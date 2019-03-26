Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о "Баварии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Пришли: Мануэль Нойер, Рафинья, Джером Боатенг, Нильс Петерсен, Такаси Усами (аренда), Максимилиан Ридмюллер (академия).

Ушли: Томас Крафт, Андреас Оттль, Мехмет Экичи, Хамит Алтынтоп, Мирослав Клозе.

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Германии - финалист.

Юпп Хайнкес пришёл в "Баварию", чтобы вернуть команду на доминирующие позиции не только в Германии, но и в Европе. А для этого ему нужны футболисты-чемпионы и парочку таковых клуб решил купить летом 2011-го. Во-первых, "Рекордмастер" закрыл вратарскую позицию, которая не отличалась стабильностью после ухода на пенсию Оливера Кана. Новым первым номером "красных" стал Мануэль Нойер, которого удалось переманить из "Шальке" за 30 миллионов евро. Также серьёзное усиление получила оборона: из "Манчестер Сити" перешёл Джером Боатенг, а из "Дженоа" - Рафинья. Остальные подписания были скорее на перспективу, либо для укрепления скамейки. Среди потерь самой значимой стал уход Мирослава Клозе, с которым не вышло договориться о продлении контракта. Суперкубок страны в этот раз разыгрывался без участия "Баварии", поэтому первым официальным матчем нового сезона стала дуэль с "Айнтрахтом" из Брауншвейга в Кубке Германии. Дебют Хайнкеса прошёл на ура - 3:0 и выход в 1/16 финала турнира. А вот в Бундеслиге "ротен" неожиданно потерпели поражение в стартовом туре. Менхенгладбахская "Боруссия" преподнесла сюрприз и добыла три очка на "Альянц Арене". Этот результат быстро взбодрил мюнхенский коллектив, после чего они взялись за дело и выдали впечатляющую беспроигрышную серию из восьми игр, закономерно захватив лидерство в чемпионате. Параллельно "Рекордмастер" без проблем пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, дважды победив швейцарский "Цюрих". А захандрили по-осеннему баварцы в конце октября. В пяти встречах, с 10-го по 14-й тур, команда трижды уступила и скатилась на третью строчку в турнирной таблице национального первенства. Тем не менее, до завершения первого круга ситуацию удалось исправить - победы над "Вердером", "Штутгартом" и "Кёльном" позволили "красным" вернуться на первое место.

В то же время в ЛЧ было несладко. Солидная группа с "Наполи", "Манчестер Сити" и "Вильярреалом" априори не предполагала лёгкой прогулки. Впрочем, несмотря на все трудности, подопечные Хайнкеса выиграли квартет и с хорошим настроением отправились в плей-офф. Кроме того, до новогодних праздников "ротен" дошагали до 1/4 финала Кубка Германии, разобравшись по пути с "Ингольштадтом" и "Бохумом". На экваторе сезона показатели мюнхенцев впечатляли, но, как известно, трофеи разыгрываются весной. Вторая часть кампании 2011/2012 стартовала в Менхенгладбахе, где "Бавария" могла отомстить местной "Боруссии" за пощёчину в первом туре Бундеслиги. Но "жеребята" оказались не робкого десятка и снова прихлопнули признанного фаворита. Возмездия не случилось, однако это поражение мотивировало "Рекордмастер" опять отметиться беспроигрышной серией. Остановить "красных" смог только "Байер" в 24-м туре. Кстати, властный ход хозяев "Альянц Арены" по чемпионату отнюдь не гарантировал им первую позицию. Лидерство удерживала великолепная дортмундская "Боруссия" Юргена Клоппа. Пока "ротен" разносили "Хоффенхайм", "Герту", "Ганновер", "Нюрнберг" и "Аугсбург", "шмели" даже не думали сбавлять обороты и уступать поул-позицию грозному конкуренту. Решить если не всё, то многое должна была очная встреча команд на "Сигнал Идуна Парк". "Боруссия" имела возможность всерьёз заявить о своих притязаниях на "Серебряную салатницу" и она это сделала. Баварцы потерпели поражение со счётом 0:1 и заметно снизили свои шансы на золото. До завершения Бундеслиги оставалось всего четыре тура и когда в следующем матче после фиаско в Дортмунде "красные" сыграли вничью с "Майнцем" стало понятно, что судьба чемпионской гонки предрешена. И действительно банда Клоппа довела начатое до конца, опередив в итоге финишировавшую второй "Баварию" на 8 очков. Перешла "Боруссия" дорогу подопечным Хайнкеса и в Кубке Германии. В финале турнира, который состоялся 12 мая в Берлине, "шмели" разгромили именитого соперника со счётом 5:2, в блестящем стиле оформив "Золотой дубль".

