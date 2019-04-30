Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о дортмундской "Боруссии". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Томас Тухель.

Пришли: Роман Бюрки, Гонсало Кастро, Юлиан Вайгль, Пак Чу Хо, Аднан Янузай (аренда), Феликс Пасслак (академия), Кристиан Пулишич (академия), Паскаль Штенцель (академия).

Ушли: Митчелл Лангерак, Златан Аломерович, Марк Хорншух, Джереми Дудзяк, Себастьян Кель, Оливер Кирх, Кевин Кампль, Милош Йойич, Йонас Хофманн, Кевин Гросскройц, Чиро Иммобиле, Паскаль Штенцель (аренда), Якуб Блащиковски (аренда).

Итог: Бундеслига - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Германии - финалист.

Новым главным тренером "Боруссии" стал Томас Тухель. О его скором назначении было известно ещё в апреле, но официально в должность он вступил только 1 июля 2015 года. Стороны заключили трёхлетний контракт. К слову, пути Тухеля и его предшественника Юргена Клоппа очень похожи. У обоих до переезда на "Сигнал Идуна Парк" самостоятельный опыт был только в "Майнце", оба не имели выдающейся игровой карьеры за плечами. Засучив рукава, новоиспечённый наставник приступил к перестройке команды. Во-первых, повесил бутсы на гвоздь многолетний лидер "шмелей" Себастьян Кель. Кроме матёрого немца клуб покинули 9 футболистов, в том числе Кевин Кампль, Кевин Гросскройц, Якуб Блащиковски и Чиро Иммобиле. Двое последних - на правах аренды. Что касается усиления состава, то в Дортмунд перебрались Роман Бюрки, Гонсало Кастро, Юлиан Вайгль, Пак Чу Хо и Аднан Янузай. Бельгийца "шварцгельбен" позаимствовали у "Манчестер Юнайтед", остальные были куплены в сумме за 20 миллионов евро. Ну и талантливую молодёжь, конечно же, подтянули. Философия есть философия. Среди воспитанников самым многообещающим являлся небезызвестный Кристиан Пулишич. Дебютировать Тухелю предстояло в Австрии, где местный "Вольфсберг" противостоял "жёлто-чёрным" в квалификации Лиги Европы. Быстрый гол Йонаса Хофманна принёс немцам минимальную гостевую победу, а спустя неделю они деклассировали соперника, забив пять безответных мячей. Ещё более весёлыми получились игры четвёртого отборочного раунда. Норвежский "Одд" в домашнем поединке вёл к 22-й минуте со счётом 3:0, но умудрился до финального свистка пропустить четыре раза. Дерзко потомки викингов начали и матч в Германии, отличившись на 19-й минуте, но итоговый результат они, пожалуй, постараются поскорее забыть - 7:2 в пользу "Боруссии".

В Кубке Германии на стадии 1/32 финала также проблем не возникло - был повержен "Кемницер" (2:0). Кстати, бросалось в глаза, что Тухель изменил схему игры. Он отошёл от клопповской 4-2-3-1 и взял на вооружение 4-1-4-1. И это приносило результат. В первых пяти турах Бундеслиги "шмели" набрали 15 очков и захватили лидерство. Но в конце сентября команду постиг спад - ничьи с "Хоффенхаймом" и "Дармштадтом", а также позорное фиаско в дуэли с "Баварией". Дебютный Дер-Класикер Тухель проиграл со счётом 1:5. После этого дортмундцы вернулись на победную поступь - до завершения первого круга национального первенства они выиграли 7 встреч из 9. Не по зубам им оказались только "Гамбург" и "Кёльн". Заслуженное второе место по итогам 17 туров с реальными шансами побороться за "Серебряную салатницу". Кроме того, к Новому году "шварцгельбен" достигли 1/4 финала Кубка страны, выбив из турнира "Падерборн" и "Аугсбург". Особенно досталось первым - унизительные 7:1 запомнятся им надолго. Тем временем, в Лиге Европы "жёлто-чёрные" рубились за путёвку в плей-офф с "Краснодаром", ПАОК и "Габалой". Немецкий коллектив считался однозначным фаворитом, впрочем, группу выиграли российские "быки", а хозяева "Сигнал Идуна Парк" довольствовались второй строчкой. Зимой в поисках игровой практики из клуба ушёл воспитанник Йонас Хофманн. Также с Дортмундом окончательно попрощался Чиро Иммобиле, права на которого выкупила "Севилья". Возобновление сезона для "Боруссии" состоялось 23 января. В поединке с тёзками из Менхенгладбаха "шмели" взяли верх и начали блестящую беспроигрышную серию.

