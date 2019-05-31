Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о ПСЖ. Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Лоран Блан.

Пришли: Кевин Трапп, Бенжамен Стамбули, Серж Орье, Лайвин Курзава, Анхель Ди Мария, Преснель Кимпембе (академия), Кристофер Нкунку (академия).

Ушли: Мори Диао, Майк Меньян, Зумана Камара, Йоан Кабай, Жереми Киммакон, Эсекьель Лавесси, Альфонс Ареоля (аренда), Люка Динь (аренда), Юссуф Сабали (аренда), Жан-Кристоф Баэбек (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Победа во всех внутренних турнирах и неплохое выступление в Лиге Чемпионов не оставляли сомнений в будущем Лорана Блана на посту главного тренера ПСЖ. Французскому специалисту продолжали доверять, ведь команда серьёзно прогрессировала. Летом 2015 года клуб "отслюнявил" ещё 100+ миллионов евро на усиление состава, купив пятерых футболистов. Самым громким трансфером стал переход из "Манчестер Юнайтед" Анхеля Ди Марии. За звёздного аргентинца "руж-э-блю" выложили 63 миллиона. Среди исходящих сделок стоит выделить продажу "Кристал Пэлас" Йоана Кабая за почти 14 миллионов, ну и нельзя не отметить уход Зумана Камара. Колоритный центрбек отдал парижанам 8 лет карьеры и повесил бутсы на гвоздь. Ставший традиционным в последние годы матч за Суперкубок Франции привычно открывал новый сезон. "Лион" ещё прийти в себя не успел, как уже проигрывал со счётом 0:2. Голы Сержа Орье и Эдинсона Кавани на 11-й и 17-й минутах предрешили исход противостояния. Очередной трофей отправился на "Парк де Пренс", а "красно-синие" приступили к защите чемпионского титула.

Между тем, в Лиге 1, как оказалось, конкуренции не было от слова "совсем". Первый круг национального первенства ПСЖ завершил без единого поражения. В 19 турах очки у столичного коллектива сумели отобрать только "Бордо", "Реймс" и "Анжер". А те, от кого ждали хоть какой-то борьбы в гонке за золотыми медалями, и вовсе получили по самые не балуйся. "Лион" был разгромлен 5:1, "Монако" - 3:0, только "Марсель" смог сохранить лицо - 2:1. 51 балл к экватору чемпионата - это просто невероятно. Без проблем подопечные Блана преодолели и групповую стадию Лиги Чемпионов. Правда, в квартете пришлось довольствоваться лишь вторым местом, всё-таки мадридский "Реал" в соперниках. Зато "Шахтёр" и "Мальме" даже голову не нашли в себе силы поднять. Зимнее трансферное окно ознаменовалось уходом Эсекьеля Лавесси. Оказывается, где-то платили ещё больше, чем в Париже, поэтому аргентинец собрал вещи и махнул на заработки в Китай. После небольшой паузы "руж-э-блю" вернулись к футбольным баталиям всё с той же искрой в глазах. В Лиге 1 ситуация не изменилась - абсолютное доминирование с минимальным количеством осечек.

