Футбол XXI века: "Милан" (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о "Милане". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Ибраим Ба, Эмерсон Феррейра, Алешандре Пато, Маркус Динис (академия), Вилли Обамеянг (академия), Альберто Палоски (академия).

Ушли: Алессандро Костакурта, Массимо Донати, Джузеппе Тикли, Марко Боррьелло, Алессандро Матри, Кристиан Аббьяти (аренда), Марко Сторари (аренда), Давиде Ди Дженнаро (аренда), Рикардо Оливейра (аренда).

Итог: Серия А - 5-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/8 финала.

В статусе лучшей команды Европы "Милан" начал подготовку к новому сезону. В первых числах августа "россонери" побывали в Москве, где приняли участие в Кубке РЖД, а уже в конце месяца завоевали первый трофей в стартовавшей кампании. В Монако на стадионе "Луи II" подопечные Карло Анчелотти разобрались с "Севильей" и стали обладателем Суперкубка УЕФА.

За несколько дней до этого триумфа "дьяволы" разгромили "Дженоа" в первом туре Серии А. Всё было прекрасно, пока не наступил сентябрь. "Милан" будто охватила осенняя хандра - в чемпионате команда не побеждала в пяти матчах подряд, потом был разгром "Лацио" и ещё два поражения. В итоге первый круг национального первенства наглядно продемонстрировал отсутствие у "Милана" чемпионских амбиций в сезоне 2007/2008. 8 побед в 19 турах при 6 ничьих и 5 поражениях - золотом здесь и не пахнет! Сложно сказать, что спровоцировало такое резкое ухудшение результатов. Возможно, у Анчелотти иссякли гениальные идеи, а может причина кроется в слабой трансферной кампании. Летом состав был усилен только ветеранами Эмерсоном и Ибраимом Ба, а также совсем юным Алешандре Пато. Хотя в той же Лиге Чемпионов дела "Милана" шли куда лучше.

Итальянцы на классе выиграли группу с "Селтиком", "Бенфикой" и "Шахтёром", отправившись с хорошим настроением в плей-офф турнира. А в декабре "красно-чёрные" взяли ещё один трофей. На Клубном чемпионате мира миланцы одолели японскую "Ураву Ред Даймондс", а затем и аргентинский "Бока Хуниорс", пополнив свою и без того богатую коллекцию новым титулом. Казалось бы, зимой коллектив Анчелотти всерьёз взялся за спасение сезона и мощная банда с "Сан-Сиро" вот-вот начнёт выносить всех. И тут как гром среди ясного неба вылет из Кубка Италии на стадии 1/8 финала. Так рано в 21-м веке "Милан" с этим турниром ещё не прощался. Обидчиком стала не хватавшая звёзд с неба "Катания". Совсем скоро "дьяволы" прекратили выступление и в Лиге Чемпионов. Довольно неожиданно действующего победителя турнира в первом же раунде плей-офф выбил лондонский "Арсенал". Учитывая незавидные перспективы клуба в Серии А, это был серьёзный удар. Но и он не мобилизовал "красно-чёрных".

Вторая половина чемпионата была не намного лучше первой. Особенно кризисным получился март: 3 поражения и ничья при 2 победах. О медалях речи уже не было, главное - в четвёрку попасть. Но и эта задача оказалась не по плечу подопечным Анчелотти. Проиграв ещё и "Ювентусу" с "Наполи" в 33-м и 37-м турах соответственно, "россонери" финишировали только на пятом месте, пролетев мимо следующего розыгрыша ЛЧ. Как известно, забраться на вершину проще, нежели удержаться на ней. Пример "Милана" в этом плане очень показательный.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Лука Антонини, Тиаго Силва, Джанлука Дзамбротта, Матиас Кардасио, Матьё Фламини, Роналдиньо, Табаре Вьюдес, Марко Боррьелло, Филипп Сендерос (аренда), Фелипе Маттиони (аренда), Дэвид Бекхэм (аренда), Андрей Шевченко (аренда), Пьер-Эмерик Обамеянг (академия), Родни Страссер (академия).

