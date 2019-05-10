Футбол XXI века: ПСЖ (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится ПСЖ, который в новом тысячелетии благодаря финансовым вливаниям из Катара проделал путь от нестабильного середняка Лиги 1 до гегемона французского футбола.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Филипп Бержеро.

Пришли: Тома Лево, Стефан Брандо, Годвин Окпара, Талаль Эль-Каркури, Сезар Белли, Патрис Грильон, Али Бенарбиа, Лоран Робер, Каба Диавара, Кристиан Корреа, Лоран Кьевре (академия), Фабрис Абриэль (академия).

Ушли: Ален Гома, Кристиан Вёрнс, Бруно Каротти, Франсис Лясер, Элдер Баптишта, Ян Лахер, Жером Леруа, Адаилтон, Ксавье Гравлен, Марко Симоне, Патрис Локо, Марко Пантелич, Бруно Родригес.

Итог: Лига 1 - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - 1/8 финала, Кубок Лиги - финалист.

Это сейчас мы знаем ПСЖ, как гегемона французского футбола, каждое поражение которого на внутренней арене - настоящая сенсация. А вот чуть менее 20 лет назад всё было совсем по-другому. В новое тысячелетие столичная команда входила лишь с двумя чемпионскими титулами за плечами и с девятым местом в турнирной таблице предыдущего розыгрыша Лиги 1. Тренировал парижан далеко не звёздный Филипп Бержеро, у которого опыта самостоятельного было с гулькин нос. Состав "красно-синих" также не поражал воображение. Разве что имена Эдуара Сиссе и Джея-Джея Окочи были более-менее знакомы обывателю. Ну и нельзя не отметить, что цвета ПСЖ защищал воспитанник владикавказского футбола Игорь Яновский. В то время в клубе любили за одно трансферное окно изменить коллектив чуть ли не наполовину. К примеру, летом 1999 года у "руж-э-блю" было 9 входящих и 10 исходящих сделок. Со списком пришедших и ушедших игроков можно ознакомиться выше, мы же не будем на этом заострять внимание и перейдём непосредственно к футбольным баталиям. Учитывая не самые выдающиеся результаты прошлого сезона, у ПСЖ на повестке были только три стандартных турнира - Лига 1, Кубок Франции и Кубок Лиги. Учитывая, что кубковые соревнования брали старт аж в январе, начнём мы, разумеется, с национального первенства. Первые матчи нового розыгрыша позволили парижанам выбиться в лидеры. Поочерёдно были обыграны "Труа", "Ренн" и "Метц". Но, как выяснилось позднее, победная серия оказалась вспышкой, которая быстро погасла, и для болельщиков наступили суровые будни.

Вплоть до середины ноября подопечные Бержеро не могли выиграть хотя бы в двух встречах подряд. С 4-го по 15-й тур Лиги 1 команда одержала всего 4 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Наладились дела, начиная с поединка против "Бастии". В нём и трёх следующих дуэлях "красно-синие" неизменно брали верх над соперниками, что помогло им подняться с 4-й на 2-ю строчку. Впрочем, завершить календарный год на мажорной ноте ПСЖ не удалось - 17 декабря "Осер" в родных стенах одолел столичных гостей. Во время зимнего трансферного окна хозяева "Парк де Пренс" вели себя нейтрально, а сразу после новогодних праздников устроили голевую феерию в игре Кубка Лиги со скромным "Кретеем". 4:3 в собственном логове в противостоянии с заведомым аутсайдером явно указывали на проблемы в обороне столичной команды. Проявлялись они и в матчах чемпионата. Очень редко "руж-э-блю" заканчивали "на ноль". Всего в 34 турах национального первенства таких встреч насобиралось 8. Не густо, согласитесь. Из-за большого количества пропущенных голов парижане не досчитались приличного количества очков. В общем, в 14 поединках Лиги 1, прошедших после зимнего перерыва, коллектив Бержеро набрал 22 балла. Этого оказалось достаточно, чтобы финишировать на второй позиции, но составить конкуренцию чемпионскому "Монако" ресурсов не хватило. Да и завершивший турнир третьим "Лион" на пятки наступал, отстав всего на 2 пункта. Тем не менее, в 2000 году данный результат считался однозначным прогрессом "красно-синих", в какой-то мере даже сенсацией. А вот почему команда так слабо выступила в Кубке страны, многим было непонятно. Уже в 1/8 финала соревнования ПСЖ бесславно уступил "Страсбуру", потеряв отличный шанс побороться за трофей.