ПСЖ победил в первых шести матчах национального первенства после Нового года и уже был практически недосягаемым для оппонентов. Поэтому команда, начиная с середины февраля, позволила себе немного побуксовать - 2 ничьи и 1 поражение в четырёх встречах. Впрочем, интриги это не добавило. Уже 13 марта "красно-синие" досрочно стали чемпионами. Да ещё как! В поединке 30-го тура столичный коллектив деклассировал "Труа", отгрузив противнику 9 безответных голов. Это позволило им оторваться от "Монако" на 25 очков и задолго до завершения соревнования снять вопрос о его триумфаторе. Кстати, выиграть Лигу 1 за восемь туров до конца турнира - это новый рекорд. Несмотря на то, что оставшиеся игры были пустой формальностью, подопечные Блана отнеслись к ним со всей серьёзностью. Только монегаскам проиграли и расписали мировую с "Бордо", а остальных, как полагается чемпиону, победили. Причём, куражились от души: "Кан" получил в свои ворота 6 мячей, "Ницца", "Ренн", "Аяччо" и "Нант" - по 4. К сожалению, задор "руж-э-блю" не распространялся на еврокубковую арену.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов ребята с "Парк де Пренс" ещё кое-как над "Челси" верх взяли, а уже в следующей стадии оказались слабее "Манчестер Сити". Хотя боролись достойно! Дома французский гранд сыграл вничью с "горожанами" - 2:2, а в гостях уступил минимально, да и то из-за гола на 76-й минуте. То есть шансы были, но не повезло. Зато злость от вылета из ЛЧ удалось направить в правильное русло. Менее чем через две недели после фиаско на Туманном Альбионе парижане спокойно разобрались с "Лиллем" в финале Кубка Лиги. По пути к решающему матчу ПСЖ оставил за бортом "Сент-Этьен", "Лион" и "Тулузу", а непосредственно в нём столкнулся с ожесточённым сопротивлением "догов". Соперники к середине второго тайма играли вничью, а тут ещё и Адриан Рабьо удаление схлопотал. Впрочем, это только подстегнуло столичный коллектив довести дело до конца - золотой гол в свой актив записал летний новичок Ди Мария. Не зря ведь за него столько заплатили.

Приложил аргентинец руку (скорее ногу) и к победе команды в финале Кубка Франции. Одолев "Васкеаль", "Тулузу", "Лион", "Сент-Этьен" и "Лорьян", "красно-синие" в дуэли за трофей выиграли у "Марселя". Очень символично, что очередной богатый на титулы сезон завершился ярким триумфом в Ле Классико. Только Лига Чемпионов снова подкачала, но потенциал ПСЖ позволял надеяться, что вскоре и на этом фронте всё будет хорошо.

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Унаи Эмери.

Пришли: Томас Менье, Гжегож Крыховяк, Джованни Ло Чельсо, Юлиан Дракслер, Гонсалу Гедеш, Хесе Родригес, Хатем Бен Арфа, Жонатан Иконе (академия), Одсонн Эдуар (академия).

Ушли: Николя Душе, Грегори ван дер Виль, Давид Луиз, Бенжамен Стамбули, Люка Динь, Эрвен Онженда, Златан Ибрагимович, Сальваторе Сиригу (аренда), Юссуф Сабали (аренда), Джованни Ло Чельсо (аренда), Жонатан Иконе (аренда), Одсонн Эдуар (аренда), Хесе Родригес (аренда), Жан-Кристоф Баэбек (аренда).

Итог: Лига 1 - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Оказывается, победа во всех внутренних турнирах не является гарантией сохранения работы для главного тренера ПСЖ. Руководство клуба приняло странное решение, и Лоран Блан 27 июня 2016 года был официально отправлен в отставку. Причиной прекращения сотрудничества СМИ называли невнятное выступление команды в Лиге Чемпионов, хотя достойная борьба до последних минут за путёвку в полуфинал - вполне приемлемый результат. Тем более, для коллектива, который всё ещё строится. Но шейхам были нужны мгновенные успехи и, по их мнению, таковые смог бы обеспечить Унаи Эмери. Испанец подкупил владельцев "руж-э-блю" как раз своими триумфальными походами на еврокубковой арене - три победы в Лиге Европы подряд. Вместе с "Тренеришкой", как величал наставника российский форвард Артём Дзюба, на "Парк де Пренс" перебрались Томас Менье, Гжегож Крыховяк, Джованни Ло Чельсо, Хатем Бен Арфа и Хесе Родригес. Не самая звёздная компания, но, возможно, такие футболисты и нужны для того, чтобы сделать шаг вперёд? Время покажет. В любом случае "красно-синим" предстояла неминуемая перестройка, ведь во время межсезонья среди прочих ушли Давид Луиз и Златан Ибрагимович, которые не один год определяли игру команды. Первым экзаменом для Эмери стал матч за Суперкубок Франции против "Лиона". Соперник приличный - то, что нужно, чтобы сразу громко заявить о себе. И у испанского специалиста всё получилось - фантастические 4:1 и исключительно положительное впечатление о дебюте тренера.

