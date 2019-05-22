Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о ПСЖ. Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Поль Ле Гуэн.

Пришли: Апула Эдель, Грегори Бурийон, Зумана Камара, Сеара, Дидье Дигар, Соуза Вилльям Силва, Эвертон Сантос, Гийом Оаро, Мамаду Сако (академия), Ларри Мабиала (академия), Жан-Ив Мвото (академия), Грандди Нгойи (академия), Юнус Санкаре (академия), Лорис Арно (академия), Янник Боли (академия).

Ушли: Николя Кузен, Давид Розегнал, Жан-Ив Мвото, Букари Драме, Эдуар Сиссе, Давид Хеллебайк, Руди Хаддад, Марсело Гальярдо, Самюэль Пьетр, Франк Джа Джедже, Бонавантюр Калу, Пьер-Ален Фро, Карлос Буэно, Сами Траоре (аренда), Ларри Мабиала (аренда), Альберт Банинг (аренда), Юссуф Мулумбу (аренда), Кристиан Родригес (аренда), Фабрис Панкрат (аренда), Гийом Оаро (аренда).

Итог: Лига 1 - 16-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - финалист, Кубок Лиги - победитель.

Провальный прошлый сезон всегда вызывает желание затеять глобальные перемены. Летом 2007 года они по большей части коснулись состава команды. Клуб расстался с 10 футболистами и ещё 6 отправил в аренду. Самой значимой потерей стал уход в "Ньюкасл" чешского защитника Давида Розегнала, который был бесспорным игроком основы. Что касается входящих трансферов, то "руж-э-блю" подписали 5 исполнителей. Все вместе они обошлись в 14 миллионов евро. Почти половина указанной суммы была потрачена на опытного Зумана Камара, успевшего поиграть в "Интере", "Марселе" и других менее статусных командах. Плюс из академии подъехало аномально большое количество выпускников - целых 7. Ну а вести прилично обновлённый ПСЖ к победам должен был Поль Ле Гуэн, назначенный на пост главного тренера только в январе. Руководство закрыло глаза на весенние неудачи и дало наставнику полноценный шанс реализовать свои идеи. Почва для этого была благоприятной: полновесная предсезонка, голодные до успехов футболисты и разгруженный из-за отсутствия еврокубков календарь. Да вот умело использовать данные факторы, мягко говоря, непросто.

По старту парижан в чемпионате это было заметно. "Красно-синие" не могли выиграть до шестого тура. Победе над "Ле-Маном" предшествовали ничьи с "Сошо", "Лансом", Метцом" и "Лиллем", а также поражение от "Лорьяна". Промежуточные выводы таковы: оборона играет неплохо, а атака - ужасно. В шести матчах 4 забитых и 4 пропущенных гола яркое тому подтверждение. То есть забивали и пропускали хозяева "Парк де Пренс" в среднем каждые 135 минут. Да вот только для защитников это комплимент, а для нападающих - приговор. Что ж, первые поединки всегда можно списать на несыгранность, "вкатывание" в сезон и так далее. Проблема в том, что на дистанции результаты не стали лучше. По итогам 19 туров ПСЖ находился на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1, в шаге от зоны вылета. К экватору национального первенства подопечные Ле Гуэна успели одержать 5 побед, 7 раз сыграть вничью и потерпеть 7 поражений.

Эти откровенно кошмарные показатели отчасти перекрывались удачным выступлением "руж-э-блю" в Кубке Лиги, где они к Новому году добрались до 1/4 финала, расправившись по пути с "Лорьяном" и "Монпелье". Во время зимнего трансферного окна клуб попытался взбодрить ситуацию несколькими сделками. Покинули столицу Франции Жан-Ив Мвото, Марсело Гальярдо и Пьер-Ален Фро. В качестве усиления поближе к Эйфелевой башне переехали Соуза Вилльям Силва и Эвертон Сантос. Также был куплен Гийом Оаро, но его оставили на правах аренды в "Гавре". Второй круг чемпионата "красно-синие" начали ярко, разгромив дома "Ланс" со счётом 3:0. Впрочем, хорошее настроение сохранялось недолго - уже через неделю команда уступила "Лорьяну". 23 января ПСЖ на кураже прихлопнул "Метц" и после этого надолго угодил в яму. Восьмиматчевая безвыигрышная серия и теперь уже самая что ни на есть настоящая зона вылета. Совесть у футболистов проснулась только 2 апреля, когда они выгрызли три очка в дуэли со "Страсбуром". Правда, на этом их подвиги закончились.

