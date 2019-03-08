Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)

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Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится "Бавария", которая в новом тысячелетии уверенно доминировала в Германии, благодаря чему пополнила свой музей несколькими десятками трофеев.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Патрик Андерссон, Михаэль Вейсингер, Славомир Войцеховски, Пауло Сержио, Роке Санта Крус, Штефан Вессельс (академия).

Ушли: Томас Хельмер, Лотар Маттеус, Марио Баслер, Али Даеи, Беркант Гектан (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - победитель.

26 мая 1999 года "Бавария" проиграла "Манчестер Юнайтед" в том самом историческом финале Лиги Чемпионов. Барселонский кошмар остался позади, и мюнхенской команде предстояло провести юбилейный сотый сезон в своей истории. К очередной кампании "красные" подходили в статусе действующего чемпиона Германии и обладателя Кубка Лиги. В составе "ротен" блистали Оливер Кан, Маркус Баббель, Томас Линке, Лотар Маттеус, Биксант Лизаразю, Хасан Салихамиджич, Штефан Эффенберг, Мехмет Шолль, Джоване Элбер и многие другие. А тренировал эту россыпь звёзд Оттмар Хитцфельд. Первый официальный матч у "Баварии" был уже 14 июля. В рамках 1/2 финала Кубка Лиги, который в то время проводился вместо Суперкубка страны, "Рекордмастер" встречался с дортмундской "Боруссией". Встреча получилась напряжённой, и как часто бывает в таких ситуациях - всё решили мелкие детали, а именно автогол защитника "шмелей" Кристиана Вёрнса. Финал турнира прошёл спустя три дня - в соперниках был "Вердер". Бременцы навязали более именитому оппоненту серьёзную борьбу, но класс взял своё - 2:1 и очередной трофей отправляется в музей мюнхенцев. Следующего поединка пришлось ждать почти месяц - 14 августа "Бавария" стартовала в Бундеслиге, и получилось, будем откровенны, так себе. К удивлению многих, в первых двух турах подопечные Хитцфельда набрали всего одно очко и расположились в подвале турнирной таблицы немецкого первенства.

Нужно было срочно принимать меры. Сказано - сделано! Тем более, календарь благоволил "ротен" - после сложных дуэлей с "Гамбургом" и "Байером" команде предстояло встретиться с "Унтерхахингом", "Дуйсбургом" и "Айнтрахтом". Все они были обыграны, что существенно поправило дела действующего чемпиона. Правда, когда соперники попадались покрепче, "красные" снова теряли очки. Так было в шестом-седьмом турах в матчах с "Штутгартом" и "Шальке", и в тринадцатом-четырнадцатом в играх с "Мюнхен 1860" и дортмундской "Боруссией". Зато все остальные поединки оставались за "Баварией". По итогам первого круга Бундеслиги "Рекордмастер" набрал 36 баллов и по праву считался фаворитом в гонке за "Серебряной салатницей". Вторую половину чемпионата мюнхенцы провели не хуже, потеряв очки всего шесть раз. Притормозить команду Хитцфельда на пути к золотым медалям сумели только "Гамбург", "Штутгарт", "Герта", "Кайзерслаутерн", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". Всё бы ничего, да вот только был у "Баварии" серьёзный оппонент в борьбе за титул. Леверкузенский "Байер" за тур до завершения первенства опережал "красных" на три очка, а значит для завоевания трофея "аптекарям" было достаточно не проиграть "Унтерхахингу", у которого, к слову, уже не было турнирных задач. Кульминация пришлась на 20 мая. "Ротен" без проблем разобрались с "Вердером" и с замиранием сердца наблюдали за событиями на арене "Альпенбауэр Шпортпарк". А там немотивированные середняки взяли да и прихлопнули лидера. Безусловно, не просто так - за победу над "фармацевтами" "Бавария" обещала своим соседям (между Мюнхеном и Унтерхахингом около десяти километров) реки пива и горы сосисок. "Серебряная салатница" оказалась в руках капитана "красных" Эффенберга, а тот розыгрыш Бундеслиги навсегда вошёл в историю, как один из самых интересных и интригующих.