А вот в Лиге 1 у "руж-э-блю" возникла турбулентность. После побед над "Бастией" и "Метцом" столичный коллектив потерпел поражение от "Монако" и сыграл вничью с "Сент-Этьеном", оказавшись в турнирной таблице на неприглядной восьмой строчке. Болельщики ожидали, что не самый успешный старт взбодрит парижан, но на практике всё было не так просто. Футболисты привыкали к требованиям нового наставника и находились в поиске оптимальной игры. А очки тем временем периодически терялись. До завершения первого круга ПСЖ допустил ещё 5 осечек и ушёл на перерыв третьим вслед за "Ниццей" и "Монако". Тем временем, в Лиге Чемпионов "красно-синие", мягко говоря, не поражали воображение. Даже первое место в группе им оказалось не по силам - квартет выиграл лондонский "Арсенал". Благо, "Лудогорец" и "Базель" априори не могли составить конкуренцию французскому гранду. Зимнее трансферное окно клуб провёл на удивление активно, выложив 66 миллионов евро на покупку Юлиана Дракслера и Гонсалу Гедеша. Среди исходящих сделок стоит выделить уход в аренду Хесе Родригеса, который на "Парк де Пренс" не прижился. Вторую половину чемпионата подопечные Эмери начали очень здорово, победив в двух поединках кряду.

Крайне важно было обыграть в 22-м туре "Монако", который на тот момент лидировал в национальном первенстве. И "руж-э-блю" почти добились необходимого результата, но не дотерпели - на 92-й минуте монегасков спас от поражения Бернарду Силва. Понимая, что чемпионский титул постепенно уходит в чужие руки, парижане капитально взялись за исправление ситуации - с 23-го по 35-й тур они штамповали "трёхочковые" один за другим. Исключением стала только встреча с "Тулузой", завершившаяся без голов. Тем не менее, даже такая впечатляющая серия не позволила ПСЖ вернуть первую позицию. А затем проигрыш "Ницце" окончательно похоронил чаяния "красно-синих" защитить титул. В трёх заключительных матчах команда набрала 7 пунктов, но это уже ничего не решало. "Монако" спустя 17 лет взял золото Лиги 1, а Эмери не сумел хотя бы повторить достижения своего предшественника. Кстати, касается это и Лиги Чемпионов, где французский гранд в этот раз остановился на стадии 1/8 финала. А произошло это по итогам легендарного противостояния с "Барселоной". После разгрома со счётом 0:4 на "Парк де Пренс" только отчаянные оптимисты верили в камбэк "сине-гранатовых".

Тем не менее, "Барселона" сделала невозможное, выиграв 6:1. Да, где-то не повезло, да, некоторые судейские решения вызывали вопросы, но как столь статусная команда могла умудриться упустить гандикап в 4 гола? В такой лаже нужно винить только самих себя. Отчасти ПСЖ реабилитировался во внутренних кубках, победив в обоих. 1 апреля столичный коллектив взял Кубок Лиги, уничтожив в финале "Монако" со счётом 4:1. А в Кубке Франции "руж-э-блю" продемонстрировали в какой-то степени образцовую игру. 6 матчей - 6 побед. И ни единого пропущенного мяча.

Ни "Бастия", ни "Ренн", ни "Ньор", ни "Авранш", ни "Монако" с "Анжером" не сумели распечатать ворота Кевина Траппа и Альфонса Ареоля. Три трофея - таков исход дебютного сезона Унаи Эмери у руля парижан. Однако оба главных титула прошли мимо "красно-синих". В связи с этим возникает логичный вопрос - был ли так плох Лоран Блан?

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Унаи Эмери.

Пришли: Дани Алвес, Юри Берчиче, Лассана Диарра, Неймар, Килиан Мбаппе (аренда), Себастьен Сибуа (академия).