Ушли: Валерио Фьори, Фердинандо Коппола, Иньяцио Абате, Дарио Шимич, Кафу, Давиде Астори, Лино Марцоратти, Лука Антонелли, Сержиньо, Романо Пертицоне, Леандро Грими, Давиде Ди Дженнаро, Паоло Саммарко, Кристиан Брокки, Эмерсон Феррейра, Альберто Палоски, Ибраим Ба, Рикардо Оливейра, Альберто Джилардино, Роналдо, Марко Сторари (аренда), Массимо Оддо (аренда), Йоанн Гуркюфф (аренда), Пьер-Эмерик Обамеянг (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/8 финала.

Несмотря на слухи об отставке, Карло Анчелотти остался на тренерском мостике "Милана", а клуб для улучшения результатов пошёл на траты, которые не выглядели колоссальными, но по сравнению с предыдущими кампаниями были внушительными. То что, состав "дьяволов" нуждался в усилении, было очевидно, но никто не думал, что подписаний будет настолько много. Роналдиньо, Джанлука Дзамбротта, Марко Боррьелло, Лука Антонини, Матьё Фламини, Филипп Сендерос, Андрей Шевченко - вот лишь неполный список трансферов лета 2008 года.

В ходе предсезонного турне команда успела побывать и в Англии, и в Испании, и снова в России, где второй год подряд участвовала в Кубке РЖД. А старт сезона пришёлся на 31 августа. И он получился ужасным. В первых двух турах Серии А "россонери" дважды проиграли, при чём не самым грозным соперникам - "Болонье" и "Дженоа". Хорошей новостью было то, что опытный Анчелотти мгновенно отреагировал на сенсационные неудачи, и с третьего по десятый тур миланцы одержали 7 побед при одной ничьей. Среди прочих были обыграны "Лацио", "Интер" и "Наполи".

Тифози заговорили о больших надеждах на текущую кампанию, но в ноябре результаты "красно-чёрных" резко ухудшились. До Нового года команда провела ещё семь матчей в чемпионате, набрав три балла только в трёх из них. Параллельно "дьяволы" вылетели из Кубка Италии, уступив уже в 1/8 финала "Лацио". Не пошёл на пользу коллективу Анчелотти и трёхнедельный зимний перерыв. После паузы "Милан" штормило не меньше, чем ранее. Не помогла и новая порция усиления состава в лице Тиаго Силвы и Дэвида Бекхэма. Вплоть до марта "россонери" чередовали победы с потерями очков. В придачу к этому "красно-чёрные" опозорились в Кубке УЕФА, не сумев пройти бременский "Вердер". Справедливости ради стоит отметить, что против итальянцев сыграло нелюбимое многими правило выездного гола. Хотя по сути всё было понятно с амбициями миланцев в этом турнире ещё осенью, когда они не потянули выиграть группу с "Вольфсбургом", "Брагой", "Портсмутом" и "Херенвеном", пробившись в плей-офф только со второго места. Что ж, на остаток сезона оставалась единственная цель - занять максимально высокую позицию в национальном первенстве. И начиная с 27-го тура, подопечным Анчелотти удалось обрести стабильность - 7 побед в 8 поединках.

Дело было за малым - не провалить концовку соревнования. Но звёзды опять не сошлись. В последних четырёх турах "россонери" потерпели поражения от "Удинезе" и "Ромы", сподобились лишь на ничью в дуэли с "Ювентусом", а скрасили кошмарный финиш выстраданной победой над "Фиорентиной". Хватило этого для итогового третьего места в Серии А. Если искать позитив в этой ситуации, то можно выделить возвращение в Лигу Чемпионов, если негатив - то можно перечислять очень долго... Видимо руководство "Милана" окончательно разочаровалось в Анчелотти, поэтому его уход не стал чем-то из ряда вон выходящим. Реконструкция команды напрашивалась не первый год. Вероятно, время пришло!

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Леонардо.

Пришли: Флавио Рома, Огучи Оньеву, Иньяцио Абате, Давиде Ди Дженнаро, Доминик Адийя, Клаас-Ян Хунтелаар, Мансини (аренда), Дэвид Бекхэм (аренда).

Ушли: Желько Калач, Паоло Мальдини, Табаре Вьюдес, Матиас Кардасио, Сандро Блудек, Йоанн Гуркюфф, Кака, Маркус Динис (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/4 финала.

