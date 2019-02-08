Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)

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Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится "Милан", который в новом тысячелетии познал как взлёты, так и падения, балансируя между вершиной европейского футбола и серединой турнирной таблицы Серии А.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Альберто Дзаккерони.

Пришли: Дида, Валерио Фьори, Хосе Антонио Чамот, Фабрисио Колоччини, Роке Жуниор, Тарибо Уэст, Сержиньо, Дженнаро Гаттузо, Диего Де Ашентис, Андрей Шевченко.

Ушли: Кристиан Циге, Брюно Н’Готти, Роберто Донадони, Маурицио Ганц, Массимо Маккароне, Дида (аренда), Массимо Оддо (аренда), Франческо Коко (аренда), Ибраим Ба (аренда), Джордж Веа (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Италии - 1/4 финала.

В новое тысячелетие "Милан" входил под руководством Альберто Дзаккерони, с которым команда в прошлом сезоне взяла скудетто. "Россонери" прилично усилились, подписав среди прочих Дженнаро Гаттузо и Андрея Шевченко, поэтому не было оснований ожидать какого-либо спада. Впрочем, уже 21 августа по самолюбию "дьяволов" был нанесён серьёзный удар - в матче за Суперкубок Италии подопечные Дзаккерони были биты "Пармой". Начало так себе, но впереди ещё много игр, а соответственно возможностей реабилитироваться. Однако удачно стартовать не удалось и в Серии А. Голы Джорджа Веа и новичка Шевченко не помогли "красно-чёрным" взять верх над "Лечче". В целом можно констатировать, что к осенней части сезона "Милан" был абсолютно не готов. Судите сами, по итогам первого круга (тогда ещё 17 матчей) "россонери" добыли всего восемь побед при семи ничьих и двух поражениях. Показатели далёкие от чемпионства. Подтвердился кризис и провальным выступлением в Лиге Чемпионов, откуда "дьяволы" вылетели уже после первого группового этапа. Не по зубам команде Дзаккерони оказались "Челси", "Герта" и "Галатасарай". Немногим лучше было и участие в Кубке Италии. В 1/8 финала "красно-чёрные" со скрипом прошли "Аталанту", а уже в следующем раунде плей-офф уступили по сумме двух встреч "Интеру".

Ну что ж, возможно сработает принцип - больше отдыха, лучше результаты? Нет, нет и ещё раз нет! Это точно не про "Милан" образца 2000 года. Лишь в конце января команда более-менее обрела стабильность и выдала серию из четырёх побед кряду в национальном первенстве. Правда, как выяснилось позднее, это был разбег перед падением. С 23-го по 30-й тур чемпионата включительно "дьяволы" выиграли только один раз, зато поражений потерпели целых три! Дело конечно пахло керосином, но в общем ситуация выглядела контролируемой. В последних четырёх турах подопечные Дзаккерони собрались с мыслями и набрали 10 очков из 12 возможных. Этого хватило для бронзовых медалей Серии А. В актив такой сезон себе точно не занесёшь, но нельзя сказать, что "Милан" катастрофически ударил в грязь лицом. Нужно просто сделать правильные выводы и двигаться дальше - к вершинам итальянского и европейского футбола!

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Мауро Тассотти.

Пришли: Каха Каладзе, Джанни Командини, Пабло Гарсия, Лука Саудати, Фернандо Редондо, Хосе Мари, Дражен Брнчич, Жулио Сезар (аренда), Лука Антонини (академия), Марко Донадель (академия).

Ушли: Массимо Оддо, Роберто Айяла, Самир Белуфа, Лука Саудати, Пьерлуиджи Орландини, Диего Де Ашентис, Дражен Брнчич, Джордж Веа, Тарибо Уэст (аренда), Фабрисио Колоччини (аренда).

Итог: Серия А - 6-е место, Лига Чемпионов - второй групповой этап, Кубок Италии - 1/2 финала.

