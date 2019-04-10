Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится дортмундская "Боруссия", которая в новом тысячелетии сделала качественный скачок, превратившись из середняка Бундеслиги в полноценную вторую силу немецкого футбола.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Михаэль Скиббе, Бернд Краусс, Удо Латтек.

Пришли: Эванилсон, Кристиан Вёрнс, Сеад Капетанович, Отто Аддо, Джузеппе Рейна, Фреди Бобич, Виктор Икпеба.

Ушли: Томас Хенген, Манфред Бинц, Рене Шнайдер, Томас Хесслер, Кристиан Тимм, Харри Дехейвер, Стефан Шапюиза, Баширу Салу.

Итог: Бундеслига - 11-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

На стыке веков дортмундская "Боруссия" звёзд с неба не хватала. Состав особо не блистал известными именами, а последним громким успехом была победа в Лиге Чемпионов в 1997 году. Но с тех пор много воды утекло. В сезоне 1999/2000 командой руководил Михаэль Скиббе, а на поле в жёлто-чёрной форме выходили такие футболисты, как Йенс Леманн, Деде, Ларс Риккен, Сергей Барбарез и даже россиянин Владимир Бут. Первым испытанием в новой кампании стало участие "шмелей" в Кубке Лиги. 11 июля благодаря автоголу на 90-й минуте команда сумела справиться с "Гертой" в предварительном раунде, а вот в полуфинале предстояло сразиться с грозной "Баварией". По иронии судьбы исход противостояния также решил мяч, забитый в собственные ворота. Только в этот раз удача отвернулась от "шварцгельбен". Впрочем, горевать было некогда. Уже 11 и 25 августа "Боруссию" ожидала двухматчевая битва с "Теплице" за путёвку в Лигу Чемпионов. Чехи не выглядели мальчиками для битья, но всё-таки дважды уступили. Причём, оба раза со счётом 1:0.

В перерыве между встречами квалификации ЛЧ дортмундцы стартовали и в Бунделиге. Начали так себе - с поражения от "Кайзерслаутерна", но быстро взяли курс на исправление ситуации. После проигрыша на "Фриц Вальтер Штадион" подопечные Скиббе победили в шести из семи поединков национального первенства, расписав мировую только с "Фрайбургом". Блестящая серия позволила "шварцгельбен" возглавить турнирную таблицу. Поворотным событием стало фиаско в игре с "Вердером" в девятом туре чемпионата. После этого "жёлто-черные" угодили в жуткий кризис, с треском проваливаясь по всем фронтам. Начнём с самого вопиющего - вылет из Кубка Германии на стадии 1/16 финала от скромного "Штутгартер Кикерс". Ладно, с кем не бывает, скажете вы. Но системность происходящего не давала поводов усомниться в наличии у "Боруссии" колоссальных проблем. Далее последовал "пролёт" в Лиге Чемпионов. В групповом этапе турнира дортмундскому коллективу достались не самые ведущие европейские клубы в лице "Русенборга", "Фейеноорда" и "Боавишты". Однако и из этого квартета команда умудрилась не выйти, набрав всего 6 очков и отправившись пытать счастья в Кубок УЕФА.

Тем временем, совсем отвратительно шли дела в Бундеслиге. После вышеупомянутого поражения от "Вердера" хозяева "Вестфаленштадион" (так до 2005 года назывался "Сигнал Идуна Парк") не могли выиграть на протяжении семи матчей. Интереснее всего то, что шесть из них завершились ничьими. Тем не менее, это тоже потери очков и их регулярность опустила "Боруссию" на пятую строчку в чемпионате. Единственным лучом света стала встреча 17-го тура, в которой подопечные Скиббе разгромили "Герту" со счётом 4:0. Ну и к положительным моментам можно отнести выход в 1/8 финала Кубка УЕФА по итогам противостояния с "Рейнджерс". Правда, пришлось помучиться. 0:2 в Шотландии и героический камбэк на своём поле с итоговой победой в серии пенальти. С этим и ушли на зимний перерыв. А после него повторение сценария первого тура Бундеслиги - поражение от "Кайзерслаутерна". Только в этот раз никто не поверил, что данный результат станет своеобразной пружиной, подтолкнувшей команду к новым вершинам. И 6 февраля руководство клуба приняло решение сменить главного тренера, отправив в отставку Михаэля Скиббе и назначив Бернда Краусса. Возможно, увольнение Скиббе и не было ошибкой, но назначение Краусса... "Шмели" откровенно играли чёрт знает во что. А чего ещё ожидать от человека, работавшего до последнего времени в испанской Сегунде? Рискнули, ну получайте! В Бундеслиге в 11 матчах четыре ничьи и семь поражений, в Кубке УЕФА - мгновенный вылет от "Галатасарая" на стадии 1/8 финала.

