Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007)

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Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о "Ювентусе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Марчелло Липпи.

Пришли: Андреа Мазьелло, Никола Легротталье, Стивен Аппиа.

Ушли: Давиде Байокко, Андреа Гасбаррони, Эмилиано Моретти, Эдгар Давидс (аренда), Ландри Боннефой (аренда), Марсело Салас (аренда), Марсело Салайета (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - финал.

Скудетто в двух последних сезонах наглядно демонстрировало, кто является лучшей командой Италии. Однако, как известно, забраться на вершину легче, чем удержаться на ней. Тем более, Марчелло Липпи отказался от вливания свежей крови в состав, видимо подумав, что нынешние футболисты ещё не достигли своего потолка. Скорее всего, усыпил бдительность наставника и подоспевший очередной трофей, который будто шептал: расслабься, всё хорошо. 3 августа 2003 года "Ювентус" в упорной борьбе взял верх над "Миланом" в матче за Суперкубок Италии. Примечательно, что шоу команды устроили уже в овертаймах, обменявшись голами в компенсированное время к первому из них. А победителя пришлось определять в серии пенальти, где точнее были туринцы. Эх, как же не хватало "старой синьоре" такой реализации в недавнем финале ЛЧ против всё того же "Милана".

Спустя четыре недели после выигрыша Суперкубка для "бьянконери" стартовала Серия А. И начало выдалось очень многообещающим: 8 побед в первых 10 турах при двух ничьих. "Зебры" заслуженно возглавили турнирную таблицу первенства, впрочем, конкуренты их далеко не отпускали. Благодаря этому в конце ноября гонка за скудетто обострилась. "Интер" и "Лацио" нанесли "Ювентусу" два болезненных укола, отправив команду Липпи сразу на третью строчку. При чём обошли туринский коллектив "Милан" и "Рома", вот и представьте себе, как много клубов вели борьбу за самые высокие места. Не сказать, что два поражения подряд обескуражили "старую синьору", но с темпом "россонери" и "джаллоросси" она явно не справлялась. Побеждали кое-как "бьянконери" аутсайдеров и середняков, а 8 февраля настал момент истины - важнейший гостевой поединок против "Ромы". Пожалуй, этот матч туринцы постараются поскорее забыть - 0:4 на "Стадио Олимпико" нанесли серьёзный удар как по самолюбию, так и по турнирным перспективам действующего чемпиона. Впрочем, "Ювентус" быстро собрался с мыслями и добыл 12 очков в следующих четырёх встречах Серии А.

Шансы на чемпионство и так уже были невелики, однако домашняя игра с "Миланом" могла изменить ситуацию. И она изменила, окончательно похоронив притязания "зебр" на титул. Безнадёжные 1:3 с голом престижа Чиро Феррары в самой концовке. Для подопечных Липпи именно эта дуэль стала кульминацией - с короной пришло время попрощаться. После этого чувствовалось, что руки у футболистов "Ювентуса" опустились. И результаты, как говорится, налицо. В оставшихся девяти турах "старая синьора" добыла только четыре победы при двух ничьих и трёх поражениях. Как итог - третье место с катастрофическим отставанием от чемпиона "Милана" на 13 пунктов. Реабилитироваться "бьянконери" могли за счёт Кубка Италии, но в финале этого турнира по сумме двух встреч уступили "Лацио". Не сыскал "Ювентус" успеха и в Лиге Чемпионов. Выиграв несложную группу с "Реал Сосьедадом", "Галатасараем" и "Олимпиакосом", туринцы вылетели в первом же раунде плей-офф. Обидчиком итальянской команды в 1/8 финала выступил "Депортиво". Вот так бесславно завершился сезон для "старой синьоры". Следствием этого стала отставка Марчелло Липпи с поста главного тренера. Опытный специалист отправился выводить на новый уровень сборную Италии, а его преемником у руля "зебр" стал Фабио Капелло.

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Фабио Капелло.

Пришли: Фабио Каннаваро, Жонатан Зебина, Эмерсон Феррейра, Маттео Бриги, Оливье Капо, Бенджамин Онвуачи, Адриан Муту, Златан Ибрагимович.

Ушли: Эктор Фабиан Карини, Сальваторе Фрези, Эдгар Давидс, Марк Юлиано, Антонио Ночерино, Антонио Конте, Маттео Бриги, Марсело Салас, Фабрицио Микколи, Марко Ди Вайо, Никола Легротталье (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - 1/8 финала.

Фабио Капелло учёл ошибки предшественника и на трансферах решил не экономить. Команду пополнили такие опытные исполнители, как Фабио Каннаваро, Жонатан Зебина и Эмерсон, но особняком стоял переход многообещающего шведа Златана Ибрагимовича, хорошо зарекомендовавшего себя в "Аяксе". Было очевидно, что "Ювентус" не намерен откладывать дело в долгий ящик и уже в этом сезоне хочет вернуть скудетто в Турин. А начиналась новая кампания с третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов, где "старой синьоре" предстояло побороться с "Юргорденом". И тут менее имений соперник сумел удивить итальянскую команду, сыграв вничью на "Делле Альпи" со счётом 2:2. Благо, этот урок "бьянконери" усвоили и через две недели в гостях разгромили дерзких шведов 4:1. С отличным настроением подопечные Капелло включились в баталии чемпионата. "Ювентус" катком проходил по всем своим оппонентам, исключением стала только обидная ничья с "Палермо" в четвёртом туре. А первое поражение в Серии А случилось лишь 6 ноября в 10-м туре, при чём обидчиком туринского коллектива неожиданно стала "Реджина". Впрочем, это никак не отразилось на лидирующих позициях "зебр".

До конца календарного года "старая синьора" ещё дважды потеряла очки в трудных поединках с обоими миланскими грандами, но ситуация продолжала оставаться контролируемой. Кстати, параллельно "Ювентус" без шума и пыли выиграл свою группу в Лиге Чемпионов, опередив "Баварию", "Аякс" и "Маккаби Тель-Авив". Также "бьянконери" успели стартовать в Кубке Италии сенсационным поражением от "Аталанты". И вот 13 января им предстояло спасать положение. Битва в Турине, конечно, получилась яркой, но, к сожалению, для местных тифози нерадостной. 3:3 и прощай Кубок! В то же время в национальном первенстве "зебры" стали частить с осечками: ничьи с "Пармой", "Кальяри" и "Мессиной", проигрыши "Сампдории" и "Палермо". Нельзя сказать, что шансы "Ювентуса" на скудетто таяли, но тенденция однозначно вызывала опасения. К концу февраля подопечные Капелло наконец собрались с мыслями и вернулись на победный путь. За последние 13 туров только одно поражение и две мировые. Более чем чемпионский показатель! "Бьянконери", обогнав на 7 очков "Милан", добыли 28-е скудетто в своей истории. Кстати лучшим бомбардиром команды в Серии А стал новичок Ибрагимович, наколотивший 16 голов.

А вот на Лигу Чемпионов силёнок у "Юве" не хватило. В 1/8 финала туринская банда сумела дожать мадридский "Реал", но с "Ливерпулем" в следующей стадии такой фокус уже не прокатил. "Красные" упирались как могли и всё-таки отстояли нулевую ничью в гостях после победы 2:1 на "Энфилде". Работой Капелло на тренерском мостике, в принципе, все были довольны. По мнению многих экспертов, у "старой синьоры" была сильнейшая оборона и атака в Италии. Неплохо для первого сезона, не так ли?

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Фабио Капелло.

Пришли: Джорджио Кьеллини, Федерико Бальдзаретти, Джулиано Джанникедда, Роберт Ковач, Патрик Виейра, Фабрицио Микколи, Кристиан Аббьяти (аренда), Гладстон (аренда), Клаудио Маркизио (академия).

Ушли: Антонио Кименти, Чиро Феррара, Паоло Монтеро, Бенджамин Онвуачи, Энцо Мареска, Стивен Аппиа, Игор Тудор (аренда), Никола Легротталье (аренда), Алессио Таккинарди (аренда), Фабрицио Микколи (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - 1/4 финала.

Задачи на новый сезон были очевидны - защитить чемпионский титул и сделать шаг (а лучше два) вперёд в Лиге Чемпионов. Под это дело Фабио Капелло купил ряд новых футболистов, самым звёздным из которых являлся Патрик Виейра. Параллельно клуб расстался с несколькими значимыми ветеранами, однако в рамках стратегии омоложения состава этот шаг был вполне оправданным. Очередной розыгрыш Серии А стартовал для "Ювентуса" 28 августа домашним поединком против "Кьево", который завершился минимальной победой туринского коллектива. И это стало отличным подспорьем для выдающегося отрезка в чемпионате. Вплоть до 10-го тура "старая синьора" неизменно выигрывала, оставив за этот период с носом среди прочих и "Интер".

А вот 29 октября "зебры" получили болезненную пощёчину - "Милан" уверенно разобрался с действующим обладателем скудетто, взяв верх со счётом 3:1. Если вы подумали, что это поражение как-то повлияло на "бьянконери", то ошиблись. Фиаско только раззадорило подопечных Капелло, которые больше не проигрывали в текущем розыгрыше Серии А. Единичные осечки никак не мешали "Ювентусу" убеждённо следовать навстречу золотым медалям. Справедливости ради, стоит отметить, что было место и небольшому кризису. В течение месяца - с 25 марта по 22 апреля - туринцы пять раз подряд сыграли вничью, подпустив к себе звёздный "Милан" Карло Анчелотти. Впрочем, в нужный момент команда мобилизовалась и спокойно довела начатое до логического завершения, одолев в трёх последних турах "Сиену", "Палермо" и "Реджину". Итоговая разница от серебряного призёра составила всего три очка. Но удивляться этому не стоит. "Зебры", конечно, были великолепны, но не менее хороши были и "россонери".

Пока "Ювентус" вёл ожесточённую борьбу с миланцами в национальном первенстве, в других турнирах у команды не особо задалось. С Кубком Италии "старая синьора" попрощалась на стадии 1/4 финала, уступив "Роме" по сумме двух встреч из-за правила гостевого гола. А вот в Лиге Чемпионов это правило сыграло в пользу "бьянконери", позволив выбить в 1/8 финала из еврокубкового соревнования бременский "Вердер". До этого "Ювентус" выиграл группу с "Баварией", "Брюгге" и венским "Рапидом", а после - оказался слабее будущего финалиста "Арсенала". Данный сезон был бы вполне рядовым, если бы не произошедшее в мае. Полиция раскрыла сговор между руководителями ряда клубов и футбольными судьями. Под подозрением оказались и туринцы. Расследование показало, что боссы "Юве", в частности гендиректор Лучано Моджи, участвовали в покупке матчей и сговоре. Скандал получился грандиозным, против виновных начали вводить санкции и "зебрам" досталось больше всех. Их лишили двух последних скудетто и сослали в Серию Б. Пока сборная Италии добывала победу на Чемпионате Мира, сильнейшая команда страны отправлялась в болото второго дивизиона. Да уж, так называемое "Кальчополи" на "Делле Альпи" запомнят надолго.

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Дидье Дешам, Джанкарло Коррадини (и.о.).

Пришли: Жан-Ален Бумсонг, Кристиано Дзанетти, Марко Маркьонни, Эмануэле Беларди (аренда), Валерий Божинов (аренда), Паоло Де Челье (академия), Себастьян Джовинко (аренда).

Ушли: Лилиан Тюрам, Фабио Каннаваро, Джанлука Дзамбротта, Джанлука Пессотто, Абдулай Конко, Эмерсон Феррейра, Патрик Виейра, Адриан Муту, Златан Ибрагимович, Мануэле Блази (аренда).

Итог: Серия Б - 1-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - третий отборочный раунд.

Громкий коррупционный скандал ударил по "Ювентусу" не только отобранными титулами и ссылкой в Серию Б, но и ощутимыми потерями в составе. Разумеется, далеко не все звёзды захотели терять год во втором дивизионе. Таким образом, "старая синьора" не досчиталась Лилиана Тюрама, Фабио Каннаваро, Джанлуки Дзамбротты, Эмерсона, Патрика Виейра, Адриана Муту и Златана Ибрагимовича. Покинул свой пост и главный тренер Фабио Каннаваро, принявший приглашение мадридского "Реала". Сменил его у руля "бьянконери" Дидье Дешам, успевший до этого порулить только в "Монако". Обескровленным назвать "Ювентус", конечно, язык не поворачивается, ведь в команде остались такие мастодонты, как Джанлуиджи Буффон, Мауро Каморанези, Павел Недвед, Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро. Но насколько ослабли "зебры" с учётом ухода всех вышеупомянутых футболистов, думаю, пояснять не стоит. Задача по возвращению в Серию А была, безусловно, решаемой, однако она осложнялась ещё одним видом штрафных санкций - минус 9 очков перед началом турнира. В общем, работы было хоть отбавляй! Оступившись в стартовом туре первенства (ничья с "Римини"), туринцы отряхнулись и начали планомерно уничтожать всех оппонентов.

По итогам первого круга "Ювентус" добыл 14 побед, расписал 6 мировых и потерпел 1 поражение. Подопечные Дешама ожидаемо закрепились на вершине турнирной таблицы. Главное было не сбавлять обороты во второй половине сезона. Сказано - сделано! Не особо напрягаясь, "зебры" продолжили путь к возвращению в элиту. В итоге цель была достигнута досрочно - уже в 39-м туре команда гарантировала себе повышение в классе, а спустя неделю статус победителя Серии Б.

Не обошлось в данной ситуации и без грустной нотки. 26 мая было объявлено об отставке Дидье Дешама, который окончательно рассорился с руководством клуба. В двух последних матчах "старой синьорой" руководил Джанкарло Коррадини и оба они были проиграны. Впрочем, это уже не имело никакого значения, ведь к тому моменту все мысли футболистов "Ювентуса" были связаны с Серией А. Кстати, а что там Кубок Италии? Участие в данном соревновании принесло "бьянконери" лишь разочарование. Вылет в предварительном раунде от "Наполи" был скорее продолжением кошмара прошлой кампании, ведь случился он ещё в августе. Анализировать успехи "зебр" в Серии Б, пожалуй, нет смысла. Всё, что произошло было логично и закономерно. А вот как "Ювентус" будет строить новую команду, узнаем очень скоро - в третьей части нашего материала.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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