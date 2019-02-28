Футбол XXI века: "Милан" (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о "Милане". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Синиша Михайлович, Кристиан Брокки.

Пришли: Родриго Эли, Алессио Романьоли, Лука Антонелли, Юрай Куцка, Хосе Маури, Андреа Бертолаччи, Кевин-Принс Боатенг, Симоне Верди, Луис Адриано, Карлос Бакка, Марио Балотелли (аренда), Джанлуиджи Доннарумма (академия), Давиде Калабрия (академия), Мануэль Локателли (академия).

Ушли: Кристиан Дзаккардо, Адиль Рами, Даниэле Бонера, Маркус Динис, Дидак Вила, Майкл Эссьен, Найджел де Йонг, Салли Мунтари, Антонио Ночерино, Риккардо Сапонара, Вальтер Бирса, Андреа Петанья, Джампаоло Паццини, Робиньо, Габриэль Палетта (аренда), Сусо (аренда), Стефан Эль-Шаарави (аренда), Алессандро Матри (аренда).

Итог: Серия А - 7-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - финалист.

Новым главным тренером "Милана" стал Синиша Михайлович. О его назначении клуб объявил 16 июня 2015 года. У сербского специалиста до переезда на "Син-Сиро" был успешный опыт работы в "Сампдории" и данный факт его выгодно отличал от предшественников. Трансферная кампания "россонери" вновь была активной и в этот раз более-менее затратной. Только за троицу Алессио Романьоли - Андреа Бертолаччи - Карлос Бакка было уплачено 75 миллионов евро. Правда, звёздами первой величины этих ребят назвать сложно, поэтому открытым оставался вопрос - помогут ли они сделать команде шаг вперёд. Из-за итогового десятого места в прошлом розыгрыше Серии А "дьяволам" пришлось непривычно рано стартовать в Кубке Италии. Уже 17 августа в рамках третьего раунда турнира подопечные Михайловича противостояли "Перудже" и обыграли заведомого аутсайдера со счётом 2:0.

А вот дебют в чемпионате для сербского наставника не сложился - в первом туре "Фиорентина" прихлопнула "красно-чёрных", отправив их в подвал Кальчо. Выбираться из него пришлось долго и болезненно. В течение сентября и октября "Милан" часто терял очки, а если и побеждал, то с минимальным преимуществом, вне зависимости от статуса оппонентов. Первый уверенный выигрыш в национальном первенстве случился лишь 1 ноября - в гостях со счётом 3:1 был повержен "Лацио". Результат этого поединка позволил "россонери" подняться на шестую строчку, но о каких-либо чемпионских амбициях речи, естественно, уже не шло. К сожалению, этот проблеск был скорее исключением из правил. Коллектив с "Сан-Сиро" продолжил разбазаривать зачётные баллы и по итогам первого круга Серии А находился на восьмой строчке. Что касается цифр, то в стартовых 19 турах команда одержала всего 8 побед при 5 ничьих и 6 поражениях.

В январе "дьяволы" хотя бы перестали проигрывать, выдав серию без фиаско из девяти встреч. Параллельно банда Михайловича успешно прошла четыре стадии Кубка страны, добыв 1 марта путёвку в финал. А вот что произошло потом - уму непостижимо. В пяти матчах чемпионата миланцы дважды сыграли вничью и три раза терпели поражения. И хоть шестое место в турнирной таблице не выглядело катастрофой, руководство клуба поспешило попрощаться с Михайловичем. Исполнять обязанности главного тренера было доверено Кристиану Брокки. Его дебют вышел не ярким, но зато с нужным результатом - выездная победа над "Сампдорией". Но обольщаться, конечно же, не стоит - уже в следующем туре "красно-чёрные" оступились в дуэли с "Карпи", а затем и вовсе уступили "Вероне". Был ли смысл менять коня на переправе - серьёзная тема для дискуссий. С переменным успехом "Милан" с Брокки у руля дополз до финишной прямой в чемпионате, набрав четыре очка в последних трёх играх. В итоге даже шестую позицию сохранить не удалось - очередной мучительный розыгрыш Серии А команда завершила седьмой.

