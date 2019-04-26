Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о дортмундской "Боруссии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Крис Лёве, Илкай Гюндоган, Иван Перишич, Марвин Бакалорц (академия), Марио Вранчич (академия).

Ушли: Деде, Дамьен ле Таллек, Нури Шахин, Маркус Фёльнер, Тамаш Хайналь, Мохаммед Зидан, Кристофер Кулльман, Лассе Собех (аренда), Марк Хорншух (аренда), Марко Штиперман (аренда), Даниэль Гинчек (аренда), Димитр Рангелов (аренда).

Итог: Бундеслига - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - победитель.

Параллели с 2002 годом не проводил только ленивый. Тогда "Боруссия" под руководством Маттиаса Заммера также завоевала чемпионство, но уже в следующем сезоне финишировала третьей, а затем опускалась всё ниже и ниже. Знает ли Юрген Клопп, как избежать подобного сценария? Как известно, забраться на вершину легче, нежели удержаться на ней. Поэтому новый экзамен для колоритного немца обещал быть архисложным. Тем более, многомиллионных вливаний в усиление состава после взятого трофея тренерский штаб так и не дождался. Напротив, "шмели" потеряли одного из своих лидеров Нури Шахина, который отправился в мадридский "Реал". Также ушёл бразильский защитник Деде, отдавший дортмундскому клубу 13 лет карьеры. Плюс нескольких ребят отдали в аренду. Из приобретений стоит выделить Илкая Гюндогана и Ивана Перишича, хотя в 2011-м они скорее были из касты молодых и перспективных, такие себе коты в мешке. В преддверии Евро-2012 сезон начинался раньше, чем обычно. Уже 23 июля состоялась битва за Суперкубок Германии. Титул разыгрывали непримиримые соперники - "Боруссия" и "Шальке". Возможность выиграть лишнюю чашку - это почётно, но не менее важно не отдать её в руки ненавидимого оппонента. Рурское дерби прошло на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене, то есть "кобальтовые" были фактическими хозяевами матча. Основное время завершилось нулевой ничьей, в овертаймах голов также забито не было, поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. У "горняков" реализация оказалась стопроцентной, а вот в составе "шварцгельбен" подкачали Кевин Гросскройц и новичок Перишич. Не самое успешное начало, но горевать было некогда, ведь всего спустя неделю подопечных Клоппа ждал поединок Кубка страны против "Зандхаузена". "Жёлто-чёрные" сполна отыгрались за постигшую их семь дней назад неудачу, разгромив соперника со счётом 3:0.

С хорошим настроением команда стартовала в Бундеслиге, однако улыбка в скором времени сменилась на грустную гримасу. В первых шести турах "шмели" потерпели три поражения при двух победах и одной ничьей, оказавшись на 11-м месте в турнирной таблице. Неужели прошлогодний успех это не более, чем вспышка, и болельщиков всё же ждёт сюжет 9-летней давности? Ответ был получен очень скоро - "Боруссия" жахнула по скептикам четырьмя подряд выигранными встречами с общим счётом 13:1. Блестящую серию дортмундцев нарушил "Штутгарт", но это абсолютно не смутило их. Допустив осечку в логове "швабов", банда Клоппа одержала ещё три победы, в том числе в Дер-Класикер над "Баварией". В целом, ситуация была исправлена, о чём свидетельствует второе место команды по итогам первого круга чемпионата. Правда, ради успехов на внутренней арене пришлось пожертвовать еврокубками. Хозяева "Сигнал Идуна Парк" не смогли преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, заняв последнюю строчку в квартете с "Арсеналом", "Марселем" и "Олимпиакосом". "Жёлто-чёрные" только раз взяли верх над греками в шести турах, проиграв при этом четыре поединка. Позорное выступление, но, возможно, это снова был "слив" ради решения других задач. В январе клуб покинули Дамьен ле Таллек и Мохаммед Зидан, потерявшие место в составе. Покупок при этом не было. С таким раскладом "Боруссия" и отправилась возвращаться на вершину Бундеслиги. Второй круг "шварцгельбен" начали на фантастическом уровне.

С 18-го по 25-й тур они ни разу не оступились и вполне закономерно обосновались на первой позиции. Разогнавшись не на шутку, дортмундский поезд прошёл всю дистанцию с гроссмейстерскими результатами - 15 побед и 2 ничьи в 17 матчах. Помните турбулентность на старте сезона с тремя поражениями? Так вот одно из них, в шестом туре от "Ганновера", и стало последним в этом розыгрыше национального первенства. Подопечные Клоппа не только взяли второе подряд чемпионство, но и опередили всемогущую "Баварию" на целых 8 очков, а финишировавший третьим "Шальке" и вовсе на 17 баллов.

