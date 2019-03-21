Футбол XXI века: "Бавария" (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о "Баварии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Оттмар Хитцфельд.

Пришли: Брено, Марсель Янсен, Хамит Алтынтоп, Хосе Соса, Франк Рибери, Ян Шлаудрафф, Лука Тони, Мирослав Клозе, Зе Роберто (аренда), Тони Кроос (академия), Сандро Вагнер (академия).

Ушли: Валерьен Исмаэль, Оуэн Харгривз, Хасан Салихамиджич, Мехмет Шолль, Али Карими, Роке Санта Крус, Рой Макай, Клаудио Писарро, Матс Хуммельс (аренда), Андреас Гёрлиц (аренда), Хулио дос Сантос (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Неудачи прошлого сезона были признаны следствием неудовлетворительной работы Феликса Магата, а вот Оттмар Хитцфельд получил новый шанс построить команду победителей. И под эту цель "Генералу" предоставили карт-бланш на трансферном рынке. "Баварию" покинули почти десять футболистов, в том числе такие матёрые ветераны как Хасан Салихамиджич, Мехмет Шолль и Рой Макай. Между тем, усиление сполна перекрывало эти потери. Летом 2007 года "Рекордмастер" подписал восемь игроков. Среди прочих состав "ротен" пополнили Франк Рибери, Лука Тони и Мирослав Клозе.

Что ж, пришло время опробовать обновлённую команду в деле. Первым турниром сезона традиционно стал Кубок Лиги, в котором "красным" пришлось стартовать с предварительного раунда. И там они катком прошлись по "Вердеру" - 4:1 с дублем Рибери. Затем баварцы без проблем справились со "Штутгартом", кстати, снова при прямом участии французского новичка. И, наконец, в финале подопечные Хитцфельда добились минимальной победы над "Шальке". Решающий гол на счету ещё одного новобранца Клозе. Мощное начало. Есть первый трофей после возвращения "Генерала" на тренерский мостик. Прошло чуть больше недели и мюнхенскому коллективу предстояло стартовать в Кубке Германии. И здесь едва не прогремела сенсация. Скромный "Ваккер" из Бургхаузена до 79-й минуты обыгрывал именитого оппонента и даже после пропущенного гола не посыпался. Путёвку в следующую стадию пришлось разыгрывать в серии пенальти, где опыт всё-таки сделал своё дело. "Бавария" шагает дальше и уже 11 августа проводит поединок первого тура Бундеслиги против "Ганзы" - гроссмейстерские 3:0 и мгновенный захват лидерства. Команда была в форме, о чём свидетельствовали и дальнейшие результаты. В десяти стартовых турах чемпионата "Рекордмастер" набрал 26 очков, оступившись только в дуэлях с "Гамбургом" и "Шальке".

А вот в конце октября / начале ноября "ротен" потеряли хватку: три осечки подряд - ничьи с дортмундской "Боруссией" и "Айнтрахтом", а также поражение от "Штутгарта". До завершения первого круга "красные" ещё дважды теряли очки, но их лидерство было незыблемым - начиная с первого тура, они его ни на минуту не утрачивали. К тому моменту мюнхенцы уже обеспечили себе и путёвку в плей-офф Кубка УЕФА. При чём, абсолютно не напрягаясь. Разобравшись в квалификации с "Белененсешем", банда Хитцфельда выиграла группу с "Брагой", "Болтоном", "Арисом" и "Црвеной Звездой". Зимний перерыв завершился в конце января, когда "Бавария" разгромила "Вупперталь" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии. Следом вернулись и баталии Бундеслиги. Преимущество "ротен" над всеми конкурентами было настолько колоссальным, что вдаваться в подробности второго круга немецкого первенства нет особого смысла. Итоговая статистика говорит сама за себя - 1 поражение в 17 турах, 37 забитых голов против 13 пропущенных. С отрывом в 10 очков от "Вердера" команда вернула "Серебряную салатницу" в Мюнхен. К слову, золото было добыто досрочно в 31-м туре буквально через две недели после триумфа в Кубке Германии. Стоит отметить, что в этом турнире путь выдался достаточно тернистым. В четвертьфинале "Мюнхен 1860" удалось одолеть только благодаря пенальти на 120-й минуте, "Вольфсбург" в 1/2 финала уступил в борьбе только в середине второго тайма. Непростым получился и финал. Дортмундская "Боруссия" на 92-й минуте спаслась от поражения в основное время, но бомбардирский талант Луки Тони, который в этой встрече оформил дубль, склонил чашу весов в сторону "красных".

