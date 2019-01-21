Футбол XXI века: "Ювентус" (2007-2011)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о "Ювентусе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Главный тренер: Клаудио Раньери.

Пришли: Эмануэле Беларди, Зденек Грыгера, Кристиан Молинаро, Доменико Кришито, Жорже Андраде, Мохаммед Сиссоко, Тьягу Мендеш, Серхио Альмирон, Антонио Ночерино, Хасан Салихамиджич, Винченцо Яквинта, Гульельмо Стендардо (аренда), Кристиан Паскуато (академия).

Ушли: Ландри Боннефой, Жан-Ален Бумсонг, Фелипе Пикколо, Роберт Ковач, Игор Тудор, Паоло Де Челье, Федерико Бальдзаретти, Маттео Паро, Мануэле Блази, Алессио Таккинарди, Джулиано Джанникедда, Оливье Капо, Фабрицио Микколи, Марсело Салайета, Клаудио Маркизио (аренда), Доменико Кришито (аренда).

Итог: Серия А - 3-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/4 финала.

На смену Дидье Дешаму и его временному преемнику Джанкарло Коррадини пришёл Клаудио Раньери. "Ювентус" переманил опытного наставника из "Пармы", надеясь, что тот сможет в кратчайшие сроки вернуть команду в лидирующую группу Серии А. Разумеется, под новые задачи "старой синьоре" понадобились и новые футболисты. В связи с этим, туринский клуб подписал более десяти новичков, параллельно попрощавшись с ещё большим количеством исполнителей. Заметно перетряхнув состав, "зебры" ярко отметили возвращение в элитный дивизион. В первом туре чемпионата подопечные Раньери сокрушили "Ливорно" со счётом 5:1. Сразу видно - соскучились по серьёзным баталиям.

Затем туринцы с огромным трудом добыли гостевую победу над "Кальяри" и Серия А вместе с другими национальными первенствами ушла на международный перерыв. Пауза традиционно спутывает карты многим командам, не стал исключением и "Ювентус". После возвращения из сборных игроки выглядели, как сонные мухи, и это мгновенно отобразилось на результатах: поражение от "Удинезе" и ничья с "Ромой". Потеряв кураж, с которым удалось стартовать, "бьянконери" выглядели максимально нестабильно. До конца календарного года "старая синьора" одержала 8 побед при 4 мировых и 1 проигрыше. В целом, цифры неплохие, но учитывая, что команда теряла очки практически через тур, общее впечатление более чем обманчиво. Нельзя сказать, что кто-то ждал от "Ювентуса" борьбы за скудетто, но число абсолютно ненужных осечек расстраивало туринских тифози. В Новый год "зебры" вкатывались в похожем ключе. Ничьи с "Катанией" и "Сампдорией" - это следствие исключительно отсутствия характера. То, что без волевых усилий в футболе никуда, показала и январская дуэль с "Интером" в Кубке Италии. На стадии 1/4 финала команды затеяли серьёзный бой, наколотив друг другу за два матча 9 голов. В итоге "нерадзурри" забили на один больше и прошли в следующий раунд, а "Ювентус" попрощался с турниром, сетуя только на собственную мягкотелость. Таким образом, на четыре последних месяца у "бьянконери" осталась лишь одна задача - как можно лучше выступить в Серии А. В Лиге Чемпионов, по понятным причинам, "старая синьора" участия не принимала. Впрочем, облегчённый график вдохновения туринскому коллективу не добавил. В лучших традициях первой половины сезона "Ювентус" сменял одну-две победы ничьей или поражением.

В актив себе подопечные Раньери могут записать только апрель, в течение которого они набрали 12 очков в пяти матчах. А вот май был напрочь провален: сначала скромная "Сиена" прихлопнула более именитого соперника, а потом ещё и "Катания" с "Сампдорией" не позволили обыграть себя. Как итог - 72 очка в 38 турах и железное третье место в турнирной таблице Серии А. Результат более чем приемлемый, однако игра, как ни крути, оставляла у болельщиков не самое приятное послевкусие.

Сезон 2008/2009

Главный тренер: Клаудио Раньери, Чиро Феррара.

