Футбол XXI века: ПСЖ (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о ПСЖ. Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Вахид Халилходжич.

Пришли: Бернар Менди, Бранко Бошкович, Модест М’Бами, Даниел Любоя, Хакан Якин, Рейналдо да Круз Оливейра, Педру Паулета, Жозе-Карл Пьер-Фанфан (аренда), Хуан Пабло Сорин (аренда), Эрик Кубилье (аренда), Хабибу Траоре (аренда), Мохамед Бенхаму (академия), Жан-Мишель Бадиан (академия), Хосин Рагед (академия), Франк Джа Джедже (академия).

Ушли: Стефан Жилле, Кристобаль Паррало, Юнес Бенжелюн, Маурисио Почеттино, Франсис Лясер, Жером Леруа, Андре Луис, Хакан Якин, Роналдиньо, Каба Диавара, Лоран Лерой, Алоизио, Лионель Потийон (аренда), Дидье Доми (аренда), Пауло Сезар (аренда), Рабиу Байта (аренда), Хосин Рагед (аренда), Эдуар Сиссе (аренда), Филипе Тейшейра (аренда), Бартоломью Огбече (аренда), Мартин Кардетти (аренда).

Итог: Лига 1 - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - 1/16 финала.

"Новая метла по новому метёт" - эта пословица очень точно характеризовала ситуацию в ПСЖ летом 2003 года. Новый президент Франсис Грай и новый тренер Вахид Халилходжич затеяли такую кадровую революцию, что аж дух захватывало. Во время межсезонья клуб покинули 14 футболистов, в том числе бразилец Роналдиньо, который уехал покорять сердца каталонских болельщиков. Справедливости ради стоит отметить, что почти 50 процентов ушедших исполнителей отправились в аренды. Что касается входящих трансферов, то самой значимой стала покупка у "Бордо" за 11 миллионов евро нападающего Педру Паулеты. Португалец зарекомендовал себя, как умелый бомбардир. Статистика это красноречиво подтверждала - 91 гол в 129 матчах за жирондинскую команду. А самой скандальной сделкой стал переезд из "Базеля" атакующего хавбека Хакана Якина. Парижане выиграли борьбу за игрока у "Ливерпуля", "Атлетико" и дортмундской "Боруссии". В нём видели наследника Роналдиньо, новую "десятку". Швейцарец прошёл медобследование и подписал контракт, однако всего через несколько дней у него были выявлены проблемы со здоровьем, в частности, грыжа межпозвоночного диска, требующая срочной операции. ПСЖ не понравилась перспектива возиться с полузащитником, поэтому его оперативно "сплавили" обратно в "Базель", отбив потраченные 1,6 миллиона евро. Мы же говорили, что самое весёлое на "Парк де Пренс" только начинается. Что ж, давайте непосредственно о футболе. Провал в предыдущей кампании оставил "красно-синих" без еврокубков, поэтому до конца октября подопечным Халилходжича предстояло играть только в Лиге 1. Никаких лишних нагрузок, отличные условия, чтобы удачно стартовать. Однако на практике "руж-э-блю" умудрились в 5 августовских поединках добыть всего одну победу. Зато поражений команда нахваталась на пару месяцев вперёд. Под занавес лета столичный коллектив уступил "Лиллю", "Монако" и "Монпелье", расположившись в шаге от зоны вылета - на 17-м месте в турнирной таблице первенства.

Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Лишь после качественной взбучки ПСЖ взялся за дело, выиграв 5 встреч кряду. Эта серия позволила парижанам прыгнуть из подвала сразу в тройку лидеров чемпионата. И, по всей видимости, локальные успехи вскружили голову футболистам. 29 октября в первой же дуэли в рамках Кубка Лиги ребята Халилходжича проиграли скромному "Геньону" и выбыли из соревнования. Ухудшилась ситуация и в Лиге 1 - с 11-го по 19-й тур "красно-синие" взяли верх только в 4 играх из 9. На зимний перерыв команда ушла четвёртой, что нельзя назвать катастрофой, но эти парни однозначно были способны на большее. Во время январского трансферного окна клуб избавился от игроков, которые не входили в планы тренерского штаба, а также немного укрепил состав приобретением у "Страсбура" Даниела Любои и арендой Хабибу Траоре у "Геньона". Того самого, который выбил "руж-э-блю" из Кубка Лиги. Сделка крайне спорная, может цель заключалась в том, чтобы насолить обидчику? Как бы там ни было, впереди ПСЖ ждала сложнейшая вторая часть сезона. Возобновление чемпионата получилось скомканным - после победы над "Лиллем" подопечные Халилходжича дважды потеряли очки, расписав мировые с "Метцом" и "Монако". Затем последовала приятная серия - 9 баллов в трёх поединках с "Монпелье", "Тулузой" и "Генгамом". Но куда же без осечек? Ничьи с "Осером" и "Сошо" были очень некстати на фоне замаячивших перспектив побороться за золотые медали.

Впрочем, футболисты столичного коллектива, понимая, что вырисовывается реальный шанс вписать своё имя в историю, взяли себя в руки и стали показывать куда более осмысленную игру. И развязка в национальном первенстве выдалась жаркой. "Лион", ПСЖ и "Монако" до последних туров являлись реальными претендентами на чемпионский титул. В итоге "ткачи" всё-таки выиграли гонку, обогнав "красно-синих" на 3, а "красно-белых" - на 4 пункта. Но практически это не лионцы были сильнее всех, а скорее парижане упустили потрясающую возможность. Дело в том, что в предпоследнем туре Лиги 1 команда Халилходжича в очном противостоянии одолела "львов", да вот только это не дало желаемого эффекта в связи с разгромным поражением от "Бордо" несколькими днями ранее. По сути чемпионский забег был проигран самим себе... Тем не менее, хорошая форма хозяев "Парк де Пренс" позволила им наделать шума в другом турнире. Кубок Франции не покорялся столичному коллективу с 1998 года и вот спустя 6 лет "руж-э-блю" прервали серию неудач.

На пути к финалу ПСЖ неоднократно находился на грани вылета: две победы в овертаймах, одна - в серии пенальти. В основное время парижане обыграли только заведомых аутсайдеров "Авирон Байонне" и "ЭСА Бриве", а как только попадался оппонент покрепче, команда трещала и лишь чудом проползала дальше. Но им откровенно везло и соперник по финалу тому прямое подтверждение. "Шатору" из Лиги 2 - это не "Марсель" и не "Лион". У "красно-синих", конечно, есть позорный опыт в том же финале Кубка Лиги сезона 1999/2000, но неужели они вновь могли наступить на те же грабли? К счастью нет - ребята Халилходжича добыли минимальную победу благодаря голу Паулеты и положили конец бестрофейному периоду. Да, в Париже праздник: серебро чемпионата и Кубок страны – это высоты, которые давно не покорялись. Но самое сложное, разумеется, впереди - доказать, что всё это не случайность.

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Вахид Халилходжич, Лоран Фурнье.

Пришли: Марио Йепес, Элдер Криштован, Жозе-Карл Пьер-Фанфан, Жан-Юг Атеба, Сильвен Арман, Стефан Пишо, Сергей Семак, Жером Ротен, Шарль-Эдуар Коридон, Ведад Ибишевич, Фабрис Панкрат (аренда), Руди Хаддад (академия).

Ушли: Габриэль Хайнце, Фредерик Дею, Талаль Эль-Каркури, Мохамед Бачтобжи, Дидье Доми, Лионель Потийон, Рабиу Байта, Угу Леал, Чиги Лукау, Фабрис Фиорес, Мартин Кардетти, Ромен Рокки (аренда), Алиун Туре (аренда), Франк Джа Джедже (аренда), Бартоломью Огбече (аренда).

Итог: Лига 1 - 9-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Франции - 1/8 финала, Кубок Лиги - 1/8 финала.