Сезон ещё можно было спасти за счёт успеха на еврокубковой арене, ведь "Бавария" сумела попасть в финал Лиги Чемпионов, оставив за бортом соревнования "Базель", "Марсель" и "Реал". Решающий поединок ЛЧ принимала "Альянц Арена", что заметно повышало шансы фактических хозяев поля. Да и конкурент за "ушастого" был вполне проходимый - лондонский "Челси", чудом добравшийся до финальной дуэли. В общем, в этом матче был фаворит, но котировки не играют в футбол. Страсть "аристократов" и их лидера Дидье Дрогба сыграла ключевую роль в противостоянии. "Синие" несколько раз были в шаге от поражения, но за счёт характера выбирались из сложных ситуаций. Теперь подробности. "Бавария" на 83-й минуте вышла вперёд благодаря голу Томаса Мюллера, но эффективный удар головой Дрогба спустя пять минут сравнял счёт и перевёл игру в овертаймы. Там "Бавария" получила фантастическую возможность снова вырваться в лидеры, но Арьен Роббен не смог забить пенальти в ворота Петра Чеха. Победителя пришлось выявлять в серии 11-метровых. И тут мюнхенцы снова показали, кто обязан брать трофей. Филипп Лам, Марио Гомес и даже Мануэль Нойер пробили безупречно, в то время как "Челси" подвёл Хуан Мата.

Дело было за малым, но немыслимые промахи Ивицы Олича и Бастиана Швайнштайгера перевернули всё с ног на голову. Дрогба мастерски поставил точку и побежал в объятия своих партнёров праздновать историческую победу. А футболистам "Баварии" впору в церковь сходить, ведь проиграть три турнира за две недели это нечто...

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Пришли: Том Штарке, Лукас Рэдер, Данте, Митчелл Вайзер, Хави Мартинес, Джердан Шакири, Марио Манджукич, Клаудио Писарро, Эмре Джан (академия), Патрик Вайраух (академия).

Ушли: Ханс-Йорг Бутт, Роувен Сательмайер, Брено, Даниел Праньич, Ивица Олич, Митчелл Вайзер (аренда), Нильс Петерсен (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Германии - победитель.

Переварив всё произошедшее в мае, "Бавария" готовилась к новому крестовому походу. На усиление летом 2012 года клубом было потрачено более 70 миллионов евро. "Ротен" позаботились об укреплении всех позиций. Среди входящих трансферов и вратарь Том Штарке, и защитник Данте, и опорник Хави Мартинес, и вингер Джердан Шакири, и форварды Марио Манджукич и Клаудио Писарро. В общем, полный боекомплект. Июль и первая декада августа ушли на поиск оптимального сочетания футболистов, а также набор игровой формы. И вот первое испытание - битва с дортмундской "Боруссией" за Суперкубок Германии на "Альянц Арене". Родные стены не всегда помогают, финал прошлой Лиги Чемпионов не даст соврать, но запредельное желание "красных" свести счёты со "шмелями" вкупе с домашним стадионом - это уже вполне весомый фактор. Подопечные Юргена Клоппа в минувшей кампании увели из-под носа мюнхенцев оба внутренних трофея, и команда Юппа Хайнкеса не могла позволить себе проиграть им ещё одну чашку. Напор "Рекордмастера" был выдающимся - к 11-й минуте они вели 2:0. Разбазарить такое преимущество столь классным игрокам сложно, и они дожали соперника, наглядно показав, кто лучший на немецкой земле. Затем последовала традиционная казнь аутсайдера в 1/32 финала Кубка Германии. В этот раз под баварский каток попал "Ян" из Регенсбурга. Блестящую форму продемонстрировали "ротен" и в стартовавшей Бунделиге - восемь побед подряд с общим счётом 26:2. Потерпел поражение лидер чемпионата только в девятом туре. Забегая наперёд, отметим, что оно стало единственным для мюнхенского коллектива в том розыгрыше национального первенства. А обидчиком выступил леверкузенский "Байер", который, как полагали эксперты, феерил благодаря багажу Хайнкеса. Дальнейшая история пути "Баварии" по Бундеслиге достаточно скучна. "Красные" выглядели максимально мощно и, по сути, были вне конкуренции. До конца первого круга они взяли верх в ещё пяти поединках и трижды сыграли вничью - с "Нюрнбергом" и обеими "Боруссиями".