После победы над соседом по таблице парижане бездарно проиграли три поединка подряд - "Нанси", "Ницце" и "Кану". Интрига накалялась! До завершения национального первенства 4 игры, а столичный коллектив всё ещё находился на 18-й позиции и реально претендовал на понижение в классе. Главное, что в решающий момент "руж-э-блю" собрались и не допустили трагедии для своих болельщиков. В последних 4 встречах они заработали 8 очков, дважды победив и дважды сыграв вничью. Благодаря этому ПСЖ успел спастись, запрыгнув на 16-е место. Да, с одной стороны это ещё хуже, чем год назад, но с другой - фанаты просто радовались, что удалось избежать вылета в Лигу 2. А знаете, что самое удивительное и парадоксальное? В кубковых турнирах подопечные Ле Гуэна выступали просто блестяще. Сначала в Кубке Лиги они героически дошагали до финала, где в упорной борьбе взяли верх над "Лансом". Героем противостояния стал Бернар Менди, забивший решающий гол на 93-й минуте.

Совсем немного "красно-синим" не хватило в Кубке Франции. В этом соревновании они также прошли в финал, обыграв по пути "Эпиналь", "Ле Пуаре-сюр-Ви", "Бастию", "Каркефу" и "Амьен". Оставалось сделать последний шаг на "Стад де Франс". В соперниках грозный "Лион", но перспективы парижан не выглядели безнадёжными. В итоге упорнейшие 90 минут без забитых мячей и единственный результативный удар в овертаймах. Нанёс его, к сожалению, для столичных болельщиков, Сидней Гову. Складывалось ощущение, что ПСЖ решил каждый сезон бить собственный рекорд противоречивости. Вот как можно в течение одного футбольного года совместить крутое пике в чемпионате и едва ли не золотой дубль в кубках? Да уж, эта команда умела удивлять.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Поль Ле Гуэн.

Пришли: Стефан Верон, Клод Макелеле, Стефан Сессеньон, Людовик Жюли, Матея Кежман (аренда), Трипи Маконда (академия), Максим Партуш (академия), Адама Траоре (академия), Жан-Эд Морис (академия).

Ушли: Жером Алонзо, Марио Йепес, Бернар Менди, Дидье Дигар, Кристиан Родригес, Амара Дьяне, Давид Н’Гог, Педру Паулета, Альберт Банинг (аренда), Юссуф Мулумбу (аренда), Грандди Нгойи (аренда), Юнус Санкаре (аренда), Эвертон Сантос (аренда), Соуза Вилльям Силва (аренда), Янник Боли (аренда).

Итог: Лига 1 - 6-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - 1/8 финала, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Практика кардинальных изменений в составе не давала результат, что было подтверждено примером прошлого сезона. Поэтому ПСЖ поубавил пыл на трансферном рынке, отдав предпочтение точечным приобретениям. И сразу же количество превратилось в качество - всего 5 новичков, зато каких! Это и Клод Макелеле, и Людовик Жюли, и Стефан Сессеньон с Матея Кежманом. Что касается продаж, то их было куда больше, но одна из потерь однозначно выделялась. Лучший бомбардир в истории клуба Педру Паулета завершил свою выдающуюся карьеру, что, безусловно, сулило проблемы для атаки парижан. Также стоит отметить, что на тренерском мостике остался Поль Ле Гуэн, а вот в руководстве вновь произошли перестановки. Только в апреле Ален Кейзак покинул пост президента, а его место занял Симон Тахар. Но уже летом у "руж-э-блю" появился новый руководитель - бывший журналист Шарль Вильнев. В условиях не самой стабильной обстановки команда входила в новый сезон 9 августа гостевым матчем с "Монако" в Лиге 1.