Закончив 5 мая выступление в Бундлеслиге разгромом "Фрайбурга" (4:0), "жёлто-чёрные" начали подготовку к ещё одному важному событию. Через неделю их ждал финал Кубка Германии, на пути к которому были обыграны вышеупомянутый "Зандхаузен", а также дрезденское "Динамо", "Фортуна Дюссельдорф", "Хольштайн Киль" и "Гройтер Фюрт". С сеткой повезло, спору нет, но для победы в турнире необходимо было одолеть не кого-нибудь, а саму "Баварию", которая явно жаждала поквитаться за два года без "Серебряной салатницы". Очередной Дер-Класикер принимал Олимпийский стадион в Берлине. Клопп не имел кадровых проблем, что позволило ему выставить идеальный состав. И эти ребята задали жару мюнхенскому гранду. 5:2 - таков исход этого принципиального противостояния.

Главным героем встречи стал оформивший хет-трик Роберт Левандовски, также забивали Синдзи Кагава и Матс Хуммельс, у "Рекордмастера" отличились Арьен Роббен и Франк Рибери. Разгром "Баварии" в финале Кубка страны - это войдёт в историю. Так же как и золотой дубль "Боруссии". Ранее дортмундцам никогда не удавалось подобное. Юрген Клопп уверенно двигался к званию легенды жёлто-чёрного клуба.

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Оливер Кирх, Леонардо Биттенкурт, Марко Ройс, Юлиан Шибер, Нури Шахин (аренда), Златан Аломерович (академия), Йонас Хофманн (академия).

Ушли: Йоханнес Фохер, Крис Лёве, Марко Штиперман, Марио Вранчич, Флориан Кринге, Антонио да Силва, Синдзи Кагава, Иван Перишич, Димитр Рангелов, Лукас Барриос, Лассе Собех (аренда), Юлиан Кох (аренда), Даниэль Гинчек (аренда).

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Германии - 1/4 финала.

Назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера "Боруссии" уже превзошло даже самые смелые ожидания. Но, как известно, нет предела совершенству. Да и аппетит приходит во время еды. В Дортмунде всё чаще можно было услышать разговоры об амбициях замахнуться на какой-нибудь еврокубок. Ведь в 1997 году "шмели" выигрывали Лигу Чемпионов, поэтому фанаты искренне верили, что нет ничего невозможного. Да вот только уход нескольких важных футболистов дико напрягал. Прежде всего, речь о Синдзи Кагаве, которого за 16 миллионов евро купил "Манчестер Юнайтед", в меньшей степени, о Лукасе Барриосе, забившем 49 голов в 102 матчах за "жёлто-чёрных", но в последнее время получившем статус игрока ротации. Из позитивных новостей можно выделить покупку Марко Ройса - воспитанника, который спустя 6 лет вернулся в родную гавань. За него клуб выложил 17,1 миллионов - это второе место в списке рекордных сделок. Больше "шварцгельбен" платили только за Марсио Аморозо в 2001 году (25,5 млн). Сезон для "шмелей" начинался 12 августа - на "Альянц Арене" "Бавария" де-факто принимала "Боруссию" в игре за Суперкубок Германии. В прошлой кампании дортмундцы нанесли мюнхенцам три поражения и "красные" просто не могли упустить очередной шанс отомстить оппоненту. "Рекордмастер" сразу же взялся за дело и к 11-й минуте выигрывал 2:0, на что "жёлто-чёрные" смогли ответить лишь голом Роберта Левандовски. Второй год подряд подопечные Клоппа пролетают мимо этого трофея.