Кстати, это уже был третий трофей в сезоне для "Рекордмастер". О Кубке Лиги мы уже упоминали, а 6 мая ребята Хитцфельда взяли ещё и Кубок Германии. По пути к финалу были биты "Меппен", "Вальдхоф", "Майнц" и "Ганза", а в решающем матче на Олимпийском стадионе в Берлине "Бавария" разгромила "Вердер" со счётом 3:0, подготовив фундамент для внутреннего требла. Что касается Лиги Чемпионов, то в кампании 1999/2000 "ротен" остановились на полуфинальной стадии. В рамках первого группового этапа мюнхенцы заняли второе место в квартете с "Валенсией", "Рейнджерс" и ПСВ, в рамках второго - выиграли группу с "Реалом", киевским "Динамо" и "Русенборгом". В 1/4 финала немецкому коллективу повезло со жребием - попался "Порту", который хоть и сражался достойно, но победить по сумме двух встреч не смог. А вот в полуфинале "Бавария" наткнулась на "Реал", который был явно обозлён двумя поражениями на втором групповом этапе. Месть мадридцам удалась, что и подвело черту под еврокубковыми приключениями "красных". Несмотря на нервное начало сезона, неудачным его назвать нельзя. "Ушастый", увы, не покорился, но три трофея на внутренней арене - это сильно, как не крути.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Вилли Саньоль, Алу Диарра, Чириако Сфорца, Оуэн Харгривз (академия).

Ушли: Свен Шойер, Нильс-Эрик Юханссон, Франк Виблишаузер, Маркус Баббель, Томас Штрунц, Давид Яролим, Александер Бугера (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - победитель.

Всё было чётко и стабильно, как полагается в Германии. Поэтому Оттмар Хитцфельд мог не переживать за свой пост, а футболисты - за свою роль в команде. Собственно, не было предпосылок и для серьёзных изменений в составе. Трансферная кампания получилась максимально точечной и абсолютно не затратной. Самая громкая сделка - покупка у "Монако" защитника Вилли Саньоля за 7 миллионов евро. Для разогрева перед серьёзными баталиями нового сезона у "Баварии" снова был Кубок Лиги. В этот раз данный турнир для "ротен" стал лёгкой прогулкой - разгромные победы над "Кайзерслаутерном" и "Гертой". Пополнив клубный музей очередным экспонатом, "красные" включились в борьбу за "Серебряную салатницу". В отличие от прошлой кампании старт в чемпионате "Рекордмастер" удался - 9 очков в трёх турах. Правда, запала этого надолго не хватило. Уже в четвёртом туре мюнхенцы уступили "Штутгарту", а в седьмом и восьмом потерпели поражения от "Ганзы" и "Энерги" из Котбуса. Но главная сенсация прогремела 1 ноября - в 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" умудрилась проиграть по пенальти малоизвестному "Магдебургу". Вот так - в этот раз без внутреннего требла. Но думать нужно было вовсе не об этом. В последний месяц осени команду настиг сильнейший спад, в результате которого победами над "ротен" разжились "Шальке" и "Айнтрахт", ничью добыл "Фрайбург". Серия провальных игр привела к падению "красных" на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства. До конца первого круга Бундеслиги подопечные Хитцфельда успели немного улучшить положение и подняться на третье место. Впрочем, это никак не соответствовало амбициям клуба.

Зимний перерыв пошёл на пользу "Баварии". Набравшись сил, команда выиграла несколько поединков подряд и вернулась на законную первую позицию. Конкуренция в сезоне 2000/2001 была как никогда высока, поэтому расслабляться категорически запрещалось. Только "ротен" оступались, как в лидеры выходил кто-то из оппонентов по чемпионской гонке. Ключевой дуэлью всего чемпионата был матч 29-го тура между "Баварией" и "Шальке". "Кобальтовые" благодаря хет-трику Эббе Санда взяли верх и теперь только от них зависела судьба золотых медалей. Оставалось пять игр, отставание 2 очка плюс ещё и разница забитых/пропущенных на стороне коллектива из Гельзенкирхена. Пора бить в колокола, аккумулировать все резервы, в конце концов, пива и сосисок кому-нибудь предложить. Неизвестно, соблазнял ли "Рекордмастер" другие клубы блюдами немецкой кухни, но "Бохум" и "Штутгарт" очень помогли действующему чемпиону защитить титул, отобрав у "Шальке" пять очков. Теперь уже всё было в руках "ротен". "Бавария" поочерёдно обыграла "Айнтрахт", "Фрайбург", "Байер" и "Кайзерслаутерн". В последнем туре им достаточно было не уступить "Гамбургу".