Разумеется, терпение боссов "шварцгельбен" лопнуло. 13 апреля было объявлено об уходе Краусса с поста главного тренера. На следующий день клуб назвал имя нового наставника - это Удо Латтек. Специалист многоопытный, но имеющий серьёзный недостаток - он с 1993 года никого не возглавлял. А ситуация была совсем не для проведения экспериментов, ведь зона вылета уже приветливо махала ручкой "жёлто-чёрным". Но легендарный немецкий тренер не сплоховал. В последних пяти турах "Боруссия" завоевала 8 очков и финишировала на 11-й строчке, опередив отправившийся во второй дивизион "Ульм" всего на 5 баллов. Сезон, который хочется поскорее забыть. Хотя лучше, конечно, хорошенько его проанализировать и вынести уроки, чтобы впредь такой кошмар обходил стороной столь великий клуб.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Маттиас Заммер.

Пришли: Филипп Лаукс, Кристоф Метцельдер, Йорг Хайнрих, Сандей Олисе, Томаш Росицки, Ян Сёренсен, Эммануэль Кронтирис, Конор Кейси, Францис Бугри (академия).

Ушли: Вольфганг Файерзингер, Карстен Бауманн, Владимир Бут, Андреас Мёллер, Джован Кировски, Ибрагим Танко, Сергей Барбарез.

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/8 финала, Кубок Лиги - не участвовал.

Удо Латтек изначально рассматривался как временный наставник, поэтому уже летом у "Боруссии" появился новый главный тренер. Клуб остановил свой выбор на кандидатуре Маттиаса Заммера, который не имел вообще никакого опыта, зато обладал выдающимся авторитетом. Он с 1993 по 1998 год выступал за "шмелей" в качестве футболиста, дважды выигрывал Бундеслигу, один раз Лигу Чемпионов и даже становился обладателем "Золотого мяча". А вот фундаментальных изменений в составе команды ждать не приходилось. Хотя пять футболистов покинули "Вестфаленштадион" в межсезонье, и четверо были подписаны. Но речь шла не о ключевых исполнителях. Отголоском провала прошлой кампании стало неучастие "шварцгельбен" сразу в двух турнирах - Лиге Чемпионов и Кубке Лиги. То есть сразу же можно было не париться о сражениях на всех фронтах - их было всего лишь два. Ещё одним плюсом стала возможность полноценной подготовки - ничего дортмундцев не отвлекало, не было нужды форсировать сборы.

И вот в таком спокойном русле "Боруссия" подошла к старту чемпионата страны. Скептицизма к тому моменту хватало. Неопытный тренер, отсутствие громких трансферов - всё это вселяло определённое недоверие в сердца болельщиков. Но команда справилась с давлением и начала с двух побед - взяли верх "жёлто-чёрные" над "Ганзой" и "Энерги" из Котбуса. И тут подоспел международный перерыв, после которого плавно возвращаются в клубный футбол далеко не все. Вот и необстрелянному специалисту Заммеру эта задачка оказалась не по зубам. Сразу после паузы на матчи сборных "шмели" уступили "Мюнхен 1860" со счётом 2:3. Потеряны важные очки, но не общий задор и желание. Уже в следующем туре "шварцгельбен" разобрались с "Вердером", а затем и с "Гамбургом". Вот на этом, собственно, сладкая жизнь и закончилась. Оппоненты раскусили тактические задумки нового рулевого "Боруссии", эмоции у игроков на фоне перемен поугасли, и вылилось это в затяжную малоприятную серию. С 6-го по 11-й тур Бундеслиги включительно дортмундский коллектив выиграл всего один раз, потерпев при этом четыре поражения. Самым болезненным стало фиаско в Мюнхене, где местная "Бавария" размазала банду Заммера со счётом 6:2.