Но ничего, главное стать победителем чемпионата или Кубка страны, и новая возможность будет уже следующим летом. Спустя шесть дней "шварцгельбен" покуражились в Кубке, разгромив "Обернойланд", а затем стартовали в Бундлеслиге. В первых турах команде тяжело давалось всё - и игра, и результат. После вымученной победы над "Вердером" случилась необязательная ничья с "Нюрнбергом", потом три очка в поединке с "Байером" и закономерный проигрыш "Гамбургу". Очаги нестабильности возникали с завидной регулярностью и до зимнего перерыва "Боруссия" ничего не смогла с этим поделать. Промежуточные итоги "шмелей" в национальном первенстве выглядели следующим образом: 8 побед, 6 ничьих и 3 поражения в 17 встречах. 30 баллов хватило для места в тройке сильнейших, но не более того. Зато в других турнирах "жёлто-чёрные" феерили. В Кубке Германии они на классе разобрались с "Ааленом" (4:1) и "Ганновером" (5:1), добыв путёвку в 1/4 финала. А в Лиге Чемпионов коллектив Клоппа в роскошном стиле выиграл группу с "Реалом", "Аяксом" и "Манчестер Сити". Примечательно, что в шести матчах с такими зубрами европейского футбола дортмундцы ни разу не уступили. Весенняя часть сезона обещала быть насыщенной и интересной.

И чтобы не ударить в грязь лицом, клуб позаботился об усилении состава в лице старого знакомого Нури Шахина. Турок не пришёлся ко двору в "Реале", и после вояжа в "Ливерпуль" отправился на правах аренды в родные пенаты. Не обошлось в январе и без продаж - за 8 миллионов евро в "Вольфсбург" ушёл Иван Перишич, который бунтовал из-за дефицита игровой практики. С минимальными изменениями "Боруссия" вернулась к баталиям Бундеслиги и начала очень здорово, разгромив "Вердер" и "Нюрнберг", а также одолев в гостях "Байер". Впрочем, обольщаться не стоило, после яркого старта "шмелей" вновь заштормило. Хлёсткая пощёчина от "Гамбурга" (1:4), упущенная победа над менхенгладбахской "Боруссией" и фиаско в рурском дерби с "Шальке" отчётливо давали понять, что "Серебряной салатницы" в нынешней кампании им не видать. К тому времени "шварцгельбен" уже попрощались с Кубком Германии. В четвертьфинале великолепная "Бавария" Юппа Хайнкеса взяла верх над принципиальным оппонентом и прошла дальше. Забегая наперёд, отметим, что мюнхенцы поквитались с дортмундцами на всех фронтах, ни разу не проиграв в пяти дуэлях сезона. Между тем, надо было максимально успешно провести финальный отрезок в чемпионате. И ребята Клоппа серьёзно взялись за дело, добыв 18 очков в шести играх. Повержены были "Фрайбург", "Штутгарт", "Аугсбург", "Гройтер Фюрт", "Майнц" и "Фортуна Дюссельдорф". В 32-м туре "жёлто-чёрные" расписали мировую с "Баварией" и фактически гарантировали себе итоговую вторую строчку в национальном первенстве. Поэтому в последних двух поединках с "Вольфсбургом" и "Хоффенхаймом" команда откровенно валяла дурака, набрав в них всего одно очко. И знаете ли, был повод! Дело в том, что "Боруссия" сенсационно стала финалистом Лиги Чемпионов, оставив за бортом турнира "Шахтёр", "Малагу" и даже мадридский "Реал". Разумеется, к этой важнейшей битве нужно было подготовиться с максимальной ответственностью. Такие шансы не каждый день выпадают! 25 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне "шмели" вышли сражаться с той самой "Баварией", которая в сезоне 2012/2013 уже насолила им, где только могла. Не стал исключением и этот матч. Подопечные Клоппа сражались, как львы, но в той кампании футболисты "Рекордмастера" объективно играли лучше всех в мире. Дортмундцы держались и сохраняли интригу до последних минут и как раз на 89-й фантастическая комбинация "красных" завершилась победным голом Арьена Роббена.

"Боруссия" ещё в феврале считалась претендентом на требл, но в итоге осталась ни с чем. "Жёлто-чёрные" были потрясающими, но за это не дают трофеи. Юрген Клопп находился в шаге от статуса бога "Сигнал Идуна Парк", но в решающий момент не придумал ничего сверхъестественного. Классный сезон, который нейтральные фанаты вряд ли вспомнят через пару десятков лет...

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Сократис Папастатопулос, Мануэль Фридрих, Милош Йойич, Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Корай Гюнтер (академия), Мариан Сарр (академия), Эрик Дурм (академия), Марвин Дукш (академия).

Ушли: Корай Гюнтер, Лассе Собех, Фелипе Сантана, Патрик Овомойела, Юлиан Кох, Леонардо Биттенкурт, Марвин Бакалорц, Марио Гётце, Даниэль Гинчек, Мориц Ляйтнер (аренда).

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - финалист.