В Бундеслиге подопечные Тухеля провели без поражений 15 игр, включая вышеупомянутую. Показатели достойные чемпионства. Но когда в конкурентах непревзойдённая "Бавария", даже 78 очков не гарантируют золотые медали. Дело в том, что мюнхенцы набрали 88 баллов и с комфортным отрывом взяли "Серебряную салатницу". Справедливости ради стоит отметить, что гандикап "ротен" нарастили благодаря осечкам оппонента в последних двух турах. А в этих матчах "жёлто-чёрные" откровенно валяли дурака. Впереди оставался только финал Кубка Германии, но о нём позже, а пока вернёмся в холодный февраль, чтобы узнать, как "шварцгельбен" выступили в плей-офф Лиги Европы. Сначала "Боруссия" дважды обыграла "Порту", затем уверенно разобралась с "Тоттенхэмом", а в 1/4 финала встретилась с "Ливерпулем", который уже тренировал Юрген Клопп. Вот это битва! На "Сигнал Идуна Парк" команды осторожничали, поэтому ничья 1:1 виделась вполне объективным результатом, но что творилось на "Энфилде"... 2:0 к перерыву в пользу банды Тухеля, 3:3 к 78-й минуте, и когда уже все мысленно отправили "шмелей" в полуфинал благодаря правилу выездного гола, Деян Ловрен на 91-й минуте перевернул ситуацию с ног на голову. "Скаузеры" записали в свой актив исторический камбэк, а дортмундцы, находясь на пике формы, крайне обидно выбыли из соревнования.

Но у них ещё был шанс взять трофей. 21 мая, традиционно Берлин, Олимпийский стадион. Очередной Дер-Класикер, который определял обладателя Кубка Германии. "Боруссия" и "Бавария" повторили сценарий матча второго круга чемпионата, расписав нулевую ничью. Победителя оппоненты выявляли в серии пенальти и точнее оказались подопечные Хосепа Гваодиолы. Подвели "шварцгельбен" Свен Бендер и Сократис Папастатопулос. Сезон получился противоречивым - бестрофейным, но с полноценным участием в гонке за всеми чашками. Тухель вроде начал неплохо. В конце концов, Клопп выиграл первый титул с "жёлто-чёрными" только на третий год работы, поэтому новому тренеру также необходимо дать время.

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Томас Тухель.

Пришли: Марк Бартра, Рафаэл Геррейру, Себастьян Роде, Микель Мерино, Эмре Мор, Марио Гётце, Усман Дембеле, Андре Шюррле, Александр Исак, Дженис Бурнич (академия).

Ушли: Матс Хуммельс, Мариан Сарр, Илкай Гюндоган, Мориц Ляйтнер, Якуб Блащиковски, Генрих Мхитарян, Марвин Дукш, Невен Суботич (аренда), Адриан Рамос (аренда).

Итог: Бундеслига - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Германии - победитель.

