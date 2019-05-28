Футбол XXI века: ПСЖ (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о ПСЖ. Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Антуан Комбуаре, Карло Анчелотти.

Пришли: Сальваторе Сиригу, Николя Душе, Ронан Ле Кром, Диего Лугано, Алекс, Милан Бишевац, Максвелл, Тьяго Мотта, Мохаммед Сиссоко, Блез Матюиди, Хавьер Пасторе, Жереми Менез, Кевин Гамейро, Лоик Ландр (академия), Нескен Кебано (академия), Жан-Кристоф Баэбек (академия).

Ушли: Грегори Купе, Апула Эдель, Сами Траоре, Трипи Маконда, Жереми Клеман, Клод Макелеле, Юнус Санкаре, Адама Туре, Людовик Жюли, Эвертон Сантос, Мевлют Эрдинч, Лоик Ландр (аренда), Грандди Нгойи (аренда), Жан-Эд Морис (аренда).

Итог: Лига 1 - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Франции - 1/4 финала, Кубок Лиги - 1/8 финала.

Весной 2011 года на ПСЖ свалилось счастье (хотя говорят, что оно не в деньгах). 31 мая контрольный пакет акций клуба официально выкупил фонд Qatar Sports Investments. А это сулило "руж-э-блю" миллионы ближневосточных нефтедолларов. Ну и некоторые изменения разумеется. Состав и тренерский штаб на первых порах трогать не стали, а вот президента сменили сразу. 14 июля Робин Лепру покинул свой пост, а его преемником стал Бенуа Руссо. Вместе с ним в Париже оказался и легендарный бразилец Леонардо, которому досталась должность спортивного директора.

На усиление команды новые владельцы выделили 100 миллионов евро и почти половина из них ушла на звезду Серии А - Хавьера Пасторе из "Палермо". Кроме того, на "Парк де Пренс" перебрались Сальваторе Сиригу, Мохаммед Сиссоко, Блез Матюиди, Жереми Менез, Кевин Гамейро и другие менее именитые исполнители. Среди исходящих трансферов стоит выделить вернувшегося в "Монако" Людовика Жюли, а также завершивших карьеру Грегори Купе и Клода Макелеле. Новая эпоха, новые возможности, а вот результаты старые. В первом туре подопечные Антуана Комбуаре уступили "Лорьяну", а затем закрепили свой провальный старт ничьей с "Ренном". Разрядить обстановку удалось за счёт игр квалификации Лиги Европы. Французский гранд размялся на "Дифферданже" из Люксембурга, забив сопернику 6 безответных мячей в двух встречах, и получил путёвку в групповой этап еврокубка.

Параллельно наладились дела и в национальном первенстве. "Красно-синие" не знали поражений с 3-го по 14-й тур, выиграв за этот период 9 из 11 поединков. Это позволило им захватить лидерство и всерьёз рассчитывать на первое с 1994 года чемпионство. Между тем, осенью у клуба опять сменился президент - Руссо уступил пост катарскому бизнесмену и спортивному менеджеру Нассеру Аль-Хелаифи. Кстати, по странному стечению обстоятельств (или нет) после перетрубаций в руководстве результаты ПСЖ ухудшились. 26 октября команда вылетела из Кубка Лиги, потерпев поражение от середняка "Дижона" со счётом 2:3. В чемпионате в 14-м и 15-м турах парижане проиграли "Нанси" и "Марселю". Причём фиаско в Ле Классико оказалось чувствительным - 0:3. В декабре "руж-э-блю" попрощались с Лигой Европы, заняв третье место в группе с "Атлетиком", "Ред Булл Зальцбургом" и "Слованом". Абсолютно ненужная ничья со словаками и проигрыш австрийцам в ключевой дуэли предрешили будущее хозяев "Парк де Пренс" в турнире. Складывалось осторожное впечатление, что футболисты сливают тренера. На горизонте маячила фигура Карло Анчелотти, и Комбуаре конечно же не мог тягаться с таким зубром. Французский специалист добросовестно выполнил свою работу, добыв ещё 10 очков в 4 встречах Лиги 1, и спокойно в преддверии Нового года ушёл в отставку.