Пришли: Алекс Маннингер, Антонио Кименти, Улоф Мельберг, Паоло Де Челье, Альбин Экдаль, Кристиан Поульсен, Яго Фальке, Амаури, Чиро Иммобиле, Дарио Кнежевич (аренда).

Ушли: Эмануэле Беларди, Антонио Миранте, Жорже Андраде, Доменико Кришито, Алессандро Биринделли, Антонио Ночерино, Давиде Ланцафаме, Раффаэле Палладино, Серхио Альмирон (аренда).

Итог: Серия А - 2-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - 1/2 финала.

По итогам прошлого сезона у команды появился стабильный костяк, поэтому трансферная кампания лета 2008 года не была столь насыщенной, как предыдущая. "Ювентус" по большей части работал над усилением скамейки запасных. Учитывая, что в новом футбольном году туринцам предстояло сражаться сразу на три фронта, стратегия вполне правильная. А стартовал сезон для "зебр" в этот раз матчами третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. На своём поле (с недавних пор это не "Делле Альпи", а Олимийский стадион Турина) "старая синьора" разгромила словацкую "Артмедию Петржалку" со счётом 4:0, превратив ответную игру в формальность. А вот в Серии А начать за здравие не вышло - обидная ничья с "Фиорентиной" из-за пропущенного гола на 89-й минуте. Затем подопечные Раньери добыли минимальные победы над "Удинезе" и "Кальяри", и угодили в непродолжительный кризис. В период с 24 сентября по 18 октября "бьянконери" потерпели два поражения и дважды довольствовались ничьими. Но, как оказалось, эти неудачи лишь раззадорили "Ювентус", который в течение следующего месяца выиграл все пять поединков в чемпионате. Остановить поймавших кураж "зебр" смог только миланский "Интер" в 13-м туре. Фиаско во всеитальянском дерби - это, конечно, обидно, однако на общее настроение туринского коллектива оно никак не повлияло. "Старая синьора" продолжила выносить всех без разбора и закрепилась на втором месте в турнирной таблице первенства. Параллельно "Ювентус" стал победителем непростой группы в Лиге Чемпионов, опередив "Реал", "Зенит" и БАТЭ.

Правда, в плей-офф турнира команду ожидало разочарование. Уже на стадии 1/8 финала подопечным Раньери достался крепкий "Челси", который и выбил гранда Серии А из престижного соревнования. Вернёмся к внутренним баталиям. Январь получился не самым плодотворным для "бьянконери": 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Данная неприятная серия, разумеется, негативно отразилась на шансах команды в гонке за скудетто. В феврале и марте пришлось нагонять упущенное. И невозможно отрицать, что у "Ювентуса" всё получалось. Туринцы за два месяца выиграли 6 из 7 матчей в чемпионате. А вот что произошло потом, объяснить довольно сложно. "Зебры" попали то ли в функциональную, то ли в эмоциональную яму. То ли футболисты решили слить Раньери. Вопросов больше, чем ответов, а результаты, как говорится, налицо. С 5 апреля по 17 мая "старая синьора" не победила ни разу в семи матчах Серии А, а также попрощалась с Кубком Италии по итогам противостояния с "Лацио". Руководству клуба ничего не оставалось, кроме как уволить тренера. 18 мая Раньери отправили в отставку, а команду принял наставник молодёжки Чиро Феррара. Под его руководством "Ювентус" одолел "Сиену" и "Лацио", что позволило туринцам финишировать на второй строчке. При этом "Милан" удалось обогнать только за счёт преимущества в личных встречах, а отставание от чемпиона "Интера" составило целых 10 очков. Очередной спорный сезон подошёл к концу. 5 июня Феррару утвердили на посту главного тренера, ну а болельщикам "бьянконери" оставалось только верить в лучшее. Вдруг Чиро, истинная легенда клуба, именно тот, кто вернёт "Ювентус" на трон итальянского футбола?

Сезон 2009/2010

Главный тренер: Чиро Феррара, Альберто Дзаккерони.

Пришли: Фабио Каннаваро, Фабио Гроссо, Фелипе Мело, Диего, Мартин Касерес (аренда), Антонио Кандрева (аренда).