Кстати, титулов "Парк де Пренс" не видел с 1998 года. Поэтому с большим воодушевлением фанаты восприняли выход клуба в финал Кубка Лиги. По пути к решающей игре парижане разобрались с вышеупомянутым "Кретеем", а также "Шатору", "Нанси" и "Бастией". Ну а чашку подопечные Бержеро разыгрывали с "Геньоном" 22 апреля на "Стад де Франс". Представитель Лиги 2 был "тёмной лошадкой", но фаворитом, конечно же, считался будущий вице-чемпион. Однако прогнозы не играют в футбол. "Кузнецы" успешно защищались полтора тайма, а затем выстрелили дуплетом в ошарашенного оппонента. Итоговый результат стал откровенным провалом ПСЖ и первым (в том числе единственным) трофеем "Геньона". Вот такой противоречивый сезон. С одной стороны "красно-синие" сделали качественный скачок в Лиге 1, улучшив свою позицию по сравнению с прошлой кампанией сразу на 7 пунктов. С другой - проиграть Кубок Лиги сопернику из низшего дивизиона, мягко говоря, позорно. Оптимизма добавлял тот факт, что для Филиппа Бержеро этот футбольный год был первым полноценным у руля команды, а значит парижане однозначно имеют потенциал совершить ещё несколько шагов вперёд.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Филипп Бержеро, Луис Фернандес.

Пришли: Лионель Летизи, Сильвен Дистен, Фредерик Дею, Бернар Менди, Жан-Клод Ланойселе, Вампета, Петер Люксен, Стефан Дальма, Николя Анелька, Микель Артета (аренда), Энрике де Лукас (аренда).

Ушли: Бернар Лама, Лоран Кьевре, Грегори Пейсли, Сезар Белли, Николя Ласпаль, Патрис Грильон, Стефан Дальма, Эдвин Мурати, Талаль Эль-Каркури (аренда), Фабрис Абриэль (аренда), Каба Диавара (аренда).

Итог: Лига 1 - 9-е место, Лига Чемпионов - второй групповой этап, Кубок Франции - 1/16 финала, Кубок Лиги - 1/16 финала.

Филипп Бержеро, ожидаемо, продолжил тренировать ПСЖ, да ещё и получил возможность прилично усилить состав. Летом 2000 года руководство столичного клуба потратило на новичков почти 54 миллиона евро, что в те времена считалось баснословной суммой. Главным трансфером межсезонья стало возвращение Николя Анелька, который после вояжа в "Арсенал" и "Реал" отправился в родные пенаты. В новой кампании от парижан ждали исключительно прогресса. Предпосылки для этого, разумеется, были - ключевых игроков сохранили, футболистов хорошего уровня купили, тренерскому штабу, проявившему себя с наилучшей стороны, дали спокойно работать. Ну и первые матчи внушали оптимизм. Победы над "Страсбуром" и "Седаном" плюс ничья с "Ренном" позволили команде Бержеро захватить вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Симптомы недуга "руж-э-блю" начали проявляться 19 августа, когда они бесславно уступили "Метцу". Менее чем через три недели произошло поражение от "Труа" со счётом 3:5 и ПСЖ уже стал выпадать из тройки лидеров чемпионата. Правда, после этого фиаско парижане собрались и на какое-то время вернулись на беспроигрышный путь. В период с 7-го по 12-й тур национального первенства "красно-синие" набрали 14 очков, и вышли на чистое первое место.

Параллельно неплохо шли дела и в Лиге Чемпионов. Команда взяла 10 очков в 6 поединках, спокойно преодолев первый групповой этап. Особенно запомнилась домашняя встреча с "Русенборгом", в которой французы сокрушили оппонента со счётом 7:2. Тем удивительнее было то, что произошло потом. В конце октября столичный коллектив будто подменили. С 13-го по 19-й тур Лиги 1 парижане не одержали ни одной победы, сподобившись лишь на ничью в игре с "Лионом". Чаша терпения руководства переполнилась 2 декабря после унизительного поражения от "Седана" со счётом 1:5. "Руж-э-блю" рухнули на 12-е место в турнирной таблице, и это стоило работы Филиппу Бержеро. О его отставке было объявлено на следующий день после проигранной встречи, а новым главным тренером стал Луис Фернандес, который уже возглавлял команду с 1994 по 1996 год и выигрывал с ней Кубок Франции, Кубок Лиги и Кубок Кубков. Правда, мгновенного эффекта перемены не дали. До конца календарного года оставалось несколько матчей, и только один из них принёс ПСЖ три очка. В ЛЧ "красно-синие" уступили "Галатасараю" (0:1), а в чемпионате - "Лиллю" (0:2). С "Бастией" и "Труа" были расписаны мировые и только "Метц" удалось одолеть в рамках 20-го тура. Зимняя пауза обещала быть напряжённой. Новому наставнику предстояло придумать, как вывести команду из жуткого кризиса и лучше выступить во второй части сезона. Для начала Фернандес заглянул на трансферный рынок и провернул несколько сделок. Выделим две из них. Во-первых, клуб арендовал у "Барселоны" перспективного хавбека Микеля Артету, а, во-вторых, заполучил будущего чемпиона мира бразильца Вампету в обмен на Стефана Дальма, который не входил в планы недавно пришедшего тренерского штаба. Сразу после перерыва "руж-э-блю" вылетели из Кубка Лиги. Уже на стадии 1/16 финала "Нанси" стал для них непреодолимым препятствием.