30 декабря клуб вполне ожидаемо объявил о назначении Анчелотти на пост наставника. Под новоиспечённого рулевого были куплены Алекс, Максвелл и Тьяго Мотта, в качестве свободного агента в столичный коллектив перебрался 37-летний голкипер Ронан Ле Кром. В то же время покинули ПСЖ Эвертон Сантос, Мевлют Эрдинч и Лоик Ландр, последний - на правах аренды. Дебют Анчелотти пришёлся на матч 1/32 финала Кубка Франции против "Локмине". Первый блин едва не стал комом - тяжелейшая победа была добыта благодаря голу Диего Лугано на 93-й минуте. В чемпионате итальянец начал куда бодрее - "красно-синие" почти разгромили "Тулузу". Затем команда взяла верх над "Брестом" и "Эвианом", и на этой мажорной ноте откуда-то взялись проблемы. С 23-го по 34-й тур национального первенства "руж-э-блю" потеряли очки в 2/3 игр - всего 4 победы при 6 ничьих и 2 поражениях. Спохватились парижане только в четырёх заключительных поединках, обыграв "Сент-Этьен", "Валансьен", "Ренн" и "Лорьян" с общим счётом 11:4. Но уже поздно было пить боржоми, как говорится. Золотые медали уплыли в руки "Монпелье", а ПСЖ довольствовался лишь второй строчкой.

Примечательно, что Комбуаре передал команду Анчелотти в роли единоличного лидера, но тот умудрился разбазарить гандикап. Так оправдала ли себя тренерская рокировка? Тем более, не справился "Папа Карло" и в другом турнире. Розыгрыш Кубка Франции для столичного коллектива завершился 21 марта на стадии 1/4 финала. Оставил "мажористого" соперника за бортом соревнования "Лион". Первый сезон ПСЖ в эпоху катарских шейхов прошёл скомкано, но те явно не собирались сдаваться. Противостояние футбола и денег выходило на новый уровень.

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Тиаго Силва, Грегори ван дер Вил, Марко Верратти, Дэвид Бекхэм, Лукас Моура, Эсекьель Лавесси, Златан Ибрагимович, Адриан Рабьо (академия).

Ушли: Милан Бишевац, Сеара, Грандди Нгойи, Нене, Лорис Арно, Пеги Луиндула, Гийом Оаро, Лоик Ландр (аренда), Диего Лугано (аренда), Матьё Бодмер (аренда), Мохаммед Сиссоко (аренда), Адриан Рабьо (аренда), Нескен Кебано (аренда), Жан-Эд Морис (аренда), Жан-Кристоф Баэбек (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Франции - 1/4 финала, Кубок Лиги - 1/4 финала.

Амбициозный французско-катарский проект набирал обороты. Карло Анчелотти провёл первую полноценную предсезонную подготовку и купил игроков на свой вкус. Летом 2012 года парижане за 111 миллионов евро приобрели Тиаго Силву, Грегори ван дер Вила, Марко Верратти, Эсекьеля Лавесси и Златана Ибрагимовича.

ПСЖ обретал черты суперклуба, главной задачей которого было завоевание чемпионского титула. Хотя старт "руж-э-блю" в Лиге 1 указывал, что всё будет не так просто. 3 ничьи в трёх матчах с "Лорьяном", "Аяччо" и "Бордо" и 11-е место в турнирной таблице к сентябрю - явно не тот результат, на который рассчитывали шейхи. Впрочем, "красно-синие" быстро преодолели возникшую турбулентность и с азартом начали выносить всех направо и налево. Первый месяц осени прошёл вообще блестяще - 4 победы в четырёх играх с общим счётом 10:1. Столичный коллектив взобрался на вторую строчку, сократив до минимума отставание от "Марселя". В октябре была возможность уделать провансальцев в личной встрече, но Ле Классико завершилось ничьей 2:2. Затем подопечные Анчелотти выиграли у "Реймса" и "Нанси", что позволило им выбиться в лидеры.

Однако музыка играла не долго - нестабильный ноябрь с 4 очками в четырёх поединках вернул ПСЖ с небес на землю. Правда, в декабре команда наверстала упущенное, победив в 4 из 5 матчей национального первенства. На зимний перерыв парижане всё же ушли, будучи на первой позиции в чемпионате. Хорошо шли дела и в Лиге Чемпионов. Групповой этап "руж-э-блю" преодолели без проблем, выиграв квартет с "Порту", а также киевским и загребским "Динамо". Фиаско они потерпели только в Кубке Лиги, вылетев на стадии 1/4 финала от "Сент-Этьена". "Зелёные" героически отстояли нулевую ничью, после чего взяли верх над соперником в серии пенальти. Во время январского трансферного окна клуб покинули вчерашние лидеры Нене, Гийом Оаро, Пеги Луиндула и Матьё Бодмер, последний - на правах аренды. Что касается усиления, то на "Парк де Пренс" перебрались Лукас Моура и легендарный Дэвид Бекхэм. Англичанин решил напомнить о себе игрой на топ-уровне, ну и заодно детям помог - его зарплата отправлялась в местную благотворительную организацию.