16-е место в предыдущей кампании ещё было свежо в памяти, поэтому хозяева "Парк де Пренс" очень хотели успешно стартовать. Однако орешек из княжества оказался им не по зубам - 0:1. Правда, после этого дела "красно-синих" пошли вверх. Победы над "Бордо", "Каном" и "Нантом" плюс ничья с "Сошо" позволили ПСЖ ворваться в тройку лидеров национального первенства. Впрочем, закрепить этот результат не удалось - в следующих трёх поединках столичный коллектив ни разу не смог выиграть и рухнул в нижнюю часть турнирной таблицы. Нестабильность сопровождала подопечных Ле Гуэна до конца первого круга, но позитив заключался в том, что по сравнению с прошлым чемпионатом они сделали несколько шагов вперёд. В 19 турах парижане набрали 33 очка и расположились на четвёртой строчке. Более половины победных матчей за указанный период (10 из 19) вселяли сдержанный оптимизм в сердца болельщиков. Неплохо "руж-э-блю" выступали и в других турнирах. К примеру, в Кубке УЕФА французы без проблем преодолели первый раунд, а затем вышли из группы с "Манчестер Сити", "Твенте", "Расингом" и "Шальке". Справедливости ради, необходимо уточнить, что у "красно-синих" на этой стадии были проблемы, но разгром "Твенте" (4:0) в заключительном туре решил их. В то же время в Кубке Лиги ПСЖ разобрался с "Монако" и "Нанси", обеспечив себе в ноябре путёвку в 1/4 финала.

Зимнее трансферное окно для клуба получилось максимально скучным: никаких покупок и лишь несколько исходящих сделок - четырёх воспитанников академии по арендам раздали. Значит, тренерский штаб состав устраивал, а это главное. Январь получился для столичного коллектива очень даже успешным. Впечатление испортило только позорное поражение от "Бордо" в 20-м туре Лиги 1. Зато остальные 5 матчей команда выиграла. В чемпионате были добыты победы над "Сошо" и "Каном", в Кубке Франции - над "Монлюсоном" и "Газелек Аяччо", в Кубке Лиги - над "Лансом". Набрав хороший ход, подопечные Ле Гуэна даже оказались на второй строчке в национальном первенстве. Дело в том, что они не проигрывали с 21-го по 28-й тур, лишь раз потеряв очки в этот период. Тем не менее, на финишную прямую сил у ПСЖ не хватило. Сначала пали надежды завоевать Кубок Лиги - ещё одно фиаско в дуэли с "Бордо". Только в январе было 0:4, а теперь 0:3. Затем вылет из Кубка Франции. Причём, сенсационный. Выбил "руж-э-блю" из турнира представитель низших дивизионов "Родез". В апреле настало время прощания с Кубком УЕФА. В плей-офф данного соревнования парижане прошли "Вольфсбург" и "Брагу", но в 1/4 финала оказались слабее киевского "Динамо".

И наконец Лига 1. В последних 11 турах "красно-синие" одержали всего 3 победы, трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Естественно спад заметно ухудшил положение "руж-э-блю" в таблице. Итогом стало шестое место. Примечательно, что у завершившей чемпионат на четвёртой строчке "Тулузы" было также 64 очка, но окситанцы вместе с "Лиллем" опередили хозяев "Парк де Пренс" по дополнительным показателям. А это, на секундочку, стоило столичному коллективу путёвки в еврокубки. Очень обидно, но чьи это проблемы? Никто ведь не мешал набрать более одного балла в трёх заключительных турах. Тем более, соперники были не самыми грозными - "Осер", "Валенсьен" и "Монако", барахтающийся в нижней части таблицы. Так что сами виноваты! Необходимо отдохнуть, сделать выводы и снова в бой. Наконец ПСЖ хоть немного стал соответствовать своему статусу, но довольствоваться текущим положением дел абсолютно недопустимо, ведь болельщики, разумеется, ждут большего.