Ушли: Сальваторе Сиригу, Серж Орье, Юссуф Сабали, Максвелл, Блез Матюиди, Лукас Моура, Жан-Кевин Огустин, Гжегож Крыховяк (аренда), Гонсалу Гедеш (аренда), Хесе Родригес (аренда), Жонатан Иконе (аренда), Жан-Кристоф Баэбек (аренда), Одсонн Эдуар (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Франции - победитель, Кубок Лиги - победитель.

Несмотря на упущенный чемпионский титул и исторический провал в Лиге Чемпионов, ПСЖ не стал увольнять Унаи Эмери. Хотя, если верить прессе, поползновения были. Ходили слухи о возможном приглашении Массимилиано Аллегри или Диего Симеоне, но официально информация о смене тренера так и не подтвердилась. В итоге испанский наставник не только сохранил работу, но и получил колоссальное усиление в лице звёзд мирового масштаба. Французский клуб просто взрывал трансферный рынок, один раз перейдя за грань здравого смысла. Конечно же, речь идёт о покупке Неймара за 222 миллиона евро.

Хотя 45 "лямов" за годовую аренду Килиана Мбаппе - это тоже эпохально. Ранее никто никогда не платил столько за подобного рода сделку. Впрочем, все понимали, что это лишь ухищрения шейхов, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. На фоне таких бомб приобретение Юри Берчиче за 16 миллионов и подписание Дани Алвеса в качестве свободного агента прошли практически незамеченно. Продать игроков парижанам удалось только на 70 миллионов - казну своим уходом пополнили Серж Орье, Юссуф Сабали, Блез Матюиди и Жан-Кевин Огустин. Помимо них "Парк де Пренс" покинули Сальваторе Сиригу и Максвелл. Причём, бразилец, который на тот момент был самым титулованным футболистом в истории, решил в 35 лет завершить карьеру. Предсезонная подготовка "руж-э-блю" оптимизма не внушала - 2 ничьи и 2 поражения. Однако в первом же официальном матче команда доказала, что нет поводов для беспокойства. В поединке за Суперкубок Франции столичный коллектив ещё без Неймара и Мбаппе взял верх над "Монако". Солировал, между тем, Алвес, который и сам забил, и Адриану Рабьо голевую отдал.

Блестяще стартовали "красно-синие" и в Лиге 1, впервые потеряв очки лишь в 7-м туре. Осенне-зимнюю часть национального первенства ПСЖ в целом провёл на твёрдую пятёрку. В 19 играх команда одержала 16 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 1 поражение. На перерыв подопечные Эмери ушли в качестве лидера с отрывом от "Монако" в 9 баллов. Параллельно парижане наконец выиграли группу в Лиге Чемпионов. Особую ценность этому придаёт то, что второй финишировала грозная "Бавария". Европейские гранды взяли максимум в дуэлях с "Селтиком" и "Андерлехтом", а в очных встречах обменялись триумфами. В итоге расклады в квартете определило то, что французы разгромили немцев со счётом 3:0, а в ответке уступили 1:3. Нельзя не отметить, как эпично от звёздной атаки "руж-э-блю" пострадали шотландские и бельгийские оппоненты. Первым в двух поединках прилетело 12 голов, вторым - "всего" 9. ПСЖ, ни много ни мало, считался одним из главных фаворитов турнира.

Во время январского трансферного окна клуб укрепил среднюю линию опытнейшим Лассана Диарра, а также отпустил в "Тоттенхэм" потерявшего место в составе Лукаса Моуру. После паузы "красно-синие" продолжили крушить всех на внутренней арене. Всех, за исключением "Лиона", который проявил характер и на 95-й минуте усилиями Мемфиса Депая выгрыз победу над именитым противником. Впрочем, на общую картину это особого влияния не имело. С 20-го по 32-й тур Лиги 1 поражение от "ткачей" оставалось единственной осечкой. До чемпионства уже рукой подать, а тут упрямый "Сент-Этьен" едва не взял верх над подопечными Эмери. Спаслись от поражения они только на 92-й минуте благодаря автоголу Матьё Дебюши. В принципе, так даже лучше. Значит судьбу золотых медалей предстояло решать в очной дуэли ПСЖ и "Монако".