Начало второй части Лиги 1 оказалось таким же смазанным, как и первой - ничья с "Аяччо". Зато потом "красно-синие" сделали внушительный рывок навстречу золотым медалям, обыграв поочерёдно "Бордо", "Лилль", "Тулузу" и "Бастию". Притормозить парижский локомотив смог только "Сошо" в 25-м туре. Ещё через две недели "Реймс" нанёс поражение столичному коллективу, но, объективно говоря, этих ребят уже было не остановить. Заработав в последних 11 играх национального первенства 29 баллов, ПСЖ с большим гандикапом стал чемпионом Франции. Впервые за 19 лет!

Финишировавший вторым "Марсель" безнадёжно отстал от оппонента на 12 пунктов. Со второй попытки вершина взята, вложенные деньги начали понемногу отбиваться. Но, как известно, не всё сразу. В других турнирах подопечные Анчелотти успеха не сыскали. В Кубке Франции команда добралась до 1/4 финала, выбив по пути "Аррас", "Тулузу" и "Марсель", где сенсационно уступила "Эвиану". Так же, как и в Кубке Лиги, в злополучной серии пенальти.

Не повезло "руж-э-блю" и в ЛЧ. Первый раунд плей-офф они преодолели, оказавшись сильнее "Валенсии", а вот в четвертьфинале им досталась "Барселона". 2:2 на "Парк де Пренс" уже оставляли французам не много шансов, однако на "Камп Ноу" парижане были близки к успеху. До 71-й минуты они вели в счёте, но гол Педро перечеркнул надежды ПСЖ на попадание в четвёрку лучших. Правило выездного гола сыграло в пользу "блауграны", а "красно-синие" с высоко поднятой головой отправились домой. Сезон получился качественным - долгожданное золото вкупе с достойным выступлением в самом престижном еврокубковом соревновании говорили в пользу успешности выбранного курса. Осталось только имеющиеся достижения закрепить в следующей кампании и звание "топ-клуба" не заставит себя долго ждать.

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Лоран Блан.

Пришли: Маркиньос, Люка Динь, Йоан Кабай, Эдинсон Кавани, Мори Диао (академия), Майк Меньян (академия), Антуан Конт (академия), Юссуф Сабали (академия), Кингсли Коман (академия), Эрвен Онженда (академия).

Ушли: Ронан Ле Кром, Мамаду Сако, Диего Лугано, Сильвен Арман, Лоик Ландр, Сьяка Тьене, Мохаммед Сиссоко, Матьё Бодмер, Дэвид Бекхэм, Нескен Кебано, Кевин Гамейро, Альфонс Ареоля (аренда), Антуан Конт (аренда), Юссуф Сабали (аренда), Клеман Шантом (аренда), Жан-Кристоф Баэбек (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Франции - 1/16 финала, Кубок Лиги - победитель.

Главный вопрос межсезонья - продолжит ли Карло Анчелотти тренировать ПСЖ? В середине апреля итальянец обещал остаться, ближе к концу месяца на фоне интереса со стороны "Реала" и "Манчестер Сити" стал уходить от прямого ответа на вопросы журналистов, в мае СМИ уже писали, что наставник покинет свой пост. Эта информация и оказалась наиболее достоверной. 19 мая спортивный директор клуба Леонардо подтвердил желание "Папы Карло" возглавить "Реал" и 25 июня уход коуча был подтверждён официально. Негодовали все - руководство, болельщики, футболисты. Златан Ибрагимович даже сказал, что вслед за именитым специалистом уйдут не менее 7 игроков, но в итоге обошлось. Преемника, если верить прессе, выбирали между Гусом Хиддинком, Фабио Капелло, Андре Виллаш-Боашем, Арсеном Венгером, Микаэлем Лаудрупом, Рафаэлем Бенитесом, Луисом Энрике и Лораном Бланом. На кандидатуре последнего парижане как раз и остановились. Новый тренер прилично почистил состав. Ронан Ле Кром и Дэвид Бекхэм объявили о завершении карьеры. Помимо них "Парк де Пренс" покинули Диего Лугано, Мамаду Сако, Мохаммед Сиссоко, Матьё Бодмер, Кевин Гамейро и многие другие. Входящих трансферов было куда меньше, но в их качестве сомневаться не приходилось. "Руж-э-блю" заполучили Маркиньоса, Люку Диня и Эдинсона Кавани, заплатив за эту троицу 111 миллионов евро. Первым экзаменом для Блана стал матч за Суперкубок Франции против "Бордо". Жирондинцы уверенно начали встречу и до 81-й минуты вели в счёте, пока за дело не взялся воспитанник академии ПСЖ Эрвен Онженда. Юный форвард восстановил паритет, замкнув отличный прострел Златана Ибрагимовича, а на 93-й минуте добил оппонента бразилец Алекс. "Красно-синие" взяли этот трофей впервые с 1998 года! Ещё одной неприятной серии пришёл конец.