Недолго ПСЖ продержался и в Кубке Франции. С большим трудом победив "Туар Фут 79" в 1/32 финала, команда разгромно проиграла в следующем раунде турнира "Осеру". Несладко было и в национальном первенстве. В январе и феврале помимо минимального триумфа в дуэли с "Лансом" позитивного и вспомнить нечего. Сплошные поражения, будь в соперниках хоть "Марсель", хоть "Генгам". Разумеется, в Лиге Чемпионов парижане также ничем похвастаться не могли. В шести турах второго группового этапа всего 5 пунктов и последнее место в квартете. Таким образом, весной подопечные Фернандеса могли сосредоточиться исключительно на улучшении своего положения в Лиге 1. Получалось, конечно, так себе, но всё же лучше, чем ранее. С 28-го по 34-й тур "красно-синие" добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Итоговое девятое место даже позволило столичному клубу попасть во второй раунд Кубка Интертото на следующий сезон, но текущая кампания в любом случае была абсолютно провальной. Луису Фернандесу ещё предстоит выяснить причины такого выступления и устранить ошибки. Но это дело будущего, а пока можно констатировать, что ПСЖ написал одну из позорнейших страниц своей современной истории.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Луис Фернандес.

Пришли: Стефан Жилле, Жером Алонзо, Габриэль Хайнце, Кристобаль Паррало, Мохамед Бачтобжи, Маурисио Почеттино, Франсис Лясер, Лионель Потийон, Дидье Доми, Угу Леал, Роналдиньо, Агостиньо, Бартоломью Огбече, Фабрис Фиорес, Алоизио, Жером Леруа (аренда), Алекс Диас (аренда), Юнес Бенжелюн (академия), Селим Бен Ашур (академия), Самюэль Пьетр (академия).

Ушли: Стефан Брандо, Тома Лево, Доминик Касагранде, Матиас Думбе, Эрик Рабесандратана, Годвин Окпара, Пьер Дюкрок, Джимми Алжерино, Игорь Яновский, Петер Люксен, Вампета, Али Бенарбиа, Лоран Робер, Кристиан Корреа, Микаэль Мадар, Сильвен Дистен (аренда), Алиу Сиссе (аренда), Фабрис Абриэль (аренда), Селим Бен Ашур (аренда), Каба Диавара (аренда), Лоран Лерой (аренда), Николя Анелька (аренда).

Итог: Лига 1 - 4-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - 1/4 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Луис Фернандес оказался достаточно радикальным специалистом. Тренер решил изменить большую часть заявки команды. Да-да, не состава, а всей заявки! Во время летнего трансферного окна ПСЖ покинули 18 футболистов, в том числе 6 на правах аренды. В то же время пришли в клуб 14 игроков плюс три воспитанника академии. Масштабы, конечно, впечатляли, но знаковых исполнителей в этих огромных списках было немного. Среди ушедших можно выделить Сильвена Дистена, которого позаимствовал на год "Ньюкасл", и Игоря Яновского. Хотя россиянина мы упомянули не по причине его выдающейся игры, а скорее из-за гражданства. Что касается входящих сделок, то главной звездой, перебравшейся на "Парк де Пренс", безусловно, является бразилец Роналдиньо.