Последней надеждой завершающегося сезона был финал Кубка Италии. В Риме на "Стадио Олимпико" "россонери" схлестнулись с "Ювентусом", который уже вовсю "гегемонил" на Апеннинах. Игра получилась упорной (9 жёлтых карточек говорят сами за себя), но более опытные "зебры" взяли верх. Единственный гол во втором овертайме забил Альваро Мората. Горькое послевкусие - вот что осталось у футболистов, тренеров и руководства "Милана" по окончании кампании 2015/2016. Будущие перспективы по-прежнему были крайне туманны и как выходить из этого упадка, казалось, никто не знал.

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Пришли: Марко Сторари, Густаво Гомес, Леонель Ванджиони, Хосе Соса, Джанлука Лападула, Матиас Фернандес (аренда), Марио Пашалич (аренда), Жерар Деулофеу (аренда), Лукас Окампос (аренда), Алессандро Плиццари (академия), Патрик Кутроне (академия).

Ушли: Кристиан Аббьяти, Микаэль Агацци, Алекс, Филипп Мексес, Кевин-Принс Боатенг, Стефан Эль-Шаарави, Симоне Верди, Жереми Менез, Луис Адриано, Алессандро Матри, Фернандо Торрес, Диего Лопес (аренда), Хосе Маури (аренда), Мбай Ньянг (аренда).

Итог: Серия А - 6-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/4 финала.

Разумеется, Кристиану Брокки шанс потренировать без приставки "и.о." не предоставили. Судя по результатам в конце прошлого сезона, он и статуса временного наставника не особо заслуживал. Ну а к новым победам "Милан" должен был вести Винченцо Монтелла, который пошёл по стопам Синиши Михайловича и после "Сампдории" оказался на "Сан-Сиро". Правда, в отличие от серба итальянскому специалисту не повезло в вопросе усиления состава. Клуб совсем бросил тратиться на качественных новичков. Для понимания ситуации - самым громким входящим трансфером для "россонери" летом 2016 года стала покупка у "Пескары" Джанлуки Лападулы за 9 миллионов евро. Зато задачи звучали амбициозные - возвращение в еврокубки. Предсезонные расклады вряд ли вселяли оптимизм и в стартовых турах Серии А существующие опасения подтвердились. Несмотря на яркую победу над "Торино" в первом туре, в двух последующих "дьяволы" терпели поражения. Обидчиками стали "Наполи" и "Удинезе". Впрочем, падение на 15-е место взбодрило "красно-чёрных" и они начали показывать весьма неплохую игру. А с ней пришли и результаты.

В следующих шести турах "Милан" пять раз выиграл, в том числе взяв верх над "Лацио" и "Ювентусом". Этот рывок позволил команде подняться на третью строчку в турнирной таблице первенства. Чем не повод снова ударить в грязь лицом, чтобы болельщики не обманывались? В 10-м туре "Дженоа" разгромила подопечных Монтеллы со счётом 3:0, спустив миланских тифози с небес на землю. К чести звёздного в прошлом нападающего, нужно отметить, что он оперативно сделал работу над ошибками и его коллектив продолжил стабильно набирать очки. Сказка длилась до 15-го тура, пока "россонери" не угодили в жуткий кризис - в период с 12 декабря по 5 февраля "Милан" всего раз победил в семи поединках Кальчо, проиграв при этом четырежды. Правда, было и светлое пятно - матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса". 23 декабря в Дохе "дьяволы" довольно неожиданно навязали борьбу "бьянконери", сыграли вничью в основное время, а затем одолели действующего чемпиона в серии пенальти. Трофейная засуха, которая тянулась с 2011 года, наконец прервалась.

А уже спустя месяц "старая синьора" отомстила хозяевам "Сан-Сиро", оставив их за бортом Кубка Италии на стадии 1/4 финала. Быстрые голы Пауло Дибалы и Миралема Пьянича, а также удаление Мануэля Локателли в начале второго тайма поставили "красно-чёрных" в тяжёлое положение, из которого выпутаться они не сумели. Что ж, значит можно бросать все силы на баталии национального первенства. После невероятной зимней хандры ближе к весне "Милан" стал расцветать. Во второй половине февраля команда одолела "Фиорентину" и "Сассуоло", закрепившись на седьмой строчке. В марте "дьяволы" ещё раз проиграли "Ювентусу", при этом победив "Кьево" и "Дженоа". Только вот на финальный отрезок сезона запала у подопечных Монтеллы не хватило.