Оставался на повестке дня только Кубок УЕФА. Не Лига Чемпионов конечно, но победа в евросоревновании никогда не бывает лишней. И "Бавария" поступательно к ней шла. В 1/16 финала подопечные Хитцфельда переиграли "Абердин", затем случился разгром "Андерлехта", а вот в 1/4 финала "Хетафе" неожиданно потрепал нервы заведомому фавориту. На "Альянц Арене" команды разошлись миром 1:1, поэтому исход противостояния предстояло решать в Испании. В родных стенах "городские" уже на шестой минуте остались вдесятером, и казалось, что погрома хозяевам не избежать. Но те не только выдержали напор немцев, но и открыли счёт в конце первого тайма. Баварцы бились, уже выкладываясь на максимум, и на 89-й минуте достигли желаемого - Рибери восстановил паритет. Правда, в овертаймах "Хетафе" снова удивил. Играя в меньшинстве, ребята из пригорода Мадрида за три минуты дополнительного времени забили два мяча. Ситуация выглядела практически безнадёжно, но у "Рекордмастера" есть такой маэстро, как Лука Тони. Итальянец отличился на 115-й и 120-й минутах этого жаркого матча, и за счёт правила выездного гола в полуфинал отправилась "Бавария". Но, по всей видимости, на Пиренеях "ротен" оставили все силы, потому что за шаг до решающего поединка гегемон Бундеслиги был беспощадно разгромлен питерским "Зенитом". Россияне отстояли ничью в гостях, а на своём поле вынесли Рибери и компанию 4:0. Впрочем, даже несмотря на исход игры в Санкт-Петербурге, сезон вышел более чем успешным, особенно на фоне предыдущего. Хитцфельд сделал своё дело - Хитцфельд может уходить! "Генерал" объявил о своём решении ещё год назад. Он устал от интенсивного клубного футбола и решил попробовать свои силы на уровне сборных. Под аплодисменты "Альянц Арены" опытный наставник отправился в новое путешествие в национальную команду Швейцарии.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Юрген Клинсманн, Юпп Хайнкес.

Пришли: Ханс-Йорг Бутт, Тим Боровски, Массимо Оддо (аренда), Лэндон Донован (аренда), Томас Крафт (академия), Маркус Штайнхёфер (академия), Георг Нидермайер (академия).

Ушли: Оливер Кан, Бернд Дреер, Вилли Саньоль, Маркус Штайнхёфер, Марсель Янсен, Стефан Фюрстнер, Хулио дос Сантос, Ян Шлаудрафф, Сандро Вагнер, Георг Нидермайер (аренда), Тони Кроос (аренда).

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - 1/4 финала.

Преемником Оттмара Хитцфельда стал бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн. "Бавария" объявила об этом ещё в декабре 2007 года, поэтому у "Попрыгунчика" было несколько месяцев для подготовки к столь ответственной работе. Летняя трансферная кампания вышла максимально сдержанной. На правах свободного агента в мюнхенский клуб перебрались Ханс-Йорг Бутт и Тим Боровски, в аренду на сезон пришёл итальянский фулбек Массимо Оддо. Параллельно проходила чистка состава, в рамках которой "Альянц Арену" покинули Марсель Янсен, Хулио дос Сантос, Ян Шлаудрафф и многие другие. Особняком стоял уход легенды и многолетнего капитана Оливера Кана. Культовый вратарь решил уйти на пенсию, но об этом немного позже. Размявшись в ходе предсезонки на трёх полулюбительских командах с общим счётом 26:2, "ротен" начали новую кампанию с матча за Суперкубок Германии, который сменил ушедший в историю Кубок Лиги. В битве за трофей предстояло помериться силами с дортмундской "Боруссией". И это вам не профанов гонять. Уже к перерыву "шмели" вели 2:0, а во втором тайме не позволили действующему чемпиону забить более одного гола.

