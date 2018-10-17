Футбол XXI века: "Реал" Мадрид (2014-2018)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. В новой рубрике сайта Soccernews мы рассказываем Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о мадридском "Реале". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2014/15

Новый сезон для "Реала" начался не менее ярко, чем предыдущий. "Бланкос" взяли ещё один трофей, обыграв в матче за Суперкубок УЕФА "Севилью". Однако уже через неделю подопечные Анчелотти были биты "Атлетико" в противостоянии за Суперкубок Испании. Затем в Примере "сливочные" потерпели два поражения в трёх стартовых турах. Скорее всего, причиной ряда неудач стала небольшая перестройка, ведь в команде появились четыре новых игрока - Кейлор Навас, Тони Кроос, герой ЧМ-2014 Хамес Родригес и арендованный у "Манчестер Юнайтед" Чичарито, в то время как покинули Мадрид Диего Лопес, Хаби Алонсо, Анхель Ди Мария и Альваро Мората. Позднее зимой также был подписан Лукас Силва. "Реал" быстро преодолел наметившийся кризис и выдал фантастическую серию из 22 побед кряду, попутно выиграв клубный чемпионат мира. Надежд было хоть отбавляй, но в 2015-й год мадридцы явно вошли не с той ноги. Чередуя красивые победы с болезненными поражениями, королевский клуб сподобился только на второе место в Ла Лиге, отстав от "Барселоны" на два очка. В Кубке Короля команду Анчелотти остановили ещё на стадии 1/8 финала. Обидчиком снова выступил ненавистный сосед в лице "Атлетико". А в Лиге Чемпионов "бланкос" добрались до полуфинала, где Альваро Мората в составе "Ювентуса" доказал, что зря его мариновали на скамейке на "Сантьяго Бернабеу".

Сезон 2015/16

Флорентино Перес решил, что Анчелотти больше ничего не сможет дать "Реалу", поэтому 25 мая 2015 года итальянец покинул королевский клуб. Вести "сливочных" к новым победам был призван Рафаэль Бенитес. Выбор довольно странный, учитывая, что до приезда на "Сантьяго Бернабеу" этот наставник умудрился с "Наполи" занять лишь пятое место в Серии А. Трансферная кампания также не впечатлила. Пришли Кико Касилья, Данило, Матео Ковачич, Марко Асенсио и Лукас Васкес, возвращён из командировки в "Порту" Каземиро. Несколько игроков отправились за игровой практикой в аренду, на постоянной основе ушли Сами Хедира, Асьер Ильярраменди и Икер Касильяс. Как "Реал" НЕ умеет прощаться с легендами, все и так наслышаны - случай с Касильясом не стал исключением: глупая пресс-конференция, слёзы футболиста и переход в "Порту". Что касается сезона, то это был кошмар мадридистов - невыразительная игра, регулярные осечки с аутсайдерами, 0:4 от "Барселоны" и как вишенка на торте вылет из Кубка Короля из-за участия дисквалифицированного Дениса Черышева в матче с "Кадисом". Было очевидно, что Бенитес долго на своём посту не продержится и уже 5 января 2016 года он был уволен. Возглавил "Реал" Зинедин Зидан - легенда с минимальным тренерским опытом. Кот в мешке. Но оказалось, что на наших глазах появляется новый топ-наставник. Всего три раза "сливочные" потеряли очки в оставшихся 20 матчах Примеры, в том числе отомстили "Барселоне" на "Камп Ноу". Впрочем, хватило этого только для серебра - "сине-гранатовые" опередили мадридцев на 1 очко. А главный триумф ждал "бланкос" в Лиге Чемпионов - Ундесима была завоёвана в Милане на стадионе "Сан-Сиро". "Бланкос" в серии пенальти одолели "Атлетико". Таков футбол - от провала до триумфа один Зидан.

