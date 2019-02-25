Футбол XXI века: "Милан" (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о "Милане". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Марко Амелия, Филипп Мексес, Тайе Тайво, Джамель Месбах, Антонио Ночерино, Кевин-Принс Боатенг, Стефан Эль-Шаарави, Златан Ибрагимович, Альберто Палоски, Салли Мунтари (аренда), Альберто Аквилани (аренда), Макси Лопес (аренда), Маттия Де Шильо (академия), Бриан Кристанте (академия).

Ушли: Дигао, Огучи Оньеву, Никола Легротталье, Сократис Папастатопулос, Марек Янкуловски, Андреа Пирло, Александр Меркель, Марко Боррьелло, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Итог: Серия А - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - 1/2 финала.

Массимилиано Аллегри многих удивил в своём дебютном сезоне у руля "Милана", но что дальше? Сможет ли команда защитить чемпионский титул? Сможет ли добиться прогресса в Лиге Чемпионов или наконец выиграть Кубок Италии, который не покорялся "дьяволам" с 2003 года? На все эти вопросы предстояло получить ответы в новой кампании. Клуб не стал почивать на лаврах и с энтузиазмом продолжил совершенствоваться. Стоит обратить внимание на активную работу на трансферном рынке. Был подписан ряд опытных футболистов, "россонери" выкупили права на Златана Ибрагимовича, в целом хорошо усилилась скамейка. Но было одно крайне неоднозначное решение - уход Андреа Пирло, которого с удовольствием заполучил прямой конкурент в лице туринского "Ювентуса". Первый матч нового сезона состоялся в Пекине. В китайской столице "красно-чёрные" разыгрывали Суперкубок Италии. Соперником был "Интер", который до перерыва вышел вперёд благодаря голу Уэсли Снейдера. Впрочем, у подопечных Аллегри нашлось чем ответить во втором тайме - точные выстрелы Ибрагимовича и Кевина Принса-Боатенга подтвердили для "Милана" реноме лучшей команды страны.

Следующей официальной дуэли пришлось ждать больше месяца, перебиваясь товарищескими играми преимущественно с итальянскими оппонентами. И вот 9 сентября настало время стартовать в Серии А. В первом туре "дьяволы" принимали "Лацио" на "Сан-Сиро". Поединок получился весёлым, но не победным - 2:2 и осечка в самом начале пути. К сожалению, проблемы на этом не закончились: уже во втором туре поражение от "Наполи", в третьем - ничья с "Удинезе". Действующий обладатель скудетто оказался на 16-й позиции и сердца тифози стали биться чаще. Неужели опять кризис? За исправление ситуации "россонери" взялись только в середине октября, а до этого команда вымучила победу над скромной "Чезеной" и проиграла "Ювентусу". Зато на экваторе осени "Милан" начал свою прекрасную серию без поражений в национальном первенстве, которая в итоге составила 12 встреч. Кстати, по окончании этого блестящего отрезка в январе "красно-чёрные" занимали уже подобающее своему статусу первое место. А остановил банду Аллегри в середине второго зимнего месяца "Интер", отбросив принципиального соперника на вторую строчку. "Нерадзурри" по сути оголили проблемы "Милана", однако "Новара" и "Кальяри" воспользоваться чужим опытом не сумели.

Тем не менее, когда попались более именитые оппоненты, "дьяволы" снова стали терять очки. "Лацио", "Наполи", "Ювентус" - все они в течение февраля отобрали ценные баллы у действующего чемпиона. Впрочем, "россонери", несмотря на все трудности, мчались навстречу золоту. До апреля парни с "Сан-Сиро" удерживали лидерство, пока не случилась очередная "чёрная" серия. Ничья с "Катанией" и поражение от "Фиорентины" вывели на первое место в Серии А "Ювентус", который своего уже не упустил. "Милан" сам помог туринцам взять титул, оступившись в матче с "Болоньей" в рамках 34-го тура, а затем ещё и проиграв "Интеру" в 37-м. И хоть отрыв был небольшим (всего 4 очка), факта провала миссии защиты чемпионского звания это никак не отменяет. "Ювентус" вообще был головной болью для Аллегри в сезоне 2011/2012. Именно "зебры" выбили "красно-чёрных" из Кубка Италии. Гранды встретились лицом к лицу на полуфинальной стадии и сражались на равных, но в овертаймах больше повезло "бьянконери".