В июне 2009 года "Милан" объявил о назначении на пост главного тренера команды Леонардо Араужо, попылившего на "Сан-Сиро" в качестве футболиста на стыке веков. Трансферная кампания получилась сдержанной, несмотря на две крайне значимые потери. Во-первых, клуб покинул легендарный Паоло Мальдини, решивший повесить бутсы на гвоздь, а во-вторых, "дьяволы" лишились, пожалуй, лучшего своего игрока - Кака. Звёздный бразилец за внушительные 67 миллионов евро перебрался в мадридский "Реал". Результаты, демонстрируемые "россонери" в ходе предсезонки, иначе как ужасными назвать нельзя. Из десяти товарищеских матчей выиграть удалось только один. И тот - у скромного "Варезе". В других поединках подопечные Леонардо нахватались поражений от "Америки", "Челси", "Интера", "Баварии", "Бока Хуниорс", "Бенфики" и "Ювентуса". Напряжение, конечно, было колоссальным, неужели весь этот кошмар перенесётся на официальные встречи? Проверить это предстояло уже 22 августа.

В рамках первого тура Серии А "Милан" гостил у "Сиены" и благодаря дублю Алешандре Пато начал новую кампанию с победы. Правда, радоваться долго не пришлось. Уже в следующем матче "красно-чёрные" проиграли в дерби "Интеру" и это стало стартом неприятного цикла. Вплоть до ноября команда не могла найти свою игру, разбазаривая очки направо и налево. Промежуточные итоги после 10 туров национального первенства таковы - 4 победы, 4 ничьи, 2 поражения и пятое место в турнирной таблице. Для Леонардо этот тренерский опыт был первым, поэтому вряд ли стоит судить его строго. Тем более, бразильский специалист, как оказалось, умел исправлять свои ошибки. Выиграв в 11-м туре чемпионата у "Пармы", миланский механизм ожил и выдал впечатляющую серию: 8 побед в 9 играх, и как результат - твёрдая вторая строчка.

В зимнее трансферное окно клуб на правах аренды пополнили матёрые Мансини и Дэвид Бекхэм, но, к сожалению, это не стало предвестником позитивных перемен. Напротив, во второй половине января "россонери" откровенно посыпались, ещё раз уступив в дерби, проиграв "Удинезе" в Кубке Италии, а также потеряв очки в матчах с "Ливорно" и "Болоньей". Это помутнение стоило не только вылета из Кубка, но и второго места в Серии А. Ближе к середине февраля "Милан" снова встал на рельсы, одержав четыре победы подряд в национальном первенстве, впрочем, параллельно команда максимально приблизилась к прощанию с Лигой Чемпионов. Выйдя из непростой группы с "Реалом", "Марселем" и "Цюрихом", подопечные Леонардо в 1/8 финала схлестнулись с мощным "Манчестер Юнайтед". 16 февраля в родных стенах "дьяволы" потерпели поражение со счётом 2:3, а визит на "Олд Траффорд" 10 марта итальянский коллектив постарается поскорее стереть из своей памяти. Унизительные 4:0 в "Театре мечты" поставили жирную точку в выступлении "красно-чёрных" в самом престижном еврокубковом турнире.

По аналогии с прошлым сезоном задача на последние три месяца оставалась одна - добиться максимально хорошего результата в Кальчо. Вот только на практике "Милан" сильно сдал. В оставшихся 12 турах "россонери" смогли добыть всего 4 победы при 4 ничьих и 4 поражениях. Вот так пропорционально, но печально. Ниже третьей строчки "Милан" не рухнул, но за скудетто побороться не смог, хотя шансы были. Несмотря на смазанную концовку, парни с "Сан-Сиро" уступили чемпионскому "Интеру" всего 9 очков. Ещё за тур до завершения первенства Леонардо объявил о своей отставке, а значит революция в красно-чёрном королевстве переходила на новый этап. С интересом наблюдаем!

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Фердинандо Коппола, Сократис Папастатопулос, Никола Легротталье, Марио Йепес, Дидак Вила, Урби Эмануэлсон, Марк ван Боммел, Робиньо, Антонио Кассано, Марко Амелия (аренда), Кевин-Принс Боатенг (аренда), Златан Ибрагимович (аренда), Ннамди Одуамади (академия), Александр Меркель (академия).

