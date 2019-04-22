Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о дортмундской "Боруссии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Томас Долль.

Пришли: Александр Баде, Марк Циглер, Антонио Рукавина, Роберт Ковач, Джованни Федерико, Ларс Риккен, Якуб Блащиковски, Диего Климович, Младен Петрич, Матс Хуммельс (аренда).

Ушли: Бернд Майер, Сорен Пирсон, Кристоф Метцельдер, Коси Сака, Мэттью Амоа, Эби Смолярек, Нури Шахин (аренда), Стивен Пиенаар (аренда).

Итог: Бундеслига - 13-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - финалист, Кубок Лиги - не участвовал.

Кандидатуры лучше, видимо, не нашлось, поэтому Томас Долль продолжил тренировать "Боруссию". Нельзя сказать, что наставник получил карт-бланш, но клуб на усиление раскошелился. Причём, в этот раз речь шла о достаточно именитых исполнителях. В частности, состав был укомплектован Робертом Ковачем, Младеном Петричем и Якубом Блащиковски. Не обошлось и без потерь. Выделим уход защитника Кристофа Метцельдера и форварда Эби Смолярека, которые определяли игру команды в последние годы. В связи с провалом в прошлом сезоне "шмели" не получили права участвовать в еврокубках, поэтому их единственной задачей было максимально успешное выступление в двух внутренних турнирах - Бундеслиге и Кубке Германии. Первый матч в новой кампании принёс болельщикам только положительные эмоции - "шварцгельбен" начали путь в Кубке страны с разгромной победы над "Магдебургом".

Следующей игры пришлось ждать недолго - спустя 8 дней команда стартовала в чемпионате. И соперник выглядел подходящим для удачного дебюта - "Дуйсбург". Впрочем, на практике всё вышло не так просто - "зебры" уверенно раскатали более именитого оппонента, отправив его сразу в подвал турнирной таблицы. А закрепил разочаровывающий эффект "Шальке", который в рурском дерби разгромил "Боруссию" со счётом 4:1. Подопечные Долля оказались на последнем месте в национальном первенстве... Хуже сценария, пожалуй, не придумаешь. Но футболисты совместно с тренерским штабом вовремя взялись за голову и стали потихоньку исправлять плачевное положение. Следующие три тура в Бундеслиге уже давали повод улыбнуться - победы над "Энерги", "Ганзой" и "Вердером" с общим счётом 7:0 были верным признаком выздоровления организма. Почему не удалось закрепить данную тенденцию, непонятно. Но факт остаётся фактом: после трёх выигранных матчей "жёлто-черных" вновь постигли неудачи - 3 ничьи и 5 поражений в 9 поединках более чем наглядный показатель. До завершения первого круга чемпионата оставалось всего три встречи - в них команда добыла 2 победы и получила разгром 0:4 от "Вольфсбурга". Результаты данного отрезка в принципе характеризуют весь сезон - дортмундцы могли где угодно выиграть и кому угодно проиграть.

Во время зимнего перерыва на "Сигнал Идуна Парк" прибыли ещё три новичка - это Александр Баде, Антонио Рукавина и Матс Хуммельс. Усиление скорее под скамейку, чем под основу, но без свежей крови, очевидно, нельзя было обойтись. Вторая часть сезона стала копией первой - в национальном первенстве "шмели" чередовали хорошие матчи с отвратительными, а вот в Кубке Германии ситуация была абсолютно противоположной. В этом соревновании подопечные Долля успешно шагали по турнирному пути, обеспечив себе в марте путёвку в финал. За бортом Кубка "шварцгельбен" поочерёдно оставили вышеупомянутый "Магдебург", "Айнтрахт", "Вердер", "Хоффенхайм" и "Карл Цейсс". За трофей предстояло сразиться с "Баварией", но об этом позднее. Пока вернёмся к баталиям Бундеслиги. Поскольку результаты "Боруссии" были абсолютно хаотичны, просто подведём итоги второго круга. В течение 17 туров дортмундский коллектив добыл всего 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. По забитым и пропущенным голам - 24:32. Отрицательный баланс для клуба такого уровня - это нонсенс, но в 2008 году подобная дичь имела место быть. Среди самых значимых результатов выделим погром от "Баварии" со счётом 0:5 и очередное фиаско в дерби с "Шальке" (2:3). Команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, оторвавшись от зоны вылета всего на 9 очков. Это худший показатель для "Боруссии" за последние 20 лет. Так сказать, достигли дна.