К зимнему перерыву всё было в шоколаде и на других фронтах. В Кубке Германии "Рекордмастер" разобрался с "Кайзерслаутерном" и "Аугсбургом", выйдя в 1/4 финала, а в Лиге Чемпионов выиграл группу с "Валенсией", БАТЭ и "Лиллем". Единственное, что действительно удивило - поражение от белорусов со счётом 1:3. Это событие обсуждала вся футбольная Европа. Между тем, во время новогодних каникул Хайнкес признался, что подумывает о завершении тренерской карьеры грядущим летом. Это побудило руководство клуба активизироваться в вопросе поиска преемника для старины Юппа. Решение было найдено буквально за месяц. 16 января 2013 года "Бавария" объявила, что по окончании сезона команду примет именитый испанец Хосеп Гвардиола. Ну а пока что надо было достойно проводить на пенсию нынешнего наставника. И футболисты взялись за дело ещё старательнее, чем ранее. В 17 турах второго круга Бундеслиги "ротен" одержали 16!!! побед при одной ничьей. Отобрать очки у будущего чемпиона смогла только дортмундская "Боруссия", финишировавшая в итоге второй. Отрыв, конечно, впечатлял - 25 баллов. Интригой тут, как говорится, и не пахло. Вслед за триумфом в национальном первенстве подопечные Хайнкеса взяли Кубок Германии. В феврале мюнхенцы вышвырнули из турнира "шмелей", после чего уничтожили "Вольфсбург" (6:1) и в финале одолели неуступчивый "Штутгарт".

"Золотой дубль" - отличный дембельский аккорд для тренера, но в Лиге Чемпионов оставалась недосказанность. И это срочно нужно было исправлять. Хотя путешествие в самом престижном еврокубковом соревновании могло завершиться ещё в марте. Дерзкий "Арсенал" Арсена Венгера после домашнего поражения 1:3 выиграл на "Альянц Арене" со счётом 2:0. Только правило гостевого гола позволило "Рекордмастеру" отправиться в следующий раунд плей-офф. А там уже было проще. Не в плане соперников, разумеется, а в плане игры, которая напоминала подлинное волшебство. Две победы над "Ювентусом" в 1/4 финала и громкий погром "Барселоны" в полуфиналах (7:0 по сумме двух встреч). Эту машину невозможно было остановить. А попытаться предстояло дортмундской "Боруссии", которая также сумела удивить в ЛЧ, выбив из турнира сам "Реал". Финал принимал "Уэмбли" - две немецкие команды в Лондоне выясняли, кто же лучший в европейском футболе. Дуэль вышла крайне эмоциональной. Основные события оппоненты приберегли на второй тайм - сначала Манджукич успешно замкнул прострел Арьена Роббена, затем Илкай Гюндоган восстановил паритет, реализовав пенальти. И когда матч спокойно шёл к овертаймам, на авансцену вышел тот, кто не забил пенальти Петру Чеху год назад и запорол несколько хороших моментов в этом поединке. Голландец Роббен на 89-й минуте выскочил на свидание с вратарём и элегантно его переиграл.