Первая упущенная возможность для Клинсманна, но это не повод клеймить его уже в июле. После обидного фиаско "Бавария" слетала в Японию на товарищескую встречу с "Уравой Ред Даймондс" (победа 4:2), затем приняла "Интер" на "Альянц Арене" в рамках Кубка Франца Беккенбауэра (поражение 0:1). Подготовку можно считать завершённой, пришло время показать себя в официальных играх. И первый соперник был максимально удобен для очередного разгрома - "Рот-Вайс" из Эрфурта в первом раунде Кубка Германии. Однако, когда речь шла не о "товарняках", "Рекордмастер" будто подменяли. Вот и поединок с заведомым аутсайдером вышел отнюдь не простым. Трижды "Рот-Вайс" отыгрывался и был близок к овертаймам, но точный выстрел Тони Крооса на 80-й минуте позволил "красным" избежать лишних энергозатрат - 4:3. Тем не менее, синдром мандража в официальных матчах был на лицо. Подтвердился он и в стартовых турах Бундеслиги - ничьи с "Гамбургом" и "Боруссией". Только с третьей попытки Клинсманн сумел добыть дебютную победу в чемпионате - досталось "Герте" (4:1). На этой мажорной ноте футбол ушёл на международный перерыв и во время паузы свой прощальный матч провёл Оливер Кан. 14 лет в "Баварии", 11 лет в сборной Германии - две главные команды в жизни легендарного голкипера как раз и противостояли друг другу в его последней игре. Грандиозное событие состоялось 2 сентября 2008 года на "Альянц Арене". Кан пропустил от Петра Троховски и на 75-й минуте был заменён на Михаэля Рензинга. Круг почёта и неутихающие овации. Завершил карьеру не просто футболист - ушла целая эпоха.

Но, как бы это жестоко не звучало, прошлое надо оставлять в прошлом, ведь настоящее не ждёт - текущие задачи необходимо решать здесь и сейчас. К примеру, поправить положение в национальном первенстве, где с пятью очками "ротен" шли на седьмом месте. И тут начались настоящие карусели: победа над "Кёльном" и уже вторая строчка в турнирной таблице, затем поражения от "Вердера" и "Ганновера" плюс ничья с "Бохумом" и здравствуй 11-я позиция. Теперь уже терпение лопалось, и Клинсманн сильно нарывался на позорное увольнение ещё до Нового года. Понимал это и сам тренер, который всё-таки нашёл рецепт успеха на этом отрезке сезона. До завершения первого круга Бундеслиги "Рекордмастер" больше не проигрывал, набрав 26 очков из 30 возможных. Такая впечатляющая серия положительно отобразилась и на месте в таблице - к зимнему перерыву "красные" были вторыми. Параллельно мюнхенский коллектив неплохо выступил и в групповом этапе Лиги Чемпионов, в красивом стиле выиграв квартет с "Лионом", "Фиорентиной" и "Стяуа". Кстати, первую строчку баварцы разыгрывали в очной дуэли с "ткачами" в рамках шестого тура. Эта битва удалась во всех отношениях - и накал был что надо (счёт 3:2 говорит сам за себя), и результат полностью устраивал хозяев "Альянц Арены". Оставалось надеяться, что жеребьёвка не принесёт какой-нибудь неприятный сюрприз. Впрочем, об этом поговорим позднее.

А пока выделим ключевые события зимнего трансферного окна: Лэндон Донован присоединился к клубу на правах двухмесячной аренды, Тони Кроос отправлен до конца сезона в "Байер", а Вилли Саньоль объявил о завершении карьеры из-за травмы ахиллова сухожилия. Возвращаться после новогодней паузы подопечным Клинсманна предстояло 27 января в Штутгарте, где одноимённая команда имела намерения побороться с "Баварией" за путёвку в 1/4 финала Кубка Германии. Ничего не вышло - 1:5 по счёту и без единого шанса по игре. Правда, результат матча оказался обманчив, ведь уже в следующем поединке от уверенной банды из Мюнхена не осталось и следа - бесславные 0:1 от "Гамбурга". Далее снова вспышка - яркий триумф в Дер-Класикер, и снова фиаско - поражения от "Герты" и "Кёльна" плюс ничья с "Вердером". На фоне откровенной нестабильности слухи об отставке тренерского штаба стали звучать всё чаще. А тут ещё и вылет из Кубка страны. Леверкузенский "Байер" воспользовался кризисом соперника и нанёс разящий удар в родных стенах. 4:2 и ауфидерзейн "Бавария". В тот период "ротен" радовали своих болельщиков только на еврокубковой арене. Там в 1/8 ЛЧ "Рекордмастер" просто уничтожил лиссабонский "Спортинг" - 12:1 по сумме двух встреч. Правда, праздник оказался непродолжительным. Уже в четвертьфинале немецкая команда попала в хищные лапы "Барселоны" и вполне по делу попрощалась с турниром - 1:5 в двухматчевом противостоянии.