Более богатые клубы продолжали выдёргивать из "Боруссии" ведущих игроков. Летом 2016 года значимых потерь было много, как никогда. "Бавария" переманила Матса Хуммельса, Илкая Гюндогана забрал "Манчестер Сити", а Генрих Мхитарян отправился покорять "Манчестер Юнайтед". В целом в то межсезонье "шмели" заработали около 110 миллионов евро. Впрочем, все эти деньги сразу же ушли на покупку новых исполнителей. И список трансферов действительно впечатлял: Марк Бартра, Рафаэл Геррейру, Себастьян Роде, Микель Мерино, Эмре Мор, Марио Гётце, Усман Дембеле, Андре Шюррле. Идеальный сплав опыта и молодости! Теперь главное всем футболистам найти правильное место на поле. С какого матча начинается новая кампания, пожалуй, уже и напоминать не надо. Если "Боруссия" или "Бавария" не провалили прошлый сезон, то они обязательно встретятся в битве за Суперкубок Германии. Хозяевами очередного Дер-Класикер были "жёлто-чёрные", но это им никак не помогло. Ключевое значение как раз имела сыгранность "ротен", которым не приходилось обновлять полсостава. Да и жутко невезучего в этом турнире Хосепа Гвардиолу у руля мюнхенцев сменил Карло Анчелотти. На голы Артуро Видаля и Томаса Мюллера во втором тайме "шварцгельбен" не нашлось чем ответить, поэтому трофей уехал на "Альянц Арену".

В Кубке страны подопечные Тухеля не испытали проблем с "Айнтрахтом" из Трира, а уже 27 августа стартовала Бундеслига. В первых пяти турах дортмундцы одержали четыре победы, проиграв только "РБ Лейпцигу", а вот в октябре их заштормило не по-детски. На протяжении четырёх поединков команда не могла выиграть, уступив "Байеру", а также расписав мировые с "Гертой", "Ингольштадтом" и "Шальке". Свалившись на шестое место в турнирной таблице первенства, "жёлто-чёрные" наконец взяли себя в руки и прекратили падение. Разгром "Гамбурга" и минимальная победа над "Баварией" позволили хозяевам "Сигнал Идуна Парк" ворваться в тройку сильнейших в чемпионате, но после этого они снова угодили в кризис. До зимнего перерыва "шварцгельбен" провели ещё пять встреч в Бундеслиге, набрав в них 6 очков. Гораздо лучше шли дела "Боруссии" в Лиге Чемпионов. Коллектив Тухеля не только выиграл свою группу, но и оставил позади мадридский "Реал". Варшавская "Легия" и лиссабонский "Спортинг" не смогли найти рецепт успеха в дуэлях с более именитыми оппонентами. Особенно это касается поляков, которые дома уступили "шмелям" со счётом 0:6, а в гостях - 4:8. Вот такой голевой фестиваль в отдельно взятом противостоянии.

В январе клуб купил перспективного шведского форварда Александра Исака, а также отдал в аренду Невена Суботича и Адриана Рамоса. На этом трансферная кампания подошла к концу, а уже 21-го числа возобновились футбольные баталии. В чемпионате дортмундцам однозначно не хватало стабильности - вплоть до середины февраля им не удавалось победить хотя бы в двух играх кряду. Хороший период у "Боруссии" пришёлся на 21-й, 22-й и 23-й туры национального первенства, когда команда разгромила "Вольфсбург", "Фрайбург" и "Байер" с общим счётом 12:2. Но глобально на ситуацию это не повлияло. "Шварцгельбен" скорее боролись с "РБ Лейпцигом" и "Хоффенхаймом" за вторую строчку, а "Бавария", как обычно, была вне конкуренции. Подчеркнула эта и личная встреча в 28-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы убили интригу в Дер-Класикер уже к 10-й минуте, забив два гола, а итоговый счёт 4:1 свидетельствует об огромной разнице между соперниками в сезоне 2016/2017. После этого болезненного поражения "шмели" больше не проигрывали в чемпионате и финишировали на третьей позиции, позволяющей попасть в групповой этап следующей Лиги Чемпионов.