Слёзы счастья, церемония награждения и Филипп Лам поднимает "ушастого" над головой.

Это требл, господа! Между прочим, первый в истории немецкого футбола.

Хайнкес вряд ли мог представить, что его последний сезон будет настолько богатым на трофеи. Просто образцовое завершение карьеры. В шоке, наверное, был только Гвардиола, которому предстояло тренировать команду, выигравшую всё.

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Пришли: Ян Кирхгофф, Тьяго Алькантара, Марио Гётце, Пьер-Эмиль Хейбьерг (академия), Алессандро Шёпф (академия), Джулиан Грин (академия), Илли Саллахи (академия).

Ушли: Максимилиан Ридмюллер, Эмре Джан, Луис Густаво, Анатолий Тимощук, Нильс Петерсен, Марио Гомес, Ян Кирхгофф (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - победитель.

"Бавария" выиграла всё, как её можно сделать ещё лучше? Пожалуй, никак. Но учитывая смену тренера, команде нужны новые футболисты, которые смогут реализовать на поле идеи нового наставника. Разумеется, к таковым можно отнести Тьяго Алькантару. Это самый настоящий птенец Хосепа Гвардиолы, который с удовольствием перебрался в Мюнхен вслед за своим учителем. Ещё одним громким трансфером стал переход из дортмундской "Боруссии" Марио Гётце. За него заплатили немалые 37 миллионов евро. Параллельно новый рулевой "ротен" почистил состав от игроков, которые не входили в его планы. Это Анатолий Тимощук, Луис Густаво, Марио Гомес и другие. Благодаря наследию Юппа Хайнкеса Гвардиола получил возможность поживиться трофеями уже летом. 27 июля все ждали, что в дебютном официальном матче один из самых успешных тренеров последних лет расправится с "Боруссией Д" и выиграет Суперкубок Германии. Впрочем, на практике "шмели" устроили фавориту встречи качественную взбучку. Дубль Арьена Роббена помог "красным" держать интригу до последних минут игры, но не более того. 4:2 и титул отправляется в Дортмунд. Хорошо, что совсем скоро подоспел старт в Кубке страны и там баварцы могли покуражиться от души, чтобы общественность побыстрее забыла их фиаско. "Шварц-Вайсс" из Редена более чем подходящий для этого соперник. Пять мячей отгрузил "Рекордмастер" бедным провинциалам. Особенно отличился Томас Мюллер, оформивший хет-трик.

Далее пришло время начинать свой путь в Бундеслиге. И здесь "ротен" без раскачки стабильно стали набирать по три очка. Первая осечка случилась в четвёртом туре, когда упрямый "Фрайбург" зацепил ничью за счёт гола на 86-й минуте. И то, произошло это по большей части из-за режима экономии, который врубили мюнхенцы в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. 30 августа в Праге немецкий коллектив ожидала непростая дуэль с "Челси". Это было не только противостояние победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, но и схватка двух зубров тренерского цеха - Гвардиолы и Жозе Моуринью. По накалу это был настоящий триллер - на быстрый гол Фернандо Торреса сразу после перерыва ответил Франк Рибери, дело дошло до овертаймов и там команды ещё раз обменялись забитыми мячами, причём "красные" ушли от поражения на 121-й минуте. Кто сильнее, пришлось выяснять в серии пенальти - промахов не было вплоть до последнего удара, который доверили Ромелу Лукаку. Бельгиец сплоховал и "Бавария", находясь в нескольких секундах от фиаско, праздновала итоговый триумф. Вот такая сага о характере и воле к победе. Молодцы, что тут скажешь! После небольшого перерыва, связанного с поединками национальных сборных, "Рекордмастер" продолжил доминировать на внутренней арене. До завершения первого круга Бундеслиги "ротен" лишь раз оступились и с огромным отрывом от всех преследователей занимали первое место.