"Боруссия" вроде бы избавилась от финансовых проблем, но богачами их тоже не назовёшь. И этим умело пользуются конкуренты. К примеру, лидера команды Марио Гётце бесцеремонно переманила "Бавария", заплатив за него 37 миллионов евро. Кроме того, стоит отметить уход Фелипе Сантаны, которому надоела роль игрока ротации. К счастью, качественные приобретения не дали загрустить фанатам на "Сигнал Идуна Парк". Сократис Папастатопулос, Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг - это более чем достойное усиление состава.

Однако сильных исполнителей ещё необходимо встроить в игровые схемы. Вот с такими задачами Юрген Клопп со своими подопечными вступал в новый сезон. Первым испытанием стал матч за Суперкубок Германии, в котором "шмелям" предстояло вновь сойтись лицом к лицу с "Баварией". Только в этот раз мюнхенцами руководил не матёрый Юпп Хайнкес, а Хосеп Гвардиола, только принявший коллектив. Игра получилась весёлой и богатой на события. У "красных" солировал Арьен Роббен, оформивший дубль, но и "жёлто-чёрные" имели своего героя. Марко Ройс блеснул при родных трибунах и ответил звёздному голландцу двумя голами и ассистом в придачу. Наконец "шварцгельбен" сняли проклятие и впервые с 1996 года завоевали данный трофей. Хорошо, это значит, что период без чемпионских чашек надолго не затянулся. Теперь предстояло взять реванш в других соревнованиях. Традиционная разминка в Кубке страны прошла 3 августа - дортмундцы разгромили "Вильгельмсхафен". Затем пришло время стартовать в Бундеслиге, где "Боруссию" никто не мог остановить вплоть до шестого тура. Команда обыграла "Аугсбург", оба "Айнтрахта" из Франкфурта и Брауншвейга, "Вердер" и "Гамбург" с общим счётом 15:4 и только "Нюрнберг" поставил подножку набравшим ход "шмелям". После этого они крупно победили "Фрайбург" и обидно уступили тёзкам из Менхенгладбаха, пропустив два мяча в заключительные 10 минут встречи. Это стоило "жёлто-чёрным" лидерства в турнирной таблице, на что они отреагировали более чем достойно - стопроцентным результатом в дуэлях с "Ганновером", "Шальке" и "Штутгартом".

Дела шли очень даже неплохо, команда находилась в хорошей форме, и это было крайне важно в преддверии ключевого отрезка первого круга. "Вольфсбург", "Бавария", "Майнц", "Байер", "Хоффенхайм" и "Герта" - практически все соперники из верхней части таблицы. Проверка что надо! Только вот команда всё-таки оказалась к ней не готова - 1 победа, 1 ничья и 4 поражения. Хуже сложно себе представить! Ожидаемо дортмундцы рухнули со второй строчки на четвёртую и потихоньку стали отпускать в отрыв небезызвестного оппонента из Мюнхена. Кстати, "Боруссия" едва не пострадала и от другого клуба из этого города. "Мюнхен 1860" навязал серьёзную борьбу "шварцгельбен" в 1/16 финала Кубка Германии, подняв белый флаг только в овертаймах. В целом к зимней паузе подопечные Клоппа добрались уже до четвертьфинала данного турнира, одолев ещё и "Саарбрюккен". В Лиге Чемпионов "жёлто-чёрные" также были достаточно успешны, выиграв группу с "Арсеналом", "Наполи" и "Марселем". Не описать подробнее ситуацию в данном квартете было бы преступлением. Немцы, англичане и итальянцы заработали одинаковое количество очков - 12, но представители ФРГ забрали первое место благодаря дополнительным показателям. Развязка в последнем туре была невероятной - "Боруссия" расправилась с аутсайдером "Марселем", а за вторую путёвку в плей-офф схлестнулись "партенопейцы" и "канониры". В последней четверти встречи неаполитанцы забили дважды, но далее прошли лондонцы, поскольку их сопернику не хватило всего лишь одного гола. Выйти победителем из такого рубилова дорогого стоит. В январе "Сигнал Идуна Парк" покинул защитник Корай Гюнтер, а пополнили состав местной команды опытнейший Мануэль Фридрих и перспективный Милош Йойич. После зимнего перерыва "шмели" проснулись не сразу, потеряв очки в поединке с "Аугсбургом". Затем последовала серия из трёх побед подряд, но когда все подумали, что банда Клоппа снова в огне, они взяли и бездарно уступили "Гамбургу", получив три безответных гола.