Также стоит обратить внимание на подписание Маурисио Почеттино, Габриэля Хайнце и Угу Леала. Новый сезон стартовал очень рано - 1 июля. Обусловлено это выступлением команды в Кубке Интертото. Во втором раунде турнира "красно-синие" спокойно разобрались с финским "Джазом", затем взяли верх в двухматчевом противостоянии с "Таврией", на полуфинальной стадии уничтожили "Гент". Причём, первая гостевая дуэль с бельгийцами завершилась нулевой ничьей, а уже в ответке парижане деклассировали оппонента, победив со счётом 7:1. В финале соревнования подопечным Фернандеса предстояло сразиться с "Брешией". На французской земле команды голов не забивали, а в Италии встреча закончилась мировой 1:1. Именно благодаря мячу на выезде "руж-э-блю" стали одним из триумфаторов Кубка Интертото, что позволило им попасть в Кубок УЕФА. Между тем, в Лиге 1 ПСЖ охватил ничейный синдром. В первых 10 турах 7 раз матчи с участием столичного коллектива не выявляли сильнейшего. Выиграть удалось только у "Сошо" и "Ренна", а вот "Бордо" оказался не по зубам хозяевам "Парк де Пренс" - поражение 0:1. Несмотря на почти беспроигрышную серию, парижане расположились на восьмой строчке в турнирной таблице, что явно не устраивало ни руководство клуба, ни болельщиков.

В октябре Луис Фернандес избавился ещё от двух футболистов, отпустив Матиаса Думбе в "Хиберниан", а Пьера Дюкрока в "Дерби Каунти". Едва ли данный шаг можно считать катализатором улучшения результатов, но факт остаётся фактом. В 9 последующих турах команда добыла 5 побед, трижды сыграла вничью и поднялась на пятое место в чемпионате. С этим багажом ПСЖ ушёл на зимний перерыв в национальном первенстве. А до этого "красно-синие" успели вылететь из Кубка УЕФА. Справившись с двумя "Рапидами" из Бухареста и Вены в первом и втором раундах турнира, "руж-э-блю" попали на "Рейнджерс". Шотландцы и французы не порадовали зрителей голами в течение 210 минут и только в серии пенальти определили сильнейшего. Точнее оказались ребята из Глазго. Примечательно, что промахи в составе ПСЖ допустили звёздные исполнители - Джей-Джей Окоча, Габриэль Хайнце и Маурисио Почеттино. Во время январского трансферного окна клуб покинули Али Бенарбиа и Николя Анелька, которого арендовал "Ливерпуль".

В свою очередь, укрепить состав были призваны Агостиньо, Фабрис Фиорес и Жером Леруа. После завершения паузы команда продолжала играть неровно, что наглядно подтверждали результаты в Лиге 1. В семи турах чемпионата подопечные Фернандеса трижды победили, дважды сыграли вничью и дважды потерпели поражения. Тем не менее, конкуренты выглядели не лучше, что позволило хозяевам "Парк де Пренс" закрепиться на четвёртой позиции. Заключительный отрезок национального первенства "красно-синие" провели ровнее, выиграв 5 поединков из 8. В зону Лиги Чемпионов "Осер" их не пропустил, однако прямую путёвку в Кубок УЕФА столичный коллектив добыл вполне заслуженно. Что ж, осталось подвести итоги внутренних кубковых турниров.

Из обоих соревнований ПСЖ вылетел с разницей в неделю. Сначала "руж-э-блю" попрощались с Кубком Лиги по итогам противостояния с "Бордо". Произошло это 2 марта. А спустя 7 дней "Лорьян" оставил парижан за бортом Кубка Франции. Амбиции клуба однозначно были выше, но стоит отметить, что во всех соревнованиях столичная команда выступила лучше, чем годом ранее. Да и глупо было бы требовать мгновенных результатов после таких перемен в составе прошлым летом. Работы впереди ещё много, но потенциал ПСЖ позволял смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Луис Фернандес.

Пришли: Рабиу Байта, Ромен Рокки, Андре Луис, Жером Леруа, Пауло Сезар, Филипе Тейшейра, Алиун Туре, Мартин Кардетти, Алекс Ньярко (аренда), Стефан Педрон (аренда), Лорик Цана (академия), Чиги Лукау (академия).

Ушли: Кристоф Олол, Сильвен Дистен, Бернар Менди, Алиу Сиссе, Жан-Клод Ланойселе, Фабрис Абриэль, Джей-Джей Окоча, Агостиньо, Николя Анелька, Талаль Эль-Каркури (аренда), Юнес Бенжелюн (аренда), Рабиу Байта (аренда), Эдуар Сиссе (аренда), Самюэль Пьетр (аренда), Селим Бен Ашур (аренда), Каба Диавара (аренда).

Итог: Лига 1 - 11-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - финалист, Кубок Лиги - 1/16 финала.