Исходя из того, что итоги предыдущей кампании были не самыми радужными, летом 2000 года напрашивалось усиление состава. И руководство "Милана" не пожалело средств на новичков - только на Каху Каладзе, Фернандо Редондо и Хосе Мари было потрачено более 52 миллионов евро. В то время эта сумма считалась довольно серьёзной. Однако деньги, как известно, не играют в футбол. Яркое подтверждение этому высказыванию - старт "россонери" в Серии А. В семи первых турах подопечные Альберто Дзаккерони лишь дважды смогли победить, набрав в сумме жалкие 9 очков. Хотя главный бомбардир команды Андрей Шевченко находился в прекрасной форме. За указанный период украинец отличился 7 раз. Затем "дьяволы" вроде нащупали свою игру, но сие явление оказалось временным. После побед над "Наполи", "Удинезе" и "Лечче" миланцы вновь вошли в пике. До завершения первого круга "красно-чёрные" выиграли ещё два поединка, параллельно нахватавшись ничьих и поражений. Ладно, давайте отвлечёмся от этого кошмара и отправимся в Лигу Чемпионов, где дела "Милана" шли куда лучше.

Ещё в августе "россонери" легко разобрались с загребским "Динамо" в рамках третьего отборочного раунда, а в сентябре-ноябре солидно выступили в первом групповом этапе. Команда стала триумфатором квартета с "Лидсом", "Барселоной" и "Бешикташем", что позволило ей двигаться дальше. А вот на второй групповой этап силёнок у "дьяволов" не хватило - лишь третье место после "Депортиво" и "Галатасарая". Как следствие, вылет из ЛЧ уже в марте. К тому моменту "Милан" сыграл ещё пять матчей второго круга национального первенства, набрав в них унизительные три очка. Кроме того, "красно-чёрные" успели попрощаться с Кубком Италии, уступив в 1/2 финала "Фиорентине". В воздухе запахло отставкой, и 14 марта клуб вполне ожидаемо объявил об увольнении Дзаккерони. Его преемником на тренерском мостике стал многоопытный Чезаре Мальдини, а помогал ему легендарный Мауро Тассотти. Эти меры взбодрили команду, которая одержала четыре победы в следующих шести матчах. Стоит отметить, что набранные в данный период баллы были крайне важны для "Милана", поскольку оставили его в гонке за еврокубковые места. В 29-м туре чемпионата "россонери" неожиданно проиграли "Перудже", зато в следующей встрече сделали то, что частично реабилитировало их ужасный сезон. 11 мая 2001 года - день миланского дерби. Фаворитом считался "Интер", но на поле сложилась абсолютно противоположная ситуация. Феерические 6:0 с дублями Джанни Командини и Андрея Шевченко - таков итог принципиального противостояния. Болельщики, разумеется, были в восторге. Они буквально были готовы носить своих любимцев на руках.

К сожалению, этой эйфории не хватило на остаток розыгрыша Серии А. В последних четырёх турах "Милан" потерпел поражения от "Фиорентины" и "Реджины", сыграл вничью с "Ромой" и "Брешией", финишировав на шестой строчке в турнирной таблице. Фактически сезон был провален, единственным белым пятном стал погром соседей в дерби, но в глобальном смысле ситуацию это не меняет. Мальдини ушёл с должности наставника, а команду отправили на ремонт. Капитальный, не иначе.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Фатих Терим, Карло Анчелотти.

Пришли: Умит Давала, Космин Контра, Массимо Донати, Андреа Пирло, Руй Кошта, Хави Морено, Виталий Кутузов, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки, Мохамед Сарр, Мартин Лаурсен (аренда), Марко Симоне (аренда), Катилина Обамеянг (академия).

Ушли: Луиджи Сала, Гули, Джанни Командини, Даниэле Дайно, Федерико Джунти, Тарибо Уэст, Леонардо Араужо, Звонимир Бобан, Оливер Бирхофф, Дида (аренда), Ибраим Ба (аренда), Фабрисио Колоччини (аренда), Франческо Коко (аренда).

Итог: Серия А - 4-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/2 финала.

Летом 2001 года "Милан" возглавил Фатих Терим, который уже успел проявить себя в итальянском футболе, будучи рулевым "Фиорентины". Под нового тренера клуб купил немало новых игроков. Самыми значимыми приобретениями стали трансферы Руя Кошты, Андреа Пирло и Филиппо Индзаги. В рамках перестройки команды не обошлось и без громких потерь. В частности, в то межсезонье было объявлено об уходе Леонардо, Звонимира Бобана и Оливера Бирхоффа. Первый официальный матч новой кампании всерьёз насторожил тифози: неужели "россонери" снова будут болтаться по турнирной таблице, регулярно сменяя победы потерями очков? И действительно, вряд ли ничья с "Брешией" вписывалась в канву заявленных высоких целей.