Все ждали эпичную битву, а получили эпичное избиение. Без Неймара и Мбаппе в составе парижане деклассировали монегасков со счётом 7:1 и за 5 туров до завершения национального первенства оторвались от соперника на 17 очков. Всё, дело сделано! 7-й чемпионский титул в кармане. Что ж, в этом турнире "Тренеришка" реабилитировался, а что там с ЛЧ? Как дела у одного из фаворитов? 1/8 финала, мадридский "Реал", конец. Ожидания от противостояния с "бланкос" были велики, но после 3:1 на "Сантьяго Бернабеу" стало понятно, что не доросли ещё "красно-синие" на равных тягаться со столь опытными оппонентами. Во французской столице "сливочные" закончили начатое, снова выиграв - в этот раз со счётом 2:1. ПСЖ ничего не оставалось кроме как оформить требл из внутренних трофеев. И с этим не возникло серьёзных проблем. 31 марта "руж-э-блю" разгромили "Монако" и взяли Кубок Лиги, а 8 мая стали обладателями Кубка Франции, разобравшись в финале с "Лез Эрбье".

Абсолютное доминирование внутри Франции и абсолютный провал в Европе - уже привычное дело для болельщиков на "Парк де Пренс". Мириться с этим или нет, решили быстро. Катарские владельцы оперативно расторгли контракт с Унаи Эмери, посчитав, что испанец не добился того, чего ожидали в Париже. Кто же следующий попадёт в эту ловушку ожиданий?

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Томас Тухель.

Пришли: Джанлуиджи Буффон, Тило Керер, Хуан Бернат, Леандро Паредес, Эрик Максим Шупо-Мотинг, Килиан Мбаппе, Колин Дагба (академия), Стэнли Нсоки (академия), Антуан Бернед (академия), Ясин Адли (академия), Мусса Диаби (академия), Тимоти Веа (академия).

Ушли: Юри Берчиче, Лассана Диарра, Тьяго Мотта, Джованни Ло Чельсо, Антуан Бернед, Ясин Адли, Хавьер Пасторе, Жонатан Иконе, Гонсалу Гедеш, Хатем Бен Арфа, Жан-Кристоф Баэбек, Одсонн Эдуар, Кевин Трапп (аренда), Гжегож Крыховяк (аренда), Хесе Родригес (аренда), Тимоти Веа (аренда).

Итог: Лига 1 - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Франции - финалист, Кубок Лиги - 1/4 финала.

ПСЖ решил сделать ставку на немецкого тактического гения Томаса Тухеля. Руководство клуба очень радовалось тому, что бывший тренер дортмундской "Боруссии" выбрал именно "Парк де Пренс", несмотря на предложение от "Баварии". Да вот только в послужном списке нового наставника парижан всего 1 трофей в карьере - Кубок Германии. Это с ним команда собралась выигрывать Лигу Чемпионов? Летом "руж-э-блю" выкупили права на Килиана Мбаппе за 145 миллионов евро, ещё 42 потратили на Тило Керера и Хуана Берната, а Джанлуиджи Буффон и Эрик Максим Шупо-Мотинг достались им совершенно бесплатно. При этом ПСЖ продал немало игроков, чтобы хоть как-то вписаться в финансовый фэйр-плей. Больше всех удалось заработать на Гонсалу Гедеше (40 млн), Хавьере Пасторе (24,7 млн) и Юри Берчиче (24 млн). Кроме того, нарисовалась неприятная проблема - дыра в центре поля, обусловленная уходом на пенсию Тьяго Мотты. Тем не менее, несмотря ни на что, дебют Тухеля получился фантастическим. "Красно-синие" в матче за Суперкубок Франции вперёд ногами вынесли "Монако".