Ушли: Улоф Мельберг, Марко Маркьонни, Кристиано Дзанетти, Павел Недвед, Кристиан Молинаро (аренда), Лоренцо Ариаудо (аренда), Альбин Экдаль (аренда), Тьягу Мендеш (аренда), Серхио Альмирон (аренда).

Итог: Серия А - 7-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Италии - 1/4 финала.

На фоне тренерской чехарды в "Ювентусе" в конце прошлого сезона произошло по-настоящему эпохальное событие. Клуб покинул легендарный полузащитник Павел Недвед, решивший завершить карьеру в возрасте 36 лет. После своего последнего матча хавбек трогательно попрощался с командой и болельщиками, отправившись на заслуженный отдых.

Ушли и некоторые другие ветераны, правда это не означало, что взят курс на омоложение состава. Данный факт подтверждается входящими трансферами - это были преимущественно опытные бойцы, особняком стоит возвращение обладателя "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро. Чиро Феррара впервые в тренерской карьере занимался полноценной подготовкой команды к сезону. Малоопытный специалист, разумеется, не мог сразу действовать безошибочно (хотя Гвардиола и Зидан поспорили бы). Тем не менее, к старту кампании "старая синьора" подошла в прекрасной форме. В первых четырёх турах Серии А "зебры" одержали четыре победы с общим счётом 8-1. При чём соперники были далеко не проходными, среди прочих это "Рома" и "Лацио".

А вот во второй половине сентября туринцы поплыли, потеряв очки в четырёх встречах кряду. На этом стабильность "Ювентуса" в сезоне 2009/2010 закончилась от слова "совсем". В чемпионате "бьянконери" могли разгромить "Сампдорию", через три дня - уступить "Наполи", ещё через неделю - уничтожить "Аталанту". Окончательно дела испортились в конце ноября. Подопечные Феррары буквально за месяц проиграли три из четырёх поединков в национальном первенстве, да ещё и вылетели из Лиги Чемпионов. В еврокубковом соревновании команда уверенно шагала в плей-офф, но, потерпев поражения от "Бордо" и "Баварии" в двух заключительных турах, рухнула на третье место в квартете. В январе неудачи "старой синьоры" не завершились, а лишь обрели новые краски. Победив "Парму" в 18-м туре Серии А, "Ювентус" был повержен в трёх последующих матчах и скатился на шестую строчку. А 28 января "зебры" покинули Кубок Италии - не по зубам им оказался миланский "Интер".

И это стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. Феррара был уволен с занимаемой должности, а спасать тонущий туринский корабль доверили Альберто Дзаккерони. Однако новый наставник панацеей не стал. "Ювентус" по-прежнему сильно лихорадило, какие-либо серии выделить в этой кутерьме довольно сложно, поэтому мы просто приведём сухие статистические цифры. В чемпионате Италии "старая синьора" под руководством Дзаккерони провела 17 матчей, одержала 6 побед, четырежды сыграла вничью и 7 раз проиграла, 22 забитых гола и 28 пропущенных. Общее впечатление, как мы видим, ужасное. Итоговое место - седьмое, которое позволяло квалифицироваться в Лигу Европы. Только возникает вопрос - есть ли в этом смысл? Ведь в нынешней кампании "Ювентус" бездарно слил этот турнир, умудрившись в 1/8 финала потерпеть поражение от "Фулхэма" со счётом 1:4 после домашней победы 3:1. Кстати, данный результат также входит в копилку "достижений" Дзаккерони. Абсолютно никто не удивился, когда клуб объявил об отставке тренера. Сам специалист поспешил оправдаться, что ему помешали большое количество травмированных футболистов и не самый удачный подбор исполнителей. Возможно, зерно истины в этих высказываниях есть, но результаты красноречиво говорят и о том, что наставник также не может быть доволен своей работой. "Зебры" приступили к поиску нового рулевого и новых игроков. После этого сезона всем стало понятно, что косметическими мерами здесь не обойтись.

Сезон 2010/2011

Главный тренер: Луиджи Дельнери.

Пришли: Марко Сторари, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Милош Красич, Хорхе Мартинес, Лука Тони, Давиде Ланцафаме, Леандро Ринаудо (аренда), Фредерик Соренсен (аренда), Арман Траоре (аренда), Марко Мотта (аренда), Альберто Аквилани (аренда), Симоне Пепе (аренда), Фабио Квальярелла (аренда), Алессандро Матри (аренда).

Ушли: Антонио Кименти, Кристиан Молинаро, Лоренцо Ариаудо, Никола Легротталье, Фабио Каннаваро, Жонатан Зебина, Альбин Экдаль, Серхио Альмирон, Кристиан Поульсен, Рубен Оливера, Мауро Каморанези, Диего, Давид Трезеге, Себастьян Джовинко (аренда), Кристиан Паскуато (аренда), Амаури (аренда).

Итог: Серия А - 7-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - 1/4 финала.

Радикальные изменения в "Ювентусе" коснулись фактически всего. Новым президентом клуба 19 мая 2010 года был назначен Андреа Аньелли, сменивший на этом посту Жан-Клода Блана. Должность главного тренера команды в этот же день занял Луиджи Дельнери, зарекомендовавший себя у руля "Сампдории". Летнее трансферное окно также было максимально насыщенным, при чём "старая синьора" взяла на вооружение систему с большим количеством арендованных игроков. Это прекрасный способ усилить состав, не тратя при этом десятки миллионов евро. Кроме того, очень много футболистов покинули "Ювентус". Среди самых заметных потерь стоит выделить уход ветеранов Фабио Каннаваро, Мауро Каморанези и Давида Трезеге. Ещё задолго до старта Серии А у "зебр" была возможность тихо войти в сезон через матчи квалификации Лиги Европы. В третьем отборочном раунде подопечные Дельнери дважды взяли верх над ирландским "Шэмрок Роверс", а в раунде плей-офф - также два раза был обыгран "Штурм Грац".

29 августа подоспел первый тур чемпионата, в котором "бьянконери" сенсационно уступили скромному "Бари". Далее последовала домашняя ничья с "Сампдорией" и только в третьем туре "Ювентус" добыл первую победу в новой кампании национального первенства - со счётом 4:0 был разгромлен "Удинезе". Однако этот результат отнюдь не означал конец серии неудач. По сути, эта серия длилась весь сезон. До конца календарного года "бьянконери" лишь дважды сумели одержать две победы подряд, в остальных случаях за триумфом неизменно приходила потеря очков. Статистика первого круга Серии А, безусловно, оставляла желать лучшего: 8 побед, 7 ничьих, 4 поражения и шестое место в турнирной таблице. Намёков на борьбу за скудетто и близко не было. Параллельно туринцев охватил ничейный синдром в Лиге Европы. Можете себе представить - шесть ничьих в шести поединках группового этапа. Явление это, конечно, запоминающееся, но для выхода в плей-офф 6 очков оказалось недостаточно. Опередили "зебр" "Манчестер Сити" и "Лех Познань", а замкнул квартет "Ред Булл Зальцбург". Очень быстро "Ювентус" попрощался и с Кубком Италии. В 1/8 финала турнира команда Дельнери без проблем разобралась с "Катанией", а вот в следующем раунде бесславно проиграла "Роме". Таким образом, к февралю у "старой синьоры" осталась лишь одна задача - максимально успешно выступить в чемпионате.

Казалось бы, одни плюсы - отвлекаться ни на что не надо, бери и улучшай свои показатели, готовясь минимум неделю к следующей встрече. Но на практике дела "бьянконери" только ухудшились. Второй круг туринский коллектив провёл ещё хуже, чем первый. За этот период "Ювентус" умудрился потерпеть 6 поражений при 7 победах и 6 ничьих. Откровенно говоря, результаты крепкого середняка, но не более того. Вот и итоговая позиция оказалась под стать данной характеристике. Лишь седьмая строчка вслед за "Миланом", "Интером", "Наполи", "Удинезе", Лацио" и "Ромой". Несомненный позор для клуба такого калибра. Кроме всего прочего ещё и путёвка в Лигу Европы ускользнула из-под носа ребят Луиджи Дельнери. В еврокубковый турнир вместо "старой синьоры" квалифицировался "Палермо", добравшийся в указанном сезоне до финала Кубка Италии. В общем, судьба главного тренера была предрешена. Очевидно, что такой провал по всем фронтам ему никто не простит. Под руководством Дельнери "Ювентус" выиграл всего 20 матчей из 50. Ну правда, куда это годится?

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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