Благо, в следующих играх "дьяволы" без проблем наверстали упущенное, обыграв поочерёдно "Фиорентину", "Удинезе" и "Лацио". А потом что-то пошло не так. Начиная с конца сентября, "Милан" стал безбожно разбазаривать очки. Подопечные Терима умудрились проиграть "Перудже" и "Торино", а также расписать мировые в домашних играх со скромными "Венецией" и "Болоньей". Ложкой мёда в этой бочке дёгтя стал триумф в дерби - "Интер" ярко был бит со счётом 4:2. Впрочем, турецкого наставника это не спасло. 5 ноября руководство клуба объявило о смене тренера, и место Терима занял Карло Анчелотти. Нельзя сказать, что эта рокировка стала панацеей. До конца первого круга в Серии А оставалось ещё восемь матчей и победами завершилась лишь половина из них. Но, как оказалось, это были ещё цветочки. После новогодних праздников команда окончательно посыпалась. С 18-го по 26-й тур "дьяволы" записали в свой актив всего одну победу при пяти ничьих и трёх поражениях. Удручающие результаты, ничего не скажешь, а тут вдобавок и конец приключения в Кубке Италии. 23 января в рамках первого матча 1/2 финала турнира "Милан" уступил "Ювентусу" со счётом 1:2, а спустя две недели в "ответке" сподобился только на 1:1. Между тем, на финальный отрезок национального первенства "красно-чёрные" собрались с мыслями и немного поправили своё положение.

В последних восьми турах чемпионата подопечные Анчелотти добыли пять побед, две ничьи и лишь один раз проиграли. Кстати, опять "Ювентусу". Безусловно, общая картина глаз не сильно радовала, но надо уметь находить позитив в мелочах. К примеру, итоговое четвёртое место в турнирной таблице Серии А позволило "Милану" вернуться в Лигу Чемпионов. А в сезоне 2001/2002 "россонери" попылили в Кубке УЕФА. В первом раунде турнира "дьяволы" легко разобрались с БАТЭ, во втором - с софийским ЦСКА, а в третьем - с лиссабонским "Спортингом". Настоящим испытанием для итальянской команды стала дуэль с голландской "Родой" в четвёртом раунде - одолеть неуступчивого соперника вышло только в серии пенальти. Непростым получилось и противостояние с "Хапоэлем" из Тель-Авива в 1/4 финала, а остановить банду Анчелотти удалось только дортмундской "Боруссии". В первой полуфинальной схватке "Милан" в гостях был разгромлен со счётом 4:0, а в ответной сподобился только на 3:1. Вот такой, третий кряду, бестрофейный сезон. Но сомнений не было, что Анчелотти продолжит работать на "Сан-Сиро". В принципе, он доказал, что может слепить из этих ребят крепкую команду. Нужно только время...

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Дарио Шимич, Алессандро Неста, Мартин Лаурсен, Самуэле Далла Бона, Кларенс Зеедорф, Леонардо Араужо, Ривалдо, Йон-Даль Томассон.

Ушли: Себастьяно Росси, Космин Контра, Франческо Коко, Умит Давала, Мохаммед Алию Датти, Томас Хельвег, Пабло Гарсия, Леонардо Араужо, Хави Морено, Фабрисио Колоччини (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Италии - победитель.

Первый полноценный сезон "Милана" под руководством Карло Анчелотти: оптимисты считали, что команду ждёт прорыв, пессимисты были уверены в обратном. В пользу первых говорила крайне интересная трансферная кампания, в рамках которой на "Сан-Сиро" перебрались Алессандро Неста, Кларенс Зеедорф, Ривалдо, Йон-Даль Томассон и другие. Вполне весомым аргументом вторых был тот факт, что ранее покупались не менее качественные футболисты, однако результаты только деградировали. Как и всегда, кто прав, а кто нет, узнаем по итогам баталий на поле. В кампании 2002/2003 "россонери" начинали свой долгий путь 14 августа. В рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов "дьяволам" предстояло побороться за выход в групповой этап турнира с чешским "Слованом". И нужно признать, что коллектив из Либереца здорово пощекотал нервы более именитому сопернику. Дома "Милан" выиграл со счётом 1:0, а вот в гостях уступил 1:2 и только благодаря правилу выездного гола прошёл дальше. Что касается Серии А, то в этот раз старт получился вполне гладким - четыре победы в пяти матчах. Да и в целом первый круг чемпионата "красно-чёрные" могут смело записать себе в актив. В 17 турах подопечные Анчелотти выиграли 12 раз, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