Из интересного в осенний период можно выделить разве что борьбу за лидерство в группе Лиги Чемпионов. Мюнхенцы бодались с "Манчестер Сити", выиграли первые пять матчей, но в заключительном туре едва не опустились на вторую строчку, уступив "горожанам" в родных стенах. В пользу подопечных Гвардиолы сыграла более уверенная победа в первой игре, что позволило превзойти англичан по результатам личных встреч. Между тем, в декабре баварцам предстояло побороться на Клубном Чемпионате Мира. В полуфинале турнира был разгромлен тогда ещё не особо звёздный "Гуанчжоу Эвергранд" (3:0), а в финале повержена марокканская "Раджа Касабланка" (2:0). Слишком просто, но трофеи завоёвываются и в такой бесконкурентной среде. Зимняя пауза завершилась 24 января, когда "красные" добыли дежурную победу в чемпионате и продолжили свой спокойный путь к "Серебряной салатнице". Бундеслига в сезоне 2013/2014 была настолько проходной для "Баварии", что первой потери очков во втором круге пришлось ждать до конца марта. Это "Хоффенхайм" показал зубы и выгрыз ничью 3:3. Правда, ребятам Гвардиолы это было уже до лампочки, ведь несколькими днями ранее они взяли верх над "Гертой" и досрочно стали чемпионами страны. 25 марта, Карл! В общем, появился повод расслабиться и команда это сделала. К примеру, в 29-м и 30-м турах были поражения от "Аугсбурга" и дортмундской "Боруссии". Но на большее соперники могли не рассчитывать. В последних четырёх матчах "ротен" добыли четыре победы и закончили розыгрыш национального первенства с фантастическими 90 баллами в активе. Ближайший преследователь отстал на 19 пунктов.

Не было равных баварцам и в Кубке Германии. После погрома "Шварц-Вайсса" команда прошлась катком по "Ганноверу", "Аугсбургу", "Гамбургу", "Кайзерслаутерну", а в финале одолела дортмундскую "Боруссию". Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, но в овертаймах голы Роббена и Мюллера расставили всё на свои места. Пока по стопам Хайнкеса - "Золотой дубль". Но что в плей-офф Лиги Чемпионов? А там гроссмейстерские победы над "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", и громкий провал на полуфинальной стадии. Мадридский "Реал", минимально выиграв классическую дуэль на "Сантьяго Бернабеу", приехал на "Альянц Арену" и накидал хозяевам четыре безответных мяча. Вот так бесславно, но не безнадёжно. В конце концов, не всегда же Гвардиоле треблы в дебютном сезоне оформлять.

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Пришли: Пепе Рейна, Иван Лучич, Мехди Бенатиа, Хуан Бернат, Себастьян Роде, Хаби Алонсо, Синан Курт, Роберт Левандовски, Джанлука Гаудино (академия), Рико Штридер (академия).

Ушли: Лукас Рэдер, Даниэль Ван Бюйтен, Диего Контенто, Тони Кроос, Алессандро Шёпф, Марио Манджукич, Пьер-Эмиль Хейбьерг (аренда), Джердан Шакири (аренда), Джулиан Грин (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - 1/2 финала.

Летом 2014 года на "Альянц Арену" подъехал десант из очень качественных новичков. Опытный дублёр для Мануэля Нойера в лице Пепе Рейны, отличные защитники Мехди Бенатиа и Хуан Бернат, мудрейший хавбек Хаби Алонсо и топ-бомбардир Роберт Левандовски. Причём, последний абсолютно бесплатно. Среди ушедших выделим Даниэля Ван Бюйтена, Тони Крооса и Марио Манджукича. Хосеп Гвардиола прилично обновил команду и теперь мало кто мог сказать, что испанец феерит только за счёт фундамента, заложенного Юппом Хайнкесом. Да и его тренерские ноу-хау были видны всему футбольному сообществу. Один Филипп Лам на позиции опорника чего стоит. В этот раз сезон предстояло открывать не в июле, а в середине августа. Это стало следствием Чемпионата Мира, в котором Германия одержала победу. Страна долго гуляла, отмечая исторический триумф, да и игрокам неплохо бы дать отдохнуть. 13 августа "Бавария" встречалась с дортмундской "Боруссией" в матче за Суперкубок. В минувшей кампании "ротен" на всех фронтах оставили "шмелей" позади и те были не прочь вернуть должок. И у них получилось - Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по голу, а у мюнхенского коллектива не нашлось чем на это ответить. Таким образом, Гвардиола проигрывает этот трофей второй год подряд, вот уж не прёт.

