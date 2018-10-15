Футбол XXI века: "Реал" Мадрид (2010-2014)

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Футбол XXI века: "Реал" Мадрид (2010-2014)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. В новой рубрике сайта Soccernews мы рассказываем Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о мадридском "Реале". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2010/11

Амбициозный Флорентино Перес не стал терпеть очередной сезон без трофеев, поэтому Пеллегрини покинул пост главного тренера "Реала", а прибыл на "Сантьяго Бернабеу" действующий победитель Лиги Чемпионов Жозе Моуринью. Под португальского специалиста были приобретены Рикарду Карвалью, Сами Хедира, Серхио Каналес, Педро Леон, Месут Озил и Анхель Ди Мария. В январе к этой компании на правах аренды присоединился Эммануэль Адебайор. Из потерь выделим Кристофа Метцельдера, Ройстона Дренте, Мамаду Диарра и Рафаэля ван дер Ваарта. Особняком стоит уход двух живых легенд "бланкос" Гути и Рауля - знаковым для "Реала" игрокам не предложили новые контракты и они отправились покорять "Бешикташ" и "Шальке" соответственно. Мгновенных результатов Моуринью не дал, хотя с седьмого по двенадцатый тур "Реал" лидировал в Примере, но потом на вершину вернулась "Барселона", которая взяла золото в третий раз подряд. Тем не менее, трофейная засуха была прервана – "сливочные" впервые с 1993 года  выиграли Кубок Короля, победив в финале как раз "Барселону" благодаря голу Криштиану Роналду в первом овертайме. Немаловажным было и то, что мадридцы наконец справились с проклятием 1/8 финала ЛЧ – команда дошла до полуфинала, где на фоне достаточно спорных судейских решений была бита опять-таки "Барсой".

Сезон 2011/12

Несмотря ни на что, Перес продолжал верить в Моуринью, поэтому не было сомнений, что и сезон 2011/12 "Реал" начнёт с португальским наставником у руля. Помочь "Особенному" добиться успеха на "Сантьяго Бернабеу" были призваны Рафаэль Варан, Фабиу Коэнтрау, Нури Шахин, Хамит Алтынтоп и Хосе Кальехон. При этом покинули команду Эммануэль Адебайор, Эсекьель Гарай и завершивший карьеру Ежи Дудек. И Моуринью оправдал все ожидания - старт сезона получился удачным, даже учитывая поражение в Суперкубке Испании от "Барселоны", ведь бился "Реал" с бандой Гвардиолы на равных. В третьем и четвёртом туре "сливочных" немного полихорадило, но затем мадридцы выдали серию из десяти побед кряду в Примере. Были единичные осечки, но в целом "бланкос" провели выдающийся сезон в чемпионате - 100 очков и золото впервые за четыре года. В Кубке Короля подопечным Моуринью отомстила "Барселона", выбившая принципиального соперника в 1/4 финала, а в Лиге Чемпионов "Реал" дошёл до полуфинала, где в серии пенальти уступил великолепной "Баварии" Юппа Хайнкеса.

Сезон 2012/13

Моуринью остался на тренерском мостике, а клуб подписал хорватского гения Луку Модрича. Также на "Сантьяго Бернабеу" на правах аренды перебрался Майкл Эссьен. Стоит отметить и перевод в первую команду воспитанников "бланкос" Начо Фернандеса и Альваро Мораты. Кроме того, имела место чистка состава - столицу Испании покинули Ройстон Дренте, Фернандо Гаго, Нури Шахин, Эстебан Гранеро, Лассана Диарра, Хамит Алтынтоп и Серхио Каналес. Сезон традиционно начинался с матча за Суперкубок, в борьбе за который сошлись "Реал" и "Барселона". Битва выдалась жаркой! 3:2 в пользу "сине-гранатовых" на "Камп Ноу", 2:1 в пользу "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу" и по сумме двух встреч трофей достался мадридцам. Многообещающий старт, но впоследствии сезон для "Реала" не задался. Как итог корону в Ла Лиге себе вернула "Барселона", опередившая королевский клуб на внушительные 15 очков. В Кубке Короля подопечные Моуринью добрались до финала, где их ожидал голодный до побед "Атлетико". В упорной борьбе "матрасники" выиграли, забив решающий гол в первом овертайме. Лигу Чемпионов "Особенный" с "Реалом" также не взял - эпичная оплеуха в Дортмунде от "Боруссии" (4:1) и тщетные попытки спасти ситуацию в ответной игре (2:0). Всё это происходило на фоне ужасной атмосферы в раздевалке команды и войны между тренером и капитаном Икером Касильясом. В общем, причин для нового кризиса хватало, а его решение было очевидным – Моуринью ушёл из "Реала". Как заявил Флорентино Перес, желание расстаться было обоюдным.

Сезон 2013/14

Среди болельщиков "Реала" бытовало мнение, что Моуринью оставил после себя выжженное поле. Слабо верилось, что команда в ближайшее время вернётся в борьбу за трофеи, даже несмотря на назначение на пост главного тренера опытного и титулованного Карло Анчелотти. Однако по итогам трансферной кампании оптимизм появился - вернулся в "Реал" добившийся серьёзного прогресса в "Байере" Дани Карвахаль, на перспективу были куплены Асьер Ильярраменди , Каземиро и Иско, а самой громкой сделкой стал переход валлийского вингера Гарета Бэйла, за которого пришлось выложить со всеми бонусами более 100 миллионов евро. В то же время покинули "Сантьяго Бернабеу" Рауль Альбиоль, Рикарду Карвалью, Хосе Кальехон, Педро Леон, Месут Озил, Кака и Гонсало Игуаин. Начали "сливочные" неплохо, потеряв очки в первом круге Примеры только в четырёх матчах. Но среди этих игр были болезненные поражения от "Атлетико" и "Барселоны". Во второй половине чемпионата "бланкос" также выступали ровно, но осечек стало больше и в итоге команда финишировала только третьей, позволив себя обойти "Барселоне" и "Атлетико". Зато в других турнирах подопечные Анчелотти сумели удивить - в Кубке Короля мадридцы дошли до финала, где в упорной борьбе одолели "Барселону" благодаря уже ставшему легендарным голу Гарета Бэйла после впечатляющего забега со своей половины поля.

Ждал "Реал" триумф и в Лиге Чемпионов, впервые за 12 лет! Один из самых драматичных финалов ЛЧ в истории прошёл на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Королевскому клубу противостоял "Атлетико", который боролся за свой первый кубок чемпионов, в то время как "Реал" сражался за вожделенную Десиму. Ошибка Касильяса, гол Рамоса на 93-й минуте и разнос "матрасников" в овертайме. Самый престижный евротрофей вернулся на "Сантьяго Бернабеу", а Анчелотти заставил болельщиков забыть о пессимистическом настрое, который преследовал их всего год назад.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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