Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о дортмундской "Боруссии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Маттиас Заммер.

Пришли: Гийом Вармуз, Мальте Метцельдер, Андре Бергдёльмо, Эванилсон, Никлас Йенсен, Тьяго де Соуза Андерсон, Флавио Консейсао (аренда), Саар Синези (академия), Сальваторе Гамбино (академия).

Ушли: Йенс Леманн, Йорг Хайнрих, Джузеппе Рейна, Марсио Аморозо, Хуан Рамон Фернандес (аренда), Конор Кейси (аренда).

Итог: Бундеслига - 6-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - финалист.

Маттиасу Заммеру предстояло поломать голову над тем, какой рецепт придумать, чтобы вернуть "Боруссию" на вершину немецкого футбола. Для начала наставник команды решил прилично видоизменить состав. Среди покупок стоит выделить Никласа Йенсена, а среди продаж - Йенса Леманна и сильно сдавшего Марсио Аморозо. Впрочем, костяк остался тот же с Кристианом Вёрнсом, Кристофом Метцельдером, Деде, Торстеном Фрингсом, Томашем Росицки, Эвертоном и Яном Коллером. Сезон для "шмелей" стартовал в середине июля - пришло время побороться за Кубок Лиги и дортмундцы успешно дошли до финала, обыграв "Бохум" и "Штутгарт". В решающем же матче "шварцгельбен" шокировал "Гамбург", отгрузив три гола в первые 18 минут. Да, подопечные Заммера не опустили руки и отыграли два мяча, но для общего успеха этого не хватило. Ладно, трофей мимо, но он отнюдь не самый важный, куда лучше заложить прочный фундамент в Бундеслиге. И начиналось всё действительно неплохо - с ничьей с "Шальке", а также уверенных побед над "Вольфсбургом" и "Мюнхен 1860".

Но потом обидное поражение от "Кёльна" и ещё один проигрыш через тур - в этот раз в поединке со "Штутгартом". Ситуация стала выглядеть куда менее радужной, особенно на фоне вылета из Лиги Чемпионов. "Жёлто-чёрные" сенсационно не смогли осилить квалификацию турнира, уступив "Брюгге" в третьем отборочном раунде. Тревожные звоночки были взяты во внимание, но вскоре отошли на второй план в виду впечатляющей серии из трёх побед в чемпионате с общим счётом 8:2. Потеряли бдительность? Получайте! 26 октября "Боруссию" громит "Бохум", а спустя три дня тёзки из Менхенгладбаха выбивают команду из Кубка Германии. Не долго пришлось ждать и следующего провала. В ноябре "шмелей" оставили за бортом Кубка УЕФА, куда они попали после фиаско в ЛЧ. Дортмундский коллектив смог дошагать лишь до второго раунда, где урок им преподал "Сошо". Французы добыли ничью на "Вестфаленштадион", а в ответке раскатали соперника 4:0. Вот так неожиданно, ещё до наступления зимы, "шварцгельбен" прекратили борьбу почти на всех фронтах. Оставалась только Бундеслига. Хотя и в этом соревновании дела оставляли желать лучшего. Команда болталась в районе пятой позиции без особых претензий на "Серебряную салатницу". С 12-го по 17-й тур национального первенства подопечные Заммера выдали ужасающую безвыигрышную серию из шести матчей, среди прочего крупно проиграв "Баварии" со счётом 1:4.

Но это не приговор, ведь впереди пауза длительностью полтора месяца (достаточно времени, чтобы сделать капитальный ремонт механизма), зимнее трансферное окно и весь второй круг для исправления своего незавидного положения. Правда, в ходе дозаявочного периода клуб был абсолютно пассивен в виду возникших финансовых проблем. И это, безусловно, напрягало болельщиков. Опасения подтвердились в первой же игре после перерыва - поражение от "Шальке" в рурском дерби. Далее последовал небольшой подъём, но он быстро сменился неудачами. Стабильности команде катастрофически не хватало, да и характера в отдельных встречах тоже. Взять к примеру матчи с "Байером" и "Гертой", в которых "Боруссия" получила 3 и 6 голов соответственно. Факт безволия на лицо. Какие-то тенденции в выступлении "жёлто-чёрных" выделить сложно. Не было ярких серий или выдающихся поединков. Разве что победу над "Баварией" 2:0 можно вспомнить в этом контексте.

