Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится "Бавария", которая в новом тысячелетии уверенно доминировала в Германии, благодаря чему пополнила свой музей несколькими десятками трофеев.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Патрик Андерссон, Михаэль Вейсингер, Славомир Войцеховски, Пауло Сержио, Роке Санта Крус, Штефан Вессельс (академия).

Ушли: Томас Хельмер, Лотар Маттеус, Марио Баслер, Али Даеи, Беркант Гектан (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - победитель.

26 мая 1999 года "Бавария" проиграла "Манчестер Юнайтед" в том самом историческом финале Лиги Чемпионов. Барселонский кошмар остался позади, и мюнхенской команде предстояло провести юбилейный сотый сезон в своей истории. К очередной кампании "красные" подходили в статусе действующего чемпиона Германии и обладателя Кубка Лиги. В составе "ротен" блистали Оливер Кан, Маркус Баббель, Томас Линке, Лотар Маттеус, Биксант Лизаразю, Хасан Салихамиджич, Штефан Эффенберг, Мехмет Шолль, Джоване Элбер и многие другие. А тренировал эту россыпь звёзд Оттмар Хитцфельд. Первый официальный матч у "Баварии" был уже 14 июля. В рамках 1/2 финала Кубка Лиги, который в то время проводился вместо Суперкубка страны, "Рекордмастер" встречался с дортмундской "Боруссией". Встреча получилась напряжённой, и как часто бывает в таких ситуациях - всё решили мелкие детали, а именно автогол защитника "шмелей" Кристиана Вёрнса. Финал турнира прошёл спустя три дня - в соперниках был "Вердер". Бременцы навязали более именитому оппоненту серьёзную борьбу, но класс взял своё - 2:1 и очередной трофей отправляется в музей мюнхенцев. Следующего поединка пришлось ждать почти месяц - 14 августа "Бавария" стартовала в Бундеслиге, и получилось, будем откровенны, так себе. К удивлению многих, в первых двух турах подопечные Хитцфельда набрали всего одно очко и расположились в подвале турнирной таблицы немецкого первенства.

Нужно было срочно принимать меры. Сказано - сделано! Тем более, календарь благоволил "ротен" - после сложных дуэлей с "Гамбургом" и "Байером" команде предстояло встретиться с "Унтерхахингом", "Дуйсбургом" и "Айнтрахтом". Все они были обыграны, что существенно поправило дела действующего чемпиона. Правда, когда соперники попадались покрепче, "красные" снова теряли очки. Так было в шестом-седьмом турах в матчах с "Штутгартом" и "Шальке", и в тринадцатом-четырнадцатом в играх с "Мюнхен 1860" и дортмундской "Боруссией". Зато все остальные поединки оставались за "Баварией". По итогам первого круга Бундеслиги "Рекордмастер" набрал 36 баллов и по праву считался фаворитом в гонке за "Серебряной салатницей". Вторую половину чемпионата мюнхенцы провели не хуже, потеряв очки всего шесть раз. Притормозить команду Хитцфельда на пути к золотым медалям сумели только "Гамбург", "Штутгарт", "Герта", "Кайзерслаутерн", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". Всё бы ничего, да вот только был у "Баварии" серьёзный оппонент в борьбе за титул. Леверкузенский "Байер" за тур до завершения первенства опережал "красных" на три очка, а значит для завоевания трофея "аптекарям" было достаточно не проиграть "Унтерхахингу", у которого, к слову, уже не было турнирных задач. Кульминация пришлась на 20 мая. "Ротен" без проблем разобрались с "Вердером" и с замиранием сердца наблюдали за событиями на арене "Альпенбауэр Шпортпарк". А там немотивированные середняки взяли да и прихлопнули лидера. Безусловно, не просто так - за победу над "фармацевтами" "Бавария" обещала своим соседям (между Мюнхеном и Унтерхахингом около десяти километров) реки пива и горы сосисок. "Серебряная салатница" оказалась в руках капитана "красных" Эффенберга, а тот розыгрыш Бундеслиги навсегда вошёл в историю, как один из самых интересных и интригующих.