Правда, была в этом и польза. Если быть точнее, эффект холодного душа. После грандиозного провала на "Олимпиаштадионе" команда всерьёз взялась за дело и до завершения первого круга выглядела фантастически. 17 очков из 21 возможного - прекрасный результат, который позволил "жёлто-чёрным" уйти на новогодние праздники, находясь на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. Единственной ложкой дёгтя в этом периоде стало прекращение борьбы в Кубке Германии. 29 ноября на стадии 1/8 финала "Шальке" в рурском дерби одержал волевую победу, тем самым оставив принципиального соперника за бортом турнира. Но давайте всё же о хорошем. Зимний перерыв - это не только возможность отдохнуть от тяжёлого сезона, но и шанс усилиться. И в этот раз "Боруссия" решила не мелочиться, выложив 14,5 миллионов евро за Томаша Росицки. Также имели место быть несколько мелких сделок, но они не особо влияли на общую картину. Разве что можно отметить уход из клуба россиянина Владимира Бута.

Вторая часть кампании 2000/2001 стартовала для "шмелей" 27 января с победы над "Энерги". Но, к сожалению, это не стало предвестником чего-то хорошего. Напротив, команда немного потерялась и не смогла себя найти вплоть до финиша футбольного года. Что февраль, что апрель, что май, что март - любой из этих месяцев можно было охарактеризовать одним словом - "нестабильность". Дортмундцы ни разу не выиграли хотя бы в двух поединках подряд, постоянно чередуя победы с осечками разной масти. Тем не менее, такой неровный отрезок не лишил "шварцгельбен" главного - места в тройке сильнейших и возвращения в Лигу Чемпионов. Так что сезон можно в целом назвать успешным. И давайте, в конце концов, не забывать, что Заммер только начал тренерскую карьеру. Поэтому оставалось только дать ему время. Судя по его дебюту, будущее "Боруссии" в надёжных руках.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Маттиас Заммер.

Пришли: Ги Демель, Ахмед Мадуни, Себастьян Кель, Марсио Аморозо, Эвертон, Ян Коллер, Эванилсон (аренда), Леандро де Деус (аренда), Флориан Кринге (академия), Давид Одонкор (академия).

Ушли: Вольфганг де Бер, Альфред Нижхуис, Сеад Капетанович, Эванилсон, Кристиан Нерлингер, Конор Кейси (аренда), Виктор Икпеба (аренда), Фреди Бобич (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - 1/32 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Летом Маттиас Заммер получил карт-бланш на трансферном рынке. На подписание новичков "Боруссия" выделила более 40 миллионов евро, что в 2001 году было существенной суммой. Ключевыми стали покупки двух форвардов - Яна Коллера и Марсио Аморозо. Серьёзных потерь при этом не было. Новый сезон в этот раз начался непривычно рано. Уже 11 июля "шмели" стартовали в Кубке Лиги матчем с "Фрайбургом". Лёгкой прогулки не вышло. "Шварцгельбен" сподобились только на ничью, впрочем, в серии пенальти вопрос был решён. За неделю команда хорошую форму не набрала, поэтому в полуфинале турнира более крепкий "Шальке" дортмундцам оказался не по зубам. Бундеслига в кампании 2001/2002 также взяла старт рано - уже 28 июля "жёлто-чёрные" сразились с "Нюрнбергом" и выиграли со счётом 2:0. В августе "Боруссия" только закрепила успех первого тура, победив ещё в трёх поединках. Блестящее начало! Четыре матча - 12 очков, 10 забитых голов и ни одного пропущенного. Параллельно хозяева "Вестфаленштадион" спокойно прошли квалификацию Лиги Чемпионов. Донецкий "Шахтёр" не смог ничего противопоставить немецкому коллективу - 1:5 по сумме двух встреч. Правда, не обошлось без ложки дёгтя. Каким-то немыслимым образом "шмели" вылетели от второй команды "Вольфсбурга" в 1/32 финала Кубка Германии. Произошло это 25 августа, аккурат перед международным перерывом.