Зато защита титула в Кубке Германии началась прекрасно - "Пройссен" из Мюнстера особо не сопротивлялся, получив не самые позорные 1:4. Неплохо всё было и в Бундеслиге. Первый круг чемпионата в целом удался - "красные" были максимально стабильны и в 17 турах не потерпели ни одного поражения. В активе "Рекордмастера" числилось 14 побед и 3 ничьи. Добыть очко в играх с действующим чемпионом смогли только "Шальке", "Гамбург" и менхенгладбахская "Боруссия". Похвастаться хорошими результатами "Бавария" могла и в групповом этапе Лиги Чемпионов. Архиуверенно был выигран квартет, в котором также принимали участие "Манчестер Сити", "Рома" и ЦСКА. В общем, перед зимней паузой поводов для расстройства не было никаких. А вот сразу после перерыва подопечные Гвардиолы эпично опростоволосились, проиграв одному из своих главных преследователей "Вольфсбургу" со счётом 1:4. Прям удар по репутации. В следующем туре ещё и "Шальке" не позволил одолеть себя - ничья 1:1. Неужели первый видимый кризис Пепа в "Баварии"? Как бы не так. "Ротен" отреагировали на неудачи серией из шести побед подряд, наглядно продемонстрировав оппонентам, что в этом году, как и в прошлом, им ничего не светит.

В 26-м туре для разнообразия "Рекордмастер" уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха, а затем выиграл четыре поединка кряду. А 26 апреля "Вольфсбург" потерпел поражение, кстати, тоже от "жеребят", и судьба золотых медалей официально была решена. Мюнхенцы в юбилейный 25-й раз завоевали "Серебряную салатницу", доказав в очередной раз свою гегемонию на внутренней арене. После этого "красные" откровенно потеряли мотивацию и проиграли три из последних четырёх встреч. По три очка они подарили "Байеру", "Аугсбургу" и "Фрайбургу", а напоследок прихлопнули "Майнц". Итоговые цифры не впечатляли, как год назад, но тоже были вполне внушительными - 79 баллов у "Баварии" против 69 у финишировавшего вторым "Вольфсбурга".

Защита чемпионского титула прошла успешно, а вот в Кубке Германии всё получилось не так гладко. Уже в четвертьфинале возникли проблемы с "Байером", который отстоял нулевую ничью и капитулировал только в серии пенальти. 28 апреля в 1/2 финала турнира мюнхенцев ждала ещё более неуступчивая дортмундская "Боруссия". Команды не выявили сильнейшего в течение 120 минут, доведя дело до 11-метровых. И тут, похоже, "Рекордмастеру" фортуна вернула должок - четыре удара и ни одного гола! Разумеется, "шмели" воспользовались отвратительной реализацией оппонента и отправились в финал. А вот в Лиге Чемпионов баварцы вполне успешно справлялись с задачей, правда, до первого грозного соперника. В 1/8 финала "Шахтёр" получил 7:0, в 1/4 финала досталось "Порту" - 6:1. В мае пришло время помериться силами с "Барселоной". И знаете, даже в поединке на "Камп Ноу" немцы неплохо держались, но за последние 15 минут пропустили три гола и практически потеряли шансы на выход в финал. В ответной дуэли "ротен" сподобились на победу 3:2, но, сами понимаете, что это было как мёртвому припарка. "Бавария" на протяжении всего сезона выглядела мощно, глупо это отрицать, но вот характера команде в ключевые моменты не хватило. Есть ли решение этой проблемы? Наверное. С интересом посмотрим, как тактический фрик Гвардиола будет справляться с нетактическими задачами.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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