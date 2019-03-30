Футбол XXI века: "Бавария" (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о "Баварии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Пришли: Свен Ульрайх, Джошуа Киммих, Артуро Видаль, Дуглас Коста, Сердар Таски (аренда), Кингсли Коман (аренда).

Ушли: Пепе Рейна, Данте, Ян Кирхгофф, Митчелл Вайзер, Бастиан Швайнштайгер, Рико Штридер, Джердан Шакири, Синан Курт, Клаудио Писарро, Джанлука Гаудино (аренда), Пьер-Эмиль Хейбьерг (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - победитель.

Амбициозный Хосеп Гвардиола явно был недоволен своей работой у руля "Баварии". Ведь в отличие от своего предшественника испанец ни разу не выводил команду в финал Лиги Чемпионов, да и на внутренней арене абсолютного результата добиться не получилось. Даже один проигранный Кубок Германии и два Суперкубка страны при ресурсах мюнхенского клуба можно было считать неудачей. Чтобы стать ещё совершеннее, "ротен" провели активную по своим меркам трансферную кампанию. На "Альянц Арену" летом перебрались Свен Ульрайх, Джошуа Киммих, Артуро Видаль, Дуглас Коста и Кингсли Коман. При этом расстаться "красные" решили с Пепе Рейной, Данте, Бастианом Швайнштайгером, Джерданом Шакири, Клаудио Писарро и другими менее именитыми исполнителями. Не революция конечно, но обновление состава выглядело вполне внушительно. Первым экзаменом для Гвардиолы в новом сезоне был матч за Суперкубок Германии. Многие считают этот трофей незначительным, но Пепу за два года он не покорился ни разу, поэтому испанец горел желанием исправить это недоразумение.

1 августа баварцы вышли биться на "Фольксваген Арене" с "Вольфсбургом". Действующий чемпион был крайне близок к победе в основное время, но на 89-й минуте на гол Арьена Роббена, забитый в начале второго тайма, точным выстрелом ответил Никлас Бендтнер. Опять возня с серией пенальти, которая в последнее время "Рекордмастеру" не всегда легко даётся. Это был именно такой случай. Промах Хаби Алонсо вкупе с идеальной реализацией "волков" вновь оставил Гвардиолу без Суперкубка. Просто проклятие какое-то для уроженца Каталонии. Разгневанная "Бавария" спустя неделю отыгралась на "Нёттингене" в Кубке страны, а затем принялась вымещать свою злость на соперниках в Бундеслиге. 10 побед подряд на старте чемпионата - ничего мюнхенцам не смогли противопоставить "Гамбург", "Хоффенхайм", "Байер", "Аугсбург", "Дармштадт", "Вольфсбург", "Майнц", дортмундская "Боруссия", "Вердер" и "Кёльн". Разница забитых и пропущенных голов - 33:4. Гигантский шаг в сторону очередной "Серебряной салатницы". Остановить эту машину смог только "Айнтрахт", отстоявший в родных стенах нулевую ничью. До завершения первого круга национального первенства "ротен" провели ещё шесть поединков, пять из которых выиграли. А единственное поражение "красным" нанесла менхенгладбахская "Боруссия", которая за последние годы стала самым неудобным оппонентом для них на внутренней арене. Параллельно баварцы добыли две победы в Кубке страны, добравшись таким образом до стадии 1/4 финала. Кстати, досталось среди прочих "Вольфсбургу" - 3:1. Вот почему нельзя было также в Суперкубке? Что касается Лиги Чемпионов, то в групповом этапе подопечным Гвардиолы особых проблем не создали. Они без шума и пыли стали триумфаторами квартета с "Арсеналом", "Олимпиакосом" и загребским "Динамо". Только "канониры" сумели один раз огорчить немцев, но на итоговую картину это никак не повлияло.