Тем временем, в Лиге 1 Блан пошёл по стопам предшественника, стартовав с нескольких ничьих. Отобрали очки у столичного коллектива "Монпелье" и "Аяччо". Зато после пробуксовки парижане набрали нереальные обороты. Первое поражение они потерпели только в 16-м туре национального первенства, одержав до этого 11 побед из 15 возможных. "Монако" пытался участвовать в чемпионской гонке, но силы были неравны. До завершения первого круга ПСЖ взял ещё 7 баллов в трёх поединках и закономерно отправился на отдых в ранге лидера. Между тем, в Лиге Чемпионов хозяевам "Парк де Пренс" откровенно повезло с группой. "Олимпиакос", "Бенфика" и "Андерлехт" значительно уступали в уровне французскому гранду, поэтому первое место в квартете не стало проблемой. Зимой клуб сделал ещё одно крупное приобретение - за 25 миллионов евро из "Ньюкасла" приехал Йоан Кабай. Первые матчи января демонстрировали полное доминирование парижан на всех фронтах. В чемпионате "руж-э-блю" взяли верх над "Аяччо" и "Нантом", в Кубке Франции обыграли "Брест", в Кубке Лиги - "Бордо".

А вот во второй половине месяца механизм немного забарахлил. Сначала в Лиге 1 очки у столичного коллектива отобрал "Генгам", а затем произошёл вылет из Кубка страны по итогам дуэли с "Монпелье". Нужно было собраться и "красно-синие" это сделали - победа над "Нантом" в полуфинале Кубка Лиги плюс внушительная беспроигрышная серия в национальном первенстве, которая в итоге остановилась на отметке в 16 матчей. После вышеупомянутой ничьей с "Генгамом" только "Монако" сумел не уступить действующему чемпиону. И так вплоть до середины апреля, когда "Лион" нанёс поражение лидеру соревнования. Впрочем, вендетта пришла очень скоро. Всего через 6 дней ПСЖ встречался с "ткачами" в финале Кубка Лиги и не оставил шансов оппоненту. Быстрый дубль Кавани предрешил исход поединка, и очередной трофей достался ребятам с "Парк де Пренс".

Это событие немного подсластило пилюлю, поскольку несколькими неделями ранее подопечные Блана обиднейшим образом попрощались с Лигой Чемпионов. В первом раунде плей-офф они без проблем разобрались с "Байером", а в 1/4 финала их остановил "Челси". При чём, дома "руж-э-блю" добыли комфортную победу со счётом 3:1 и дело оставалось за малым - не провалиться на "Стемфорд Бридж". В ходе лондонской встречи "синие" уже в середине первого тайма потеряли из-за травмы Эдена Азара, но это будто придало им вдохновения. Заменивший бельгийца Андре Шюррле на 32-й минуте вывел свою команду вперёд, а когда до финального свистка оставалось совсем немного, Демба Ба погрузил французов в траур. Эх, не дотерпели, хотя были так близки к полуфиналу. Что ж, оставалось завершить начатое в Лиге 1. 3 побед в пяти последних матчах хватило для второго подряд чемпионства.

"Монако" отстал на 9 очков, "Лилль" и вовсе на 18. Прекрасное завершение сезона, который с учётом Суперкубка страны принёс ПСЖ три трофея. Уход Анчелотти вовсе не ослабил команду, как ожидали многие. "Красно-синие" уверенными шагами приближались к статусу гегемона всея Франции.

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Лоран Блан.

Пришли: Давид Луиз, Серж Орье (аренда), Жереми Киммакон (академия), Жан-Кевин Огустин (академия).