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Антуан Комбуаре.

Пришли: Грегори Купе, Вилли Гронден, Кристоф Жалле, Мевлют Эрдинч, Матея Кежман.

Ушли: Микаэль Ландро, Стефан Верон, Ларри Мабиала, Грегори Бурийон, Юссуф Мулумбу, Адама Траоре, Соуза Вилльям Силва, Фабрис Панкрат, Янник Боли, Альберт Банинг (аренда), Жером Ротен (аренда), Эвертон Сантос (аренда), Лорис Арно (аренда), Матея Кежман (аренда).

Итог: Лига 1 - 13-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - 1/8 финала.

2009-й год снова принёс ПСЖ несколько перетрубаций в составе руководства. Ещё в феврале Шарля Вильнева на посту президента сменил Себастьян Базен, а в сентябре руководящая должность досталась бизнесмену Робину Лепру. Не удержался у руля команды и Поль Ле Гуэн, уступивший тренерское кресло Антуану Комбуаре. Уроженец Новой Каледонии - не чужой человек для столичного клуба. С 1990 по 1995 год он выступал за парижан в качестве футболиста, а с 1999 по 2003 год возглавлял дубль "руж-э-блю". Между тем, трансферная кампания вновь была сдержанной. "Красно-синие" выкупили Матея Кежмана и сразу же отдали его в аренду "Зениту", подписали свободным агентом Вилли Грондена, а также приобрели Грегори Купе, Кристофа Жалле и Мевлюта Эрдинча. Скромно, но со вкусом! Ушли при этом почти 10 игроков, в том числе такие знаковые, как Микаэль Ландро и Жером Ротен. Второй - на временной основе перебрался в "Рейнджерс". Что ж, ни Суперкубка, ни евротурниров, может самое время выстрелить на внутренней арене? По крайней мере, цель, поставленная руководством, предполагала финиш в тройке сильнейших в Лиге 1 и возвращение в ЛЧ. Клуб, несомненно, соскучился по участию в Лиге Чемпионов, которой "Парк де Пренс" не видел с 2004 года. И поначалу команда выполняла задачу, стартовав в чемпионате с ничьей и трёх побед подряд.

А потом пришло время перерыва на матчи сборных, и после него ПСЖ скатился в яму. Безвыигрышная серия из 7 поединков чётко дала понять - амбиции "руж-э-блю" не соответствуют реалиям. Более-менее, парижане пришли в чувство в ноябре, и то победы стабильно чередовались с поражениями, а их турнирное положение оставляло желать лучшего. Первый круг национального первенства "красно-синие" завершили со следующими показателями: 29 очков, 8-е место в таблице, 8 побед, 5 ничьих и 6 поражений. В целом ситуация не выглядела безнадёжной, но для улучшения результатов однозначно нужно было что-то менять. Зимой из аренды вернулись Жером Ротен и Матея Кежман. Правда, француза тут же сплавили в турецкий "Анкарагюджю", а вот серб остался в команде. Другого усиления тренерский штаб так и не дождался, поэтому пришлось исправлять текущее положение с помощью имеющихся ресурсов. Впрочем, ничего путёвого из этой затеи не вышло.

Январь, если не брать во внимание матчи Кубка Франции, был сущим кошмаром - вылет из Кубка Лиги от заштатного "Генгама" и болезненные поражения в чемпионате от "Лилля", "Монако" и "Лиона". Только Кубок в этом ужасе стал отдушиной. Там "руж-э-блю" справились с "Обервилье" и "Эвианом", заработав путёвку в 1/8 финала. Февраль оказался очень похож на своего календарного предшественника - в национальном первенстве крушение продолжилось (4 очка в 4 играх), а в Кубке страны "Весул" любезно пропустил столичный коллектив в четвертьфинальный раунд. Понимая, что триумф в этом турнире является единственным вариантом спасти сезон, ПСЖ бросил все силы на реализацию данной задачи. И не прогадал. Сначала в упорной борьбе "красно-синие" одолели "Осер", затем - "Кевийи", а в финале взяли верх над "Монако". 90 минут не хватило оппонентам для определения победителя, а в компенсированное к первому овертайму время золотой гол забил Гийом Оаро. Двухлетний бестрофейный период подошёл к концу.