К тому моменту "Милан" успел здорово выступить и в Лиге Чемпионов. Сначала команда стала победителем квартета с "Депортиво", "Лансом" и "Баварией", а во втором групповом этапе минимально одолела мадридский "Реал" и дортмундскую "Боруссию". Кроме того, в декабре "россонери" выбили "Анкону" из Кубка Италии, заработав путёвку в 1/4 финала. Таковы промежуточные итоги Шевченко и компании. А что же случилось в новом календарном году? В чемпионате "Милан" довольно быстро самоустранился из гонки за скудетто, теряя очки, где можно и где нельзя. Видимо, поэтому было решено сделать ставку на другие соревнования. Рассмотрим на примере Кубка страны - в четвертьфинале "дьяволы" на классе разбили "Кьево", а позднее оставили за бортом турнира и "Перуджу", максимально приблизившись к первому за четыре года трофею. Параллельно подопечные Анчелотти завершили дело с выходом в плей-офф ЛЧ. В жесточайшей борьбе "красно-чёрные" выиграли группу с "Реалом", "Боруссией" и "Локомотивом" и в 1/4 финала попали на "Аякс".

Амстердамский гранд под руководством Рональда Кумана демонстрировал очень симпатичную игру, но в первом матче противостояния в столице Нидерландов соперники решили не рисковать и разошлись нулевой ничьей. Зато в "ответке" на итальянской земле голов хватало. До 91-й минуты счёт на табло показывал "2:2", что выводило в полуфинал "Аякс", однако точный выстрел экс-игрока "Фейеноорда" Томассона перевернул ситуацию с ног на голову и далее прошёл "Милан". Не менее напряжённой получилась и дуэль с "Интером". 0:0 в первой встрече формально на поле "россонери" и 1:1 через неделю формально на поле "нерадзурри". Таким незамысловатым способом подопечные Анчелотти вышли в финал. Никто не спорит, что абсурд зашкаливает, но де-юре "Милан" забил гол в гостях, а "Интер" - нет. Вот что бывает, когда один стадион на двоих. До смешного доходит! Ну а мы пока не будем спешить с переходом к решающим поединкам Кубка Италии и ЛЧ, вернёмся лучше к баталиям Серии А. Как уже упоминалось выше, "дьяволы" в национальном первенстве откровенно поплыли. За весь второй круг чемпионата они нашкребли аж шесть побед. Да-да, это целых 35 процентов!!! Поражений было и то семь плюс четыре ничьи. Результаты, конечно, ужасные, но не лучше были и конкуренты, которые не воспользовались лихорадкой "Милана" и позволили ему финишировать на приемлемом третьем месте. Ладно, давайте к десерту. Первый финальный матч Кубка Италии состоялся 20 мая и в этот прекрасный весенний день "россонери" разгромили "Рому" со счётом 4:1, превратив ответную игру едва ли не в формальность. При чём, исход поединка ребята Карло Анчелотти решили только во второй половине второго тайма. Дубль Сержиньо, голы Амброзини и Шевченко - это максимально серьёзная заявка на трофей. Спустя четыре дня "красно-чёрные" резервным составом проиграли "Пьяченце" в Серии А, а 28 мая приехали в Англию, где на легендарном "Олд Траффорд" команде предстояло сойтись в сражении с "Ювентусом" за самый престижный титул европейского футбола. Финал, два клуба из Италии, чего можно ожидать от такой встречи? Верно, наивысшей осторожности с паническим страхом допустить фатальную ошибку. "Милан" мог одержать победу в основное время, однако по неизвестным причинам арбитр отменил чистый гол Шевченко в первом тайме, поэтому судьба Лиги Чемпионов решалась в серии пенальти.

В футбольной лотерее удача улыбнулась "дьяволам", хотя только на фортуну списывать этот результат не стоит. Вратарь "россонери" Дида творил чудеса в рамке, а полевые игроки были просто-напросто хладнокровнее оппонентов. Бестрофейный период, наконец, прервался.

Однако отпраздновать это событие как следует не было возможности, так как всего через три дня "красно-чёрным" предстояло отстоять свой гандикап в противостоянии с "Ромой". Сказано - сделано! 2:2 на "Сан-Сиро" и второй кубок отправляется в клубный музей. На фоне предыдущих сезонов это был настоящий прорыв. Всё-таки правы оказались оптимисты.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Лацио Лацио 23 38
5 Милан Милан 22 36
6 Аталанта Аталанта 22 35
7 Рома Рома 22 35
8 Сампдория Сампдория 22 33
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 23 18
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