Итак, оба внутренних соревнования проиграны, надо бы в Лиге Чемпионом пошуметь. И до поры до времени всё складывалось действительно неплохо. Сначала выход из группы с "Барселоной", "Викторией Плзень" и БАТЭ, затем неслабая заруба с "Арсеналом" в 1/8 финала. Это противостояние, к слову, получилось очень событийным. 4:0 в пользу "Милана" на "Сан-Сиро", 3:0 к перерыву на "Эмирейтс" в пользу "Арсенала". Но "канонирам" не хватило характера, а подопечные Аллегри отправились в четвертьфинал, где их снова ждала "Барселона". В первой схватке на итальянской земле была зафиксирована нулевая ничья, а спустя неделю Месси и компания не оставили шансов "дьяволам" на "Камп Ноу". Нельзя назвать прошедший футбольный год провальным, но ожидания явно превзошли итоговые результаты. Тем интереснее будет наблюдать, как амбициозный Аллегри будет улучшать и без того классную команду.

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Габриэл, Бартош Саламон, Франческо Ачерби, Кристиан Дзаккардо, Кевин Констан, Найджел де Йонг, Салли Мунтари, Риккардо Монтоливо, Бакай Траоре, Хашим Мастур, Мбай Ньянг, Джампаоло Паццини, Марио Балотелли, Кристиан Сапата (аренда), Боян Кркич (аренда), Адриа Кармона (академия), Андреа Петанья (академия).

Ушли: Фердинандо Коппола, Флавио Рома, Массимо Оддо, Джанлука Дзамбротта, Алессандро Неста, Тиаго Силва, Давиде Ди Дженнаро, Франческо Ачерби, Альберто Палоски, Джамель Месбах, Марк ван Боммел, Дженнаро Гаттузо, Доминик Адийя, Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Антонио Кассано, Алешандре Пато, Златан Ибрагимович, Урби Эмануэлсон (аренда), Тайе Тайво (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/4 финала.

ПСЖ заметно вмешался в подготовку "Милана" к новому сезону, выдернув летом двух лидеров итальянской команды Тиаго Силву и Златана Ибрагимовича. Хотя справедливости ради стоит отметить, что "красно-чёрные" не особо и сопротивлялись, держа в уме возникшие финансовые проблемы. В связи с этим и громких покупок ждать не приходилось, исключением можно считать только скандалиста Марио Балотелли, который тогда ещё считался футболистом первой величины. Правда, и он оказался в команде только зимой. Между тем, "дьяволы" продолжали терять своих заслуженных ветеранов, которые в силу возраста уже не тянули топ-уровень. В этот раз ряды старой гвардии "россонери" покинули Джанлука Дзамбротта, Алессандро Неста, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги и другие.

Кадровые потрясения не могли пройти бесследно и уже в ходе предсезонных матчей это начало проявляться. Из семи игр "Милан" смог победить только в трёх, параллельно получив ряд болезненных поражений. Самым кошмарным из них стал проигрыш мадридскому "Реалу" в Нью-Йорке со счётом 1:5. Болельщики не питали иллюзий, что в официальных встречах ситуация кардинально изменится, но такого провала не ожидали даже суровые пессимисты. В первых 13 турах Серии А подопечные Массимилиано Аллегри выиграли всего четыре раза, добыли три ничьи и потерпели шесть поражений, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице первенства. Только в конце ноября "дьяволы" более-менее пришли в себя - победы стали стабильным явлением, число осечек заметно уменьшилось.

В 17 матчах чемпионата после стартового кризиса команда с "Сан-Сиро" проиграла лишь однажды, а победила целых 13 раз! Аллегри - красавчик, что тут скажешь. Нашёл всё-таки рецепт. Впрочем, улучшение результатов в Кальчо отразилось на выступлении "Милана" в других турнирах. Ещё 8 января "красно-чёрные" вылетели из Кубка Италии, уступив в овертаймах "Ювентусу", а с Лигой Чемпионов суждено было попрощаться 12 марта в очень драматичной дуэли с "Барселоной". Но давайте сначала вернёмся на несколько месяцев назад - в квартете с "Малагой", "Зенитом" и "Андерлехтом" коллектив Аллегри занял второе место, отдав первую строчку "анчоусам". Это и сыграло злую шутку с "россонери". Проиграв лидерство в группе, миланцы уже в 1/8 финала получили в соперники грозную "блауграну". Однако "дьяволы" сумели удивить каталонский гранд в первой домашней встрече - 2:0 и прекрасные шансы на выход в следующую стадию плей-офф.