Последней надеждой на спасение сезона был финал Кубка страны. 19 апреля, Олимпийский стадион в Берлине, Дер-Класикер! Лука Тони уже на 11-й минуте открыл счёт, однако на 92-й минуте усилиями Петрича "шмели" отыгрались. Психологическое преимущество перешло на сторону "жёлто-чёрных", но за "Рекордмастер" сыграл опыт - они выдержали давление и на 103-й минуте нокаутировали соперника. К сожалению, даже здесь не получилось выработать ложку мёда для бочки дёгтя. Логичным завершением этой печальной истории стало увольнение Томаса Долля. "Боруссию" ждала новая перестройка.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Лукас Крузе, Фелипе Сантана, Невен Суботич, Патрик Овомойела, Ли Ён Пхё, Тамаш Хайналь, Байрам Садрияй, Мохаммед Зидан, Кевин-Принс Боатенг (аренда), Марсель Шмельцер (академия), Кристофер Кулльман (академия).

Ушли: Александр Баде, Лукас Крузе, Филипп Деген, Кристиан Вёрнс, Роберт Ковач, Мартин Амедик, Марк-Андре Круска, Делрон Бакли, Стивен Пиенаар, Диего Климович, Младен Петрич, Маркус Бженска (аренда), Антонио Рукавина (аренда), Джованни Федерико (аренда).

Итог: Бундеслига - 6-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/8 финала.

К выбору нового архитектора руководству "Боруссии" необходимо было отнестись с максимальной серьёзностью, ведь, откровенно говоря, после Маттиаса Заммера тренерские назначения оставляли желать лучшего. В этот раз боссы дортмундского клуба сделали ставку на Юргена Клоппа. Сейчас мы, конечно, знаем, что данный специалист очень крут, но летом 2008 года он был рядовым наставником, провалившим задачу вернуть "Майнц" в первую Бундеслигу. Не самый завидный бэкграунд, но Клопп получил свой шанс.

И уже по трансферной кампании стало понятно, что он, как минимум, знает, что делает. Интересные точечные приобретения вкупе с подтягиванием в основу талантливых воспитанников - зарождалось что-то занимательное. В плане игрового рисунка новый тренер не стал отходить от привычной схемы 4-4-2. Вот только в стартовом составе стали выходить другие люди. Новичок Невен Суботич составил убойный дуэт в центре обороны с арендованным Матсом Хуммельсом. Ещё один новобранец команды Мохаммед Зидан занял место в атаке, а, к примеру, птенец из академии Марсель Шмельцер начал всё чаще закрывать левый фланг защиты. Та самая свежая кровь, которой очень не хватало в предыдущие годы. Главный вопрос - как же все эти изменения повлияли на результат? Поначалу, можно сказать, блестяще. Дебютом для Клоппа у руля "Боруссии" стала битва за Суперкубок Германии. В соперниках грозная "Бавария", но это никак не смутило "жёлто-чёрных", которые к тому же играли на своём стадионе. 2:1 в пользу "шварцгельбен" - для кого-то это шок и сенсация, а для дортмундских фанатов счастье и эйфория. Причина нехитрая - команда наконец прервала трофейную засуху, длившуюся с 2002 года.

Продолжение, к слову, радовало болельщиков на "Сигнал Идуна Парк" ничуть не меньше - уверенная победа над "Рот-Вайсс Эссен" в Кубке Германии и 7 очков в трёх стартовых турах чемпионата. Причём осечка была вполне объяснимой, не всегда же в Дер-Класикер выигрывать. А потом наступила нелюбимая многими тренерами международная пауза и с неё "Боруссия" вернулась сама не своя. В национальном первенстве очки разбазаривались с завидной регулярностью - с 4-го по 12-й тур, к примеру, команда набрала всего 11 очков (2 победы, 5 ничьих и 2 поражения). Параллельно "шмели" едва не вылетели из Кубка страны, лишь в овертаймах одолев "Герту", а вот с Кубком УЕФА раннее прощание всё же состоялось. В первом раунде турнира немецкий коллектив спотыкнулся об "Удинезе", в связи с чем, досрочно завершил еврокампанию. Может оно и к лучшему, учитывая, что на внутренней арене дела также не клеились? Время покажет! Согласно первым впечатлениям, ответ скорее положительный. Ведь путь с 13-го по 17-й тур подопечные Клоппа прошли без проигранных матчей, да и пропустили в них всего 1 гол.

