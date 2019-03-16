Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007)

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Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о "Баварии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Мартин Демикелис, Тобиас Рау, Рой Макай, Михаэль Рензинг (академия), Кристиан Лелль (академия), Пётр Троховски (академия).

Ушли: Штефан Вессельс, Бернд Дреер, Александер Бугера, Михаэль Тарнат, Нико Ковач, Маркус Фёльнер, Джоване Элбер, Филипп Лам (аренда).

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Германии - 1/4 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Оттмар Хитцфельд, или как его ещё называли болельщики "Генерал", несмотря на провал в Лиге Чемпионов, сохранил работу. Разумеется, с условием, что таких эксцессов больше не повторится. Тренер требование принял, но для выполнения поставленных задач запросил усиление состава. Руководство "Баварии" наставника услышало и летом 2003 года клуб выписал Мартина Демикелиса, Тобиаса Рау и Роя Макая, плюс подоспело традиционное пополнение из академии. Начинать сезон предстояло с Кубка Лиги, в котором "ротен" быстренько оконфузились. На стадии 1/2 финала мюнхенцы мощно зарубились с "Гамбургом", ушли от поражения благодаря пенальти в самой концовке матча, сделав счёт 3:3. Но от судьбы не уйдёшь - в серии 11-метровых "динозавры" оказались точнее, оставив именитого оппонента ни с чем. Не с лучшим настроением "красные" включались в баталии Бундеслиги, впрочем, до международного перерыва дела шли неплохо - три победы в четырёх играх. А вот после паузы "Бавария" стала разбазаривать очки, скатившись на пятое место в турнирной таблице первенства. К удивлению многих, стабильности команде не хватало ещё очень долго, правда, пользуясь проблемами конкурентов, подопечные Хитцфельда сумели завершить первый круг на второй строчке.

Тем не менее, статистика отнюдь не вселяла оптимизм. 5 ничьих и 2 поражения в 17 поединках - это плохие показатели для действующего чемпиона. Параллельно "ротен" добрались до четвертьфинала Кубка Германии, оставив за бортом турнира "Боруссию" из Нойнкирхена, "Нюрнберг" и "Гамбург". Близка к громкому провалу "Бавария" была в Лиге Чемпионов. За тур до завершения группового этапа мюнхенцы занимали последнее место в квартете и не имели права на ошибку. Решающим стал домашний матч с "Андерлехтом", который вместе с "Селтиком" и "Лионом" опережали немецкого гранда. Команды откровенно боялись друг друга, понимая цену оплошности. В итоге дрогнули всё-таки бельгийцы в конце первого тайма, а Макай, реализовав пенальти, вывел свою команду в плей-офф. На этом футбол в Германии ушёл в зимнюю спячку. Возвращение произошло аж 31 января. Футболисты "Баварии" после отдыха не смогли собраться и обыграть "Айнтрахт" в рамках 18-го тура Бундеслиги. Не проснулись они и 4 февраля, когда "Алемания" сенсационно прихлопнула в Кубке Германии действующего победителя турнира. Тучи сгущались, что уж говорить. В чемпионате "красные" умудрились уступить "Бохуму" и хоть после этого "Рекордмастер" нащупал победную поступь, праздник был испорчен вылетом из ЛЧ. 24 февраля "Бавария" не смогла на своём поле одолеть "Реал", а через две недели в Мадриде гол Зинедина Зидана совсем расстроил мюнхенских фанатов.

Надежда оставалась только на борьбу за "Серебряную салатницу". На момент прощания с еврокубковым соревнованием подопечные Хитцфельда находились на второй позиции в турнирной таблице национального первенства и имели реальные шансы на титул. Но концовка Бундеслиги "Баварии" совсем не удалась. Март уже задал дурной тон ничьими с "Ганзой" и "Гертой", в апреле случилось поражение от дортмундской "Боруссии", а в мае команда окончательно сдалась, проиграв "Вердеру" и "Штутгарту". Ключевой была дуэль как раз с бременцами, которые взяли верх со счётом 3:1 и фактически гарантировали себе золотые медали. Победа в заключительном туре над "Фрайбургом" уже ничего "ротен" не дала. Неутешительный итог - ноль трофеев и прощание с "Генералом". Контракт с Хитцфельдом был расторгнут без официального объяснения причин, хотя, положа руку на сердце, что здесь объяснять?

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Феликс Магат.

Пришли: Лусио, Биксант Лизаразю, Андреас Гёрлиц, Торстен Фрингс, Вахид Хашемян, Хосе Паоло Герреро (академия).