Похожая ситуация была и в дальнейшем - выигранные матчи с "Нюрнбергом" и "Фрайбургом" сменились поражением от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Тем не менее, на вторую строчку "шварцгельбен" уже вернулись, а впереди находилась "Бавария", которая к 25-му туру ни разу не проиграла, оступившись лишь два раза. Погоня за ней уже вряд ли имела смысл, поэтому главной задачей для дортмундцев становилось серебро Бундеслиги. В итоге завершилась чемпионская гонка 25 марта. Мюнхенцы во главе с Гвардиолой одолели "Герту", а "Боруссия" расписала мировую с "Шальке" в рурском дерби. Этого оказалось достаточно для очередного титула "Баварии", которая взяла золотые медали за 7 туров до окончания национального первенства. Ну а "жёлто-чёрные", избавившись от давления ожиданий, стали на классе штамповать победы. Особняком, конечно же, стоит триумф в Дер-Класикер. Подопечные Клоппа неожиданно разгромили принципиально оппонента в его же логове со счётом 3:0, что значительно улучшило общее впечатление от сезона. Финишировать вторыми "шмелям" ничего уже не помешало. "Шальке", "Байер" и "Вольфсбург" боролись достойно, но конкуренцию хозяевам "Сигнал Идуна Парк" составить не смогли. У дортмундского коллектива оставалось всего одно важное испытание - финал Кубка Германии, но его оставим на десерт. А пока подведём итоги выступления команды в Лиге Чемпионов. В первом раунде плей-офф "Боруссия" выбила питерский "Зенит", решив исход противостояния уже в России. А в 1/4 финала немцам достался мадридский "Реал". Тот самый, который получил пощёчину от них годом ранее и очень жаждал реванша. 3:0 на "Сантьяго Бернабеу" - явно не то, на что рассчитывали "жёлто-чёрные" после красочного выступления прошлой весной. Но реальность такова, хотя в ответке Ройс своим дублем пощекотал нервы королевскому клубу. Тем не менее, по сумме двух встреч сильнее оказались "бланкос", по крайней мере, по числу забитых мячей. Теперь всё внимание Олимпийскому стадиону в Берлине.

17 мая здесь в очередном Дер-Класикер предстояло выявить обладателя Кубка страны. В чемпионате непримиримые оппоненты обменялись гостевыми разгромами, поэтому определить фаворита тяжело. А его и не было - команды на равных сражались 90 минут, завершив игру закономерной ничьей. А вот в овертаймах опыт взял своё - точные выстрелы Роббена и Томаса Мюллера позволили "Баварии" оформить "Золотой дубль". А "Боруссия" уже второй сезон кряду являлась реальным претендентом на трофеи, но, увы, оставалась ни с чем...

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Юрген Клопп.

Пришли: Маттиас Гинтер, Кевин Кампль, Нури Шахин, Синдзи Кагава, Адриан Рамос, Чи Дон Вон, Чиро Иммобиле, Хендрик Бонманн (академия), Джереми Дудзяк (академия).

Ушли: Мануэль Фридрих, Чи Дон Вон, Юлиан Шибер, Роберт Левандовски, Йонас Хофманн (аренда), Марвин Дукш (аренда).

Итог: Бундеслига - 7-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Германии - финалист.

Новый сезон - новые вызовы. Пора бы прервать гегемонию "Баварии", которая в течение двух последних лет собрала все самые важные внутренние трофеи. А ещё мюнхенский клуб увёл у "Боруссии" её лучшего бомбардира Роберта Левандовски. Причём, абсолютно бесплатно. Помимо поляка Дортмунд покинули Мануэль Фридрих и Юлиан Шибер, ещё несколько игроков отправились в аренду. Что касается входящих трансферов, то стоит выделить покупку Маттиаса Гинтера, Адриана Рамоса и Чиро Иммобиле, а также возвращение Синдзи Кагавы и Нури Шахина. Напомним, что турецкий хавбек уже полтора года выступал за "шмелей" после вояжа в "Реал", но права на него выкупили только сейчас. Всего на новичков "шварцгельбен" потратили более 50 миллионов евро. Ну что, какое начало сезона без Дер-Класикер, верно? "Жёлто-чёрные" играли на своём поле и при родных трибунах выступили традиционно блестяще. Голы Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга не позволили наставнику "Баварии" Хосепу Гвардиоле взять первый в карьере Суперкубок Германии. Дортмундцы, в свою очередь, после длительного перерыва завоевали уже второй такой трофей подряд.