Экватор Бундеслиги "шварцгельбен" встречали на шестой строчке - не предел мечтаний, но на фоне 13-й позиции в прошлом сезоне вполне приемлемо. Во время зимнего перерыва клуб затеял чистку состава, в рамках которой "Сигнал Идуна Парк" покинули 7 футболистов, в том числе опытнейшие Роберт Ковач и Диего Климович. В качестве усиления в Дортмунд на правах аренды перебрался известный ганец Кевин-Принс Боатенг. Завершив комплектацию команды, "жёлто-чёрные" приступили к интенсивной подготовке ко второй части кампании. Начинать её предстояло 28 января с кубкового поединка с "Вердером". Дуэль была домашней, и ничего не предвещало беды. Быстрый гол Александра Фрая вообще усыпил бдительность "шмелей" и после перерыва это сыграло с ними злую шутку. Ответ бременцев был разительным, и банда Клоппа оказалась к нему не готова. Оставшись за бортом Кубка, "Боруссия", разумеется, бросила все силы на чемпионат, но и там до середины марта вообще ничего не получалось. С 18-го по 24-й тур ни одной!!! победы: 7 игр - 5 ничьих и 2 поражения.

"Жёлто-чёрные" обосновались на 9-м месте в турнирной таблице, и наступил момент истины для главного тренера - либо стать героем, придумав как спасти этот штормящий корабль, либо отправиться на свалку истории вслед за своими многочисленными предшественниками. Гер Юрген остановился на первом варианте. С 21 марта и вплоть до завершения команда выглядела свежо и интересно. Не всегда выигрывала, но всегда боролась. В пассив себе "шварцгельбен" могли занести разве что фиаско в игре с "Вольфсбургом" (0:3). Но этот проигрыш был единственным за указанный отрезок, поэтому воспринимался не так болезненно, как мог бы. Заработав в последних 10 турах 25 очков, "Боруссия" смогла финишировать на 6-й позиции. Ощущения противоречивые - результат гораздо лучше прошлогоднего, но для квалификации в еврокубки его не хватило. Что ж, видимо оценивать работу Клоппа ещё не время. Посмотрим, что будет следующей весной.

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Матс Хуммельс, Свен Бендер, Дамьен ле Таллек, Маркус Фёльнер, Кевин Гросскройц, Димитр Рангелов, Лукас Барриос, Йоханнес Фохер (академия), Марк Хорншух (академия), Юлиан Кох (академия), Марко Штиперман (академия), Ясин Озтекин (академия), Марио Гётце (академия).

Ушли: Маркус Бженска, Антонио Рукавина, Ли Ён Пхё, Джованни Федерико, Александр Фрай, Флориан Кринге (аренда).

Итог: Бундеслига - 5-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/8 финала.

Руководство "Боруссии" верило в Юргена Клоппа, а вот тренер не особо верил в имеющийся состав. Поэтому летом 2009 года зашуршали денежки, и клуб всерьёз вышел на трансферный рынок. Размер финансовых вливаний не впечатлял (10,9 миллионов евро), но новых лиц на "Сигнал Идуна Парк" ощутимо прибавилось. Для начала "шварцгельбен" выкупили у "Баварии" права на арендованного Матса Хуммельса, а затем подписали ещё шестерых футболистов, среди которых стоит выделить Свена Бендера, Кевина Гросскройца и Лукаса Барриоса. Плюс подкрепление из академии подоспело во главе с небезызвестным Марио Гётце. Команда не резиновая, поэтому нескольким игрокам указали на дверь. Самой значимой стала продажа Александра Фрая в его родной "Базель". Швейцарец забил 37 голов и сделал 21 ассист в 83 матчах за "шмелей", поэтому потерю можно считать весьма ощутимой. Но деваться некуда, на родину человек захотел, что тут поделаешь. Открывать новый сезон дортмундцам предстояло 1 августа кубковым матчем против "Вайдена". Фаворит спокойно взял своё и отправился в 1/16 финала, а всего через неделю "жёлто-чёрные" удачно стартовали в Бундеслиге, минимально одолев "Кёльн".

