинья Алькантара, Арда Туран и Жерар Деулофеу. Очень насыщенно, ничего не скажешь, но давайте вернёмся непосредственно к футболу. Дебютным экзаменом для Вальверде стало двойное Эль Класико в битве за Суперкубок Испании. И в этой дуэли "сине-гранатовых" ожидало первое разочарование - 1:3 дома и 0:2 в гостях. Разве может быть что-то хуже для "Барсы", чем дважды проиграть "Реалу" в начале сезона? Новому наставнику надо было срочно исправлять ситуацию и ему это удалось. Конечно, повезло с календарём, но первые семь туров "блауграна" только побеждала. Первая осечка случилась в середине октября, когда каталонский коллектив пожаловал в логово неуступчивого "Атлетико". Впрочем, учитывая невнятную игру прямых конкурентов, хозяевам "Камп Ноу" не о чем было беспокоиться. В таком ключе прошёл весь сезон. Пока "Реал" с "Атлетико" спорили, кто из них финиширует вторым, а кто третьим, "Барселона" спокойно стала чемпионом, при чём досрочно - ещё в конце апреля. Была близка команда к ещё одному важному достижению - пройти весь чемпионат без поражений, но в 37-м туре "Леванте" неожиданно прихлопнул каталонского гранда со счётом 5:4.

В Кубке Короля подопечным Эрнесто Вальверде также не было равных. Поочерёдно турнир покидали после игр с "Барсой" "Реал Мурсия", "Сельта", "Эспаньол" и "Валенсия", а в финале "Севилья" была просто деклассирована - 5:0. Для полного счастья не хватало только победы в Лиге Чемпионов. Помните, в начале этой главы мы говорили о первом разочаровании сезона? Так вот, второе произошло в апреле, когда "сине-гранатовые" после 4:1 на "Камп Ноу" умудрились проиграть "Роме" в ответном матче со счётом 3:0. Это не укладывалось в голове, особенно на фоне того, что "Барса" ранее в блестящем стиле выбила "Челси", а ещё осенью выиграла группу с "Ювентусом", "Спортингом" и "Олимпиакосом". Впрочем, несмотря на несколько отдельных провалов, в активе "блауграны" был золотой дубль, а значит работа Вальверде заслуживала высокой оценки.

Сезон 2018/2019

Ну а современная история "Барселоны" пишется сейчас на наших глазах. Эрнесто Вальверде остался у руля "сине-гранатовых" и уже добыл с командой очередной трофей - Суперкубок Испании. Минувшим летом пополнили состав "блауграны" Клеман Лангле, Артуро Видаль, Артур и Малком, а покинули "Камп Ноу" Алеиш Видаль, Люка Динь, Йерри Мина, Марлон, Жерар Деулофеу и легендарный Андрес Иньеста, отправившийся покорять Японию. В аренду клуб отдал Дугласа, Андре Гомеша, Паулиньо и Пако Алькасера. В Примере "Барса" по итогам 11-ти туров лидирует, в Лиге Чемпионов возглавляет группу с "Интером", "Тоттенхэмом" и ПСВ, а в Кубке Короля начала свой путь с минимальной победы над скромной "Культураль Леонесой". Неплохой задел, но на календаре только начало ноября, а значит самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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