Вроде заявка на блестящий сезон сделана, осталось только после новогодних праздников не сплоховать, и тут как гром среди ясного неба заявление председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге. В интервью газете Bild он подтвердил, что летом у команды сменится тренер: Гвардиола решил не продлевать контракт, а его преемником на "Альянц Арене" станет итальянец Карло Анчелотти. Ну что ж, интересно понаблюдать, будут ли футболисты рвать и метать как три года назад, чтобы достойно проводить своего наставника. 22 января после окончания зимнего перерыва "Бавария" прихлопнула "Гамбург", а следом разобралась с "Хоффенхаймом". В 20-м туре "Байер" сумел выстоять на своём поле, но сразу после этой ничьей мюнхенцы максимально уверенно победили "Аугсбург", "Дармштадт" и "Вольфсбург". Отрыв от преследователей был приличным, поэтому "ротен" в начале марта не отказали себе в удовольствии потерять несколько раз очки. "Майнц" сенсационно обыграл "красных", а "Боруссия Д" довольствовалась мировой. Но на финальный отрезок ребята Гвардиолы собрались и с 26-го по 34-й тур Бундеслиги набрали 25 баллов из 27 возможных. Угадаете с первого раза, кто поставил "Рекордмастеру" подножку? Конечно же "жеребята" из Менхенгладбаха. Чемпионский ход "Бавария" набрала с самого начала, шла стабильно, поэтому стоит ли удивляться, что золото немецкого первенства опять отправилось на "Альянц Арену". Как не старались дортмундские "шмели" гнаться за мюнхенским коллективом, всё было тщетно. 10 пунктов отрыва и 26-я "Серебряная салатница" в активе "ротен".

Своё доминирование в Германии команда доказала и в Кубке страны. Выбив в феврале из турнира "Бохум", а в апреле - "Вердер", подопечные Гвардиолы были полны решимости победить "Боруссию". В этот раз, к счастью для "красных", не из Менхенгладбаха. Хотя банда Томаса Тухеля тоже не подарок. Это доказала напряжённая дуэль на Олимпийском стадионе в Берлине. "Чёрно-желтые" не капитулировали в основное время, и выявлять победителя снова пришлось в серии пенальти. Благо, 21 мая фортуна перестала издеваться над "Баварией", что позволило команде оформить "Золотой дубль". Но всё это казалось неполноценным без успеха в Лиге Чемпионов. А в еврокубковом соревновании вылет мог произойти уже в середине марта. Туринский "Ювентус" дома сыграл с немецким грандом вничью 2:2, а в ответке на "Альянц Арене" вёл в счёте к перерыву 2:0. Провал был очень близок, но очередной гол Роберта Левандовски на 73-й минуте и взятие ворот в исполнении Томаса Мюллера на 91-й спасли "красных" от поражения. А в овертаймах "старая синьора" была надломлена, чем с удовольствием воспользовались Тьяго Алькантара и Кингсли Коман. В 1/4 финала "Рекордмастеру" также было несладко - "Бенфика" упиралась до последнего и уступила всего 2:3 по сумме двух встреч. Тем не менее, до полуфинала мюнхенцам удалось доползти и там, наконец, не было ни "Реала", ни "Барселоны". "Атлетико" выглядел проходимым соперником для триумфатора Бундеслиги, но подопечные Диего Симеоне врубили запредельный уровень самоотдачи, проявили характер и выбили фаворита из ЛЧ. Поэтому остаётся констатировать, что с главной задачей Гвардиола не справился, хотя его пребывание в "Баварии" оставило серьёзный след в истории клуба. Как не крути, 7 трофеев за три сезона - это блестящий результат!

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Матс Хуммельс, Ренату Санчеш, Никлас Дорш (академия), Фабиан Бенко (академия).

Ушли: Иван Лучич, Себастьян Роде, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Марио Гётце, Патрик Вайраух, Джулиан Грин, Хольгер Бадштубер (аренда), Мехди Бенатиа (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - 1/2 финала.

Карло Анчелотти не тянет на роль революционера. Это опытный интеллигентный специалист, который спокойно принял команду и профессионально с ней работает. Итальянцу не нужны толпы новичков, достаточно всего двух - матёрого центрбека Матса Хуммельса и перспективного полузащитника Ренату Санчеша. А ещё "Папа Карло" потерял золотого мальчика немецкого футбола Марио Гётце, который решил вернуться в родные дортмундские пенаты. Готовить "ротен" к новому сезону Анчелотти было непросто, ведь сразу восемь игроков получили несколько недель дополнительного отпуска в связи с участием в Евро-2016. А уже 14 августа "красным" предстояло сразиться за Суперкубок Германии. В соперниках привычно "Боруссия Д". Первый тайм Дер-Класикер получился более-менее равным, а вот после перерыва "Рекордмастер" захватил преимущество и сумел реализовать его в два забитых гола. Отличились Артуро Видаль и Томас Мюллер. Вот так, с первой попытки новый наставник мюнхенцев прервал проклятие имени Хосепа Гвардиолы и вернул трофей на "Альянц Арену".