Правда, на этом медовый месяц завершился, и начались суровые немецкие будни. Команду настолько затянуло в болото, что уже к октябрю она находилась возле зоны вылета. Со 2-го по 7-й тур "Боруссия" не выиграла ни одного матча - 3 ничьи и 3 поражения. Имея в своём активе 6 очков, банда Клоппа расположилась на неудобной для себя 15-й строчке. Единственным светлым пятном в данном отрезке стала крупная победа над "Карлсруэ" в Кубке. Важный шаг, но надо было срочно что-то предпринимать в национальном первенстве. И рецепт был найден в смене игровой схемы - с 4-4-2 на 4-2-3-1. Это добавило "шмелям" баланса и мгновенно повлияло на результаты. До завершения первого круга Бундеслиги "шварцгельбен" не знали горечи проигранных матчей, набрав в течение 10 туров 24 очка. Дортмундский коллектив добыл победы над "Боруссией" из Менхенгладбаха, "Бохумом", "Гертой", "Хоффенхаймом", "Нюрнбергом", "Вольфсбургом" и "Фрайбургом", параллельно расписав мировые с "Байером", "Вердером" и "Майнцем".

Весь этот праздник возрождения был омрачён только одним событием - в Кубке Германии подопечные Клоппа потерпели сенсационное поражение от "Оснабрюка" и досрочно закончили выступление в турнире. В таком случае остаётся только один правильный путь - окончательно "устаканить" игру во время зимней паузы, и выстрелить во второй части сезона. Чемпионат возобновился в середине января и "жёлто-чёрные" начала за здравие, обыграв "Кёльн" и "Гамбург". Победы вышли тяжёлыми, но всё это списывалось на пробуждение после перерыва. А оказалось, что дело вовсе не в этом - проблемы были куда глобальнее, что вылилось в ужасную серию длительностью в месяц. "Боруссия" уступила в четырёх встречах из пяти, потеряв фактические шансы на завоевание "Серебряной салатницы".

Ладно, замахиваться на золотые медали действительно рановато, но вот место в зоне Лиги Чемпионов - вполне реальная задача. Только для её решения надо остановить это пикирование в пропасть. И у "шмелей" почти получилось. Четыре победы в пяти поединках вселяли оптимизм, да вот только на финиш у дортмундцев сил не хватило. Концовка Бундеслиги была откровенно провалена - 2 ничьи и 2 поражения в последних пяти турах перечеркнули все старания. Итоговое пятое место не дало "шварцгельбен" путёвку в ЛЧ, но общие тенденции носили положительный характер. Команда снова выступила лучше, чем сезоном ранее, а это, как не крути, признак прогресса. Стабильности бы ещё добавить этим ребятам, и наверняка многие вершины будут им по плечу.

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Митчелл Лангерак, Лукаш Пищек, Мориц Ляйтнер, Антонио да Силва, Синдзи Кагава, Роберт Левандовски, Лассе Собех (академия), Даниэль Гинчек (академия).

Ушли: Марк Циглер, Марсель Хеттеке, Уве Хюнемайер, Давид Врзогич, Тинга, Себастьян Тирала, Ясин Озтекин, Байрам Садрияй, Нельсон Вальдес, Юлиан Кох (аренда), Мориц Ляйтнер (аренда), Тамаш Хайналь (аренда), Димитр Рангелов (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - 1/16 финала.