Ушли: Алекс, Антуан Конт, Кристоф Жалле, Клеман Шантом, Кингсли Коман, Жереми Менез, Жан-Эд Морис, Альфонс Ареоля (аренда), Эрвен Онженда (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Летом 2014 года в Париже обошлось без потрясений. Тренер никуда уходить не собирался. Более того, после завоевания чемпионского титула клуб продлил контракт с Лораном Бланом ещё на сезон - до июня 2016-го. ПСЖ провёл сдержанную трансферную кампанию, в рамках которой за 49,5 миллионов евро был куплен у "Челси" Давид Луиз, а также арендован у "Тулузы" Серж Орье. Что касается исходящих сделок, то стоит выделить продажу Кристофа Жалле в "Лион", и уход на правах свободного агента Алекса, Кингсли Комана и Жереми Менеза. Матч за Суперкубок Франции в этот раз не сулил столичному коллективу проблем, ведь в соперниках был сенсационно выигравший Кубок страны "Генгам". Никто не ожидал от бретанцев ещё одного подвига. Так оно и вышло - дубль Златана Ибрагимовича в первые 20 минут решил исход дуэли в пользу заведомого фаворита.

Клубный музей пополнялся с завидной регулярностью, шейхи потирали руки. Видимо, "красно-синим" уже не хватало перчинки во внутренних соревнованиях, поэтому они сами себе стали придумывать проблемы. К примеру, команда 6 раз сыграла вничью в 9 стартовых поединках Лиги 1, предоставив конкурентам приличную фору. А когда нужно было включиться, "руж-э-блю" спокойно одерживали 6 побед подряд и уже полноценно боролись за золотые медали. В таком расслабленном темпе ПСЖ дошёл до экватора чемпионата, занимая с 38 очками в активе третье место в турнирной таблице. Гораздо больше пришлось выкладываться в Лиге Чемпионов. Парижане попали в одну группу с "Барселоной", "Аяксом" и АПОЭЛ. Киприоты и голландцы реально претендовать на выход в плей-офф не смогли, а вот французы и испанцы зарубились на славу. Оппоненты разыгрывали первую строчку в квартете в очной дуэли в заключительном туре. Хозяева "Парк де Пренс" перед игрой имели преимущество в 1 балл, впрочем, после финального свистка это уже не имело никакого значения. "Блауграна" в родных стенах очень редко упускает своё, и этот случай не стал исключением из правил. Каталонское трио MSN просто уничтожило соперника и "сине-гранатовые" на ленточке забрали лидерство.

Зимой клуб проявлял ещё меньше активности на трансферном рынке, чем летом. Продажа Клемана Шантома в "Бордо" и перевод из дубля парочки воспитанников - вот и вся кампания. Поддавки - это, конечно, чудесно, но у "руж-э-блю" для исправления ситуации оставалось всего 19 матчей чемпионата. И первый из них подопечные Блана громко провалили, потерпев поражение от "Бастии" со счётом 2:4. Дело уже пахло керосином, а "красно-синие" всё не могли окончательно пробудиться. С 21-го по 29-й тур Лиги 1 команда потеряла очки ещё 4 раза. До финиша национального первенства оставалось 9 игр, а место в турнирной таблице до сих пор второе. Это напрягало не только болельщиков, но и руководителей. Скорее всего, без жёсткого разговора не обошлось, потому что, начиная с 20 марта, футболисты ПСЖ показывали образцовую игру. 27 пунктов в оставшихся поединках! Максимальный результат и третье кряду чемпионство.

"Лион" имел такой прекрасный шанс прервать гегемонию столичной банды, а в итоге отстал от них на внушительные 8 очков. Триумфальным получился путь парижан и в других внутренних соревнованиях. 11 апреля они выиграли Кубок Лиги, разгромив в финале "Бастию" со счётом 4:0. До этого "руж-э-блю" выбили "Аяччо", "Сент-Этьен" и "Лилль". В общем, не сильно напрягались. Похожий сценарий был и в Кубке Франции. "Монпелье", "Бордо", "Нант", "Монако", "Сент-Этьен", "Осер" - все старались, но все проиграли. Кстати, ПСЖ стал обладателем этого трофея впервые за 5 лет. Надо же, а казалось, что это чуть ли не любимая их чашка.

Не хватило прыти только на плей-офф ЛЧ. Ибрагимович и компания долго бодались с "Челси", одолев лондонцев только в овертаймах второго матча благодаря правилу гостевого гола. Однако это уже был потолок. В 1/4 финала "Барса" просто не оставила шансов французам - 5:1 по сумме двух встреч. До борьбы за этот титул "красно-синие" ещё не доросли. Что ж, значит есть куда расти. В любом случае победами только во внутренних соревнованиях сыт не будешь. Надо доказывать свою состоятельность на международной арене, а это, как известно, дело непростое.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru