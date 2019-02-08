Футбол XXI века: "Милан" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится "Милан", который в новом тысячелетии познал как взлёты, так и падения, балансируя между вершиной европейского футбола и серединой турнирной таблицы Серии А.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Альберто Дзаккерони.

Пришли: Дида, Валерио Фьори, Хосе Антонио Чамот, Фабрисио Колоччини, Роке Жуниор, Тарибо Уэст, Сержиньо, Дженнаро Гаттузо, Диего Де Ашентис, Андрей Шевченко.

Ушли: Кристиан Циге, Брюно Н’Готти, Роберто Донадони, Маурицио Ганц, Массимо Маккароне, Дида (аренда), Массимо Оддо (аренда), Франческо Коко (аренда), Ибраим Ба (аренда), Джордж Веа (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Италии - 1/4 финала.

В новое тысячелетие "Милан" входил под руководством Альберто Дзаккерони, с которым команда в прошлом сезоне взяла скудетто. "Россонери" прилично усилились, подписав среди прочих Дженнаро Гаттузо и Андрея Шевченко, поэтому не было оснований ожидать какого-либо спада. Впрочем, уже 21 августа по самолюбию "дьяволов" был нанесён серьёзный удар - в матче за Суперкубок Италии подопечные Дзаккерони были биты "Пармой". Начало так себе, но впереди ещё много игр, а соответственно возможностей реабилитироваться. Однако удачно стартовать не удалось и в Серии А. Голы Джорджа Веа и новичка Шевченко не помогли "красно-чёрным" взять верх над "Лечче". В целом можно констатировать, что к осенней части сезона "Милан" был абсолютно не готов. Судите сами, по итогам первого круга (тогда ещё 17 матчей) "россонери" добыли всего восемь побед при семи ничьих и двух поражениях. Показатели далёкие от чемпионства. Подтвердился кризис и провальным выступлением в Лиге Чемпионов, откуда "дьяволы" вылетели уже после первого группового этапа. Не по зубам команде Дзаккерони оказались "Челси", "Герта" и "Галатасарай". Немногим лучше было и участие в Кубке Италии. В 1/8 финала "красно-чёрные" со скрипом прошли "Аталанту", а уже в следующем раунде плей-офф уступили по сумме двух встреч "Интеру".

Ну что ж, возможно сработает принцип - больше отдыха, лучше результаты? Нет, нет и ещё раз нет! Это точно не про "Милан" образца 2000 года. Лишь в конце января команда более-менее обрела стабильность и выдала серию из четырёх побед кряду в национальном первенстве. Правда, как выяснилось позднее, это был разбег перед падением. С 23-го по 30-й тур чемпионата включительно "дьяволы" выиграли только один раз, зато поражений потерпели целых три! Дело конечно пахло керосином, но в общем ситуация выглядела контролируемой. В последних четырёх турах подопечные Дзаккерони собрались с мыслями и набрали 10 очков из 12 возможных. Этого хватило для бронзовых медалей Серии А. В актив такой сезон себе точно не занесёшь, но нельзя сказать, что "Милан" катастрофически ударил в грязь лицом. Нужно просто сделать правильные выводы и двигаться дальше - к вершинам итальянского и европейского футбола!

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Мауро Тассотти.

Пришли: Каха Каладзе, Джанни Командини, Пабло Гарсия, Лука Саудати, Фернандо Редондо, Хосе Мари, Дражен Брнчич, Жулио Сезар (аренда), Лука Антонини (академия), Марко Донадель (академия).

Ушли: Массимо Оддо, Роберто Айяла, Самир Белуфа, Лука Саудати, Пьерлуиджи Орландини, Диего Де Ашентис, Дражен Брнчич, Джордж Веа, Тарибо Уэст (аренда), Фабрисио Колоччини (аренда).

Итог: Серия А - 6-е место, Лига Чемпионов - второй групповой этап, Кубок Италии - 1/2 финала.