Третий сезон Юргена Клоппа на "Сигнал Идуна Парк". Пока он выглядел не более чем немного улучшенной версией Берта ван Марвейка, которого как раз выгнали в течение третьего года работы с "Боруссией". Вопрос, повторит ли этот обаятельный немец путь голландского предшественника, оставался открытым. Львиная доля трансферного бюджета была вбухана в покупку у "Леха" Роберта Левандовски. На тот момент крайне спорный персонаж, блеснувший в Польше, но попавший на карандаш только к скаутам ЦСКА, "Зенита", "Шахтёра", "Фейеноорда", в общем, середняков европейского футбола. Усилит ли он команду, претендующую на самые высокие места в Бундеслиге, непонятно. Но выбор сделан и ответственность за него на главном тренере. А ещё Клопп на свой страх и риск подписал японца Синдзи Кагаву за 350 тысяч евро, Лукаша Пищека как свободного агента и ряд других малоизвестных ребят. Между тем, покинули клуб почти десять игроков во главе с Нельсоном Вальдесом, то есть в межсезонье произошёл самый настоящий полноценный этап перезагрузки. Начиналась новая кампания традиционно с матча 1/32 финала Кубка Германии. В этот раз "шмелям" противостоял "Ваккер" из Бургхаузена, который получил три безответных гола и отправился решать другие задачи. А "шварцгельбен" тем временем успешно прошли квалификацию в групповой этап Лиги Европы. Команда не испытала проблем в двух играх с "Карабахом", отгрузив им в сумме пять мячей.

Сказочный старт дортмундскому коллективу испортил "Байер", прихлопнувший раздухарившегося соперника со счётом 2:0 в первом туре чемпионата. Правда, эта оплеуха пошла на пользу "жёлто-чёрным", которые стали в поединках национального первенства обыгрывать всех без разбора. Досталось и "Баварии" (2:0) и всем остальным. В течение первого круга Бундеслиги "Боруссия" одержала 14 побед в 17 матчах, сыграв вничью только с "Хоффенхаймом", и уступив "Айнтрахту" и вышеупомянутым "фармацевтам". Уверенное лидерство подопечных Клоппа стало сюрпризом не только для оппонентов, но и для собственных болельщиков. Вот это прыть! Фанаты на "Сигнал Идуна Парк" иногда просто не узнавали родную команду, уж так она была хороша. Единственный минус всего этого - дортмундцы не потянули вести борьбу на трёх фронтах. Уже 27 октября "шварцгельбен" вылетели из Кубка Германии, проиграв в 1/16 финала скромному "Киккерс" из Оффенбаха, а в Лиге Европы заняли третье место в квартете с ПСЖ, "Севильей" и львовскими "Карпатами".

Безусловно, многих подобное положение дел расстроило, но нельзя исключать, что тренерский штаб специально "слил" другие турниры, чтобы клуб стал зубодробительной силой в чемпионате. Зимнее трансферное окно было не особо богатым на события, поэтому сразу переходим ко второй части сезона. Неудержимые "шмели" после паузы стартовали с победы над "Байером". Так сказать, вернули должок. Затем последовали ничья со "Штутгартом" и разгром "Вольфсбурга". Настроение было боевым, но появлялось ощущение, что команда начинает проседать. В 21-м и 22-м турах национального первенства "жёлто-чёрные" допустили осечки в дуэлях с "Шальке" и "Кайзерслаутерном", но после этого собрались и взяли верх над "Санкт-Паули", "Баварией" и "Кёльном".

Победа в Дер-Класикер серьёзно повысила шансы "Боруссии" на "Серебряную салатницу", впрочем, не надо забывать, что финишная прямая всегда сложна и терниста. И банда Клоппа прочувствовала это на себе. В заключительных 9 турах Бундеслиги дортмундцы набрали всего 14 очков (4 победы, 2 ничьи и 3 поражения). Благо, гандикап был внушительным, да и конкуренты не блистали. Поэтому 30 апреля после триумфа в игре с "Нюрнбергом" хозяева "Сигнал Идуна Парк" официально стали чемпионами страны. Досрочно, за два тура до конца соревнования.

Всё-таки хэппи-энд, всё-таки Клопп это сделал! Залогом успеха стала блестящая связка Марио Гётце (11 ассистов) и Лукаса Барриоса (16 голов). "Серебряная салатница" спустя 9 лет вернулась в Дортмунд и есть все основания полагать, что с такой игрой "Боруссии" данное достижение не будет исключением из правил!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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