Новый сезон - новые надежды. Конечно же, после серебра в чемпионате и победы в Кубке Франции болельщики ПСЖ ожидали ещё большего. К примеру, на еврокубковой арене команда давно не гремела. Ну а о мечтах наконец выиграть Лигу 1 и говорить не стоило. Это вообще идея фикс, ведь парижане не брали золото долгих 10 лет. Клуб продемонстрировал свои амбиции покупкой Марио Йепеса, Сильвена Армана и Жерома Ротена. Это футболисты с именем, которые способны давать результат. Из исполнителей, покинувших "Парк де Пренс", стоит выделить португальца Угу Леала, отправившегося на родину, и аргентинца Габриэля Хайнце, заинтересовавшего своей игрой сам "Манчестер Юнайтед". Календарь летом 2004-го был куда плотнее по сравнению с прошлым годом, но отступать было некуда. 31 июля "руж-э-блю" предстояло пройти первое серьёзное испытание в новой кампании. В матче за Суперкубок Франции подопечные Вахида Халилходжича сразились с действующим чемпионом страны "Лионом". Основного времени оппонентам не хватило, чтобы выявить сильнейшего, поэтому победителя противостояния пришлось определять с помощью серии 11-метровых ударов. Удача улыбнулась "ткачам". Они взяли верх, забив 7 пенальти, в то время как соперник реализовал на одну попытку меньше.

Не самое приятное начало, но, как выяснилось позднее, это были ещё цветочки. В Лиге 1, например, "красно-синие" не знали побед до 8-го тура. На старте чемпионата у них было 4 ничьи, 3 поражения и 18-я позиция в турнирной таблице. Затем игроки ПСЖ, конечно, сосредоточились, но к завершению первого круга уже было понятно, что речи о высоких местах в текущем сезоне быть не может. 26 очков в 19 поединках - это просто позор, другой оценки команда не заслуживала. Экватор национального первенства парижане встречали на 10-й строчке. Параллельно они вылетели из двух других турниров. Сначала "руж-э-блю" попрощались с Лигой Чемпионов. Группа с "Челси", "Порту" и ЦСКА оказалась для них непреодолимым препятствием. Больше всех над французским коллективом поиздевались армейцы, выигравшие две встречи с общим счётом 5:1. Злым гением для хозяев "Парк де Пренс" стал Сергей Семак, поразивший их ворота 4 раза. Кроме того, в декабре подопечные Халилходжича выбыли из Кубка Лиги. На стадии 1/8 финала "Монпелье" сенсационно одолел столичных гостей и прошёл дальше. А руководству и тренерскому штабу ПСЖ лишь оставалось задуматься над тем, что же делать в сложившейся ситуации.

Решили для начала усилить состав. Выбор пал на того, кто недавно выступал палачом команды. В январе клуб объявил о приобретении за 2,5 миллиона евро Семака из ЦСКА. Сразу после зимнего перерыва "красно-синие" деклассировали в Кубке Франции "Лангё", отгрузив сопернику 6 голов. Такие яркие победы всегда улучают настроение, да вот только реалии Лиги 1 быстро вернули парижан с небес на землю. 4 ничьи и 3 поражения в 7 турах второго круга чемпионата - это показатели самого настоящего аутсайдера. Терпеть такое положение дел боссы клуба больше не хотели, поэтому 8 февраля, спустя несколько дней после проигрыша "Лансу" Вахид Халилходжич был отправлен в отставку. Его преемником стал наставник дубля Лоран Фурнье с, мягко говоря, минимальным тренерским опытом. Хотя начал он за здравие. В 1/16 финала Кубка ПСЖ с трудом, но всё-таки выиграл у "Бордо". Затем последовало фиаско в дуэли со "Страсбуром" в чемпионате, но последующие победы над "Бастией" и "Нантом" улучшили общее впечатление от дебюта нового рулевого.