Правда, далеко не всем удаётся сохранить имеющийся гандикап на "Камп Ноу". Вот и вице-чемпион Италии не стал исключением, получив четыре безответных гола в логове "сине-гранатовых". Поэтому во второй половине весны "Милан" ожидали только баталии Серии А. В апреле подопечные Аллегри ослабили хватку, трижды потеряв очки в четырёх матчах, зато в мае им удалось набрать 10 баллов из 12 возможных. Итог - третье место. Неутешительно, если брать во внимание показатели двух предыдущих сезонов, но если вспомнить вчистую проваленный старт кампании, то характеру команды можно дать только самые высокие оценки.

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Массимилиано Аллегри, Мауро Тассотти, Кларенс Зеедорф.

Пришли: Фердинандо Коппола, Джерсон Вергара, Кристиан Сапата, Майкл Эссьен, Андреа Поли, Риккардо Сапонара, Вальтер Бирса, Кэйсукэ Хонда, Кака, Алессандро Матри, Адиль Рами (аренда), Матиас Сильвестре (аренда), Адель Таарабт (аренда).

Ушли: Лука Антонини, Марио Йепес, Бартош Саламон, Тайе Тайво, Массимо Амброзини, Матьё Фламини, Родни Страссер, Адриа Кармона, Кевин-Принс Боатенг, Антонио Ночерино (аренда), Мбай Ньянг (аренда), Алессандро Матри (аренда).

Итог: Серия А - 8-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/4 финала.

Летом 2013 года тренерскому штабу "Милана" нужно было сделать работу над ошибками, иначе на улучшение результатов едва ли приходилось рассчитывать. Однако что бы не предпринимал Массимилиано Аллегри со своими помощниками, клубу тяжело было поддержать эти начинания. Прежде всего, это касается финансового аспекта. Самым громким трансфером стало подписание Кака на правах свободного агента. Как вы понимаете, бразилец был уже не тот и на его плечах далеко не уедешь.

Тем не менее, надо играть, и конечно же добиваться успеха. Впервые за долгое время начинать сезон "россонери" пришлось в квалификации Лиги Чемпионов. В раунде плей-офф довольно уверенно был обыгран ПСВ, но не стоит обольщаться на этот счёт. Ведь в Серии А творился сущий кошмар. Перечислять все неудачи "дьяволов" нет смысла, лучше сразу обрисовать общую картину на примере первого круга. Итак, 19 туров - разыгрываются 57 очков, сколько же заработала команда? Позорные 22, даже не половина, просто нет слов! Этого хватило лишь для того, чтобы занимать 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Параллельно "красно-чёрные" не без труда преодолели групповой этап ЛЧ. В не самом сложном квартете "Милан" сподобился завоевать путёвку в 1/8 финала только в матче шестого тура с "Аяксом" и то за счёт нервной нулевой ничьи. "Барселона" была вне конкуренции, а "Селтик" слишком слаб, поэтому вопрос выхода в плей-офф пришлось решать с амстердамским клубом, который, откровенно говоря, не блистал. Вот таков, к сожалению, текущий уровень коллектива с "Сан-Сиро".

Козлом отпущения в данной ситуации стал Аллегри. 13 января 2014 года руководство "дьяволов" объявило об увольнении тренера и назначении Мауро Тассотти на должность временного наставника. Пробыл он на этом посту недолго, зато хорошего результата добился - победа 3:1 над "Специей" в Кубке Италии. К несчастью для Тассотти клуб форсировал события, поэтому не дал ему нормально порулить. Уже 16 января было объявлено, что "Милан" возглавил Кларенс Зеедорф. Дебют голландца не был убедительным, но, как говорится, три очка не пахнут - со счётом 1:0 была обыграна "Верона", единственный гол на 82-й минуте с пенальти забил Марио Балотелли. Впрочем, уже в следующем поединке стало понятно, что смена тренера не стала панацеей. В 1/4 финала Кубка Италии "россонери" неожиданно были биты "Удинезе". Ладно, команду под себя Зеедорф перестроить не успел, поэтому не будем судить строго и посмотрим, как изменятся результаты на дистанции. После вылета из Кубка миланцы выгрызли победу над "Кальяри", сыграли вничью с "Торино" и потерпели поражение от "Наполи" - в общем, нестабильность на лицо.