Да-да, баварцы попали в точно такую же ситуацию, в которой был "Байер" годом ранее. Итак, 19 мая 2001 года: "Шальке" не без труда, но побеждает "Унтерхахинг" со счётом 5:3, а "красные" тем временем на 90-й минуте пропускают от Сергея Барбареза. Фанаты "кобальтовых" уже ликуют, празднуя долгожданное чемпионство, но они не учли фантастический характер банды из Мюнхена. "Бавария" бросила все силы в атаку и на третьей компенсированной минуте заработала свободный удар. Штефан Эффеннберг подошёл к мячу, прибежал забивать Оливер Кан, но удар доверили нанести центральному защитнику Патрику Андерссону. Тот приложился от души и...праздник в Гельзенкирхене подошёл к концу. Фантастическая развязка и третья кряду "Серебряная салатница" в коллекции клуба с юга Германии. Но это был не финальный аккорд, ведь через несколько дней после эпичной битвы в Гамбурге "ротен" предстояло сразиться за победу в Лиге Чемпионов. Для начала баварцы выиграли группу с ПСЖ, "Русенборгом" и "Хельсингборгом", затем заняли первое место в квартете с "Арсеналом", "Лионом" и "Спартаком", ну а в плей-офф красиво отомстили "Манчестер Юнайтед" и "Реалу". В двух предыдущих кампаниях именно "красные дьяволы" и "сливочные" останавливали "Рекордмастер", теперь настало время поменяться местами. Примечательно, что немцы не только проходили дальше, но и брали верх в обеих встречах с каждым из соперников. А в финале "Баварию" ждала блестящая "Валенсия" Эктора Купера.

"Летучие мыши" уже на второй минуте поразили ворота "красных", но те в начале второго тайма сумели отыграться. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Зрители увидели 14 ударов с "точки", пять из которых не конвертировались в голы. У испанцев неудачных попыток было больше, а это значит, что впервые за 25 лет "ушастый" едет в Мюнхен. Всё-таки требл. Браво Хитцфельд! Браво "Бавария"!

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Роберт Ковач, Нико Ковач, Пабло Тиам, Клаудио Писарро, Стефан Клинг (академия), Маркус Фёльнер (академия).

Ушли: Патрик Андерссон, Михаэль Вейсингер, Славомир Войцеховски, Беркант Гектан.

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - 1/2 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Прекрасный сезон уже стал историей, новая ещё более сложная задача - удержаться на вершине. В этом "Баварии" должны были помочь купленные за 13 миллионов евро братья Ковачи и перспективный перуанец Клаудио Писарро. При этом покинул клуб опытнейший Патрик Андерссон. Автора гола, ставшего золотым в минувшем розыгрыше Бундеслиги, продали в "Барселону". Хитцфельд готовил команду к тяжелейшей кампании, в которой надо было не только сохранить завоёванные позиции, но и попытаться выиграть парочку международных турниров, в которых мюнхенцы получили право участвовать, как победитель Лиги Чемпионов. Первым из них стал Суперкубок УЕФА. Биться за трофей предстояло с "Ливерпулем", и англичане в эффектном стиле разобрались с немецким гегемоном, победив 3:2. Стоит отметить, что этот провал был не дебютным для "ротен" в стартовавшем сезоне. Ранее баварцы уступили "Герте" в Кубке Лиги и потерпели поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в чемпионате. Тем не менее, в национальном первенстве "Рекордмастер" смог быстро встать на рельсы.

Со второго по двенадцатый тур включительно подопечные Хитцфельда выглядели максимально уверенно, выиграв 10 матчей из 11. Как вы уже догадались, первое место в Бундеслиге снова было забронировано коллективом из Мюнхена. А на ноябрь опять пришёлся грандиозный спад, который в этот раз, между прочим, затянулся. С 17 ноября по 9 февраля "Бавария" одержала всего одну победу в десяти поединках чемпионата и скатилась на шестую строчку. Параллельно "красные" едва не вылетели из Кубка Германии, обыграв "Кайзерслаутерн" в 1/4 финала только в серии пенальти. Отдушиной в этот период можно считать только триумф в Межконтинентальном Кубке. 27 ноября в Токио действующий победитель ЛЧ сразился с обладателем Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс". Единственный гол был забит на 109-й минуте ганским защитником Самуэлем Куффуром и трофей после годичного перерыва вернулся из Южной Америки в Европу. В середине февраля "Бавария" наконец нашла свою игру в Бундеслиге, и это мгновенно отобразилось на результатах.

С 23-го тура и до конца чемпионата "ротен" не потерпели ни одного поражения, потеряв очки только во встречах с "Кайзерслаутерном", "Гамбургом" и "Вердером". Итог - 68 баллов и третье место в турнирной таблице. В этом году дортмундская "Боруссия" и "Байер" подарков баварцам решили не делать. Между тем, в Кубке Германии за месть взялся "Шальке". Слишком свежи были воспоминания о последнем туре предыдущего розыгрыша Бундеслиги. Видимо, они сильно мотивировали "кобальтовых", которые в овертаймах дожали оппонента, оставив его, как выяснится в мае, ни с чем. Соответственно, пролёт ожидал "Рекордмастер" и в Лиге Чемпионов. Уверенно выигранная группа со "Спартой", "Фейеноордом" и "Спартаком", затем вторая позиция в квартете с "Манчестер Юнайтед", "Боавиштой" и "Нантом", ну и не самый удачный жребий в 1/4 финала. В соперники "красным" выпал мадридский "Реал", летящий на всех парах к девятому Кубку Чемпионов. Эта остановка и оказалась последней в еврокубковом соревновании для "ротен". Что ж, поговорка "легче забраться на вершину, чем там удержаться" получила очередное яркое подтверждение. Хоть в учебники вноси.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Михаэль Баллак, Себастьян Дайслер, Зе Роберто, Филипп Лам (академия), Бастиан Швайнштайгер (академия).