Впрочем, не обошлось без ложки дёгтя. 2 марта "Осер" оставил столичный коллектив за бортом Кубка. Обиднее всего, что "руж-э-блю" вели в счёте 2:0, но всё равно умудрились потерпеть итоговое поражение. Два последних месяца в сезоне 2004/2005 стали для "красно-синих" хождением по мукам. Задача всего одна, да ещё какая унизительная - не упасть ещё ниже и избежать вылета. Что может быть хуже для клуба такого уровня? В 10 заключительных турах национального первенства парижане одержали 4 победы, трижды сыграли вничью и столько же раз проиграли, финишировав на 9-м месте в турнирной таблице. Сезон разочарований и разбитых надежд, который болельщикам хотелось поскорее забыть. И их можно понять. Всегда тяжело взбираться на вершину, но как же больно с неё падать...

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Лоран Фурнье, Ги Лякомб.

Пришли: Давид Розегнал, Викаш Дорасо, Кристоф Ландрен, Кристиан Родригес, Фабрис Панкрат, Бонавантюр Калу, Карлос Буэно, Николя Кузен (академия), Ахмед Кантари (академия), Букари Драме (академия).

Ушли: Жозе-Карл Пьер-Фанфан, Элдер Криштован, Лорик Цана, Ромен Рокки, Сергей Семак, Селим Бен Ашур, Филипе Тейшейра, Шарль-Эдуар Коридон, Алиун Туре, Бартоломью Огбече, Рейналдо да Круз Оливейра, Бранко Бошкович (аренда), Даниел Любоя (аренда), Ведад Ибишевич (аренда).

Итог: Лига 1 - 9-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - 1/8 финала.

Разумеется, повторения сценария прошлого сезона ПСЖ допустить не мог. Тем не менее, к удивлению многих, клуб решил не приглашать опытного тренера, а сделать ставку на Лорана Фурнье. При этом на усиление состава руководство денег не пожалело. То есть все факты указывали на то, что молодому специалисту дали возможность построить команду, ну и заодно посрамить всех скептиков. Трансферная кампания в плане входящих сделок получилась более чем интересной. На "Парк де Пренс" летом 2005 года переехали и многообещающий Давид Розегнал, и перспективный Кристиан Родригес, и матёрый Викаш Дорасо, и неординарный бомбардир Бонавантюр Калу. Традиционно после проваленного сезона в календаре ничего лишнего - только чемпионат, Кубок страны и Кубок Лиги. Национальное первенство для столичного коллектива стартовало 29 июля. Как же хороши были "красно-синие"... в первых трёх турах. Победы над "Метцем", "Сошо" и "Тулузой" даже позволили парижанам взобраться на вершину турнирной таблицы.

Ну а потом всё как всегда! Хватку ПСЖ потерял быстро и не обрёл вплоть до зимнего перерыва. "Руж-э-блю" не могли выиграть хотя бы два поединка подряд, что ярко демонстрировало их нестабильность, а соответственно и плохую подготовленность к сезону. В 19 турах подопечные Фурнье набрали 31 очко и расположились на шестом месте. К слову, всего год назад команда добыла на 5 баллов меньше и находилась только на 10-й строчке. То есть общий уровень конкурентов не вырос, а очень даже наоборот, но воспользоваться этим хозяева "Парк де Пренс" не сумели. Для наглядности немного уточним данные по статистике. Первый круг ПСЖ завершил со следующими показателями: 9 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Цифры, свойственные убеждённому середняку. Кстати, не сыскали "красно-синие" успеха и в Кубке Лиги, откуда вылетели уже на стадии 1/8 финала. Обидчиком выступила "Тулуза". Руководство клуба, видимо, осознало свою ошибку, поэтому на повестке дня встал вопрос о смене тренера. Лоран Фурнье покинул занимаемый пост, а возглавил парижан Ги Лякомб, у которого в отличие от предшественника с бэкграундом было всё в порядке. Впрочем, новый наставник далеко не для всех стал хорошей новостью. К примеру, летний новичок Калу не пользовался доверием французского рулевого, а Сергей Семак и вовсе уехал на родину в связи с отсутствием гарантии места в стартовом составе. Тем не менее, Лякомб дебютировал очень бодро с побед над "Сошо" в чемпионате и "Вермелем" в Кубке страны.