Далее баварцев ожидал матч 1/32 финала Кубка Германии против "Карл Цейсс". Здесь вполне прогнозируемо 5:0 с хет-триком Роберта Левандовски и путёвка в следующий раунд. Осталось удачно стартовать в Бундеслиге. В первом туре национального первенства подопенчые Анчелотти камня на камне не оставили от бременского "Вердера" - 6:0. Затем "ротен" без особых проблем взяли верх над "Шальке", "Ингольштадтом", "Гертой" и "Гамбургом". А забуксовала мюнхенская машина в октябре. В шестом и седьмом турах команда сподобилась лишь на ничьи в поединках с "Кёльном" и "Айнтрахтом". Ещё одна мини-серия неудач настигла "красных" в ноябре, когда они сначала не смогли одолеть "Хоффенхайм", а затем потерпели болезненное поражение от дортмундской "Боруссии". И вот уже потеря первой позиции, которую с удовольствием занял сенсационный дебютант Бундеслиги "РБ Лейпциг". К слову, впервые с сентября 2015 года "Бавария" утратила лидерство в чемпионате. Правда, такое положение дел сыграло скорее против конкурентов "Рекордмастера", чем в их пользу. Проигрыш "шмелям" и утрата "места под солнцем" подзадорило ребят Анчелотти и они всерьёз взялись за исправление ситуации. Три победы кряду над "Байером", "Майнцем" и "Вольфсбургом" вернули "ротен" на вершину, и заодно начали потрясающий отрезок для хозяев "Альянц Арены". В семи встречах национального первенства мюнхенцы не оступались и закономерно закрепились на первой строчке. Параллельно "красные" вели борьбу в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Выход в плей-офф, безусловно, сомнению не подвергался, только вот выиграть квартет оказалось непростой задачей. В обоих матчах с ПСВ баварцы взяли верх, с "Атлетико" обменялись минимальными победами, поэтому ключевым стало противостояние с дерзким "Ростовом" Курбана Бердыева. В родных стенах немецкий гегемон уничтожил соперника со счётом 5:0, а вот в России лёгкой прогулки не получилось. Упрямые ростовчане гнули свою линию и добились исторического результата, одолев одного из фаворитов ЛЧ - 3:2. Этот поединок в итоге предрешил расклады в группе: "матрасники" - первые, "ротен" - вторые, "жёлто-синие" - третьи. О плей-офф турнира поговорим позднее, а пока вернёмся к внутренним баталиям. В феврале подопечные Анчелотти дважды оступились в Бундеслиге, сыграв вничью с "Шальке" и "Гертой". Но конкуренты по чемпионской гонке этими подарками воспользоваться не сумели. Интрига начинала таять. Другие претенденты на "Серебряную салатницу" стали всё чаще терять очки, а "Бавария" напротив набрала уверенный ход. В апреле "красные" два раза расходились миром и даже потерпели поражение от "Хоффенхайма", но перчинки в борьбу за золото это не добавило. В 31-м туре "РБ Лейпциг" неожиданно оконфузился в матче с "Ингольштадтом", сыграв дома 0:0. И "Рекордмастер" решил не откладывать дело в долгий ящик - погром "Вольфсбурга" со счётом 6:0 и очередная досрочная победа в национальном первенстве.

До завершения Бундеслиги оставалось три игры и команда, вопреки ожиданиям, не собиралась их сливать. Напоследок были обыграны "Дармштадт", "РБ Лейпциг" и "Фрайбург". Особенно увлекательной получилась битва с "быками". Серебряный призёр отчаянно пытался в очном противостоянии уделать "красных", но те не желали получить удар по репутации. Даже в матче без турнирной мотивации. Подопечные Ральфа Хазенхюттля выглядели блестяще и закономерно побеждали 4:2 к середине второго тайма, впрочем, класс и характер мюнхенского коллектива помогли сделать чудо. С 84-й по 95-ю минуту хозяева "Альянц Арены" трижды поразили ворота соперника и праздновали итоговый успех. Если смотреть на финальные цифры в турнирной таблице - 82 очка против 67 - то можно ошибочно подумать, что банде Анчелотти всё легко далось, но на практике это был один из самых интересных розыгрышей Бундеслиги за последние годы. Закрепить триумф в чемпионате, безусловно, хотелось выигранным Кубком Германии. Но в этом соревновании пришлось довольствоваться только полуфиналом. На этой стадии дортмундская "Боруссия" удивила оппонента своей спортивной наглостью и сумела победить со счётом 3:2. Это произошло 26 апреля, а неделей ранее "Бавария" вылетела из Лиги Чемпионов, потерпев в овертаймах поражение от мадридского "Реала" в четвертьфинальном раунде. Ранее в 1/8 финала "ротен" деклассировали лондонский "Арсенал", забив за две встречи 10 голов, но "бланкос" - это совершенно другой уровень.