Кстати, это уже был третий трофей в сезоне для "Рекордмастер". О Кубке Лиги мы уже упоминали, а 6 мая ребята Хитцфельда взяли ещё и Кубок Германии. По пути к финалу были биты "Меппен", "Вальдхоф", "Майнц" и "Ганза", а в решающем матче на Олимпийском стадионе в Берлине "Бавария" разгромила "Вердер" со счётом 3:0, подготовив фундамент для внутреннего требла. Что касается Лиги Чемпионов, то в кампании 1999/2000 "ротен" остановились на полуфинальной стадии. В рамках первого группового этапа мюнхенцы заняли второе место в квартете с "Валенсией", "Рейнджерс" и ПСВ, в рамках второго - выиграли группу с "Реалом", киевским "Динамо" и "Русенборгом". В 1/4 финала немецкому коллективу повезло со жребием - попался "Порту", который хоть и сражался достойно, но победить по сумме двух встреч не смог. А вот в полуфинале "Бавария" наткнулась на "Реал", который был явно обозлён двумя поражениями на втором групповом этапе. Месть мадридцам удалась, что и подвело черту под еврокубковыми приключениями "красных". Несмотря на нервное начало сезона, неудачным его назвать нельзя. "Ушастый", увы, не покорился, но три трофея на внутренней арене - это сильно, как не крути.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Вилли Саньоль, Алу Диарра, Чириако Сфорца, Оуэн Харгривз (академия).

Ушли: Свен Шойер, Нильс-Эрик Юханссон, Франк Виблишаузер, Маркус Баббель, Томас Штрунц, Давид Яролим, Александер Бугера (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - победитель.

Всё было чётко и стабильно, как полагается в Германии. Поэтому Оттмар Хитцфельд мог не переживать за свой пост, а футболисты - за свою роль в команде. Собственно, не было предпосылок и для серьёзных изменений в составе. Трансферная кампания получилась максимально точечной и абсолютно не затратной. Самая громкая сделка - покупка у "Монако" защитника Вилли Саньоля за 7 миллионов евро. Для разогрева перед серьёзными баталиями нового сезона у "Баварии" снова был Кубок Лиги. В этот раз данный турнир для "ротен" стал лёгкой прогулкой - разгромные победы над "Кайзерслаутерном" и "Гертой". Пополнив клубный музей очередным экспонатом, "красные" включились в борьбу за "Серебряную салатницу". В отличие от прошлой кампании старт в чемпионате "Рекордмастер" удался - 9 очков в трёх турах. Правда, запала этого надолго не хватило. Уже в четвёртом туре мюнхенцы уступили "Штутгарту", а в седьмом и восьмом потерпели поражения от "Ганзы" и "Энерги" из Котбуса. Но главная сенсация прогремела 1 ноября - в 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" умудрилась проиграть по пенальти малоизвестному "Магдебургу". Вот так - в этот раз без внутреннего требла. Но думать нужно было вовсе не об этом. В последний месяц осени команду настиг сильнейший спад, в результате которого победами над "ротен" разжились "Шальке" и "Айнтрахт", ничью добыл "Фрайбург". Серия провальных игр привела к падению "красных" на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства. До конца первого круга Бундеслиги подопечные Хитцфельда успели немного улучшить положение и подняться на третье место. Впрочем, это никак не соответствовало амбициям клуба.

Зимний перерыв пошёл на пользу "Баварии". Набравшись сил, команда выиграла несколько поединков подряд и вернулась на законную первую позицию. Конкуренция в сезоне 2000/2001 была как никогда высока, поэтому расслабляться категорически запрещалось. Только "ротен" оступались, как в лидеры выходил кто-то из оппонентов по чемпионской гонке. Ключевой дуэлью всего чемпионата был матч 29-го тура между "Баварией" и "Шальке". "Кобальтовые" благодаря хет-трику Эббе Санда взяли верх и теперь только от них зависела судьба золотых медалей. Оставалось пять игр, отставание 2 очка плюс ещё и разница забитых/пропущенных на стороне коллектива из Гельзенкирхена. Пора бить в колокола, аккумулировать все резервы, в конце концов, пива и сосисок кому-нибудь предложить. Неизвестно, соблазнял ли "Рекордмастер" другие клубы блюдами немецкой кухни, но "Бохум" и "Штутгарт" очень помогли действующему чемпиону защитить титул, отобрав у "Шальке" пять очков. Теперь уже всё было в руках "ротен". "Бавария" поочерёдно обыграла "Айнтрахт", "Фрайбург", "Байер" и "Кайзерслаутерн". В последнем туре им достаточно было не уступить "Гамбургу".