Правда, на этом его тренерские подвиги сошли на нет. Второй круг в Лиге 1 стал сущим кошмаром. Можно было насмехаться над цифрами, указанными выше, но ведь по сравнению с зимне-весенним периодом те показатели выглядели не худшим образом. С 20-го по 38-й тур "красно-синие" выиграли всего 4 раза, зато поражений потерпели целых 6. Однако фишкой "руж-э-блю" было другое - это аномальная миролюбивость. 9 ничьих в 19 турах - такое встретишь не часто. В общем, набрал столичный коллектив 52 очка и финишировал девятым. Точно так же, как год назад - ни выше, ни ниже. Абсолютно провальное выступление, на фоне которого контрастировал путь ПСЖ в Кубке Франции. Парижане мчались навстречу трофею, оставляя за бортом соревнования "Осер", "Лион-Дюшер", "Лилль" и "Нант". А в финале турнира любителей футбола ожидало Ле Классико. Обладатель Кубка Франции определялся в Дерби всея Франции. Очень символично и крайне принципиально для обоих оппонентов. Поединок получился напряжённым, но в целом подопечные Лякомба контролировали ситуацию, и вышли из дуэли заслуженным триумфатором.

Голы Бонавантюра Калу и Викаша Дорасо принесли ПСЖ победу не только в матче, но и в Кубке страны. Второй подобный трофей за три сезона - очень круто и почётно. Да только, чёрт возьми, может кто-то объяснить, как при такой игре в одном турнире можно умудриться продуть всё в другом? Загадка, достойная внимания учёных, ну а бедные болельщики хоть утешительный приз получили. Как говорится, и на том спасибо.

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Ги Лякомб, Поль Ле Гуэн.

Пришли: Микаэль Ландро, Сами Траоре, Альберт Банинг, Жереми Клеман, Давид Хеллебайк, Марсело Гальярдо, Амара Дьяне, Пьер-Ален Фро, Пеги Луиндула, Юссуф Мулумбу (академия), Клеман Шантом (академия), Давид Н’Гог (академия).

Ушли: Лионель Летизи, Мохамед Бенхаму, Жан-Мишель Бадиан, Ахмед Кантари, Жан-Юг Атеба, Стефан Пишо, Пауло Сезар, Хосин Рагед, Викаш Дорасо, Модест М’Бами, Кристоф Ландрен, Бранко Бошкович, Даниел Любоя, Ведад Ибишевич, Руди Хаддад (аренда), Фабрис Панкрат (аренда), Франк Джа Джедже (аренда), Карлос Буэно (академия).

Итог: Лига 1 - 15-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - 1/4 финала, Кубок Лиги - 1/8 финала.

ПСЖ по-прежнему нуждался в кардинальных переменах, ведь два сезона подряд занимать в Лиге 1 девятое место - это уже моветон. Главного тренера команды Ги Лякомба революция не коснулась. Всё происходило на более высоком уровне. Конечно же, речь идёт о смене владельца. Canal+ продал контрольный пакет акций клуба американской компании Colony Capital, а новым президентом "руж-э-блю" стал Ален Кейзак. На этом посту он заменил Пьера Блау, который после ухода Франсиса Грая продержался на руководящей должности немногим более года. Новоиспечённые боссы ПСЖ оказались не самыми щедрыми товарищами, поэтому бюджет летней трансферной кампании составил всего 10,7 миллионов евро. Крупнейшая сделка - покупка у "Лиона" за 5 миллионов нападающего Пьера-Алена Фро. Что ж, ставки сделаны. Пора перемещаться на футбольные поля. 30 июля "красно-синим" предстояло побороться за Суперкубок Франции. С 1998 года столичный коллектив не брал данный трофей и в этот раз намеревался прервать неприятную серию. Хотя задача, честно говоря, не из простых, ведь в соперниках "Лион". Противники бились на равных, обменялись во втором тайме голами, но игра была откровенно ничейной. Поэтому оппонентам снова пришлось выявлять победителя в серии пенальти. 9 ударов подряд оказались точны, а вот Бонавантюр Калу в самый ответственный момент сплоховал. Опять "ткачи" увели чашку из-под носа, эх...