Команда Зинедина Зидана сделала серьёзную заявку, выиграв 2:1 в гостях, но на "Сантьяго Бернабеу" всё было не так однозначно. Немцы прилично давили испанцев, но всю малину испортило спорное удаление Артуро Видаля. Оставшись в меньшинстве, подопечные Анчелотти посыпались, чем с удовольствием воспользовался Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Кстати, в двух матчах португалец забил целых 5 мячей, поэтому мюнхенцам впору жаловаться не только на судейство, но и на феноменального бомбардира "бланкос". Что ж, Анчелотти также не достиг планки, установленной Хайнкесом, да и результаты Гвардиолы потянуть пока не смог. Тем не менее, это не тот случай, когда тренер разочаровал. Просто нужно подождать. Как говорится, Москва не сразу строилась.

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Карло Анчелотти, Вилли Саньоль, Юпп Хайнкес.

Пришли: Никлас Зюле, Корентен Толиссо, Себастьян Руди, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Сандро Вагнер, Хамес Родригес (аренда), Кристиан Фрюхтль (академия), Марко Фридль (академия), Феликс Гётце (академия).

Ушли: Филипп Лам, Мехди Бенатиа, Хольгер Бадштубер, Хаби Алонсо, Джанлука Гаудино, Марко Фридль (аренда), Ренату Санчеш (аренда), Серж Гнабри (аренда), Дуглас Коста (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Германии - финалист.

Руководство "Баварии" пришло к мнению, что для улучшения результатов команды нужно качественное усиление. Карло Анчелотти противиться не стал и клуб начал активную трансферную кампанию, в рамках которой на "Альянц Арену" перебрались Никлас Зюле, Корентен Толиссо, Себастьян Руди, Серж Гнабри и Хамес Родригес. Стоит отметить, что необходимость приобретения такого количества футболистов обусловлена не только амбициями "ротен", но и потребностью в латании дыр, образовавшихся после ухода на пенсию Филиппа Лама и Хаби Алонсо. Кстати, завершил карьеру ещё и вратарь Том Штарке, однако уже в сентябре ему пришлось вернуться в связи с тяжёлой травмой Мануэля Нойера. Подготовка к новому сезону началась 1 июля. В этом месяце команда успела принять участие в таких товарищеских турнирах, как Telekom Cup и Международный Кубок Чемпионов. В первые дни августа "красные" проиграли "Ливерпулю" и "Наполи" в рамках Кубка Ауди, а уже 5-го числа "Рекордмастеру" предстояло сразиться с дортмундской "Боруссией" за Суперкубок Германии. Очередной Дер-Класикер получился весьма событийным - принципиальные соперники обменялись голами, как в первом, так и во втором тайме. Ну а победителя, уже по сформировавшейся традиции, пришлось определять в серии 11-метровых. Пробивать пенальти лучше получилось у баварцев и второй Суперкубок подряд отправился на "Альянц Арену".

Неплохое начало, которое удалось закрепить блестящим разгромом "Кемницера" в Кубке страны. Что касается старта в Бундеслиге, то в первых двух турах мюнхенцы не испытали проблем с "Байером" и "Вердером", а затем неожиданно потерпели поражение от "Хоффенхайма". Далее последовали крупные победы над "Майнцем" и "Шальке", а также ничья с "Вольфсбургом". Параллельно в Лиге Чемпионов "ротен" легко разобрались с "Андерлехтом", но потом позорно уступили ПСЖ со счётом 0:3. После фиаско в Париже руководство "Баварии" собралось на экстренное совещание, и через несколько часов было объявлено об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера. Сенсацией это назвать нельзя, хотя радикальность выбранного сценария многих удивила. Только через пару дней стали понятны мотивы боссов клуба. Оказалось, что футболисты были недовольны тренировками итальянского наставника и даже занимались отдельно. Более того, интеллигент "Папа Карло" конфликтовал с некоторыми игроками. После публикации этой информации уход специалиста стал более-менее объяснимым. Сменил Анчелотти на временной основе его ассистент Вилли Саньоль. Под его руководством команда сыграла с "Гертой", но удачного результата добиться не смогла - ничья 2:2. А 6 октября "красные" объявили о возвращении в тренерское кресло Юппа Хайнкеса.