Да-да, баварцы попали в точно такую же ситуацию, в которой был "Байер" годом ранее. Итак, 19 мая 2001 года: "Шальке" не без труда, но побеждает "Унтерхахинг" со счётом 5:3, а "красные" тем временем на 90-й минуте пропускают от Сергея Барбареза. Фанаты "кобальтовых" уже ликуют, празднуя долгожданное чемпионство, но они не учли фантастический характер банды из Мюнхена. "Бавария" бросила все силы в атаку и на третьей компенсированной минуте заработала свободный удар. Штефан Эффеннберг подошёл к мячу, прибежал забивать Оливер Кан, но удар доверили нанести центральному защитнику Патрику Андерссону. Тот приложился от души и...праздник в Гельзенкирхене подошёл к концу. Фантастическая развязка и третья кряду "Серебряная салатница" в коллекции клуба с юга Германии. Но это был не финальный аккорд, ведь через несколько дней после эпичной битвы в Гамбурге "ротен" предстояло сразиться за победу в Лиге Чемпионов. Для начала баварцы выиграли группу с ПСЖ, "Русенборгом" и "Хельсингборгом", затем заняли первое место в квартете с "Арсеналом", "Лионом" и "Спартаком", ну а в плей-офф красиво отомстили "Манчестер Юнайтед" и "Реалу". В двух предыдущих кампаниях именно "красные дьяволы" и "сливочные" останавливали "Рекордмастер", теперь настало время поменяться местами. Примечательно, что немцы не только проходили дальше, но и брали верх в обеих встречах с каждым из соперников. А в финале "Баварию" ждала блестящая "Валенсия" Эктора Купера.

"Летучие мыши" уже на второй минуте поразили ворота "красных", но те в начале второго тайма сумели отыграться. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Зрители увидели 14 ударов с "точки", пять из которых не конвертировались в голы. У испанцев неудачных попыток было больше, а это значит, что впервые за 25 лет "ушастый" едет в Мюнхен. Всё-таки требл. Браво Хитцфельд! Браво "Бавария"!

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Роберт Ковач, Нико Ковач, Пабло Тиам, Клаудио Писарро, Стефан Клинг (академия), Маркус Фёльнер (академия).

Ушли: Патрик Андерссон, Михаэль Вейсингер, Славомир Войцеховски, Беркант Гектан.

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - 1/2 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Прекрасный сезон уже стал историей, новая ещё более сложная задача - удержаться на вершине. В этом "Баварии" должны были помочь купленные за 13 миллионов евро братья Ковачи и перспективный перуанец Клаудио Писарро. При этом покинул клуб опытнейший Патрик Андерссон. Автора гола, ставшего золотым в минувшем розыгрыше Бундеслиги, продали в "Барселону". Хитцфельд готовил команду к тяжелейшей кампании, в которой надо было не только сохранить завоёванные позиции, но и попытаться выиграть парочку международных турниров, в которых мюнхенцы получили право участвовать, как победитель Лиги Чемпионов. Первым из них стал Суперкубок УЕФА. Биться за трофей предстояло с "Ливерпулем", и англичане в эффектном стиле разобрались с немецким гегемоном, победив 3:2. Стоит отметить, что этот провал был не дебютным для "ротен" в стартовавшем сезоне. Ранее баварцы уступили "Герте" в Кубке Лиги и потерпели поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в чемпионате. Тем не менее, в национальном первенстве "Рекордмастер" смог быстро встать на рельсы.

Со второго по двенадцатый тур включительно подопечные Хитцфельда выглядели максимально уверенно, выиграв 10 матчей из 11. Как вы уже догадались, первое место в Бундеслиге снова было забронировано коллективом из Мюнхена. А на ноябрь опять пришёлся грандиозный спад, который в этот раз, между прочим, затянулся. С 17 ноября по 9 февраля "Бавария" одержала всего одну победу в десяти поединках чемпионата и скатилась на шестую строчку. Параллельно "красные" едва не вылетели из Кубка Германии, обыграв "Кайзерслаутерн" в 1/4 финала только в серии пенальти. Отдушиной в этот период можно считать только триумф в Межконтинентальном Кубке. 27 ноября в Токио действующий победитель ЛЧ сразился с обладателем Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс". Единственный гол был забит на 109-й минуте ганским защитником Самуэлем Куффуром и трофей после годичного перерыва вернулся из Южной Америки в Европу. В середине февраля "Бавария" наконец нашла свою игру в Бундеслиге, и это мгновенно отобразилось на результатах.

С 23-го тура и до конца чемпионата "ротен" не потерпели ни одного поражения, потеряв очки только во встречах с "Кайзерслаутерном", "Гамбургом" и "Вердером". Итог - 68 баллов и третье место в турнирной таблице. В этом году дортмундская "Боруссия" и "Байер" подарков баварцам решили не делать. Между тем, в Кубке Германии за месть взялся "Шальке". Слишком свежи были воспоминания о последнем туре предыдущего розыгрыша Бундеслиги. Видимо, они сильно мотивировали "кобальтовых", которые в овертаймах дожали оппонента, оставив его, как выяснится в мае, ни с чем. Соответственно, пролёт ожидал "Рекордмастер" и в Лиге Чемпионов. Уверенно выигранная группа со "Спартой", "Фейеноордом" и "Спартаком", затем вторая позиция в квартете с "Манчестер Юнайтед", "Боавиштой" и "Нантом", ну и не самый удачный жребий в 1/4 финала. В соперники "красным" выпал мадридский "Реал", летящий на всех парах к девятому Кубку Чемпионов. Эта остановка и оказалась последней в еврокубковом соревновании для "ротен". Что ж, поговорка "легче забраться на вершину, чем там удержаться" получила очередное яркое подтверждение. Хоть в учебники вноси.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Михаэль Баллак, Себастьян Дайслер, Зе Роберто, Филипп Лам (академия), Бастиан Швайнштайгер (академия).