Апрель и май "россонери" смело могут занести себе в пассив. В девяти последних турах миланцы заработали всего 10 очков (2 победы, 4 ничьи, 3 поражения), чудом завершив сезон в первой шестёрке. Возможно, на футболистов повлияло эпохальное событие, которое имело место быть в середине апреля. Легендарный владелец клуба Сильвио Берлускони окончательно отошёл от дел, продав китайскому инвестору Йонгхонгу Ли контрольный пакет акций. Как бы там ни было, очередная кампания по большей части провалена. Теперь главная интрига заключается в том, изменится ли что-то при новых боссах из Поднебесной.

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Винченцо Монтелла, Дженнаро Гаттузо.

Пришли: Антонио Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Матео Мусаккио, Андреа Конти, Рикардо Родригес, Лукас Билья, Хакан Чалханоглу, Андре Силва, Франк Кессье (аренда), Фабио Борини (аренда), Никола Калинич (аренда), Маттео Габбия (академия), Никколо Дзанеллато (академия).

Ушли: Диего Лопес, Маттия Де Шильо, Габриэль Палетта, Родриго Эли, Леонель Ванджиони, Юрай Куцка, Андреа Поли, Кэйсукэ Хонда, Хосе Соса, Андреа Бертолаччи (аренда), Мбай Ньянг (аренда), Джанлука Лападула (аренда), Карлос Бакка (аренда).

Итог: Серия А - 6-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - финалист.

Винченцо Монтелла, несмотря на множественные инсинуации, сохранил пост, да ещё и получил потрясающее усиление. Новые владельцы клуба не жалели денег в летнее трансферное окно, подписав новичков почти на 200 миллионов евро. Из футболистов топ-класса на "Сан-Сиро" перебрался только Леонардо Бонуччи, но и другие новобранцы, по крайней мере, на бумаге были сильнее имеющихся игроков. Оставалось только слепить из этого теста пиццу повкуснее, ну или пасту - кому что больше по душе. Кстати, несмотря на не самые радужные результаты прошлого сезона, главная задача всё-таки была выполнена - "Милан" вернулся в еврокубки. И уже 27 июля итальянская команда начала свой длинный путь в Лиге Европы. Первый визит был в Румынию, где "дьяволы" с минимальным счётом одолели "Университатю" из Крайовы. Спустя неделю "россонери" победили этого соперника ещё раз и уверенно шагнули в раунд плей-офф квалификации ЛЕ. А там подопечные Монтеллы разбушевались не на шутку, отгрузив бедной македонской "Шкендии" семь голов в двух встречах.

Параллельно миланцы стартовали в Серии А, и в течение пяти туров небо выглядело почти безоблачным - были обыграны "Кротоне", "Кальяри", "Удинезе" и СПАЛ, а единственным фиаско старо разгромное поражение от дерзкого "Лацио". Лихие времена настигли коллектив с "Сан-Сиро" в конце сентября, когда они угодили в яму и не могли из неё выбраться несколько месяцев. С 6-го по 14-й тур национального первенства "красно-чёрные" проиграли пять раз, дважды сыграли вничью и дважды победили, скатившись на седьмую позицию в турнирной таблице. Этих аргументов вполне хватило клубу, чтобы указать на дверь Монтелле. Не спас тренера даже уверенный выход из группы с первого места в Лиге Европы. Посреди сезона никто из именитых наставников принимать "Милан" не спешил, поэтому новым рулевым команды ожидаемо стал работавший с Примаверой Дженнаро Гаттузо. Правда, после тренерской рокировки стало ещё хуже. В Кальчо "дьяволы" сыграли вничью с "Беневенто", пропустив от вратаря на 95-й минуте, выстрадали три очка в игре с "Болоньей", а затем бездарно уступили "Вероне" и "Аталанте". И что вы думаете - пресса взрывается заголовками: "Милан" может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу. Как вам такой вариант? Последним шансом для Рино был поединок 1/4 финала Кубка Италии против "Интера". И в дерби экспрессивный наставник не сплоховал, одолев непримиримого оппонента в овертаймах.