Ну что ж, есть время отойти от шока, проанализировать ошибки. Тем более, что сразу после паузы "шварцгельбен" ждала сама "Бавария". Мюнхенцы не были настроены в бирюльки играть - они провели матч максимально сконцентрировано и заслуженно добыли три балла. "Боруссия" потеряла первое место в турнирной таблице, но не веру в итоговый триумф. Впрочем, лишние эмоции не пошли на пользу дортмундцам, которые банально перегорели и допустили ещё две осечки - поражение от "Шальке" и ничья с "Байером". Взялись за голову подопечные Заммера только в конце сентября. Вымучив победу над "Санкт-Паули", "жёлто-чёрные" начали настоящий чемпионский путь. Это не спойлер, это данность! Набрать 25 очков из 30 возможных до завершения первого тура национального первенства - чем не покушение на "Серебряную салатницу"? Хотя зимним чемпионом была другая фантастическая команда - леверкузенский "Байер", который проводил один из лучших сезонов в своей истории. Но о продолжении борьбы между ними позже, а сейчас вернёмся в еврокубковую осень. Пробившись в групповой этап Лиги Чемпионов, "Боруссия" встретилась с ещё одним украинским клубом - киевским "Динамо", а также "Ливерпулем" и "Боавиштой". "Красные" считались очевидным фаворитом квартета, а "шмели" были главным претендентом на вторую строчку. Однако внезапно недюжинный характер продемонстрировали португальские "пантеры". В итоге дортмундцы набрали всего 8 очков, как и "Боавишта", которая благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов отправилась в плей-офф. А вот ребята с "Вестфаленштадион" вылетели в Кубок УЕФА, где ещё успели пофеерить в конце 2001 года. В 1/16 финала турнира "шварцгельбен" дважды обыграли "Копенгаген" и продлили своё участие в еврокубках, как минимум, до февраля.

Теперь два слова о зимнем трансферном окне. Клуб зря времени не терял и выписал из "Фрайбурга" за 3,2 миллиона евро Себастьяна Келя. Футбольные баталии Бундеслиги возобновились 26 января, а 27-го числа из мини-отпуска вышла "Боруссия", разобравшись с "Гертой" со счётом 3:1. Многообещающе, но следующие игры поубавили эйфорию дортмундских болельщиков. В шести турах всего одна победа, четыре ничьи и главное - поражение от прямого конкурента "Байера", да ещё и 0:4. Мечты о золотых медалях таяли на глазах. Однако банда Заммера не собиралась сдаваться. После кризисного периода команда набрала 12 очков из 15 возможных и поправила своё положение. Но отставание от лидирующих "фармацевтов" всё равно было практически безнадёжным - четыре пункта за четыре тура до финиша. Впрочем, в футболе нет ничего невозможного. Леверкузенский коллектив напрочь провалил заключительный отрезок, заработав четыре балла в поединках с "Гамбургом", "Вердером", "Нюрнбергом" и "Гертой". Кстати, берлинцев, входящих в топ-5, они обыграли, а вот с середняками и аутсайдерами безбожно разбазарили накопленный гандикап. "Шмели" просто не могли не воспользоваться этим подарком судьбы - три победы в четырёх матчах и с минимальным перевесом завоёванное чемпионство. Первое с 1996 года и шестое в истории. Плюс наконец прерванная бестрофейная засуха, длившаяся пять лет.

К сожалению, этот удивительный триумф "Боруссии" не удалось подкрепить ещё и выигранным еврокубком. А, между прочим, он был в одном шаге. Плей-офф Кубка УЕФА "жёлто-чёрные" прошли на одном дыхании, за исключением вязкого противостояния с "Лиллем" в 1/8 финала, а вот в решающей игре турнира что-то пошло не так. Причём, битву в Роттердаме против "Фейеноорда" можно рассматривать в большей степени как личную трагедию Юргена Колера. Опытный защитник проводил последний матч в карьере и на 31-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды. Кроме того, что он оставил свою команду вдесятером, так ещё и пенальти привёз. Голландцы 11-метровый реализовали, а потом забили ещё дважды. Дортмундцы бились, свои два гола также вкатили, но итоговый результат никак не мог их удовлетворить. Вот так из-за одной ошибки легенды клуба проигрываются важные трофеи. Впрочем, общее настроение всё равно было хорошим. Ведь не забываем, что "Боруссия" - чемпион Германии. Вместе с тем, поводом для оптимизма был и подобравшийся состав - Аморозо, Коллер, Росицки, Деде, Вёрнс, Метцельдер, Леманн. Все они провели выдающийся сезон, но остались голодны до побед. А значит есть все основания полагать, что следующего трофея не придётся ждать целых пять лет.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Маттиас Заммер.

Пришли: Роман Вайденфеллер, Хуан Рамон Фернандес, Торстен Фрингс.

Ушли: Филипп Лаукс, Юрген Колер, Мирослав Стевич, Ян Сёренсен, Фреди Бобич, Виктор Икпеба, Сандей Олисе (аренда), Флориан Кринге (аренда), Эммануэль Кронтирис (аренда).

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - второй групповой этап, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Не возникало никаких сомнений, что тандем "Боруссии" и Маттиаса Заммера продолжит своё существование. Также было очевидно, что состав команды не нуждается в глобальных изменениях, поэтому клуб обошёлся подписанием перспективных Романа Вайденфеллера и Хуана Рамона Фернандеса, а также мастера стандартов Торстена Фрингса. Сезон традиционно открывал Кубок Лиги. Чемпион страны, как известно, стартует в турнире сразу с полуфинальной стадии. Это касалось и "шмелей", только вопреки ожиданиям они быстро выбыли из борьбы за трофей. "Герта" не дала спуску именитому оппоненту, одержав достаточно уверенную победу со счётом 2:1. Что ж, эту страницу "жёлто-чёрные" перевернули и взялись за защиту чемпионского титула. Правда, и здесь дела пошли неважно. В первых пяти турах Бундеслиги "шварцгельбен" четырежды сыграли вничью, одолев только "Штутгарт", и расположились на некомфортном для себя седьмом месте в турнирной таблице.

Возникла необходимость срочно что-то менять и Заммер начал активно экспериментировать со схемами. В краткосрочной перспективе это принесло результат - "Боруссия" взяла верх над "Ганзой", тёзками из Менхенгладбаха и "Ганновером". Но потом команда вновь забуксовала - были мировые с "Арминией" и "Гамбургом", а в 12-м туре и первое поражение. Это "Бавария" проявила характер и, пропустив от Яна Коллера уже на седьмой минуте, перевернула игру во втором тайме и добыла важнейшие три очка. После фиаско в Дер-Класикер дортмундцы победили в четырёх поединках из пяти и завершили первый круг Бундеслиги на второй строчке. Нормальные показатели, можно сказать без сюрпризов - выше головы не прыгнули, но и не провалились. К сожалению, данный тезис нельзя применить к выступлению "шмелей" в Кубке Германии, откуда они вылетели уже на стадии 1/16 финала. Обыграв в первом раунде турнира "Конкордию", подопечные Заммера были разгромлены "Фрайбургом", что и привело к досрочному окончанию приключения в этом соревновании.

Зато в Лиге Чемпионов в сезоне 2002/2003 "Боруссия" не сплоховала. По крайней мере, в первом групповом этапе. До последнего тура команда лидировала в квартете, но обидное поражение от "Осера" позволило "Арсеналу" занять первое место. Это событие стало ключевым, поскольку "канониры" во втором групповом этапе получили в соперники "Валенсию", "Аякс" и "Рому", а "шмели" - "Реал", "Милан" и "Локомотив". Разумеется, тягаться с итальянцами и испанцами было крайне сложно. И хоть "шварцгельбен" упирались до последнего, выше третьей позиции им подняться не удалось. Впрочем, итоговые цифры давали повод для гордости - от "Милана" дортмундцы отстали всего на два очка, а от "Реала" и вовсе одно.

Увы, за проявленное упорство путёвки в плей-офф не дают, а значит на весну у "Боруссии" оставалась лишь одна задача - побороться за "Серебряную салатницу". Однако второй круг Бундеслиги стал просто образцом нестабильности в исполнении "жёлто-чёрных". Ни разу за 17 туров банда Заммера не сумела победить хотя бы в двух матчах подряд. Поражений, кстати, было не так много - всего четыре, но ничьих... Целых семь раз, то есть почти в половине случаев, "шмели" делили очки со своими оппонентами. Естественно, о золотых медалях уже и речи быть не могло. Чемпионат с гигантским отрывом выиграла "Бавария", а "Боруссия" из-за осечки в последнем туре упустила даже вторую строчку. "Штутгарт" буквально на ленточке обошёл дортмундский коллектив и избавил себя от "головняка" участвовать в квалификации к следующему розыгрышу Лиги Чемпионов. Что ж, подводить итоги сезона на "Вестфаленштадион" было не особо приятно. Хотя, если брать в расчёт только Бундеслигу и ЛЧ, можно прийти к выводу, что "шварцгельбен" проигрывали исключительно великим. "Бавария", "Милан", "Реал"... Это уровень, к которому команда Заммера стремится, а дорогу, как известно, осилит идущий.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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