А 19 февраля "дьяволов" ждал непростой экзамен - в рамках 1/8 финала ЛЧ дома предстояло сразиться с мадридским "Атлетико". К сожалению, даже родные стены итальянцам не помогли - 0:1 и задача выйти в следующую стадию невероятно усложнялась. Ожидаемо, в ответке у "красно-чёрных" получилось ещё меньше - 11 марта "матрасники" разгромили соперника 4:1, наглядно показав, кто сейчас сильнее. Кстати, первый месяц весны для "Милана" вообще получился ужасным. Ведь кроме досрочного прощания с ЛЧ в Серии А были поражения на разный вкус от "Ювентуса", "Удинезе" и "Пармы" плюс ничья с "Лацио". 12-я позиция в национальном первенстве обязывала подопечных Зеедорфа наконец собраться и они это сделали. Начиная с 30-го тура, команда победила в 7 матчах из 9. Это позволило финишировать на более приемлемой восьмой строчке. А это, в свою очередь, означало пролёт мимо еврокубков. Подобное произошло впервые в новом тысячелетии. Деградация "Милана" неоспорима, что же будет дальше?

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Филиппо Индзаги.

Пришли: Диего Лопес, Микаэль Агацци, Алекс, Габриэль Палетта, Адиль Рами, Джакомо Бонавентура, Сусо, Жереми Менез, Фернандо Торрес, Сальваторе Боккетти (аренда), Лука Антонелли (аренда), Пабло Армеро (аренда), Марко ван Гинкел (аренда), Маттиа Дестро (аренда), Алессио Черчи (аренда).

Ушли: Марко Амелия, Фердинандо Коппола, Урби Эмануэлсон, Кевин Констан, Бакай Траоре, Бриан Кристанте, Кака, Марио Балотелли, Антонио Ночерино (аренда), Риккардо Сапонара (аренда), Мбай Ньянг (аренда), Фернандо Торрес (аренда), Робиньо (аренда), Алессандро Матри (аренда).

Итог: Серия А - 10-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/4 финала.

Руководство "Милана" поспешило указать на дверь Кларенсу Зеедорфу и пригласить на тренерский мостик другую легенду клуба Филиппо Индзаги. Суперпиппо неплохо поработал с молодёжными командами "россонери", поэтому заслужил свой шанс. Тем более, в виду отсутствия еврокубков у "дьяволов" была прекрасная возможность вернуться в первую четвёрку Серии А. Как ни крути, неучастие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы становилось козырем, потому что давало преимущество перед конкурентами в свежести и количестве времени на подготовку к матчам. Главное, этими "привилегиями" грамотно воспользоваться. В двух словах о трансферной кампании - подписаний было много, но их качество снова вызывало вопросы. На персоналиях останавливаться не будем, поскольку данный аспект вряд ли кому-то будет интересен. В отличие от старта в Серии А, где подопечные Индзаги сначала уверенно расправились с "Лацио", а затем устроили шоу в Парме, обыграв местную команду со счётом 5:4.

Правда, на этом запал "красно-чёрных" иссяк. Уже в третьем туре "Милан" вернулся с небес на землю, уступив дома "Ювентусу". И это стало предвестником нового затяжного кризиса, если допустить мысль, что он хоть ненадолго прекращался. Снова возьмём за основу первый круг чемпионата, который "россонери" завершили на восьмом месте. В 19 турах коллектив с "Сан-Сиро" набрал 26 очков, победив 6 раз, 8 игр сведя вничью и потерпев 5 поражений. Чуть лучше, чем год назад, но в целом картина идентичная и безрадостная. Не смогли "дьяволы" навязать серьёзную борьбу и в Кубке Италии. В этом турнире последней остановкой стала стадия 1/4 финала. В предыдущем раунде с горем пополам был обыгран "Сассуоло", но что-либо противопоставить "Лацио" оказалось непосильной задачей.

"Милану" ничего другого не оставалось, кроме как бросить все силы на Серию А. Да вот только силы эти были очень средними и вкупе с неопытным тренером ситуация только ухудшалась. В январе ни одной победы в национальном первенстве, в феврале - две, в марте и апреле - по одной. Хуже не придумаешь для столь статусного клуба. Было очевидно, что Индзаги не справляется и тренера надо менять, но по неизвестным причинам его оставили до конца сезона. Примечательно, что дембельский аккорд Суперпиппо был довольно хорош - в мае "красно-чёрные" выиграли три встречи, при чём у довольно крепких "Ромы", "Торино" и "Аталанты".

Впрочем, это не помогло "Милану" избежать своеобразного антирекорда - 10-е место в Серии А, так низко "россонери" в новом тысячелетии ещё не финишировали. Вдоволь настрадавшись, клуб начал принимать радикальные решения. 16 июня Индзаги был уволен с занимаемого поста, а за несколько дней до этого Сильвио Берлускони продал 48 процентов акций "дьяволов" тайскому бизнесмену Би Тэчауболу. Все понимали, что без серьёзных финансовых вливаний этот корабль продолжит тонуть, а остановят ли азиатские инвестиции этот процесс, узнаем совсем скоро, в заключительной части статьи.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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