Ушли: Биксант Лизаразю, Пётр Троховски, Кристиан Лелль (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Новым главным тренером "Баварии" стал Феликс Магат, который хорошо зарекомендовал себя работой в "Штутгарте". Кандидатуру "Железного Феликса" лично лоббировал Франц Беккенбауэр. Жёсткий и требовательный наставник сразу же взялся наводить порядок в мюнхенской команде, которую летом пополнили Лусио, Андреас Гёрлиц, Торстен Фрингс, Вахид Хашемян и выпускник академии Хосе Паоло Герреро. Первым экзаменом для обновлённой "Баварии" стало участие в Кубке Лиги. "Ротен" в блестящем стиле разобрались с "Байером" в полуфинале, разгромив соперника 3:0, а в матче за трофей встретились с недавним обидчиком - "Вердером". Бременцы были ошарашены прытью "красных" и к середине второго тайма горели 0:3, правда, в заключительной четверти поединка смогли собраться и два гола отквитать. Тем не менее, первый титул с новой командой Магат завоевал. Отличное начало!

Далее следовал старт в Бундеслиге. В первом туре "Рекордмастер" добыл гостевую победу над "Гамбургом", но уже в следующих встречах механизм дал сбой - ничьи с дортмундской "Боруссией" и "Гертой", разгромное поражение от "Байера" и таящие надежды на быстрое выздоровление команды. По итогам первого круга чемпионата "Бавария" одержала 10 побед, четырежды сыграла вничью и три раза потерпела поражения. Нельзя сказать, что 34 очка к экватору Бундеслиги - это фундаментально, но для лидерства мюнхенцам вполне хватало. "Красные" вообще могли сильно не напрягаться, так как конкуренты страдали от финансовых проблем и по многим статьям не могли навязать борьбу хозяевам "Альянц Арены". Вот и держался коллектив Магата спокойно на вершине вплоть до середины марта. 13-го числа "Шальке" в родных стенах намеревался обострить интригу в гонке за "Серебряной салатницей". И у них это получилось. "Кобальтовые" выиграли со счётом 1:0 и обошли команду из Мюнхена в турнирной таблице первенства. Всё бы ничего, да вот только это поражение обозлило баварцев, и они начали разносить всех без разбору на своём пути. "Ганза", "Вольфсбург", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Ганновер", "Бохум", "Кайзерслаутерн", "Майнц", "Нюрнберг" и "Штутгарт" - вот полный список жертв машины "Железного Феликса". Разумеется, такая серия вознаграждается и в этот раз не чем иным, как золотыми медалями. "Шальке" такой темп не выдержал, посыпался в апреле, потеряв 11 очков из 15 возможных. Поэтому итоговый отрыв в 14 баллов никого не должен удивлять. Магат в дебютном сезоне возвращает чемпионский титул в Мюнхен и становится любимчиком публики.

Тем более, что ему удалось к победе в чемпионате и Кубке Лиги добавить ещё и триумф в Кубке Германии. Вплоть до финала "Рекордмастер", по большей части, занимался избиением маленьких и слабеньких. "Фёльпке", "Оснабрюк", "Штутгарт", "Фрайбург", "Арминия" и главный матч турнира против "Шальке". 28 мая на Олимпийском стадионе в Берлине "горняки" имели шанс вернуть "Баварии" должок за проигранную чемпионскую гонку. Однако равных на немецкой земле у "ротен" в том сезоне просто-напросто не было. "Шальке" играл достойно, был максимально неуступчив, но всё-таки уступил со счётом 1:2. Один из голов, к слову, забил новый герой мюнхенской торсиды Рой Макай. Голландец в целом стал главной ударной силой команды и отличался вполне исправно. Итак, внутренний требл Магату покорился, а что там с Лигой Чемпионов? Групповой этап "красные" прошли успешно, хоть и заняли только второе место в квартете после "Ювентуса". В первом раунде плей-офф подопечные "Железного Феликса" взяли верх над "Арсеналом", но вот уже в 1/4 финала за "канониров" отомстили их соседи из "Челси". Вот так лондонская солидарность поставила крест на еврокубковых амбициях "Баварии". Впрочем, жаловаться было грех, ведь после бестрофейного сезона взять сразу три чашки - это неоспоримый прогресс.

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Феликс Магат.

Пришли: Бернд Дреер, Валерьен Исмаэль, Хулио дос Сантос, Али Карими, Андреас Оттль (академия).

Ушли: Томас Линке, Самуэль Куффур, Роберт Ковач, Тобиас Рау, Торстен Фрингс, Александр Циклер, Вахид Хашемян.

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Нет сомнений, что Феликс Магат полностью доказал свою состоятельность на тренерском мостике "Баварии". Теперь же ему предстояло провести качественную трансферную кампанию, чтобы не только доминировать в Германии, но и замахнуться на что-то большее на европейской арене. Однако с покупками как-то не задалось. Самым громким подписанием стал французский защитник Валерьен Исмаэль за 8,5 миллионов евро. Также команду пополнили ноунеймы Хулио дос Сантос и Али Карими, плюс вернувшийся с пенсии Бернд Дреер и выпускник академии Андреас Оттль. Будем честны, не густо, особенно на фоне ухода нескольких опытных матёрых футболистов. Проблемы начали давать о себе знать уже в июле.

В полуфинальном матче Кубка Лиги "ротен" умудрились проиграть "Штутгарту" со счётом 1:2 и остаться без привычного трофея. Зато в Бундеслиге старт получился таким, что лучше не придумаешь. В первых шести турах "красные" одержали шесть побед, забив 15 голов и пропустив всего 3. Притормозить мюнхенцев в конце сентября смог только "Гамбург". Ещё одна осечка произошла в девятом туре - ничью благодаря пенальти в компенсированное время добыл "Шальке". После этого поединка "Рекордмастер" упустил первое место, но только для того, чтобы в следующей игре уничтожить "Дуйсбург" и вернуть лидерство. Далее подопечные Магата планомерно обыгрывали соперника за соперником, лишь изредка размениваясь на мировые. По итогам первого круга "Бавария" имела следующие показатели: 14 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Конкуренты понимали, что эту машину в сезоне 2005/2006 никак не обогнать. Поэтому во второй половине чемпионата "ротен" позволили себе немного расслабиться. К примеру, с 20-го по 25-й тур команда выиграла всего дважды. И чем ближе была финишная прямая, тем спокойнее "красные" теряли очки. В итоге за второй круг баварцы потерпели 2 поражения и 7 раз сыграли вничью. Но это никак не повлияло на их уверенную победу в Бундеслиге.

Пять баллов отрыва от "Вердера" и "Серебряная салатница" остаётся в Мюнхене. Кстати, бременцы в 29-м туре разгромили чемпиона со счётом 3:0, чем немного подпортили праздник болельщикам конкурента. Впрочем, этот результат уже давно всеми забылся, а вот очередной чемпионский титул баварцев навсегда останется в истории. За две недели до завершения национального первенства "Рекордмастер" пополнил свой музей ещё одним Кубком Германии. Этот турнир в определённый момент едва не был провален коллективом Магата. В частности, в 1/8 финала "Гамбург" удалось пройти только благодаря голу на 113-й минуте в исполнении Оуэна Харгривза. Ещё более напряжённым получился четвертьфинальный поединок с "Майнцем". До 81-й минуты банда "Железного Феликса" проигрывала 0:1, но точный выстрел Клаудио Писарро перевёл встречу в овертаймы. Там "Бавария" уже вышла вперёд, но "карнавальники" сумели отыграться. Развязка произошла на 115-й, когда Писарро оформил дубль и позволил своим партнёрам избежать нервотрёпки с серией пенальти. Что касается финала, то мюнхенцы одолели "Айнтрахт", а героем битвы снова стал перуанский бомбардир, забивший единственный гол в середине второго тайма.

"Золотой дубль" - это чудесное достижение, но на "Альянц Арене" жаждали успеха в Лиге Чемпионов. На правах чемпиона своей страны "Рекордмастер" стартовал в турнире сразу с группового этапа. Квартет с "Ювентусом", "Брюгге" и венским "Рапидом" благоволил выходу в плей-офф, но важно было занять первое место. И в этом вопросе "красные" сами себе придумали проблемы. Сыграв вничью с "Брюгге" в последнем туре, баварцы уступили лидерство "Ювентусу" и уже в 1/8 финала столкнулись с "Миланом". "Россонери" тогда были очень хороши и являлись действующим серебряным призёром ЛЧ. Вот и устроили итальянцы порку немецкому гегемону. Правда, не сразу. Дома подопечные Магата выглядели достойно и сыграли 1:1. А вот визит на "Сан-Сиро" обернулся громким провалом. "Милан" разгромил растерянного оппонента со счётом 4:1, отправив их домой с опущенными головами. Снова противоречивый сезон. Похоже, в 21-м веке для "Баварии" это нормальное явление.

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Феликс Магат, Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Даниэль Ван Бюйтен, Марк ван Боммел, Лукас Подольски, Матс Хуммельс (академия), Стефан Фюрстнер (академия).

Ушли: Ян Шлоссер, Йенс Йеремис, Биксант Лизаразю, Михаэль Баллак, Себастьян Дайслер, Зе Роберто, Хосе Паоло Герреро, Хулио дос Сантос (аренда).

Итог: Бундеслига - 4-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - 1/8 финала, Кубок Лиги - финалист.

Происходящее в "Баварии" летом 2006 года было более-менее похоже на перестройку. И хоть на тренерском мостике остался Феликс Магат, изменения в составе носили внушительный характер. Попрощались с "Альянц Ареной" Йенс Йеремис, Биксант Лизаразю, Михаэль Баллак, Зе Роберто и Хосе Паоло Герреро. А освежить команду и добавить ей мощи были призваны Даниэль Ван Бюйтен, Марк ван Боммел и Лукас Подольски. Первым испытанием для обновлённого мюнхенского коллектива стало участие в Кубке Лиги. И уже в полуфинале этого турнира "ротен" было нелегко - одолеть "Шальке" удалось только в серии пенальти. А вот в финальном поединке "красным" повезло меньше - их проблемами умело воспользовался "Вердер", который благодаря дублю Ивана Класнича добыл победу и соответственно трофей. Однако на этом неприятности "Рекордмастера" не закончились. Шесть очков в первых двух турах Бундеслиги произвели обманчивое впечатление, но потом наличие кризиса у команды Магата скрывать уже не получалось. На "Баварию" обрушился град неудачных результатов - это ничьи с "Нюрнбергом" и "Шальке", а также ряд болезненных поражений. Сенсационно подопечных "Железного Феликса" побеждали "Арминия", "Вольфсбург", "Ганновер", менее неожиданно - "Вердер". "Ротен" оказались на пятом месте в турнирной таблице первенства и это, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Разговоры о тренерской отставке в стане действующего чемпиона набирали обороты, а Магат взял и нашёл рецепт выхода из сложившейся ситуации. До конца первого круга Бундеслиги "Рекордмастер" успел выиграть пять матчей из шести и подняться в таблице на третью строчку. Правда, параллельно "красные" оконфузились в Кубке Германии, шокировав всех вылетом от скромной "Алемании" из Аахена, которую ещё в сентябре мюнхенцы побеждали в рамках чемпионата. В этом сезоне уж точно без "Золотого дубля". Плохо, но зимняя пауза может пойти на пользу баварцам, которые в текущей кампании сами на себя не похожи.

А тут ещё и внеплановая потеря подоспела - замученный травмами Себастьян Дайслер в январе 2007 года в возрасте 27 лет объявил о завершении карьеры. Собравшись с мыслями, "ротен" вернулись к баталиям Бундеслиги и сразу же потерпели поражение от дортмундской "Боруссии", а в следующем туре не смогли одолеть "Бохум". "Хватит!" - прозвучало в кабинетах руководства клуба и 31 января "Бавария" объявила об увольнении Магата. Преемника "Железному Феликсу" подобрали оперативно - им стал старый знакомый Оттмар Хитцфельд. Специалист, безусловно, очень опытный, но последние два с половиной года он не имел тренерской практики. Поэтому в воздухе витал вопрос - а получится ли из этой затеи что-то дельное? Практика показала, что кардинально ничего не изменилось: команда продолжила играть в похожий футбол, а результаты по-прежнему оставляли желать лучшего. Хитцфельд, как и Магат, проиграл пять матчей в Бундеслиге, только для этого ему потребовалось меньше поединков. Побед также не прибавилось - 10 у "Железного Феликса" против 8 у "Генерала". Приняв команду на четвёртом месте, новый тренерский штаб не смог её не поднять, не опустить. Кстати, непопадание в тройку лучших в чемпионате означало, что впервые в 21-м веке "Бавария" не примет участие в Лиге Чемпионов. Впрочем, можно было пофеерить в еврокубковом турнире весной 2007 года, прежде чем расстаться с ним на год. "Красные" в этот раз смогли занять первую строчку в группе, опередив "Интер", "Спартак" и "Спортинг". Однако это не дало им преимущества в плей-офф. Уже в 1/8 финала в соперниках был грозный "Реал".

На "Сантьяго Бернабеу" мадридцы были сильнее на голову, и только гол ван Боммела на 88-й минуте, сделавший счёт 3:2, оставил надежду на итоговый успех. В Мюнхене удалось блестяще начать матч (Рой Макай отличился на первой минуте), но нервотрёпки впоследствии хватало. Выстоять всё же получилось и "сливочные" были выбиты из турнира, однако, видя игру "ротен", приходило понимание, что далеко они не пройдут. Так и вышло - в четвертьфинале "Рекордмастеру" достался "Милан", который доказал своё превосходство в обеих встречах. Примечательно, что в гостях немцы сражались фантастически и даже вырвали ничью 2:2. Впрочем, домашний поединок стал настоящим разочарованием - бесхарактерные 0:2 и вылет из ЛЧ. Да уж, перестройка оказалась болезненной. Надо бы предпринять меры, чтобы ужас текущего сезона впредь не повторился. А кто будет этим заниматься, узнаем совсем скоро - в третьей части материала.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 46
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 39
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 37
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 25 35
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