Сезон 2016/17

Феерия имела место быть, но не оставляло чувство, что успехи Зидана - это случайность и на протяжении целого сезона результаты будут не столь впечатляющими. Тем более, усиления состава как такового не было - только возвращение Альваро Мораты из "Ювентуса" за 30 миллионов евро. Впрочем, и потерь особых не было - ветеран Альваро Арбелоа, деградирующий Хесе Родригес и Денис Черышев, который оказался не нужен французскому наставнику. Начинался сезон с матча за Суперкубок УЕФА, в котором "Севилья" едва не уделала "сливочных". Спасителем традиционно выступил Серхио Рамос и его гол на 93-й минуте, переведший игру в овертаймы. А затем точный выстрел Карвахаля принёс Зидану второй трофей у руля "бланкос". В чемпионате королевский клуб также начал за здравие и не знал поражений до 18-го тура. Всего же хозяева "Сантьяго Бернабеу" уступили трижды в Примере. Вполне чемпионский показатель и заслуженное золото - впервые за пять лет. А вот на Кубок Короля силёнок не хватило - вылет в четвертьфинале от "Сельты".

Зато в Лиге Чемпионов "Реал" творил историю. Да, в групповом этапе подопечные Зидана финишировали лишь вторыми после дортмундской "Боруссии", но в плей-офф команда действовала блестяще. "Наполи", "Бавария", "Атлетико" и "Ювентус" в финале. 4:1 для туринцев и "Реал" стал первым клубом, выигравшим ЛЧ дважды подряд. Кроме того, по ходу сезона мадридцы положили в свою трофейную копилку кубок клубных чемпионов мира. Так что, вопреки всем сомнениям, футбольный год удался, а о Зидане всерьёз заговорили, как о топ-тренере.

Сезон 2017/18

Разумеется, Перес и не думал об изменениях на тренерском мостике после столь классного сезона. Что касается трансферной кампании, то звёзд "Реал" не покупал, взяв курс на омоложение состава, поэтому пришли в команду только Тео Эрнандес и Дани Себальос плюс на замену ушедшему Пепе из аренды вернулся Хесус Вальехо. Помимо португальца "Сантьяго Бернабеу" покинули Данило, Хамес Родригес, Альваро Мората и несколько воспитанников, среди которых Диего Льоренте и Мариано Диас, уже дебютировавшие за основу "сливочных". Начал сезон "Реал" блестяще. Суперкубок УЕФА был выигран у "Манчестер Юнайтед", а Суперкубок Испании - у "Барселоны". Но затем что-то пошло не так. Только в первых пяти турах Примеры "бланкос" трижды потеряли очки, да и весь розыгрыш в итоге оказался скомканным - серии побед сменялись ненужными поражениями и ничьими. Скрасила это всё только победа в клубном чемпионате мира. А вот чемпионом "сливочные", ожидаемо, не стали, финишировав только третьими после "Барселоны" и "Атлетико" с отставанием от "сине-гранатовых" на 17 очков! В Кубке Короля также не срослось - не самая удачная ротация привела к фиаско в противостоянии со скромным "Леганесом".

И только в Лиге Чемпионов мадридцы сумели добиться успеха. Снова второе место в группе, на этот раз следом за "Тоттенхэмом". Затем ПСЖ, "Ювентус" и "Бавария". С парижанами "Реал" справился легко, с "Ювентусом" - 50/50: сначала погром в Турине со счётом 0:3, но через неделю унижение на "Сантьяго Бернабеу", ноги удалось унести лишь в компенсированное время, да ещё и благодаря пенальти. С "Баварией" же вообще получился триллер - мюнхенцы выглядели лучше, однако удача, судейские ошибки и помутнение у вратаря "Рекордмастер" принесли "бланкос" путёвку в финал. В решающем матче "Реал" разобрался с "Ливерпулем", который был хорош во всех отношениях, кроме голкипера, который привёз два гола на ровном месте. Королевский клуб стал победителем ЛЧ в третий раз подряд и это достижение вряд ли кто-то сможет превзойти в обозримом будущем.

Сезон 2018/19

Ну а новая глава "Реала" пишется сейчас на наших глазах. "Сантьяго Бернабеу" покинули Роналду и Зидан, команду не слабо лихорадит, но на календаре только середина октября, а значит самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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