Исходя из того, что итоги предыдущей кампании были не самыми радужными, летом 2000 года напрашивалось усиление состава. И руководство "Милана" не пожалело средств на новичков - только на Каху Каладзе, Фернандо Редондо и Хосе Мари было потрачено более 52 миллионов евро. В то время эта сумма считалась довольно серьёзной. Однако деньги, как известно, не играют в футбол. Яркое подтверждение этому высказыванию - старт "россонери" в Серии А. В семи первых турах подопечные Альберто Дзаккерони лишь дважды смогли победить, набрав в сумме жалкие 9 очков. Хотя главный бомбардир команды Андрей Шевченко находился в прекрасной форме. За указанный период украинец отличился 7 раз. Затем "дьяволы" вроде нащупали свою игру, но сие явление оказалось временным. После побед над "Наполи", "Удинезе" и "Лечче" миланцы вновь вошли в пике. До завершения первого круга "красно-чёрные" выиграли ещё два поединка, параллельно нахватавшись ничьих и поражений. Ладно, давайте отвлечёмся от этого кошмара и отправимся в Лигу Чемпионов, где дела "Милана" шли куда лучше.

Ещё в августе "россонери" легко разобрались с загребским "Динамо" в рамках третьего отборочного раунда, а в сентябре-ноябре солидно выступили в первом групповом этапе. Команда стала триумфатором квартета с "Лидсом", "Барселоной" и "Бешикташем", что позволило ей двигаться дальше. А вот на второй групповой этап силёнок у "дьяволов" не хватило - лишь третье место после "Депортиво" и "Галатасарая". Как следствие, вылет из ЛЧ уже в марте. К тому моменту "Милан" сыграл ещё пять матчей второго круга национального первенства, набрав в них унизительные три очка. Кроме того, "красно-чёрные" успели попрощаться с Кубком Италии, уступив в 1/2 финала "Фиорентине". В воздухе запахло отставкой, и 14 марта клуб вполне ожидаемо объявил об увольнении Дзаккерони. Его преемником на тренерском мостике стал многоопытный Чезаре Мальдини, а помогал ему легендарный Мауро Тассотти. Эти меры взбодрили команду, которая одержала четыре победы в следующих шести матчах. Стоит отметить, что набранные в данный период баллы были крайне важны для "Милана", поскольку оставили его в гонке за еврокубковые места. В 29-м туре чемпионата "россонери" неожиданно проиграли "Перудже", зато в следующей встрече сделали то, что частично реабилитировало их ужасный сезон. 11 мая 2001 года - день миланского дерби. Фаворитом считался "Интер", но на поле сложилась абсолютно противоположная ситуация. Феерические 6:0 с дублями Джанни Командини и Андрея Шевченко - таков итог принципиального противостояния. Болельщики, разумеется, были в восторге. Они буквально были готовы носить своих любимцев на руках.

К сожалению, этой эйфории не хватило на остаток розыгрыша Серии А. В последних четырёх турах "Милан" потерпел поражения от "Фиорентины" и "Реджины", сыграл вничью с "Ромой" и "Брешией", финишировав на шестой строчке в турнирной таблице. Фактически сезон был провален, единственным белым пятном стал погром соседей в дерби, но в глобальном смысле ситуацию это не меняет. Мальдини ушёл с должности наставника, а команду отправили на ремонт. Капитальный, не иначе.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Фатих Терим, Карло Анчелотти.

Пришли: Умит Давала, Космин Контра, Массимо Донати, Андреа Пирло, Руй Кошта, Хави Морено, Виталий Кутузов, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки, Мохамед Сарр, Мартин Лаурсен (аренда), Марко Симоне (аренда), Катилина Обамеянг (академия).

Ушли: Луиджи Сала, Гули, Джанни Командини, Даниэле Дайно, Федерико Джунти, Тарибо Уэст, Леонардо Араужо, Звонимир Бобан, Оливер Бирхофф, Дида (аренда), Ибраим Ба (аренда), Фабрисио Колоччини (аренда), Франческо Коко (аренда).

Итог: Серия А - 4-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/2 финала.

Летом 2001 года "Милан" возглавил Фатих Терим, который уже успел проявить себя в итальянском футболе, будучи рулевым "Фиорентины". Под нового тренера клуб купил немало новых игроков. Самыми значимыми приобретениями стали трансферы Руя Кошты, Андреа Пирло и Филиппо Индзаги. В рамках перестройки команды не обошлось и без громких потерь. В частности, в то межсезонье было объявлено об уходе Леонардо, Звонимира Бобана и Оливера Бирхоффа. Первый официальный матч новой кампании всерьёз насторожил тифози: неужели "россонери" снова будут болтаться по турнирной таблице, регулярно сменяя победы потерями очков? И действительно, вряд ли ничья с "Брешией" вписывалась в канву заявленных высоких целей.

Благо, в следующих играх "дьяволы" без проблем наверстали упущенное, обыграв поочерёдно "Фиорентину", "Удинезе" и "Лацио". А потом что-то пошло не так. Начиная с конца сентября, "Милан" стал безбожно разбазаривать очки. Подопечные Терима умудрились проиграть "Перудже" и "Торино", а также расписать мировые в домашних играх со скромными "Венецией" и "Болоньей". Ложкой мёда в этой бочке дёгтя стал триумф в дерби - "Интер" ярко был бит со счётом 4:2. Впрочем, турецкого наставника это не спасло. 5 ноября руководство клуба объявило о смене тренера, и место Терима занял Карло Анчелотти. Нельзя сказать, что эта рокировка стала панацеей. До конца первого круга в Серии А оставалось ещё восемь матчей и победами завершилась лишь половина из них. Но, как оказалось, это были ещё цветочки. После новогодних праздников команда окончательно посыпалась. С 18-го по 26-й тур "дьяволы" записали в свой актив всего одну победу при пяти ничьих и трёх поражениях. Удручающие результаты, ничего не скажешь, а тут вдобавок и конец приключения в Кубке Италии. 23 января в рамках первого матча 1/2 финала турнира "Милан" уступил "Ювентусу" со счётом 1:2, а спустя две недели в "ответке" сподобился только на 1:1. Между тем, на финальный отрезок национального первенства "красно-чёрные" собрались с мыслями и немного поправили своё положение.

В последних восьми турах чемпионата подопечные Анчелотти добыли пять побед, две ничьи и лишь один раз проиграли. Кстати, опять "Ювентусу". Безусловно, общая картина глаз не сильно радовала, но надо уметь находить позитив в мелочах. К примеру, итоговое четвёртое место в турнирной таблице Серии А позволило "Милану" вернуться в Лигу Чемпионов. А в сезоне 2001/2002 "россонери" попылили в Кубке УЕФА. В первом раунде турнира "дьяволы" легко разобрались с БАТЭ, во втором - с софийским ЦСКА, а в третьем - с лиссабонским "Спортингом". Настоящим испытанием для итальянской команды стала дуэль с голландской "Родой" в четвёртом раунде - одолеть неуступчивого соперника вышло только в серии пенальти. Непростым получилось и противостояние с "Хапоэлем" из Тель-Авива в 1/4 финала, а остановить банду Анчелотти удалось только дортмундской "Боруссии". В первой полуфинальной схватке "Милан" в гостях был разгромлен со счётом 4:0, а в ответной сподобился только на 3:1. Вот такой, третий кряду, бестрофейный сезон. Но сомнений не было, что Анчелотти продолжит работать на "Сан-Сиро". В принципе, он доказал, что может слепить из этих ребят крепкую команду. Нужно только время...

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Дарио Шимич, Алессандро Неста, Мартин Лаурсен, Самуэле Далла Бона, Кларенс Зеедорф, Леонардо Араужо, Ривалдо, Йон-Даль Томассон.

Ушли: Себастьяно Росси, Космин Контра, Франческо Коко, Умит Давала, Мохаммед Алию Датти, Томас Хельвег, Пабло Гарсия, Леонардо Араужо, Хави Морено, Фабрисио Колоччини (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Италии - победитель.

Первый полноценный сезон "Милана" под руководством Карло Анчелотти: оптимисты считали, что команду ждёт прорыв, пессимисты были уверены в обратном. В пользу первых говорила крайне интересная трансферная кампания, в рамках которой на "Сан-Сиро" перебрались Алессандро Неста, Кларенс Зеедорф, Ривалдо, Йон-Даль Томассон и другие. Вполне весомым аргументом вторых был тот факт, что ранее покупались не менее качественные футболисты, однако результаты только деградировали. Как и всегда, кто прав, а кто нет, узнаем по итогам баталий на поле. В кампании 2002/2003 "россонери" начинали свой долгий путь 14 августа. В рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов "дьяволам" предстояло побороться за выход в групповой этап турнира с чешским "Слованом". И нужно признать, что коллектив из Либереца здорово пощекотал нервы более именитому сопернику. Дома "Милан" выиграл со счётом 1:0, а вот в гостях уступил 1:2 и только благодаря правилу выездного гола прошёл дальше. Что касается Серии А, то в этот раз старт получился вполне гладким - четыре победы в пяти матчах. Да и в целом первый круг чемпионата "красно-чёрные" могут смело записать себе в актив. В 17 турах подопечные Анчелотти выиграли 12 раз, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