Играя полурезервным составом, они отгрузили монегаскам 4 безответных гола. Это впоследствии все узнают, что ребята с побережья Средиземного моря в сезоне 2018/19 вообще не подъехали, но на тот момент результат встречи выглядел космическим. Впрочем, это не умаляет силу столичного коллектива, который всё доказал уже в поединках Лиги 1. Победная серия из 14 игр подряд - это просто за гранью. Всего в первом круге чемпионата парижане дважды потеряли очки, сыграв вничью с "Бордо" и "Страсбуром". Звон очередного комплекта золотых медалей уже отчётливо был слышен в районе "Парк де Пренс". Куда интереснее развивались события в Лиге Чемпионов. Группа смерти, в которой помимо "руж-э-блю" сражались "Ливерпуль", "Наполи" и "Црвена Звезда", держала в напряжении до последних минут заключительного тура. В итоге подопечные Тухеля выиграли квартет, опередив мерсисайдцев и неаполитанцев на 2 балла. Первый маленький триумф немецкого тренера в новом клубе. Лиха беда начало!

Во время зимнего трансферного окна шейхи выложили 40 миллионов евро за Леандро Паредеса из "Зенита". Не самая очевидная кандидатура на усиление фаворита ЛЧ, но других вариантов не нашлось, а ситуация требовала подписания нового центрхава в связи со скорым завершением карьеры Лассана Диарра. Кстати, ещё до перехода аргентинца "красно-синие" стали неприятно удивлять. К примеру, 9 января они вылетели из Кубка Лиги от заштатного "Генгама". Правда, месть была страшной! В 21-м туре национального первенства бретанцы были уничтожены ПСЖ со счётом 0:9. Не будите зверя, как говорится. Яркое начало второго круга чемпионата в исполнении столичной команды давало надежду на продолжение футбольного праздника с обилием голов. Однако перед стартом плей-офф ЛЧ хозяева "Парк де Пренс" стали откровенно экономить силы. Отсюда и поражение от "Лиона", и не самые убедительные победы над "Бордо", "Сент-Этьеном" и "Каном". Но стоила ли игра свеч? В первом поединке 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира французский гранд не оставил шансов "Манчестер Юнайтед" на легендарном "Олд Траффорд" - 0:2. Казалось бы, исход противостояния предрешён, но в ответке что-то пошло не так. Результативные ошибки Керера и Буффона плюс пенальти в компенсированное время. Сценарий такой нарочно вряд ли придумаешь, но факт остаётся фактом - 1:3 и дальше идут "красные дьяволы".

После этого, конечно, "руж-э-блю" поплыли. Хотя сначала это не бросалось в глаза. К примеру, Ле Классико спокойно было выиграно на классе. А вот потом ничья со "Страсбуром", катастрофические 1:5 от "Лилля", поражение от "Нанта". Чемпионству в принципе ничего не угрожало, гандикап был огромным, но удары по репутации наносились ощутимые. Закончить формальную гонку за золотом вышло по итогам 33-го тура. "Красно-синие" разобрались с "Монако", а "Лилль" оступился в игре с "Тулузой". Всё, подопечные Тухеля стали недосягаемыми и взяли 8-й титул победителя Лиги 1.

Мотивации на последние матчи у парижан уже не нашлось. В заключительных пяти встречах только 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. На минорной ноте завершилось национальное первенство, но впереди ещё был финал Кубка Франции. Разумеется, ПСЖ был фаворитом в дуэли с "Ренном", однако прогнозы, как известно, не играют в футбол. "Красно-чёрные" проявили характер и отыгрались после 0:2 к середине первого тайма. Для "Ренна" это был исторический шанс, и они вцепились в него намертво. Дело дошло до серии пенальти, где столичный коллектив не смог одолеть более мотивированного соперника. Да и удаление Мбаппе на 118-й минуте уверенности "руж-э-блю" не прибавило, мягко говоря. На этом моменте подошёл к концу очередной сезон "Пари Сен-Жермен". Кредит доверия у Тухеля пока есть, поэтому вместо увольнения он получил новый контракт. А насколько правильным был данный шаг, узнаем уже в следующей кампании, которая однозначно будет не менее интересной, чем минувшая.

Дима Самойлов | http://soccernews.ru