Тем временем, в Бундеслиге с горем пополам дела налаживались - удалось обыграть "Ганновер", "Бохум", "Карлсруэ", "Айнтрахт" и "Арминию", но выделяется среди этих поединков другой результат. 4 апреля в схватке, решающей очень много в споре за золото, "Вольфсбург" разнёс "Баварию" со счётом 5:1. Это было не только поражение в плане турнирных перспектив, но и огромные репутационные потери. Так мюнхенского гегемона на внутреннем уровне давно не унижали. Фактически Клинсманн был на волоске от увольнения. Казалось, что ещё один неверный шаг и о решении будет объявлено. Так оно и вышло - проигрыш "Шальке" в 29-м утре чемпионата послужил достаточным основанием для отставки "Попрыгунчика". Футболисты потом признавались, что изначально не верили в его тренерские методы. Но то, что наставники всегда остаются крайними, это давно не новость. Возглавить команду на временной основе доверили Юппу Хайнкесу, который был хорошо знаком местной публике. С 1987 по 1991 год он уже работал в "Баварии" и даже брал с ней четыре трофея. Собственно говоря, боролся за "Серебряную Салатницу" Хайнкес до конца и в этот раз. Оперативно наведя порядок, старина Юпп без шума и пыли выиграл в четырёх из пяти матчей. К сожалению, этого не хватило, чтобы догнать "Вольфсбург", который наконец осуществил мечту, добыв первое в истории чемпионство. Но это уже летопись другого клуба, а нам просто остаётся констатировать, что сезон 2008/2009 провален, ведь "Бавария" без единой чашки по итогам футбольного года - это скорее исключение, чем правило.

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Луи ван Гал.

Пришли: Эдсон Брафхейд, Даниел Праньич, Анатолий Тимощук, Александер Баумйоханн, Арьен Роббен, Ивица Олич, Марио Гомес, Хольгер Бадштубер (академия), Диего Контенто (академия), Давид Алаба (академия), Мехмет Экичи (академия), Томас Мюллер (академия).

Ушли: Матс Хуммельс, Лусио, Тим Боровски, Александер Баумйоханн, Лукас Подольски, Брено (аренда), Эдсон Брафхейд (аренда), Андреас Оттль (аренда), Хосе Соса (аренда), Лука Тони (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Германии - победитель.

Юпп Хайнкес по окончании минувшего сезона ушёл с поста главного тренера "Баварии" и возглавил "Байер". Поэтому перед клубом вновь встала задача - найти наставника, который поведёт "ротен" к новым победам. Выбор пал на опытнейшего голландца Луи ван Гала, который доказал свою профессиональную состоятельность, приведя к чемпионскому титулу далеко не звёздный "АЗ Алкмар". "Железный тюльпан" захотел получить новый вызов и в Мюнхене с удовольствием ему такую возможность предоставили. После назначения ван Гал всерьёз взялся за перестройку "Рекордмастера". Команду покинули несколько видных футболистов, в частности, Лусио и Лукас Подольски. Параллельно баварцы с подачи нового тренера активно занялись покупками - только за Анатолия Тимощука, Арьена Роббена и Марио Гомеса было заплачено почти 70 миллионов евро. В ходе предсезонки "красные" выглядели откровенно сыро, но для этого товарищеские матчи и придумали, чтобы экспериментировать, искать рецепт сбалансированной игры.

В виду неучастия в поединке за Суперкубок Германии, первая официальная встреча у хозяев "Альянц Арены" состоялась только 2 августа. В рамках первого раунда Кубка страны "ротен" спокойно прихлопнули "Неккарельц", а вот старт в Бундеслиге у команды откровенно не задался. Началось всё с гостевой ничьей с "Хоффенхаймом", затем домашняя мировая с "Вердером" и сенсационное поражение от "Майнца". 14-е место в турнирной таблице первенства, мягко говоря, напрягало всех, но в этот кризисный момент клуб сделал шаг конём, провернув трансфер вингера "Реала" Роббена, о котором уже упоминалось ранее. И голландец оказался именно тем винтиком, которого не хватало в механизме "Рекордмастера". Результаты мгновенно наладились - три победы подряд над "Вольфсбургом", дортмундской "Боруссией" и "Нюрнбергом" не дадут соврать. При чём, во всех трёх матчах Роббен или забивал, или ассистировал партнёрам.