К тому моменту "Милан" успел здорово выступить и в Лиге Чемпионов. Сначала команда стала победителем квартета с "Депортиво", "Лансом" и "Баварией", а во втором групповом этапе минимально одолела мадридский "Реал" и дортмундскую "Боруссию". Кроме того, в декабре "россонери" выбили "Анкону" из Кубка Италии, заработав путёвку в 1/4 финала. Таковы промежуточные итоги Шевченко и компании. А что же случилось в новом календарном году? В чемпионате "Милан" довольно быстро самоустранился из гонки за скудетто, теряя очки, где можно и где нельзя. Видимо, поэтому было решено сделать ставку на другие соревнования. Рассмотрим на примере Кубка страны - в четвертьфинале "дьяволы" на классе разбили "Кьево", а позднее оставили за бортом турнира и "Перуджу", максимально приблизившись к первому за четыре года трофею. Параллельно подопечные Анчелотти завершили дело с выходом в плей-офф ЛЧ. В жесточайшей борьбе "красно-чёрные" выиграли группу с "Реалом", "Боруссией" и "Локомотивом" и в 1/4 финала попали на "Аякс".

Амстердамский гранд под руководством Рональда Кумана демонстрировал очень симпатичную игру, но в первом матче противостояния в столице Нидерландов соперники решили не рисковать и разошлись нулевой ничьей. Зато в "ответке" на итальянской земле голов хватало. До 91-й минуты счёт на табло показывал "2:2", что выводило в полуфинал "Аякс", однако точный выстрел экс-игрока "Фейеноорда" Томассона перевернул ситуацию с ног на голову и далее прошёл "Милан". Не менее напряжённой получилась и дуэль с "Интером". 0:0 в первой встрече формально на поле "россонери" и 1:1 через неделю формально на поле "нерадзурри". Таким незамысловатым способом подопечные Анчелотти вышли в финал. Никто не спорит, что абсурд зашкаливает, но де-юре "Милан" забил гол в гостях, а "Интер" - нет. Вот что бывает, когда один стадион на двоих. До смешного доходит! Ну а мы пока не будем спешить с переходом к решающим поединкам Кубка Италии и ЛЧ, вернёмся лучше к баталиям Серии А. Как уже упоминалось выше, "дьяволы" в национальном первенстве откровенно поплыли. За весь второй круг чемпионата они нашкребли аж шесть побед. Да-да, это целых 35 процентов!!! Поражений было и то семь плюс четыре ничьи. Результаты, конечно, ужасные, но не лучше были и конкуренты, которые не воспользовались лихорадкой "Милана" и позволили ему финишировать на приемлемом третьем месте. Ладно, давайте к десерту. Первый финальный матч Кубка Италии состоялся 20 мая и в этот прекрасный весенний день "россонери" разгромили "Рому" со счётом 4:1, превратив ответную игру едва ли не в формальность. При чём, исход поединка ребята Карло Анчелотти решили только во второй половине второго тайма. Дубль Сержиньо, голы Амброзини и Шевченко - это максимально серьёзная заявка на трофей. Спустя четыре дня "красно-чёрные" резервным составом проиграли "Пьяченце" в Серии А, а 28 мая приехали в Англию, где на легендарном "Олд Траффорд" команде предстояло сойтись в сражении с "Ювентусом" за самый престижный титул европейского футбола. Финал, два клуба из Италии, чего можно ожидать от такой встречи? Верно, наивысшей осторожности с паническим страхом допустить фатальную ошибку. "Милан" мог одержать победу в основное время, однако по неизвестным причинам арбитр отменил чистый гол Шевченко в первом тайме, поэтому судьба Лиги Чемпионов решалась в серии пенальти.

В футбольной лотерее удача улыбнулась "дьяволам", хотя только на фортуну списывать этот результат не стоит. Вратарь "россонери" Дида творил чудеса в рамке, а полевые игроки были просто-напросто хладнокровнее оппонентов. Бестрофейный период, наконец, прервался.

Однако отпраздновать это событие как следует не было возможности, так как всего через три дня "красно-чёрным" предстояло отстоять свой гандикап в противостоянии с "Ромой". Сказано - сделано! 2:2 на "Сан-Сиро" и второй кубок отправляется в клубный музей. На фоне предыдущих сезонов это был настоящий прорыв. Всё-таки правы оказались оптимисты.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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