Ушли: Стефан Клинг, Алу Диарра, Чириако Сфорца, Штефан Эффенберг, Пабло Тиам, Карстен Янкер, Пауло Сержио.

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - предварительный раунд.

Бестрофейный сезон заставлял руководство "Баварии" задуматься, а не пора ли что-то менять. Первым кандидатом "на выход" традиционно считается главный тренер, но боссы мюнхенского клуба решили пока не трогать Оттмара Хитцфельда. Всё-таки столь опытного специалиста вряд ли можно испугать одним неудачным годом, тем более на фоне былых успехов. Кроме того, аргументом в пользу положительных перемен стала качественная трансферная кампания. За скромные 24,5 миллиона евро "ротен" усилились лидерами конкурентов Михаэлем Баллаком, Себастьяном Дайслером и Зе Роберто. Также в первую команду были переведены будущие легенды "красных" Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер. Впрочем, мгновенного результата это не дало. Уставшие после Чемпионата Мира в Японии и Южной Корее футболисты напрочь провалили Кубок Лиги, вылетев уже в предварительном раунде от "Герты". Берлинцы могли взять верх над баварцами ещё в основное время, но в итоге решили вопрос в серии пенальти. Далее последовала нулевая ничья с менхенгладбахской "Боруссией" в стартовом туре Бундеслиги и только в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Рекордмастер" добыл первую победу в сезоне. На выезде немцы разгромили "Паризан" со счётом 3:0, а спустя две недели выиграли 3:1 у сербов и в родных стенах.

Пошли дела вверх и в национальном первенстве - 15 очков в пяти играх и бронирование первого места в турнирной таблице. Желание вернуть "Серебряную салатницу" на "Альянц Арену" было безграничным, поэтому триумф в чемпионате оказался во главе угла. А вот в ЛЧ команду ожидал настоящий позор. Уже в первом групповом этапе "Бавария" сыграла отвратительно, набрав всего два балла в шести поединках. Немецкого гранда по два раза обыграли "Депортиво" и "Милан", и лишь с "Лансом" удалось добыть ничьи. Логичным итогом этой серии провалов стала последняя строчка в квартете и вылет на столь ранней стадии. Так что теперь можно сосредоточиться на внутренних турнирах и вернуть господство хотя бы в пределах Германии. И было видно, что эта задача "ротен" по плечу. В Бундеслиге, несмотря на периодические осечки, команда оставалась лидером и в этом статусе завершила первый круг. В 17 турах баварцы добыли 12 побед при трёх ничьих и двух поражениях. Вполне чемпионский ход, нужно было только не растранжирить гандикап во второй половине сезона. Ну и "красные", судя по всему, даже не собирались сбавлять обороты. С 3 ноября по 12 апреля "Рекордмастер" не проигрывал в чемпионате, дав понять всем, что золото в мае отправится в Мюнхен. Небольшая весенняя турбулентность не сильно повлияла на общую ситуацию. Ничья с "Ганновером", а также поражения от "Вердера" и дортмундской "Боруссии" лишь мотивировали "Баварию" выдать мощный финальный отрезок и забрать "Серебряную салатницу".

Итоговый отрыв от второго места был более чем внушительным - "Штутгарт" отстал на целых 16 пунктов. Как говорится, вне конкуренции! Это высказывание подходит и для описания выступления "ротен" в Кубке Германии. Поочерёдно подопечные Хитцфельда помогли попрощаться с турниром "Вердеру II", "Ганноверу", "Шальке", "Кёльну" и "Байеру". 31 мая в Берлине состоялся финал соревнования - соперником "Баварии" был "Кайзерслаутерн" с великолепным Мирославом Клозе в составе. Но один в поле не воин. Мюнхенцы уже к 10-й минуте вели 2:0, а сразу после перерыва забили ещё раз. Клозе, конечно, гол престижа забил, впрочем, это никак не повлияло на итог встречи. "Золотой дубль" - вот чем могут похвастаться "красные" по итогам сезона 2002/2003. Эх, если бы не тот ужас в Лиге Чемпионов, кампания была бы близка к идеалу. А так у требовательной публики на "Альянц Арене" осталось не самое приятное послевкусие.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

Не пропустите! Как Артур Джонсон научил "Реал" играть в футбол