Ушли: Дида, Марко Сторари, Джузеппе Фавалли, Каха Каладзе, Маттео Дармиан, Родни Страссер, Патрик Каламбай, Вилли Обамеянг, Роналдиньо, Клаас-Ян Хунтелаар, Огучи Оньеву (аренда), Марко Боррьелло (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/2 финала.

Новым наставником "Милана" стал Массимилиано Аллегри. Официально о его назначении клуб объявил 25 июня 2010 года. Выбор, честно говоря, неоднозначный, учитывая, что в прошлом сезоне тогда ещё 42-летний специалист едва не вылетел с "Кальяри" в Серию Б. Трансферов тем летом было немало, правда, громкие имена в перечне приобретений можно пересчитать на пальцах одной руки. Это Робиньо, Кевин-Принс Боатенг и несравненный Златан Ибрагимович. Что касается потерь, то сразу бросается в глаза политика расставания с ветеранами. В частности, в новом "Милане" не нашлось места Диде и Кахе Каладзе. Предсезонная подготовка, как и год назад, ужасала - ни одной чистой победы и куча ничьих, две из которых завершились выигрышем по пенальти.

Чертовщина какая-то, но новый розыгрыш Серии А был практически копией предыдущего: победа в первом туре с дублем Алешандре Пато, поражение во втором и ничья в третьем туре. Было видно, что "дьяволы" находятся в поиске своей игры. Аллегри тяжело работал, чтобы команда завелась и обрела стабильность, присущую топ-клубам. И труды тренера не были напрасны. Две минимальные победы в пятом и шестом турах чемпионата будто вдохнули новую жизнь в футболистов "красно-чёрных". Парни с "Сан-Сиро" постепенно набрали ход и к середине ноября возглавили турнирную таблицу Кальчо.

Важная дуэль ожидала "Милан" в 12-м туре национального первенства. Дерби с "Интером" - это всегда принципиально, а когда у тебя за спиной три поражения кряду от ненавистного соседа, дополнительной мотивации и не нужно. И в этот раз "россонери" взяли своё, одолев "нерадзурри" благодаря голу Златана Ибрагимовича с пенальти. Было тяжело, ведь с 60-й минуты "дьяволам" пришлось играть вдесятером после удаления Иньяцио Абате, но они выстояли и наконец прервали грустную серию. До конца первого круга чемпионата "Милан" удержался в лидерах, хоть и допустил осечки ещё три раза. 40 очков в 19 турах - это далеко не выдающиеся показатели, но коллективу Аллегри играли на руку невыразительные выступления прямых конкурентов. Между тем, в зимнее трансферное окно из клуба ушёл Роналдиньо, а плеяду опытных исполнителей пополнили Никола Легротталье, Марк ван Боммел и Антонио Кассано.

Вскоре после закрытия дозаявочной кампании "Милан" включился в баталии плей-офф Лиги Чемпионов. После не самого сладкого группового этапа, где итальянцы лишь на одно очко опередили "Аякс" и прошли дальше вместе с мадридским "Реалом", в первом матче 1/8 финала команда на "Сан-Сиро" едва не проиграла "Тоттенхэму", вырвав ничью на 92-й минуте. Ответный визит на "Уайт Харт Лейн" состоялся 9 марта. "Красно-чёрным" кровь из носу надо было забивать, но лондонский орешек оказался им не по зубам. Нет худа без добра - теперь не надо сражаться на три фронта, а можно сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Второй круг Серии А "дьяволы" однозначно могут записать себе в актив. Всего одно поражение в 19 матчах - это серьёзная заявка на успех. Кроме того, в очных поединках были обыграны главные преследователи в лице "Интера" и "Наполи". И тех, и других банда Аллегри прихлопнула со счётом 3:0 и вполне заслуженно миланцы впервые с 2004 года стали обладателями скудетто.

Совсем чуть-чуть "россонери" не хватило в Кубке Италии. Добравшись до полуфинала турнира, "Милан" неожиданно уступил в двухматчевой дуэли "Палермо". Но главным оставался факт прекращения трофейной засухи, длившейся четыре сезона. Вот вам и Макс Аллегри - год назад едва не вылетел из высшего дивизиона, а спустя 12 месяцев взял золотые медали. Неожиданно, но ведь именно за это мы и любим футбол!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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