Что ж, вот он второй шанс, но уже в следующем матче "россонери" вновь оступаются, расписав мировую с "Фиорентиной". Можно подводить промежуточные итоги: завершился первый круг чемпионата - команда набрала 25 очков и расположилась на 10-й строчке. Ужасно, не поспоришь, но вторую половину розыгрыша Серии А миланцы начали очень бодро, выиграв 8 встреч из 9. К сожалению, этой прыти не хватило на Лигу Европы. В 1/16 финала подопечные Гаттузо уверенно разобрались с болгарским "Лудогорцем", но уже в следующей стадии без шансов были биты лондонским "Арсеналом". Вылет из еврокубков неблаготворно повлиял на команду, которая с конца марта стала попадать всем кому не лень. С 30-го по 34-й тур включительно "Милан" не одержал ни одной победы, потерпев поражения от "Ювентуса" и "Беневенто", а также сыграв вничью с "Сассуоло", "Наполи" и "Торино". Безголевой мировой завершилось и дерби с "Интером" в перенесённой игре 27-го тура. Тем не менее, ниже седьмого места "красно-чёрные" не падали, а ко всему прочему ещё и пробились в финал Кубка страны.

На "Стадио Олимпико" в Риме банда Гаттузо имела прекрасный шанс спасти сезон выигранным трофеем. Но не сложилось. "Ювентус" провёл образцовый второй тайм, отгрузив сопернику четыре сухих мяча. Крайне обидный проигрыш, но горевать было некогда - нужно в зону Лиги Европы попасть по итогам розыгрыша Кальчо. Поднажали "дьяволы" в последних турах, набрали 10 очков в четырёх матчах Серии А, да и финишировали шестыми. Радоваться такому положению, конечно, бессмысленно, но, как минимум, в сравнении с прошлой кампанией хуже не стало. Вопрос один - когда станет лучше?

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Пришли: Пепе Рейна, Маттиа Кальдара, Иван Стринич, Диего Лаксальт, Ален Халилович, Саму Кастильехо, Лукас Пакета, Фабио Борини, Никола Калинич, Кшиштоф Пентек, Тьемуэ Бакайоко (аренда), Гонсало Игуаин (аренда).

Ушли: Марко Сторари, Габриэл, Джерсон Вергара, Леонардо Бонуччи, Лука Антонелли, Ннамди Одуамади, Никколо Дзанеллато, Хашим Мастур, Мбай Ньянг, Джанлука Лападула, Никола Калинич, Карлос Бакка, Густаво Гомес (аренда), Ален Халилович (аренда), Мануэль Локателли (аренда), Андре Силва (аренда).

Ну а современная история "Милана" пишется сейчас на наших глазах. В июле у клуба сменился владелец - Йонгхонг Ли и его концерн оказались не самыми успешными футбольными функционерами, благодаря чему "россонери" перешли в собственность американской компании "Эллиотт Менеджмент". Новые боссы летом деньгами не сорили, а вот в январе зашли с козырей, заплатив в сумме 70 миллионов евро за Лукаса Пакету и Кшиштофа Пентека. Новобранцы начали за здравие и благодаря в том числе их стараниям команда находится всего в двух очках от третьего места в Серии А. До конца чемпионата ещё 13 туров, поэтому случиться может всякое, но есть ощущение, что нынешние "дьяволы" способны зацепиться за бронзу. К сожалению, Пакеты и Пентека не хватало коллективу Дженнаро Гаттузо осенью, когда они с позором вылетели из Лиги Европы. Зато борьбу за Кубок Италии "красно-чёрные" продолжают и сейчас. Уже стадия 1/2 финала, в соперниках "Лацио", первый поединок в Риме завершился нулевой ничьей, ответка - 24 апреля. Совсем недавно, 16 января, миланцы сражались с "Ювентусом" за Суперкубок своей страны. В Саудовской Аравии "зебры" обскакали оппонента благодаря голу звёздного новичка Криштиану Роналду, но банда с "Сан-Сиро", стоит признать, выглядела очень даже прилично.

Главное не утратить пойманный кураж, тогда и о медалях Кальчо можно будет говорить и о победе в Кубке. В общем, интриг предостаточно, а значит самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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