Луис Фернандес остался на посту главного тренера ПСЖ. Летнее трансферное окно было более сдержанным по сравнению с предыдущим, но всё равно принесло немало перемен. Окончательно ушли Сильвен Дистен и Николя Анелька, на правах свободного агента клуб покинул Джей-Джей Окоча. Что касается входящих сделок, то самой дорогой стала покупка полузащитника Андре Луиса за 11 миллионов евро. Кроме того, большие надежды возлагались на аргентинского форварда Мартина Кардетти, который перебрался в Париж из "Ривер Плейта". В новом сезоне команде не пришлось слишком рано выходить из отпуска. Первый матч кампании состоялся 3 августа. В стартовом туре Лиги 1 "красно-синие" минимально обыграли "Осер", однако успешный почин им поддержать не удалось. В следующих 8 встречах национального первенства подопечные Фернандеса одержали всего 2 победы при 5 ничьих и 1 поражении. Шестое место в турнирной таблице - это конечно не то, чего ожидали во французской столице. Дела пошли вверх в начале октября, когда "руж-э-блю" выиграли в трёх поединках кряду и поднялись на вторую строчку.

Но на этом поводы для радости закончились вплоть до зимнего перерыва. 1 победа в 8 играх чемпионата плюс вылет из Кубка Лиги и Кубка УЕФА. Давайте по порядку. В течение ноября и декабря ПСЖ в Лиге 1 взял верх только над "Лионом", сыграл вничью с "Сошо" и "Бордо", а также уступил "Седану", "Лансу", "Нанту", "Монако" и "Ренну". Итогом этой незавидной серии стала восьмая позиция в таблице и фактически разбитые мечты о борьбе за высокие места. В Кубке Лиги для парижан финальной остановкой стала стадия 1/16 финала. В первом же матче турнира они с боем, но всё-таки проиграли "Нанту". Что касается Кубка УЕФА, то столичная команда сумела добраться до третьего раунда, по пути одолев венгерский "Уйпешт" и румынский "Национал" (ныне "Прогресул"). А обидчиком французского клуба неожиданно выступила "Боавишта", которая в указанном сезоне не блистала ни на внутренней, ни на европейской арене. Португальцы в гостях потерпели поражение 1:2, зато дома выиграли со счётом 1:0 и благодаря правилу выездного гола прошли дальше. Во время январского трансферного окна "руж-э-блю" провели несколько ничем непримечательных арендных сделок и практически сразу после новогодних праздников приступили к футбольным баталиям. Сначала подопечным Фернандеса предстояло размяться на "Расинге" из Безансона в рамках Кубка Франции, однако на практике лёгкой прогулки не получилось. Представитель третьего дивизиона страны упирался до последнего, и сломить его сопротивление вышло лишь в овертаймах.

На этом фоне вряд ли стоило ожидать успешных результатов в чемпионате. Так и вышло - 5 очков в 3 встречах с единственным забитым голом в ворота "Гавра". А далее начались классические для нестабильных команд "карусели". 2 победы, 3 поражения, ещё 3 победы. И вот когда болельщики ожидали от "красно-синих" рывок в заключительной части сезона, те начали откровенно проваливаться. В последних 7 поединках всего 6 набранных пунктов и итоговая 11-я строчка в Лиге 1. Это худший результат с 1988 года! Примечательно, что разница забитых и пропущенных у "руж-э-блю" была +11. Это, к примеру, больше, чем у "Марселя", который финишировал на 3-м месте. Занимательная статистика, впрочем, хозяевам "Парк де Пренс" от неё ни капельки не легче. Отдушиной в кампании 2002/2003 мог стать Кубок Франции. ПСЖ не без труда дополз до финала турнира, штампуя в основном минимальные победы.

А там их ждал "Осер", который небезосновательно считался фаворитом дуэли. Тем не менее, столичный коллектив сумел удивить. К перерыву они имели преимущество благодаря точному выстрелу Угу Леала и в целом ситуация была под контролем. Но в середине второго тайма португальский хавбек превратился из героя в антигероя, схлопотав удаление. "Красно-синие" сильно просели, а "Осер" за оставшееся время смог воплотить численное превосходство в два забитых мяча. Сначала Джибриль Сиссе, а затем и Жан-Ален Бумсонг похоронили чаяния парижан на прекращение бестрофейной серии. Стало понятно, что без радикальных перемен уже не обойтись. Коснулись изменения не только тренерского кресла, где Луиса Фернандеса сменил Вахид Халилходжич, но и президентского поста, который занял Франсис Грай. Кстати, при боснийском специалисте "Ренн" в завершившемся сезоне едва не вылетел в Лигу 2. Странный выбор, не находите? Похоже, что самое весёлое на "Парк де Пренс" только начинается.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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