Ушли: Стефан Клинг, Алу Диарра, Чириако Сфорца, Штефан Эффенберг, Пабло Тиам, Карстен Янкер, Пауло Сержио.

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - предварительный раунд.

Бестрофейный сезон заставлял руководство "Баварии" задуматься, а не пора ли что-то менять. Первым кандидатом "на выход" традиционно считается главный тренер, но боссы мюнхенского клуба решили пока не трогать Оттмара Хитцфельда. Всё-таки столь опытного специалиста вряд ли можно испугать одним неудачным годом, тем более на фоне былых успехов. Кроме того, аргументом в пользу положительных перемен стала качественная трансферная кампания. За скромные 24,5 миллиона евро "ротен" усилились лидерами конкурентов Михаэлем Баллаком, Себастьяном Дайслером и Зе Роберто. Также в первую команду были переведены будущие легенды "красных" Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер. Впрочем, мгновенного результата это не дало. Уставшие после Чемпионата Мира в Японии и Южной Корее футболисты напрочь провалили Кубок Лиги, вылетев уже в предварительном раунде от "Герты". Берлинцы могли взять верх над баварцами ещё в основное время, но в итоге решили вопрос в серии пенальти. Далее последовала нулевая ничья с менхенгладбахской "Боруссией" в стартовом туре Бундеслиги и только в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Рекордмастер" добыл первую победу в сезоне. На выезде немцы разгромили "Паризан" со счётом 3:0, а спустя две недели выиграли 3:1 у сербов и в родных стенах.

Пошли дела вверх и в национальном первенстве - 15 очков в пяти играх и бронирование первого места в турнирной таблице. Желание вернуть "Серебряную салатницу" на "Альянц Арену" было безграничным, поэтому триумф в чемпионате оказался во главе угла. А вот в ЛЧ команду ожидал настоящий позор. Уже в первом групповом этапе "Бавария" сыграла отвратительно, набрав всего два балла в шести поединках. Немецкого гранда по два раза обыграли "Депортиво" и "Милан", и лишь с "Лансом" удалось добыть ничьи. Логичным итогом этой серии провалов стала последняя строчка в квартете и вылет на столь ранней стадии. Так что теперь можно сосредоточиться на внутренних турнирах и вернуть господство хотя бы в пределах Германии. И было видно, что эта задача "ротен" по плечу. В Бундеслиге, несмотря на периодические осечки, команда оставалась лидером и в этом статусе завершила первый круг. В 17 турах баварцы добыли 12 побед при трёх ничьих и двух поражениях. Вполне чемпионский ход, нужно было только не растранжирить гандикап во второй половине сезона. Ну и "красные", судя по всему, даже не собирались сбавлять обороты. С 3 ноября по 12 апреля "Рекордмастер" не проигрывал в чемпионате, дав понять всем, что золото в мае отправится в Мюнхен. Небольшая весенняя турбулентность не сильно повлияла на общую ситуацию. Ничья с "Ганновером", а также поражения от "Вердера" и дортмундской "Боруссии" лишь мотивировали "Баварию" выдать мощный финальный отрезок и забрать "Серебряную салатницу".

Итоговый отрыв от второго места был более чем внушительным - "Штутгарт" отстал на целых 16 пунктов. Как говорится, вне конкуренции! Это высказывание подходит и для описания выступления "ротен" в Кубке Германии. Поочерёдно подопечные Хитцфельда помогли попрощаться с турниром "Вердеру II", "Ганноверу", "Шальке", "Кёльну" и "Байеру". 31 мая в Берлине состоялся финал соревнования - соперником "Баварии" был "Кайзерслаутерн" с великолепным Мирославом Клозе в составе. Но один в поле не воин. Мюнхенцы уже к 10-й минуте вели 2:0, а сразу после перерыва забили ещё раз. Клозе, конечно, гол престижа забил, впрочем, это никак не повлияло на итог встречи. "Золотой дубль" - вот чем могут похвастаться "красные" по итогам сезона 2002/2003. Эх, если бы не тот ужас в Лиге Чемпионов, кампания была бы близка к идеалу. А так у требовательной публики на "Альянц Арене" осталось не самое приятное послевкусие.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 54
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 24 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 39
8 Герта Герта 24 35
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 33
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 24 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 24 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 24 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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