А что там в плей-офф текущего розыгрыша турнира? Проход "Бенфики" в 1/8 финала благодаря домашней победе со счётом 4:0 и последующая неудача в битве с "Монако". Монегаски с неудержимым Килианом Мбаппе взяли верх над немецкой командой в обоих поединках и отправились в полуфинал. А "Боруссия", не вешая нос, погналась за триумфом в Кубке Германии. В октябре, феврале и марте "шмели" выбили из соревнования берлинские "Унион" и "Герту", а также "Шпортфройнде" из города Лотте. В 1/2 финала спустя неделю после вылета из ЛЧ "жёлто-чёрных" ожидала очередная дуэль с "Баварией". В этот раз ещё и гостевая. Но подопечных Тухеля это ни капельки не смутило - они добыли волевую победу 3:2 и заслужили право принять участие в матче за трофей. Последним испытанием для дортмундцев был франкфуртский "Айнтрахт". "Орлы" держались достойно, но более высокий класс атакующих исполнителей "шварцгельбен" сделал своё дело. В четвёртый раз в истории и впервые с 2012 года "жёлто-чёрные" выиграли Кубок Германии, что, несомненно, скрасило общие впечатления от очередного спорного сезона.

И когда все мыслями были уже в отпуске, пришла новость об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера. СМИ писали, что наставник конфликтовал с некоторыми игроками и руководством клуба. Окончательно отношения с боссами разладились после апрельского инцидента, когда генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке отказался отложить четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против “Монако”, который прошёл на следующий день после взрыва возле автобуса "Боруссии". Вот такой грустный финиш кампании с непонятными перспективами на будущее.

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Петер Бош, Петер Штёгер.

Пришли: Мануэль Аканджи, Эмер Топрак, Дан-Аксель Загаду, Джереми Толян, Махмуд Дауд, Серхио Гомес, Андрей Ярмоленко, Джейдон Санчо, Максимилиан Филипп, Миши Батшуайи (аренда), Доминик Райманн (академия), Якоб Бруун Ларсен (академия).

Ушли: Хендрик Бонманн, Марк Бартра, Невен Суботич, Паскаль Штенцель, Пак Чу Хо, Маттиас Гинтер, Свен Бендер, Эмре Мор, Усман Дембеле, Адриан Рамос, Пьер-Эмерик Обамеянг, Дженис Бурнич (аренда), Феликс Пасслак (аренда), Микель Мерино (аренда), Якоб Бруун Ларсен (аренда).

Итог: Бундеслига - 4-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Германии - 1/8 финала.

"Боруссия" довольно быстро нашла замену Томасу Тухелю. 30 мая клуб объявил о расставании с немцем, а уже 6 июня подтвердил подписание контракта с Петером Бошем. Поскольку у тренера было действующее соглашение с "Аяксом", за него пришлось выплатить компенсацию в размере около 5 миллионов евро. Сумма серьёзная, но голландский специалист высоко котировался на рынке, так как менее месяца назад играл с амстердамской командой в финале Лиги Европы. Первоначальной задачей нового наставника стало перестроение дортмундского коллектива, который снова потерял нескольких лидеров и нуждался в некотором реформировании. Самым громким исходящим трансфером лета 2017 года стал уход Усмана Дембеле в "Барселону". Француз должен был стать преемником Неймара, поэтому на него не пожалели 120 миллионов евро. За счёт других продаж и аренд "шмели" заработали ещё более 60 миллионов. Что касается усиления состава, то оно обошлось в почти 84 миллиона. Наиболее дорогой стала покупка украинца Андрея Ярмоленко за 25 миллионов евро. Плюс очень успешным можно считать приобретение у "Манчестер Сити" вингера Джейдона Санчо за 7,84 миллиона. Всего же "шварцгельбен" расстались с 10 игроками, а подписали - 7. Ну и подкрепление из академии традиционно имело место быть. Стартовал сезон привычно с Дер-Класикер. На "Сигнал Идуна Парк" подопечные Боша принимали "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. "Жёлто-чёрные" дважды вели в счёте, но автогол Лукаша Пищека на 88-й минуте всё испортил. Играть пришлось ещё два овертайма, а решать исход противостояния в серии пенальти. В первых пятёрках промахи допустили Джошуа Киммих и Себастьян Роде, и теперь всё зависело от того, кто быстрее ошибётся. Неудачник не заставил себя долго ждать - Марк Бартра запорол свой 11-метровый и "Боруссия" во второй раз подряд упустила данный трофей.