Впрочем, нет смысла расстраиваться, ведь впереди у команды будет 4 полноценные возможности завоевать новый титул. Начинать предстояло с Лиги 1, и здесь прямо со старта не задалось. В первых 11 турах лишь 4 победы при 3 ничьих и 4 поражениях, а затем и вовсе безвыигрышная серия до зимней паузы. 20 очков после половины чемпионата - это ещё хуже, чем в предыдущих сезонах. 16-е место в турнирной таблице и отчётливые перспективы вылететь в низший дивизион - таковы неутешительные итоги первой части кампании. Также бесславно "руж-э-блю" сыграли в Кубке Лиги, вылетев от "Лиона" уже на стадии 1/8 финала. Более-менее сносно команда выступила в Кубке УЕФА. Сначала парижане пробились в групповой этап, взяв верх в противостоянии с ирландским "Дерри Сити", а затем финишировали вторыми в квинтете с "Панатинаикосом", "Хапоэлем" из Тель-Авива, бухарестским "Рапидом" и "Младой Болеслав".

А в плей-офф турнира "красно-синие" будут уже с другим тренером. 15 января после поражения от "Валансьена" в 20-м туре национального первенства Ги Лякомба отправили в отставку. Кроме того, что результаты были ужасающими, так ещё и конфликтный характер наставника приносил клубу дополнительные проблемы. К примеру, в октябре пришлось расторгнуть контракт с Викашем Дорасо, который позволил себе критику в адрес коуча. К слову, увольнение Лякомба обошлось ПСЖ в копеечку. По данным СМИ, тренер и его штаб получили более 4 миллионов евро компенсации. Впрочем, это уже быль, а новую главу истории столичного коллектива доверили написать Полю Ле Гуэну, который совсем недавно приводил "Лион" к трём чемпионствам подряд. Между тем, зимнее трансферное окно ознаменовалось уходом Пауло Сезара, отдавшего Парижу 4,5 года карьеры. Что касается входящих сделок, то на "Парк де Пренс" перебрались Жереми Клеман, Марсело Гальярдо и Пеги Луиндула. В Лиге 1 Ле Гуэн не мог выиграть со своей новой командой на протяжении трёх матчей. Дебютная победа пришлась на игру 24-го тура против "Монако". "Красно-синие" продолжали балансировать над зоной вылета, тем самым нервируя своих болельщиков. Избавиться от этого чувства фанатам было не суждено вплоть до окончания чемпионата. Ну хоть побед немного прибавилось, и то хорошо. Под руководством Ле Гуэна парижане провели 18 поединков в национальном первенстве и выиграли 8 из них. Ещё 4 встречи завершились ничьими, остальные - поражениями. Понижения в классе, конечно, удалось избежать, но итоговое 15-е место для клуба уровня ПСЖ - это катастрофа.

Тем более, в этот раз красочными выступлениями в других турнирах пилюлю подсластить не вышло. В Кубке УЕФА "руж-э-блю" добрались до 1/8 финала, где были биты "Бенфикой", а в Кубке Франции на четвертьфинальной стадии столичный коллектив уступил "Сошо". Вот такая безрадостная картина. Теперь уже не знаешь, за что хвататься - и руководство меняли, и тренеров тоже, состав обновлялся колоссально. Всё тщетно! Надежда только на то, что обычно, достигнув дна, человек отталкивается и двигается вверх. Однозначно настало время вспомнить об этом природном принципе!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru