Футбол XXI века: "Ювентус" (2000-2003)

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Футбол XXI века: "Ювентус" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Очередным героем нашей рубрики становится туринский "Ювентус", который в новом тысячелетии успел побывать в Серии Б, но в последние годы благодаря грамотной работе руководства клуба закрепил за собой звание итальянского футбольного гегемона.

Сезон 1999/2000

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Эдвин ван дер Сар, Андреас Исакссон, Джанлука Дзамбротта, Игор Тудор, Сандей Олисе, Энцо Мареска, Атирсон, Джонатан Бачини, Дарко Ковачевич.

Ушли: Анджело Перуцци, Морган де Санктис, Жослен Бланшар, Симоне Перротта, Дидье Дешам, Никола Аморузо, Тьерри Анри, Марсело Салайета (аренда).

Итог: Серия А - 2-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/4 финала.

В новое тысячелетие "Ювентус" входил под руководством Карло Анчелотти, который был призван вернуть команду на итальянский трон. Во второй половине 90-х годов "зебры" выиграли три скудетто, однако в 1999 году титул достался "Милану" и это абсолютно не устраивало амбициозных руководителей клуба. На стыке веков в составе "бьянконери" выступали такие знаковые игроки, как Чиро Феррара, Паоло Монтеро, Эдгар Давидс, Антонио Конте, Зинедин Зидан, Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро. В общем коллектив что надо для достижения высоких целей. Ещё летом 1999 года "Ювентус" успешно выступил в Кубке Интертото, став одним из трёх победителей финалов наряду с "Монпелье" и "Вест Хэмом". Это позволило "старой синьоре" квалифицироваться в Кубок УЕФА. Тем временем, в конце августа стартовала Серия А, и "Ювентус" в первом туре неожиданно упустил победу в домашнем матче с "Реджиной". Сразу же после этой обидной осечки наступило время международного перерыва и за этот период подопечные Анчелотти смогли собраться с мыслями и провести работу над ошибками. По окончании паузы "бьянконери" разобрались с "Кальяри" и "Удинезе", заняв законное место в первой тройке чемпионата. Далее в качестве холодного душа последовало поражение от "Лечче", которое очень разозлило туринцев. После этого проигрыша "Ювентус" выдал впечатляющую беспроигрышную серию в национальном первенстве. Команда не знала поражений с сентября по март, победив за указанный период в 15 играх и 7 раз сыграв вничью. Разумеется, такие результаты позволили "зебрам" уверенно лидировать в Серии А, и считаться главным претендентом на скудетто. Чтобы довести начатое до конца, "бьянконери" достаточно было просто не облажаться в дуэлях с прямыми конкурентами.

Но, к сожалению, с этой задачей коллектив Анчелотти не справился. В 27-м туре "старая синьора" была бита "Миланом", а спустя неделю в родных стенах уступила "Лацио". Это, конечно, покачнуло позиции "Ювентуса" в чемпионской гонке, но первая строчка по-прежнему оставалась за ними. После побед над "Болоньей", "Интером" и "Фиорентиной" казалось, что уже никто не отнимет золото у туринской команды и тут ещё одна осечка - поражение от середняка "Вероны". Ситуация обострялась, но всё как и ранее было в руках банды Анчелотти. В 37-м туре "Ювентус" принимал "Парму" и этот матч завершился громким скандалом. Гол Дель Пьеро принёс "зебрам" три очка, но добыты они были, мягко говоря, нечестно. Судья отменил чистый гол Фабио Каннаваро, что и позволило "бьянконери" подойти к финишной прямой в ранге единоличного лидера. Дело оставалось за малым - обыграть аутсайдера "Перуджу". И тут в гонку за скудетто вмешалась погода. На столицу Умбрии обрушился ливень, превративший поле в болото и даже затопивший раздевалки. Встреча по решению Пьерлуиджи Коллины была приостановлена на час. За это время "Лацио" разгромил "Реджину", однако фанаты "орлов" со стадиона не уходили и ждали новостей с параллельного поединка. А там "Перуджа" творила сенсацию. Алессандро Калори на 49-й минуте открыл счёт и у "Ювентуса" за весь второй тайм не нашлось аргументов против, хотя голевых моментов было предостаточно. Примечательно, что туринцам хватало и ничьи - это позволило бы провести так называемый "золотой матч", но фортуна от них откровенно отвернулась, видимо вернув должок за игру с "Пармой". "Мы сами виноваты в том, что упустили золото" - констатировал после финального свистка в Перудже Карло Анчелотти. Это была одна из самых драматичных развязок в истории Серии А, о которой ещё не одно десятилетие будут вспоминать местные тифози. Кстати, это был последний шанс "Ювентуса" зацепиться за трофей в сезоне 1999/2000. Ранее "старая синьора" уже вылетела из Кубка Италии и Кубка УЕФА. Во внутреннем турнире непреодолимым препятствием в 1/4 финала стал "Лацио", а в еврокубковом соревновании в четвёртом раунде команда опозорилась, проиграв "Сельте" со счётом 0:4 после минимальной домашней победы. Вот такой противоречивый футбольный год, в котором было место всему, кроме выигранных титулов.

Сезон 2000/2001

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Эктор Фабиан Карини, Микеле Параматти, Марко Занчи, Фабиан О’Нил, Маттео Бриги, Винсент Перикард, Давид Трезеге.

Ушли: Патрик Мюллер, Сандей Олисе, Зоран Миркович, Хуан Эснайдер, Раффаэле Аметрано, Джонатан Бачини, Энцо Мареска (аренда).

Итог: Серия А - 2-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Италии - 1/8 финала.

Несмотря на смазанную концовку предыдущего сезона, "Ювентус" и не думал сворачивать с намеченного пути. Сохранив тренера и костяк команды, туринский клуб с огромным оптимизмом вступал в новый футбольный год. А там "бьянконери" ожидала и увлекательная гонка за скудетто, и возвращение в Лигу Чемпионов. Розыгрыш Серии А в этот раз стартовал только 30 сентября, поэтому ещё до начала чемпионата "зебры" успели провести три матча в рамках группового этапа ЛЧ, а также вылететь из Кубка Италии. Подножку "старой синьоре" поставила скромная "Брешия". Между тем, первые два тура Серии А для подопечных Карло Анчелотти получились успешными - были обыграны "Наполи" и "Бари". А затем команда угодила в кризис - всего 4 победы в 11 матчах чемпионата и параллельно неожиданный вылет из Лиги Чемпионов. "Ювентус" умудрился занять последнее место в квартете с "Депортиво", "Панатинаикосом" и "Гамбургом". При этом до последнего матча у "бьянконери" сохранялись хорошие шансы на выход в плей-офф, однако громкое фиаско в Афинах поставило крест на еврокубковых чаяниях вице-чемпиона Италии. Нельзя не отметить, насколько замечательно вписался в игру команды новичок Давид Трезеге. Французский нападающий был одним из немногих светлых пятен в ту хмурую осеннюю пору. Получается, что уже к ноябрю "зебры" попрощались со всеми кубковыми соревнованиями, получив возможность сконцентрироваться на Серии А. Однако лишь в середине декабря туринцы сумели подняться на вторую строчку в турнирной таблице первенства.

И удерживал её "Ювентус" достаточно уверенно, пока не начал весной чудить: в марте разгромное поражение от "Лацио", в апреле ничьи с "Брешией", "Пармой" и "Лечче". Определяющим в гонке за скудетто стал поединок 29-го тура - подопечные Карло Анчелотти на "Делле Альпи" принимали прямого конкурента "Рому". Победа была нужна, как воздух, и "старая синьора" твёрдо шла к ней. Уже к шестой минуте "Юве" вёл в счёте 2:0 благодаря голам Дель Пьеро и Зидана, однако "волки" не только не сломались, но и перевернули ситуацию с ног на голову. На 79-й минуте встречи потрясающий выстрел Хидэтоси Накаты сократил отставание до минимума, а в компенсированное время удачная игра Винченцо Монтеллы на добивании отобрала у "бьянконери" жизненно важные очки. И, несмотря на то, что в последних пяти турах "зебры" одержали пять побед, догнать "Рому" так и не удалось. Второй сезон подряд "Ювентус" останавливается в шаге от золота и это не самый плохой результат, но откровенный провал в других турнирах заставил руководство клуба пойти на перемены.

Сезон 2001/2002

Главный тренер: Марчелло Липпи.

Пришли: Джанлуиджи Буффон, Ландри Боннефой, Лилиан Тюрам, Кристиан Дзенони, Павел Недвед, Марсело Салас, Никола Аморузо.

Ушли: Эдвин ван дер Сар, Андреас Исакссон, Микеланджело Рампулла, Даниэль Фонсека, Фабиан О’Нил, Атирсон, Зинедин Зидан, Дарко Ковачевич, Филиппо Индзаги, Никола Аморузо.

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - второй групповой этап, Кубок Италии - финал.

Лето 2001 года смело можно назвать ключевым для "Ювентуса". В ходе межсезонья у команды не только сменился наставник, но и произошли серьёзные изменения в составе. Давайте по порядку. На тренерский мостик "старой синьоры" после двухлетнего перерыва вернулся Марчелло Липпи. Что касается трансферов, то клуб покинул один из лучших игроков мира Зинедин Зидан, отправившийся в мадридский "Реал". Также стоит выделить уход Эдвина ван дер Сара, Дарко Ковачевича и Филиппо Индзаги. Усиление впечатляло не меньше, чем потери. Самыми значимыми сделками стали подписание вратаря Джанлуиджи Буффона (его покупка была рекордной для голкиперов долгих 17 лет), защитника Лилиана Тюрама и хавбека Павла Недведа. Только за эту троицу "бьянконери" заплатили космические по тем временам 133 миллиона евро.

Лето выдалось интересным, да вот только открытым остаётся вопрос - будет ли от всего этого польза? И, судя по первым турам Серии А, туринцы были в полном порядке: три победы кряду над "Венецией", "Аталантой" и "Кьево", трансформировавшиеся в законное лидерство. А вот что произошло потом, многие не понимают до сих пор - 5 ничьих в шести матчах чемпионата с не самыми грозными соперниками и болезненное домашнее поражение от "Ромы". "Ювентус" скатился на шестую строчку и если бы не подоспевший международный перерыв, кто знает, доработал бы Липпи хотя бы до Нового года. Пауза пошла на пользу "зебрам", хотя и после неё команду прилично лихорадило. Тем не менее, в первую четвёрку по итогам декабря "старая синьора" вернулась, а значит надежда на скудетто всё ещё была.

Видимо, в новогодние и рождественские праздники Липпи не отдыхал, а упорно работал. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты - с 6 января по 23 марта "бьянконери" ни разу не проиграли в национальном первенстве, одержав 8 побед в 11 поединках. Впрочем, даже такая впечатляющая серия позволила "Ювентусу" занимать лишь третье место, но чемпионская интрига была жива, а значит нужно действовать. Уступив "Парме" и сыграв вничью с "Лацио" во второй половине марта, подопечные Липпи серьёзно взялись за дело и добыли победы в оставшихся пяти встречах с общим счётом 13:0. Однако и этого могло не хватить. По сути, судьба скудетто решалась в Риме. Если бы "Интер" в гостях одолел "Лацио", то именно футболисты "нерадзурри" одевали бы себе на шею золотые медали. Но в этом случае "Ювентусу" вернули должок. "Орлы" взяли верх, а "зебры" спустя четыре года вернули титул в Турин. Была близка "старая синьора" и к золотому дублю. В Кубке Италии команда поочерёдно разобралась с "Сампдорией", "Аталантой", "Миланом" и только в финале потерпела поражение от "Пармы". "Крестоносцы" выиграли турнир благодаря правилу гостевого гола в двухматчевой дуэли (2:1, 1:0). Откровенным разочарованием стало только выступление "Ювентуса" в Лиге Чемпионов. "Бьянконери" не без труда выиграли квартет с "Порту", "Селтиком" и "Русенборгом", а второй групповой этап стал для них непреодолимым препятствием: последнее место вслед за "Байером", "Депортиво" и "Арсеналом". Впрочем, скудетто на "Делле Альпи" вполне реабилитировало Дель Пьеро и компанию в глазах болельщиков.

Сезон 2002/2003

Главный тренер: Марчелло Липпи.

Пришли: Антонио Кименти, Давиде Байокко, Эмилиано Моретти, Сальваторе Фрези, Абдулай Конко, Мауро Каморанези, Мануэле Блази, Рубен Оливера, Фабрицио Микколи, Марко Ди Вайо, Никола Аморузо.

Ушли: Микеле Параматти, Марко Занчи, Марко Ригони, Кристиан Зенони, Винсент Перикард, Маттео Бриги.

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - финал, Кубок Италии - 1/4 финала.

Летом 2002 года революцию уже никто не устраивал. Марчелло Липпи сохранил пост тренера "Ювентуса", важные футболисты остались в команде, а усиление состава было точечным. Очень удачным трансфером, как выяснилось позднее, стала покупка у "Вероны" Мауро Каморанези. Итальянец аргентинского происхождения прекрасно вписался в игровые схемы "старой синьоры" и сразу же стал приносить пользу своему новому клубу. Начинался сезон в этот раз с матча за Суперкубок, в котором "зебры" получили шанс поквитаться с "Пармой", забравшей у них несколько месяцев назад Кубок страны. Реванш удался благодаря вдохновенной игре Алессандро Дель Пьеро, записавшего в свой актив дубль. Клубный музей пополнился очередным трофеем, а 15 сентября стартовала Серия А. В первом туре "бьянконери" разгромили "Аталанту", во втором - взяли верх над "Эмполи". Четыре из пяти голов в этих поединках забил Дель Пьеро, что ещё раз подчёркивало, в какой прекрасной форме находился капитан туринцев.

Казалось бы, что ничего не предвещает беды, однако "Ювентус" неожиданно поплыл, сыграв вничью три матча подряд. Только к концу октября подопечные Липпи вернулись на победный путь, разобравшись по очереди с "Удинезе", "Моденой", "Пьяченцей", "Миланом" и "Торино". По итогам десяти туров "старая синьора" лидировала в чемпионате, но тут снова подоспел кризис: команда на протяжении четырёх игр не могла добыть три очка. Но, как оказалось, это было затишье перед бурей. В период с 22 декабря по 22 марта "зебры" крушили всех в Серии А, оступившись лишь раз в 11 матчах.

Разумеется, плодом этого фантастического цикла стало уверенное лидерство. Второе скудетто кряду замаячило на горизонте. И столь опытная команда просто не имела права не довести дело до конца. В оставшихся девяти турах "Ювентус" набрал ещё 15 очков, чего было достаточно для завоевания золота. Финишировавший вторым "Интер" отстал на приличных 7 баллов, то есть чемпионство в сезоне 2002/2003 "бьянконери" взяли решительно, можно даже сказать авторитетно. К сожалению, подобного нельзя сказать про Кубок Италии, где туринский коллектив умудрился вылететь уже на стадии 1/4 финала от не самой грозной "Перуджи". Между тем, после победы в Серии А всё внимание тифози было приковано к Манчестеру, где на легендарном "Олд Траффорд" подопечным Марчелло Липпи предстояло сразиться за триумф в Лиге Чемпионов с опытным еврокубковым бойцом "Миланом".

По пути к финалу "старая синьора" выиграла квартет с "Ньюкаслом", киевским "Динамо" и "Фейеноордом" в первом групповом этапе, а во втором - заняла второе место в квартете с "МЮ", "Базелем" и "Депортиво". В плей-офф туринцы были сильнее сначала "Барселоны", а затем "Реала" и вот развязка турнира в "Театре Мечты". Цена ошибки была крайне высока, и это повлияло на стратегию команд в этом матче. Максимально осторожный футбол ожидаемо привёл к нулевой ничьей и овертаймам. Кстати, "Ювентус" мог проиграть ещё в основное время, ведь в первой половине встречи чистый гол забил Андрей Шевченко и почему его не засчитали, до сих пор остаётся загадкой. Впрочем, как бы там ни было, победителя ЛЧ предстояло выявлять в серии пенальти.

Вот это было зрелище! Нервы на пределе не только у футболистов, но и у болельщиков! Выдающаяся игра вратарей Диды и Джанлуиджи Буффона могла продлевать эту серию до бесконечности, но главным фактором стала усталость игроков "Юве", которым просто не хватало сил нормально пробивать по воротам. В итоге самый престижный еврокубковый трофей отправился на "Сан-Сиро", но туринцы возвращались домой с высоко поднятой головой, ведь они оставили на поле всё и даже немного больше!

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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