Снимать стресс дортмундцы отправились на юг страны, где разгромили в кубковом матче "Рилазинген-Арлен" со счётом 4:0. А теперь настало время продемонстрировать свой уровень в чемпионате. И в стартовых турах Бундеслиги "шмелям" вообще не было равных. В течение августа и сентября команда Боша одержала 6 побед в 7 поединках, наколотив в ворота соперников 21 гол. "Шварцгельбен" действовали не только эффектно, но и эффективно, чем заслужили статус главного фаворита немецкого первенства. Но затем яркий успех, видимо, вскружил головы футболистам, да и идеи тренерского штаба оппоненты сумели раскусить. Следствием этого стал провал "жёлто-чёрных" по всем фронтам. Лига Чемпионов, кстати, начала страдать ещё в сентябре, когда "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму" и "Реалу". Впрочем, это ещё был не приговор, поскольку впереди "шмелей" ждали парные матчи с кипрским АПОЭЛ. Но и в этих, казалось бы, проходных встречах, они не добились положительного результата, дважды сыграв вничью. После этого, разумеется, заполучить путёвку в плей-офф было архисложно, и команда особо не пыталась. Новые поражения от "шпор" и "бланкос" могли оставить подопечных Боша вообще без еврокубковой весны, однако конкурент из Никосии выступил ещё более ужасно, поэтому в Лигу Европы отправились немцы.

Впрочем, даже это были цветочки, поскольку параллельно в Бундеслиге "Боруссия" позорилась ещё глобальнее. Первые 7 туров без поражений, а затем 5 проигрышей в 8 поединках при 3 ничьих. Хозяева "Сигнал Идуна Парк" рухнули с первого на восьмое место в турнирной таблице чемпионата, и на этом терпение руководителей клуба лопнуло. 10 декабря появилось объявление об отставке Петера Боша с поста главного тренера и назначении на эту должность Петера Штёгера. Австрийский специалист сделал себя имя на родине и в "Кёльне", но топ-наставником никогда не считался. Тем не менее, изменения дали импульс команде. Первый круг национального первенства получилось закончить на мажорной ноте - победами над "Майнцем" и "Хоффенхаймом". Однако не обошлось и без негативного отголоска. 20 декабря "Бавария" выбила "Боруссию" из Кубка Германии, выиграв в матче 1/8 финала со счётом 2:1. Зимний перерыв в этот раз явно предназначался не для отдыха, а для тяжёлой кропотливой работы, дабы поскорее исправить своё незавидное положение. В том числе это касалось изменений в составе. Во время январского трансферного окна клуб продал Марка Бартру, вынужденно отпустил Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал" и совершил ещё несколько мелких сделок. На габонского бомбардира "шмели", конечно, рассчитывали во второй части сезона, но его поведение в последнее время чётко давало понять - футболист хочет уйти.

Замену ему подобрали временную - у "Челси" был арендован бельгийский нападающий Миши Батшуайи. Ещё почти 25 миллионов потратили на Мануэля Аканджи из "Базеля" и Серхио Гомеса из "Барселоны". Теперь Штёгеру нужно было с этими ребятами как можно успешнее выступить в Бугндеслиге и попытать счастья в Лиге Европы. Пауза для "жёлто-чёрных" завершилась 14 января. В игре с "Вольфсбургом" дортмундцы расписали безголевую ничью, а затем добыли ещё две мировые в дуэлях с "Гертой" и "Фрайбургом". Только в феврале "шварцгельбен" наконец вспомнили вкус побед, одолев поочерёдно "Кёльн", "Гамбург" и менхенгладбахскую "Боруссию". В целом во втором круге национального первенства "шмели" не знали поражений на протяжении 10 матчей. До тех пор пока на их пути не встретилась "Бавария". Мюнхенцы ещё до перерыва отгрузили принципиальному оппоненту 5 мячей, а на последних минутах Роберт Левандовски поставил жирную точку в противостоянии - позорные 0:6. После этого оглушительного фиаско подопечные Штёгера откровенно поплыли, уступив в 3 встречах из 6. Особенно болезненной стала неудача в последнем туре чемпионата - "Хоффенхайм" взял верх над "Боруссией" и сбросил оппонента с третьей строчки на четвёртую.

Тем не менее, шанс сыграть в Лиге Чемпионов команда сохранила. Пожалуй, это и было главной целью для дортмундского коллектива после вылета из Лиги Европы, где они уже на стадии 1/8 финала были биты "Ред Булл Зальцбургом". Данный сезон в очередной раз доказал, что регулярные продажи ключевых футболистов сильно сказываются на спортивной составляющей. Вряд ли клуб такого уровня может довольствоваться четвёртым местом в чемпионате и ранним вылетом из остальных турниров. Но расставание с лидерами летом и зимой просто не оставило вариантов выступить лучше. Нужно всерьёз задуматься об этом, иначе золотые медали в дальнейшем могут стать для "жёлто-чёрных" не более чем неосуществимой мечтой.

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Люсьен Фавр.

Пришли: Марвин Хитц, Эрик Ёлшлягель, Леонардо Балерди, Абду Диалло, Аксель Витсель, Томас Дилейни, Мариус Вольф, Пако Алькасер, Ашраф Хакими (аренда).

Ушли: Роман Вайденфеллер, Доминик Райманн, Сократис Папастатопулос, Эрик Дурм, Гонсало Кастро, Нури Шахин, Микель Мерино, Андрей Ярмоленко, Кристиан Пулишич, Феликс Пасслак (аренда), Джереми Толян (аренда), Дженис Бурнич (аренда), Себастьян Роде (аренда), Синдзи Кагава (аренда), Андре Шюррле (аренда), Александр Исак (аренда).

Ну а современная история "Боруссии" пишется сейчас на наших глазах. Контракт Петера Штёгера с клубом истёк, и он покинул пост главного тренера, а на смену ему пришёл Люсьен Фавр, за которым дортмундцы охотились довольно давно. Сохранить состав в полной мере "шмелям" снова не удалось, хотя в этот раз хочется скорее похвалить их, чем покритиковать. Покупка Акселя Витселя, Томаса Дилейни и Пако Алькасера, а также аренда Ашрафа Хакими - это очень удачные сделки, которые действительно усилили команду здесь и сейчас. В первой половине сезона "шварцгельбен" выглядели однозначными фаворитами Бундеслиги и реальным претендентом на победу в Лиге Чемпионов.

Но, к сожалению, на всю дистанцию сил у хозяев "Сигнал Идуна Парк" не хватило. Сначала они попрощались с Кубком Германии по итогам противостояния с "Вердером", затем вылетели из ЛЧ от многострадального "Тоттенхэма", а теперь рискуют упустить "Серебряную салатницу". Уходя на зимнюю паузу лидером чемпионата, "Боруссия", видимо, зря не вложилась серьёзно в новых футболистов и на фоне эпидемии травм стала в феврале регулярно терять очки. Ну а 6 апреля после разгромного поражения "жёлто-чёрных" в Дер-Класикер со счётом 0:5 уже "Бавария" решительно обосновалась на первой строчке. Теперь судьба чемпионства в руках мюнхенцев, а до завершения первенства осталось всего три тура. Гандикап невелик, всего 2 очка, но даже ничья "ротен" не позволит подопечным Фавра вернуться на вершину. В Дортмунде будут молиться, чтобы "Ганновер", "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" как можно сильнее покусали команду Нико Ковача. А "шмели" пока постараются взять максимум в поединках с "Вердером", "Фортуной" и "Боруссией М". В общем, развязка будет что надо. Внимательно следим и не забываем, что, как и всегда в футболе, самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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