Раскусил эту формулу успеха только "Гамбург" в седьмом туре, выигравший на своём поле со счётом 1:0. Зато потом началась фантастическая серия без поражений в рамках чемпионата - 19 игр!!! Две трети из них - это победы. Удивительный отрезок позволил "красным" захватить лидерство в Бундеслиге. Кстати, внутри клуба в этот период всё было не так хорошо, как на футбольном поле. Взять к примеру конфликт между своенравным ван Галом и лидером атаки Лукой Тони. Итальянец ссорился с тренером, всё чаще оставался в запасе и в январе на правах аренды ушёл в "Рому". Впрочем, это не влияло на результаты, поэтому руководство "Баварии" поддерживало голландского наставника в его не всегда популярных решениях. Блестящую серию 20 марта прервал "Айнтрахт", одолевший мюнхенцев дома со счётом 2:1. Затем последовало поражение от "Штутгарта", поэтому к ключевой дуэли сезона "ротен" подходили в статусе догоняющего. А лидировал "Шальке", с которым подопечные ван Гала сразились 3 апреля в Гельзенкирхене. Очень напряжённая встреча с двумя удалениями завершилась в пользу гостевой команды, которая благодаря триумфу над прямым конкурентом выстелила себе красную дорожку на пути к "Серебряной Салатнице". Две ничьи в последних пяти турах могли помешать баварцам завоевать золото, но "кобальтовые" бездарно запороли свои шансы воспользоваться осечками оппонента. За тот же период они умудрились проиграть "Ганноверу" и "Вердеру", а также расписать мировую с "Майнцем". Поэтому чемпионский титул был спокойно возвращён в Мюнхен. А итоговый отрыв в пять очков свидетельствует о том, что "Шальке" на данном этапе не хватило класса и хладнокровия в ответственных моментах.

Ровно через неделю после завершения Бундеслиги состоялся финал Кубка Германии, в котором "Баварию" ожидал "Вердер". До этого "красные" выбили из турнира "Рот-Вайс" из Оберхаузена, "Айнтрахт", "Гройтер Фюрт" и "Шальке". А в решающем поединке на Олимпийском стадионе в Берлине банда ван Гала не дала бременцам даже попробовать создать какую-либо интригу. "Музыкантов" уложили на лопатки своими голами Роббен, Олич, Рибери и Швайнштайгер. Есть "Золотой дубль"! Но в отличие от предыдущих сезонов мюнхенцы феерили не только на внутренней арене, но и в Лиге Чемпионов. Заняв второе место в группе с "Бордо", "Ювентусом" и "Маккаби" из Хайфы, баварцы попали в плей-офф на "Фиорентину". Этот орешек казался совершенно безобидным. Но на практике "фиалки" здорово потрепали нервы немецкому коллективу. В первом домашнем матче "ротен" с трудом победили 2:1 благодаря голу Клозе на 89-й минуте, а на выезде и вовсе прогорели со счётом 2:3, пройдя дальше только благодаря правилу гостевого гола. Далее по совершенно идентичному сценарию "Бавария" прошла "Манчестер Юнайтед" - 2:1 на "Альянц Арене" с голом Олича на 92-й минуте и поражение 2:3 на "Олд Траффорд". В полуфинале было конечно попроще - повезло с жеребьёвкой. "Лион" был бит по сумме двух встреч 4:0 и до заветного "ушастого" оставался один шаг. Сделать его предстояло в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Противостоял ребятам ван Гала миланский "Интер" во главе с гениальным Жозе Моуринью.

И португалец в этой шахматной партии переиграл "Железного тюльпана", уколов оппонента по разу в каждом из таймов. Путь к треблу "ротен" преградил Диего Милито, оформивший дубль в финале. Разочарования было хоть отбавляй, но если посмотреть на картину в целом, то прогресс баварцев впечатлял. То ли ещё будет!

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Луи ван Гал, Андрис Йонкер.

Пришли: Роувен Сательмайер, Луис Густаво.

Ушли: Михаэль Рензинг, Андреас Гёрлиц, Эдсон Брафхейд, Георг Нидермайер, Мартин Демикелис, Кристиан Лелль, Марк ван Боммел, Хосе Соса, Лука Тони, Давид Алаба (аренда), Мехмет Экичи (аренда).

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Германии - 1/2 финала.

Работу Луи ван Гала ожидаемо признали удовлетворительной, поэтому новый сезон "Бавария" начинала с голландцем у руля. Тренерский штаб рассчитывал на уже сформировавшийся костяк, поэтому летом клуб не купил вообще никого. Зато от возможности расстаться с несколькими исполнителями "Рекордмастер" не отказался. "Альянц Арену" покинули некогда основной вратарь Михаэль Рензинг, попавший в опалу Лука Тони и многие другие. В январе к этой компании присоединились Эдсон Брафхейд, Мартин Демикелис и Марк ван Боммел. Кстати, зимой было и усиление - из "Хоффенхайма" за 17 миллионов евро перешёл опорный полузащитник Луис Густаво. Ну а теперь давайте непосредственно о футболе. 7 августа ван Гал привёл "красных" к завоеванию очередного трофея - в матче за Суперкубок Германии мюнхенцы благодаря голам Томаса Мюллера и Мирослава Клозе взяли верх над "Шальке".