Оставалось только как можно успешнее выступить в национальном первенстве, но с этим опять возникли проблемы. Что уж говорить, в кубковых соревнованиях столичная команда в последние годы выглядела куда интереснее. А в Лиге 1 подопечные Комбуаре достойно играли только в марте и первой половине апреля. Финишный отрезок, к сожалению, был провален вчистую. Ни одной победы в шести заключительных турах и итоговое 13-е место. Радовал болельщиков, пожалуй, только новичок Эрдинч, забивший 19 голов во всех турнирах. В качестве вывода, можно написать, что завершился очередной противоречивый сезон, да вот только это уже набило оскомину. В принципе весь современный период ПСЖ двойственный и алогичный. Как вырваться из этого положения - пока загадка. В сезоне 2009/2010 у клуба точно не получилось это сделать.

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Антуан Комбуаре.

Пришли: Сьяка Тьене, Матьё Бодмер, Нене, Альфонс Ареоля (академия), Адама Туре (академия).

Ушли: Вилли Гронден, Альберт Банинг, Жером Ротен, Максим Партуш, Стефан Сессеньон, Матея Кежман, Грандди Нгойи (аренда), Юнус Санкаре (аренда), Эвертон Сантос (аренда), Лорис Арно (аренда).

Итог: Лига 1 - 4-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - финалист, Кубок Лиги - 1/2 финала.

Летом 2010 года в Париже наконец-то было спокойно. На своих постах остались и президент Робин Лепру, и главный тренер Антуан Комбуаре. На трансферном рынке клуб вёл себя пассивно. По крайней мере, по сравнению с предыдущими кампаниями. На "Парк де Пренс" перебрались только Сьяка Тьене, Матьё Бодмер и Нене, также в основу перевели несколько воспитанников, в том числе хорошо известного сейчас вратаря Альфонса Ареоля. При этом удалось сохранить всех лидеров. Это, пожалуй, было самой позитивной новостью, ведь звёздные футболисты могли плюнуть на всё и уйти. Кому понравится финишировать в нижней части таблицы практически каждый сезон? Кстати, в 2010 году ПСЖ отмечал свой 40-летний юбилей. Поэтому без громких заявлений о целях "руж-э-блю" не обошлось. Озвучены следующие задачи - финишировать в первой четвёрке в чемпионате и пошуметь в Лиге Европы. Более-менее реалистично, но для начала стоило бы прервать проклятие Суперкубка Франции. Парижане не брали этот трофей с далёкого 1998 года. В дуэли с "Марселем" их едва ли считали фаворитом, но в отдельно взятом матче можно выиграть у любого соперника. Ле Классико, кстати, проходило в жарком Тунисе. И на африканской земле дерби получилось не таким горячим, как ожидали зрители. Голов они дождались только в серии пенальти. Напряжение зашкаливало, а нервы в итоге крепче оказались у провансальцев. В их составе промахнулся только Лучо Гонсалес, а игроки "красно-синих" сделали это дважды. Антигероями стали Пеги Луиндула и Людовик Жюли.