А итоги второго круга чемпионата следующие: 9 выигранных дуэлей, 3 мировые и 5 поражений. С такими цифрами финиш "шмелей" на шестом месте никого не должен удивлять. К сожалению, тренерский штаб не справился с поставленными задачами, напротив - результаты даже ухудшились по сравнению с предыдущей кампанией. Логичным решением стал уход Заммера с занимаемого поста. Стороны расстались цивилизованно с формулировкой "по обоюдному согласию". А это значит, что в новом сезоне "Боруссия" будет писать принципиально новую историю.

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Берт ван Марвейк.

Пришли: Эби Смолярек (аренда), Маркус Бженска (академия), Марк-Андре Круска (академия), Саша Раммель (академия).

Ушли: Штефан Ройтер, Тьяго де Соуза Андерсон, Торстен Фрингс, Эммануэль Кронтирис, Конор Кейси, Хайко Херрлих, Саар Синези (аренда).

Итог: Бундеслига - 7-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/8 финала, Кубок Лиги - не участвовал.

Преемником Маттиаса Заммера стал голландец Берт ван Марвейк. У этого тренера не было богатого опыта за плечами, в Германии он работал впервые, но руководство "Боруссии" поверило в его талант и перспективы. Денег на трансферы по-прежнему не было, поэтому команда усилилась поверхностно, подтянув троих ребят из академии. К сожалению, не обошлось без серьёзной потери. Чтобы поправить свой финансовый баланс, клуб расстался с Торстеном Фрингсом, которого с удовольствием забрала "Бавария". А ещё завязали с футболом старожилы "шмелей", признанные легенды Штефан Ройтер и Хейко Херрлих. В общем, сладкой жизни ожидать не стоило. В виду слабых результатов прошлого сезона Кубок Лиги в новой кампании "жёлто-чёрные" прогуляли. Но им и без этого турнира было чем заняться. Уже в июле дортмундцы начинали свой путь в Кубке Интертото. Да-да, даже в Кубок УЕФА команда не попала со своим шестым местом в чемпионате. Но это дело поправимое. Согласно регламенту, победители трёх финалов Кубка Интертото получали путёвки в первый раунд Кубка УЕФА. Оставалось только взять своё. Впрочем, первый же экзамен, а именно двухматчевая дуэль с "Генком", был вчистую провален. 0:1 в Бельгии - хороший результат, дающий "шварцгельбен" отличные перспективы на проход дальше, но нельзя бросать играть в ответной встрече, ещё и при родных трибунах. "Магистры" приехали в Дортмунд с очень боевым настроением и трансформировали его в два гола, на что неудачливые хозяева сумели ответить одним точным выстрелом.

Завершить выступление в еврокубках 24 июля - это мощный удар по репутации столь великого клуба. Но паники не было. Мол, ничего страшного - значит лучше проявим себя во внутренних соревнованиях. Однако и здесь "Боруссия" очень неприятно удивляла. Стартовав в Бундеслиге с поражения от "Вольфсбурга", во втором туре подопечные ван Марвейка успешно съездили в Менхенгладбах, где в красивом стиле разобрались с местными "жеребятами". Общее впечатление оставалось спорным, но болельщики верили и ждали, что их любимцев вот-вот прорвёт. И их действительно прорвало... на пятиматчевую серию из ничьих. Поочерёдно дортмундцы делили очки с "Ганновером", "Бохумом", "Баварией", "Майнцем" и "Нюрнбергом". Впрочем, если вам показалось, что это уже сущий кошмар, команда может возразить и приправить данный кризисный период поражениями от "Штутгарта" и "Гамбурга". Здравствуй, 15-е место в турнирной таблице. До зоны вылета всего одна строчка. Пресса уже пестрила заголовками о скорых переменах на тренерском мостике "шварцгельбен" и тут команда внезапно воспряла духом, минимально обыграв "Герту" и "Байер". До завершения первого круга национального первенства было рукой подать, то есть сейчас самое время переломить ситуацию и уйти на зимний перерыв в хорошем настроении. Но "шмели", напротив, стали играть ещё хуже. 9 ноября случился вылет из Кубка Германии - хозяева "Вестфаленштадион" в гостях уступили "Ганноверу". А в чемпионате с 12-го по 17-й тур четыре поражения при одной победе и одной ничьей. Лучше всего бедственное положение "Боруссии" характеризовало занимаемое ей место в Бундеслиге - 14-е.

Нужно было действовать, в том числе на трансферном рынке. Но единственное, что смог позволить себе клуб - это аренда нападающего Эби Смолярека из "Фейеноорда". Да, форвард был хорошо знаком ван Марвейку по совместной работе в роттердамском гранде, но его текущая статистика вызывала резонный вопрос - и это усиление? Семь матчей в первой половине сезона, из них шесть неполных. 0 голов и 1 ассист. Вот такой "бомбардир" приехал спасать тонущий дортмундский корабль. Ожидания от зимне-весеннего отрезка были ужасающими. О зоне еврокубков или, прости Господи, борьбе за золотые метали, речи уже не шло. Хоть бы не вылететь с такой игрой. Но в январе/феврале "жёлто-чёрные" посрамили скептиков, одержав в шести матчах четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Хотя проигрыш, конечно, из разряда эпичных - 0:5 от "Баварии". Как бы там ни было, "Боруссия" прогрессировала и вместе с этим улучшались результаты. В марте команда набрала 4 очка из 9 возможных, в апреле - 11 из 15, а в мае - и вовсе выдала серию из трёх побед кряду.

Терпение руководства "шмелей" отчасти было оправдано. Ван Марвейк во время зимней паузы проделал качественную работу и смог в какой-то степени реабилитировать себя в глазах фанатов. Итоговое седьмое место в национальном первенстве давало право снова попытать счастья в Кубке Интертото. Но интересно другое - "шварцгельбен" отстали всего на четыре очка от финишировавшего третьим "Вердера". То есть, будь дортмундцы поудачливее в первой части сезона, пребывание в тройке сильнейших было бы вполне реальным. Что ж, история не имеет сослагательного наклонения, но в будущем уже просматриваются кое-какие перспективы.

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Берт ван Марвейк.

Пришли: Бернд Майер, Деннис Гентенар, Филипп Деген, Делрон Бакли, Седрик ван дер Гюн, Мэттью Амоа, Эби Смолярек, Коси Сака (академия), Нури Шахин (академия), Себастьян Тирала (академия), Низаметтин Калискан (академия), Уве Хюнемайер (академия).

Ушли: Гийом Вармуз, Андре Бергдёльмо, Ахмед Мадуни, Ги Демель, Эванилсон, Хуан Рамон Фернандес, Никлас Йенсен, Мальте Метцельдер, Сандей Олисе, Отто Аддо, Эвертон, Саар Синези (аренда).

Итог: Бундеслига - 7-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/32 финала, Кубок Лиги - не участвовал.

Берт ван Марвейк убедил руководство "Боруссии" не только оставить его на посту главного тренера, но и купить несколько футболистов. Правда, речь шла отнюдь не о звёздах. Придерживаясь политики тотальной экономии, клуб раскошелился всего на 1,3 миллиона евро, параллельно расставшись с 11 игроками, в том числе нападающим Эвертоном, который забил более 20 процентов голов своей команды в минувшем розыгрыше Бундеслиги. Ограниченность ресурсов не позволяла "шмелям" рассчитывать на полноценную борьбу на всех фронтах. То ли учитывая данный фактор, то ли по спортивным причинам, "шварцгельбен" крайне быстро попрощались со всеми турнирами, с которыми могли попрощаться. В июле чешская "Сигма" выбила дортмундский коллектив из Кубка Интертото благодаря правилу гостевого гола, а в августе в первом же раунде Кубка Германии "жёлто-чёрные" потерпели сенсационное поражение от "Айнтрахта" из Брауншвейга. Фанаты искренне надеялись, что это просто расстановка приоритетов, потому что верить в такую всеобъемлющую беспомощность своих любимцев категорически не хотелось. А летний отрезок в национальном первенстве действительно вызывал вопросы. До наступления осени в первых трёх турах чемпионата "Боруссия" набрала два очка и расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице.

Серию неудач удалось прервать 11 сентября победой над "Кёльном". Но это была скорее вспышка, чем признак выздоровления, поскольку уже в следующем поединке подопечные ван Марвейка были биты "Вердером" и вернулись поближе к подвалу немецкого элитного дивизиона. После этого "шмели" взяли верх над "Арминией" и вновь подхватили ничейный синдром. Мировую с хозяевами пока ещё "Вестфаленштадион" расписали "Майнц", "Штутгарт", "Кайзерслаутерн" и "Гамбург". До завершения первого круга оставалось 7 туров, в которых команда уже не разменивалась на ничьи. В течение этого отрезка "жёлто-черные" добыли 3 победы и потерпели 4 поражения. Экватор Бундеслиги "Боруссия" встретила на 9-й строчке. Не фонтан конечно, но лучше, чем годом ранее. Может не всё так плохо? Между тем, 1 декабря 2005 домашний стадион дортмундцев официально был переименован в "Сигнал Идуна Парк". Продажа названия арены группе страховых компаний "Signal Iduna" должна была помочь клубу в финансовом плане, однако этот шаг вызвал противоречия среди болельщиков. Поклонники обвиняли руководство "шмелей" в продажности, мол, традиции на деньги променяли. В январе к "Боруссии" присоединился ганский вингер Мэттью Амоа. Не футболист топ-уровня, но для ротации на фоне нехватки кадров сойдёт. Ну и пришло время получить ответ на главный вопрос - за что будет бороться команда во втором круге национального первенства? Многое зависело от первых матчей после зимней паузы. И поначалу у "шварцгельбен" просматривались приятные тенденции - 7 очков в трёх встречах после побед над "Вольфсбургом" и "Дуйсбургом", а также ничьей с "Шальке".

Подопечные ван Марвейка оказались на шестом месте и на горизонте замаячили перспективы вернуться в Лигу Чемпионов. Однако это сыграло с ними злую шутку. Либо в себя футболисты сильно поверили, либо соперники нашли рецепт для противодействия, причин может быть много, но итог один - новый виток кризиса, вылившийся в безвыигрышную серию из пяти поединков. "Боруссия" свалилась на 10-ю позицию, а все свои амбициозные цели клубу снова пришлось оставить до лучших времён. Концовку чемпионата, как и весь сезон в целом, "шмели" провели нестабильно - 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения в 9 матчах. Этого хватило для финиша на седьмой строчке. То есть, движения вверх фактически нет - цифры не врут!

А вот, кто сумел порадовать болельщиков, так это Эби Смолярек. В сезоне 2005/2006 поляк был одним из немногочисленных лучей света в тёмном дортмундском королевстве. Он настрелял 13 голов в Бундеслиге, став лучшим бомбардиром своей команды и заняв восьмое место в общем списке снайперов турнира. На фоне заметно сдавшего Яна Коллера это был как глоток свежего воздуха. Возможно, Смолярек - будущий системообразующий игрок "Боруссии", но пока нужно придумать, из кого ещё эту систему образовывать. Ведь всё больше становилось понятно, что с нынешними исполнителями каши уже не сваришь.

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Берт ван Марвейк, Юрген Рёбер, Томас Долль.

Пришли: Марсель Хеттеке, Мартин Амедик, Тинга, Стивен Пиенаар, Александр Фрай, Нельсон Вальдес, Сорен Пирсон (академия), Давид Врзогич (академия).

Ушли: Деннис Гентенар, Низаметтин Калискан, Томаш Росицки, Давид Одонкор, Седрик ван дер Гюн, Сальваторе Гамбино, Ян Коллер, Делрон Бакли (аренда).

Итог: Бундеслига - 9-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/16 финала, Кубок Лиги - не участвовал.

Перестройка в "Боруссии" была неминуема, однако стало сюрпризом, что заниматься ею доверили всё тому же Берту ван Марвейку, при котором команда выше седьмого места в Бундеслиге не поднималась, а ещё стабильно позорилась в Кубке Германии и еврокубках. Ну что ж, возможно дело действительно не в тренере, а в футболистах? Это легко проверить, ведь летом под чутким руководством голландского специалиста проводилась одна из самых масштабных трансферных кампаний в истории клуба. В её рамках "Сигнал Идуна Парк" покинули среди прочих Томаш Росицки, Давид Одонкор и Ян Коллер. В то же время в Дортмунд перебрались далеко не безызвестные Тинга, Стивен Пиенаар, Александр Фрай и Нельсон Вальдес. Ставки сделаны, вам все карты в руки, господин ван Марвейк. Тем более, в этом сезоне даже на Кубок Интертото отвлекаться не надо - путёвку на евроарену у "шварцгельбен" отобрал финалист национального Кубка франкфуртский "Айнтрахт". Неспешная полноценная подготовка - мечта для тренера, вот только не очень здорово, когда первым твоим соперником в новой кампании становится грозная "Бавария". В стартовом туре национального первенства на "Альянц Арене" дортмундцам пришлось несладко - более слаженный механизм Феликса Магата не оставил шансов оппоненту, добыв победу со счётом 2:0.

Поражение в Дер-Класикер - это всегда неприятно, но гораздо важнее, как "жёлто-чёрные" отреагируют на неудачу. А реакцией стала уже фирменная при ван Марвейке нестабильность. Единственный ровный отрезок осенью пришёлся на конец октября - начало ноября. Но вы не подумайте, что это была россыпь побед, всё гораздо банальнее, еще одна фишка голландского наставника - ничейный синдром. На этот раз длительностью в четыре встречи. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что эта серия прерывалась баталиями Кубка Германии. 24 октября "Боруссия" в рамках 1/16 финала турнира отправилась в гости к "Ганноверу" и вернулась оттуда на щите. Третье отличительное свойство ван Марвейка - вылет из Кубка на ранних стадиях. Тем временем, в Бундеслиге "шмели" болтались в районе уже полюбившейся им седьмой строчки. Прогресса, как говорится, не видать. В таком ключе дортмундцы и добрели до завершения первого круга чемпионата. Показатели были следующие: 5 побед, 7 ничьих, 5 поражений, 22 набранных очка и 9-е место в турнирной таблице.

Непонятно, зачем было мучить команду лишних полгода, но руководство "жёлто-чёрных" приняло единственное верное решение - Берт ван Марвейк уволен! Его преемником стал Юрген Рёбер. Клуб объявил о назначении нового тренера 19 декабря. Рёбер никогда не имел отношения к "Боруссии", зато в его багаже опыт работы сразу с тремя коллективами из Бундеслиги. Выбор не очевидный, но ситуация требовала срочных перемен! В январе к "шварцгельбен" на правах свободного агента присоединился голкипер Марсель Хеттеке. Этот трансфер оказался единственным, поэтому "шмели" в спокойной обстановке готовились ко второй части сезона. Возобновление немецкого первенства ознаменовалось очередным Дер-Класикер. Первый экзамен для Рёбера и сразу такой серьёзный. Но дебют есть дебют. Проявить себя с лучшей стороны хотели все - и тренер, и его подопечные. Результатом этого стремления стала волевая победа со счётом 3:2. Героем встречи стал швейцарец Фрай, который и сам два мяча забил и Тинге помог положить решающий гол.

Впечатляющее начало, знаете ли. Но после этого команде будто чёрный кот дорогу перешёл. Шесть поражений в семи матчах - это уровень безнадёжного аутсайдера, но никак не "Боруссии", которая всего пять лет назад выигрывала "Серебряную салатницу". Клуб был вынужден реагировать и во второй раз за сезон менять наставника. 12 марта Юргена Рёбера отправили в отставку, а на следующий день назвали имя нового рулевого. Спасать ситуацию был призван юный по тренерским меркам Томас Долль. В день назначения ему было всего 40 лет. Перемены немного взбодрили "шмелей", которые на кураже одержали 5 побед в последних 9 турах. Итог - 44 очка и 9-е место в турнирной таблице. С сожалением приходится констатировать, что за последние годы дортмундцы превратились в самого настоящего середняка. И не видно этому затянувшемуся кризису ни конца, ни края!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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