Спустя несколько дней подопечные Юргена Клоппа вынесли "Штутгартер Кикерс" в Кубке страны и, в общем-то, ничего не предвещало неприятностей. А они, как это обычно бывает, пришли внезапно. В стартовом туре Бундеслиги "шмели" проиграли "Байеру" со счётом 0:2, пропустив на первой и последней минуте встречи. На неудачу команда отреагировала победами над "Аугсбургом" и "Фрайбургом", но что произошло потом... Какой-то невообразимый спад - 2 выигранных матча в чемпионате из 14 при 3 ничьих и 9 поражениях. 17-е (предпоследнее!) место по итогам первого круга национального первенства - просто катастрофа. При этом выступление "шварцгельбен" в других турнирах было отнюдь не провальным. В Кубке Германии коллектив Клоппа спокойно пробился в 1/8 финала, а в Лиге Чемпионов преодолел групповой этап, опередив в своём квартете не только "Андерлехт" и "Галатасарай", но и лондонский "Арсенал". Как говорится, необъяснимо, но факт. Разумеется, ситуация вынуждала клуб выходить на трансферный рынок. В январе 12 миллионов евро были выложены за центрального полузащитника Кевина Кампля. Но разве это панацея? Есть все основания полагать, что малое количество забитых голов - это следствие проблем в атаке, а большое число пропущенных - в обороне. Ладно, тренерскому штабу виднее. Окончание зимней паузы "жёлто-чёрные" отметили ничьей с "Байером", а уже в следующем туре уступили "Аугсбургу". И тут, что называется, шок и сенсация - последняя строчка в турнирной таблице. Достигнув дна, "Боруссия" наконец занялась исправлением своего бедственного положения. Свидетельством тому служит семиматчевая беспроигрышная серия, состоящая из 5 побед и 2 ничьих. Данный рывок позволил "шмелям" подняться на 10-ю позицию, обезопасив себя от возможного вылета в низший дивизион.

А пока команда концентрировалась на внутренних баталиях, её вышвырнули с еврокубковой арены. "Ювентус" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов не оставил шансов хозяевам "Сигнал Идуна Парк", обыграв их по сумме двух встреч со счётом 5:1. Между тем, в Бундеслиге пришло время новой битвы с "Баварией". Реальный шанс подсластить пилюлю. Но в Дер-Класикер "Боруссию" ожидало очередное разочарование - домашнее поражение 0:1, да ещё и с голом в исполнении Левандовски. В следующем туре ещё одна неудача - "жеребята" из Менхенгладбаха, не особо напрягаясь, взяли верх над "жёлто-чёрными". И это стало последней каплей для всех. 15 апреля клуб анонсировал прекращение сотрудничества с Юргеном Клоппом. Посреди сезона его увольнять не решились, но летом у команды появится другой тренер. Не самая позитивная новость взбодрила футболистов, и они довольно неплохо завершили чемпионат, одержав 4 победы в 6 играх. Итоговое 7-е место в национальном первенстве позволяло дортмундцам квалифицироваться в Лигу Европы через отборочные раунды, но в целом данный результат являлся откровенным позором. Из претендента на "Серебряную салатницу" в обитателя середины турнирной таблицы - малоприятная трансформация.

Тем не менее, "шварцгельбен" ещё имели шанс выиграть трофей. Да-да, несмотря на жуткий провал в Бундеслиге, "шмели" добрались до финала Кубка Германии. Отличная возможность для Клоппа громко хлопнуть дверью. Более того, условия для этого идеальные. Ещё в полуфинале "Боруссия" выбила "Баварию", а в решающем поединке их ждал "Вольфсбург". "Волки", конечно, считались фаворитами противостояния. Всё-таки серебряный призёр, первая команда после "Рекордмастера". Но нельзя сказать, что у "жёлто-чёрных" не было перспектив взять титул. Начало матча получилось замечательным - гол Обамеянга на 5-й минуте и растерянный соперник. Только вот своё преимущество дортмундцы развить не смогли, а "Вольфсбург" ещё до перерыва отгрузил в ворота Митчелла Лангерака три мяча. Всё-таки красивые проводы любимого наставника не удались... Клопп покинул "Сигнал Идуна Парк" и с ним ушла целая эпоха. Пожалуй, лучшая эпоха в новом тысячелетии!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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