Далее по уже устоявшейся традиции баварцы включились в борьбу за Кубок страны. 16 августа в поединке первого раунда разгромное поражение от действующего победителя турнира потерпел скромный ФК "Германия" из города Виндек. В первом туре Бундеслиги "ротен" хоть и со скрипом, но одолели "Вольфсбург". Начало сезона выглядело многообещающим, но внезапно мюнхенский коллектив стало неслабо лихорадить. Со второго по седьмой тур чемпионата баварцы сподобились только на одну победу при двух ничьих и трёх поражениях. 12-е место в турнирной таблице - это настоящий шок для болельщиков команды, которые надеялись как минимум на повторение успеха минувшей кампании. Несмотря на ужасные результаты, ван Гал стоял на своём, отказываясь менять схему и стиль игры. Упрямость - это прекрасно, если направлять её в нужное русло. Но в данном случае ситуация буквально кричала: "Луи, ты не прав!". "Бавария" вплоть до конца первого круга немецкого первенства чередовала победы с потерями очков, вследствие чего встретила экватор соревнования на пятой строчке. Примечательно, что параллельно в Лиге Чемпионов "красные" в блестящем стиле выиграли группу, хотя стоит признать, что опасных соперников там не было: "Рома", "Базель" и "ЧФР Клуж". Успешно двигалась команда и в Кубке Германии, добравшись к январю до 1/4 финала. При чём, здесь оппоненты были позубастее - "Вердер" и "Штутгарт".

Теплилась надежда, что зимний перерыв пойдёт подопечным ван Гала на пользу, но и после него загадочная "Бавария" не блистала. В первом матче 2011-го "Рекордмастер" поделил очки с "Вольфсбургом", затем уверенно обыграл "Кайзерслаутерн" и "Вердер", и уже ворвался в тройку сильнейших в Бундеслиге. Снова могло показаться, что "ротен" выздоравливают и тут опять поражение на ровном месте. Обидчиком выступил "Кёльн". Оставшиеся игры февраля прошли по похожему сценарию - пара побед ("Хоффенхайм" и "Майнц") и проигрыш ("Боруссия Д"). Но фатальным для всего сезона получился март. Во второй день весны баварцы уступают "Шальке" и вылетают из Кубка Германии, спустя трое суток проигрывают "Ганноверу" в чемпионате и выпадают из зоны Лиги Чемпионов, а 15-го числа в родных стенах терпят поражение от "Интера", которое оставляет команду за бортом текущего розыгрыша упомянутого еврокубкового турнира. За две недели выбыть из борьбы на всех фронтах - ван Гал явно нарывался на увольнение. Но терпеливое руководство клуба решило не рубить с плеча. Да, "Железный тюльпан" покинет свой пост, но уже после завершения футбольного года. Условие было только одно - финишировать не ниже третьего места, чтобы не пролететь мимо ЛЧ. "Красные" вроде взялись за дело, победив в трёх поединках подряд, но 9 апреля вновь случилась осечка - "Нюрнберг" добыл ничью и подвёл черту под работой ван Гала на "Альянц Арене". На следующий день официальные ресурсы подтвердили отставку именитого тренера. В последних пяти турах командой занимался Андрис Йонкер. Под его руководством мюнхенцы провели блестящий отрезок, одержав четыре победы, в том числе три разгромные.

Досталось "Байеру" - 5:1, "Шальке" - 4:1, "Санкт-Паули" - 8:1. Поживиться одним очком смог только "Айнтрахт". Впрочем, это не помешало "Баварии" сделать главное - оказаться в перечне медалистов. Да, бестрофейный сезон расстраивал и даже удручал, но путёвка в Лигу Чемпионов - это уже огромный плюс, поскольку не придётся тратить целый сезон на турниры, не соответствующие статусу "ротен". Кроме того, имя нового наставника вселяло оптимизм в сердца болельщиков - Юпп Хайнкес принял предложение вернуться на "Альянц Арену" и с 1 июля приступит к своим обязанностям. Фанаты не просто надеялись, а знали, что у него всё получится!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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