СМИ писали, что велись переговоры с Томасом Тухелем, но в итоге было принято решение вернуть с пенсии того, кто совсем недавно покорял всю футбольную Европу, выиграв требл. Правда, Хайнкес сразу поставил условие - контракт только до конца сезона. Впрочем, это уже вопрос будущего, а в настоящем "Бавария" расцвела и начала выносить всех без разбора. До завершения первого круга Бундеслиги "ротен" провели 10 игр, победив в девяти из них. Кто смог остановить мюнхенскую машину, вы, наверное, уже догадались. Конечно же, "Боруссия" из Менхенгладбаха. Тем не менее, лидерство "Рекордмастера" было неоспоримым. Кризис остался позади. Демонстрировали это и результаты в Лиге Чемпионов, где баварцы выиграли все матчи, в том числе вернули должок ПСЖ - 3:1 на "Альянц Арене".

Продолжила команда доминировать и после зимней паузы. Шесть подряд побед в национальном первенстве ещё сильнее укрепили позиции коллектива Хайнкеса. Первой осечки в новом году пришлось ждать до 24 февраля, когда вничью с лидером сыграла "Герта". А первое поражение в 2018-м случилось 18 марта. Это "РБ Лейпциг" переиграл грозного соперника в родных стенах. Однако проигрыш "быкам" лишь отсрочил неминуемое. В следующих двух турах "красные" разгромили дортмундскую "Боруссию" (6:0) и "Аугсбург" (4:1), и досрочно завоевали "Серебряную салатницу". В шестой раз подряд, на секундочку!

Оставшиеся поединки чемпионата превратились в пустую формальность, но мюнхенцы не снизили к себе требования, набрав 12 из 15 возможных очков на финише. К сожалению, к этому моменту "Бавария" уже прекратила борьбу в Лиге Чемпионов. Одолев в 1/8 финала "Бешикташ", а в 1/4 финала - "Севилью", "Рекордмастер" снова попал на мадридский "Реал". И хоть в этом сезоне немцы выглядели предпочтительнее "сливочных", бездарная реализация моментов вкупе со спорными судейскими решениями привели к вылету из турнира. Но оставалась ещё надежда на "Золотой дубль". 19 мая в Берлине "ротен" скрестили мечи с нахальным "Айнтрахтом" в финале Кубка Германии. Оппоненты сражались на равных, но на концовку дуэли больше сил оказалось у банды из Франкфурта. Это вылилось в два гола в исполнении Анте Ребича и Мията Гачиновича. В этот раз Хайнкеса красиво проводить не вышло, хотя учитывая все проблемы, возникшие в начале кампании, золото Бундеслиги можно считать более чем приемлемым итогом. Главное, что ниже определённой планки "Бавария" не опустилась. А стабильность, как известно, признак мастерства.

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Нико Ковач.

Пришли: Леон Горетцка, Альфонсо Дэвис, Рон-Торбен Хофманн (академия).

Ушли: Том Штарке, Феликс Гётце, Хуан Бернат, Никлас Дорш, Себастьян Руди, Фабиан Бенко, Артуро Видаль, Дуглас Коста, Сандро Вагнер.

Ну а современная история "Баварии" пишется сейчас на наших глазах. На смену Юппу Хайнкесу пришёл Нико Ковач. Под руководством хорватского специалиста команду неслабо лихорадило, да и сейчас выступления "красных" сложно назвать стабильными. Безусловно, в Бундеслиге "ротен" уже догнали дортмундскую "Боруссию", и сейчас выглядят фаворитами в гонке за золотыми медалями. Но в Лиге Чемпионов похвастаться мюнхенскому коллективу абсолютно нечем. Вылет из турнира на стадии 1/8 финала для такого клуба - это не что иное, как провал. Обидчиком "Рекордмастера" выступил английский "Ливерпуль". Что касается Кубка Германии, то баварцы уже добрались до четвертьфинала, где сыграют со скромным "Хайденхаймом". Ну а пока в их коллекции скальпы "Дрохтерзена-Асселя", "Редингхаузена" и "Герты".

Как бы там ни было, один трофей Ковач на "Альянц Арену" уже привёз. 12 августа его подопечные уничтожили "Айнтрахт" со счётом 5:0 в матче за Суперкубок страны. Впрочем, есть основания полагать, что руководство и болельщики "красных" будут недовольны только этой чашкой по итогам сезона. А значит в ближайшие два месяца "Баварии" нужно поднажать. Посмотрим, что у них получится. Традиционно, самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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