Неприятный цикл продолжился, но столичный коллектив решил долго не горевать и уже 7 августа частично реабилитировался перед болельщиками, обыграв "Сент-Этьен" в первом туре Лиги 1. Правда, на этом позитивные моменты закончились. До завершения лета "красно-синие" умудрились уступить в национальном первенстве "Бордо" и "Сошо", а также сыграть вничью с "Лиллем". Параллельно команда едва не вылетела из Лиги Европы уже на этапе квалификации. После домашней победы 2:0 ПСЖ в гостях проиграл "Маккаби Тель-Авив" со счётом 3:4, забив обезопасивший их третий гол только на 93-й минуте. Снова турбулентность... Что ж, возможно, перерыв на матчи сборных позволит собраться с мыслями? После паузы "руж-э-блю" разгромили "Арль-Авиньон", но, увы, это не стало признаком выздоровления. Подопечные Комбуаре продолжили чередовать победы с потерями очков вплоть до окончания первого круга. По итогам 19 туров они набрали 31 балл и, к удивлению, расположились на втором месте в турнирной таблице. Год назад с 29 пунктами парижане встречали экватор чемпионата на восьмой строчке, а сейчас находились в шаге от лидера. Разумеется, дело в слабости конкурентов, но вряд ли это как-то должно волновать ПСЖ. Что касается других турниров, то в Кубке Лиги "красно-синие" взяли верх над "Лионом" и "Валенсьеном", добравшись до 1/2 финала, а в Лиге Европы выиграли группу с "Севильей", дортмундской "Боруссией" и "Карпатами", оформив заслуженную путёвку в плей-офф.

Зимой клуб решил никого не покупать, зато расстался со Стефаном Сессеньоном. У футболиста возник конфликт с руководством и тренерским штабом, поэтому его беспрепятственно отпустили в "Сандерленд" за 7 миллионов евро. Кроме того, ещё в октябре "Парк де Пренс" покинул Жером Ротен, на этот раз окончательно. А в ноябре был расторгнут контракт с Матея Кежманом, который бунтовал из-за дефицита игровой практики. После недолгого перерыва "руж-э-блю" успешно стартовали в Кубке Франции, уничтожив на своём поле "Ланс". Далее последовала победа над "Сошо" в национальном первенстве, но уже через три дня испортил настроение болельщикам столичной команды "Монпелье", выбивший их любимцев из Кубка Лиги. Ребята Антуана Комбуаре долго не унывали и сконцентрировались на других соревнованиях, обыграв до конца января в Кубке Франции "Ажен", а в чемпионате - "Арль-Авиньон". Небольшой спад настиг ПСЖ в феврале. В Лиге 1 они дважды потеряли очки в 4 матчах, а в ЛЕ только за счёт правила выездного гола прошли БАТЭ. Это уже был тревожный звоночек, но тренерский штаб на него не отреагировал, за что поплатился уже на стадии 1/8 финала. "Бенфика" в родных стенах одолела французский коллектив, а в гостях отстояла удобную им ничью. На этом приключение парижан на еврокубковой арене подошло к концу. А вместе с этим куда-то пропала уверенность и на внутренних фронтах. В Кубке Франции "красно-синие" в марте с большим трудом прошли "Ле-Ман", а в национальном первенстве и вовсе посыпались. Первый месяц весны принёс им всего 1 балл из 9 возможных. На фоне данного кризиса клуб выпал из числа лидеров, скатившись на пятую строчку. В заключительных 10 турах "руж-э-блю" одержали только 3 победы при 6 ничьих и 1 поражении, однако даже такие результаты дали им возможность финишировать в первой четвёрке. Банда Комбуаре замкнула квартет сильнейших в Лиге 1 и добыла путёвку в следующий розыгрыш Лиги Европы. В итоге на счету ПСЖ было 60 очков и это всего на 8 меньше, чем у "Марселя", завершившего чемпионат на второй позиции. Если бы не провальный весенний период, то парижанам было бы вполне по силам бороться за серебряные медали.

Очень досадно, особенно на фоне того, что 14 мая столичный коллектив проиграл в финале Кубка Франции. Чемпион страны "Лилль" благодаря точному выстрелу на 89-й минуте Людовика Обраньяка оставил оппонента без трофеев по итогам сезона. Впрочем, кампания 2010/2011 на фоне предыдущих выглядела для "красно-синих" вполне обнадёживающе. А является ли это началом ренессанса "Пари Сен-Жермен", узнаем совсем скоро - в следующих двух частях нашего материала, которые выйдут до конца месяца.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru