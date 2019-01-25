Футбол XXI века: "Ювентус" (2011-2015)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с четвёртой частью материала о "Ювентусе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, а третью - здесь.

Сезон 2011/2012

Главный тренер: Антонио Конте.

Пришли: Фредерик Соренсен, Рето Циглер, Штефан Лихтштайнер, Марко Мотта, Микеле Пациенца, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Симоне Падоин, Эмануэле Джаккерини, Симоне Пепе, Элджеро Элиа, Мирко Вучинич, Фабио Квальярелла, Алессандро Матри, Мартин Касерес (аренда), Марсело Эстигаррибия (аренда), Марко Боррьелло (аренда).

Ушли: Зденек Грыгера, Фредерик Соренсен, Мохаммед Сиссоко, Тьягу Мендеш, Хасан Салихамиджич, Себастьян Джовинко, Давиде Ланцафаме, Амаури, Лука Тони, Рето Циглер (аренда), Фелипе Мело (аренда), Винченцо Яквинта (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - не участвовал, Кубок Италии - финалист.

"Ювентус" снова решил попробовать старую добрую схему с легендой клуба на тренерском мостике. Были совсем недавно в этом амплуа Дидье Дешам, Чиро Феррара и даже многоопытный Фабио Капелло, теперь настала очередь многообещающего Антонио Конте. Кстати, новому наставнику в отличие от предшественников нехило повезло с усилением состава. В Турин перебрались повидавший футбол Артуро Видаль, маэстро Андреа Пирло и многие другие. Оставалось только слепить из этих ребят конкурентоспособную команду. Наиграв кое-какие связи в ходе предсезонной подготовки, "старая синьора" довольно бодро ворвалась в стартовавший розыгрыш Серии А. Примечательно, что начинать пришлось сразу со второго тура, поскольку первый был перенесён из-за забастовки, объявленной итальянской ассоциацией игроков. 11 сентября в дебютном официальном матче Конте "Ювентус" не оставил шансов "Парме", через неделю "зебры" закрепили свой успех гостевой победой над "Сиеной". Нельзя не отметить, что с "крестоносцами" туринцы сражались уже на новеньком 41-тысячном стадионе, построенном на месте снесённого "Делле Альпи". А вот продлить выигрышную серию "бьянконери", к сожалению, не удалось. Две подряд ничьи с "Болоньей" и "Катанией" немного выбили почву из-под ног "чёрно-белых", но при этом было понимание, что впереди ещё уйма времени, чтобы всё исправить. 2 октября в мегаважном поединке против действующего чемпиона "Милана" Конте предстояло сдать первый серьёзный экзамен. И "Граф" справился с ним на отлично, вырвав три очка в битве с прямым конкурентом.

Далее снова последовало нечто, напоминающее самоуспокоение - 0:0 с "Кьево" и 2:2 с "Дженоа". Серьёзно за дело "Ювентус" взялся ближе к концу октября. Один за другим были обыграны "Фиорентина", "Интер", "Палермо" и "Лацио", что позволило команде закрепиться на первом месте в чемпионате. Лидерство до окончания календарного года подопечные Конте не упускали, хотя и успели потерять очки в дуэлях с "Наполи", "Ромой" и "Удинезе". После почти трёхнедельного перерыва "старая синьора" одолела "Лечче", затем расписала мировую с "Кальяри", а также добыла победы над "Аталантой" и "Удинезе". Борьба за скудетто была в самом разгаре, на пятки "зебрам" наступал "Милан". Кризис в данной ситуации туринскому коллективу был совсем ни к чему. Однако невозможно пройти весь сезон без спадов. "Ювентус" угодил в яму в феврале - в последний месяц зимы "бьянконери" смогли взять верх только над "Катанией", параллельно оступившись во встречах с "Сиеной", "Пармой" и "Миланом". Ничейный синдром продолжил беспокоить банду Конте и в первой половине марта: "Кьево", "Болонья" и "Дженоа" не дадут соврать. "Графу" срочно нужно было что-то менять, и он всё-таки нашёл рецепт. Начиная с 17 марта, "старая синьора" просто выносила соперников без разбора. Среди прочих досталось "Фиорентине" (0:5), "Интеру" (0:2), "Наполи" (0:3) и "Роме" (0:4). К 31-му туру "Ювентус" вернулся на первую строчку в чемпионате и больше не давал усомниться в том, кто возьмёт золото в этой кампании. Набравшая ход туринская команда только в 36-м туре подарила 1 очко "Лечче". Впрочем, это никак не повлияло на завоевание долгожданного скудетто - отрыв в 4 пункта от "Милана" и итальянская футбольная корона спустя девять лет (не забываем про Кальчополи, отобравшем два титула) вернулась в Пьемонт.

Это, конечно, и стало центральным событием сезона, но нельзя обойти вниманием и другое историческое достижение "зебр". Дель Пьеро и компания в 38 турах Серии А не потерпели ни одного поражения, что произошло впервые при таком формате проведения национального первенства. А единственный проигрыш в футбольном году ожидал "старую синьору" в финале Кубка страны. Обидчиком выступил "Наполи", победивший в решающем матче турнира со счётом 2:0. Не самый удачный финальный аккорд, но в целом сезон однозначно порадовал туринских тифози.

Сезон 2012/2013

Главный тренер: Антонио Конте.

Пришли: Рубиньо, Мартин Касерес, Лусио, Маурисио Исла, Квадво Асамоа, Леонардо Спинаццола, Поль Погба, Себастьян Джовинко, Ричмонд Боакье, Маноло Габбьядини, Николя Анелька, Федерико Пелузо (аренда), Никлас Бендтнер (аренда).

Ушли: Алекс Маннингер, Фабио Гроссо, Лусио, Микеле Пациенца, Кристиан Паскуато, Милош Красич, Элджеро Элиа, Чиро Иммобиле, Алессандро Дель Пьеро, Рето Циглер (аренда), Фелипе Мело (аренда), Маноло Габбьядини (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - 1/2 финала.

Время грусти настало уже 30 июня, когда болельщикам "Ювентуса" пришлось с болью в сердце читать прощальное письмо Алессандро Дель Пьеро. Да, о скором уходе легендарной "десятки" президент Аньелли объявил ещё в октябре 2011 года, но смириться с этим решением было сложно до сих пор. Контракт "Пинтуриккьо" с клубом истёк и он получил статус свободного агента. Дель Пьеро сразу признался, что не будет выступать за другие итальянские команды. У него были варианты в Англии, Бразилии и нескольких других странах, но выбрал Сандро довольно экзотическую Австралию.

Однако потеря культового форварда была не единственной неприятностью "бьянконери" в то межсезонье. 10 августа было объявлено о длительной дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте. "Графа" отстранили от работы на 10 месяцев за сокрытие информации о проведении договорных матчей в сезоне 2010/11, когда он возглавлял "Сиену". Также в этой ситуации оказались замешаны Леонардо Бонуччи и Симоне Пепе. Кстати, пока Конте отбывал наказание возглавлял "Ювентус" Массимо Каррера, который хорошо знаком российским любителям футбола. Трансферная кампания лета 2012 года получилась менее агрессивной, нежели две предыдущих, однако это не помешало "зебрам" заполучить нужных исполнителей. Самой заметной сделкой, пожалуй, стало подписание перспективного хавбека Поля Погба, который достался клубу почти бесплатно. "Старая синьора" заплатила "Манчестер Юнайтед" всего миллион евро за воспитание молодого игрока, что предусмотрено правилами ФИФА. Что ж, давайте наконец ближе к делу, точнее к футболу. 11 августа "Ювентус" получил отличную возможность отомстить "Наполи" за поражение в финале Кубка несколько месяцев назад. В столице Китая Пекине команды разыгрывали Суперкубок Италии и со стартового свистка оппоненты дали друг другу понять, что никто уступать не намерен. И заруба действительно удалась. Шесть голов, два удаления, куча жёлтых карточек - складывалось ощущение, что футболисты сражаются в финале Лиги Чемпионов или Чемпионата Мира. Победу в итоге добыли "бьянконери", правда сделать это удалось только в овертаймах - "партенопейцы" упирались до последнего. Ровно через две недели после битвы в Поднебесной "Ювентус" стартовал в Серии А. Первой жертвой туринцев стала "Парма", затем "зебры" без проблем взяли верх над "Удинезе", "Дженоа" и "Кьево".

Первая потеря очков случилась только в пятом туре - на родном для себя "Артемио Франки" выстояла "Фиорентина". После гостевой ничьей с "фиалками" подопечные Конте/Карреры вновь начали уничтожать своих соперников: в списке поверженных действующим чемпионом числились "Рома", "Сиена", "Наполи", "Катания" и "Болонья". Стоит ли говорить, что при таких результатах "старая синьора" архиуверенно лидировала в национальном первенстве. Между тем, 5 октября стало известно, что Антонио Конте сможет вернуться к работе на полгода ранее оговоренного срока. Апелляцию тренера удовлетворил спортивный арбитражный суд Италии. Новость, безусловно, хорошая, но впереди ещё было много матчей, на которые "Граф" с трибун не мог влиять в полной мере. Одним из таких стала встреча с "Интером" 3 ноября. "Нерадзурри" к 11-му туру шли вторыми в Серии А, являясь главным преследователем "бьянконери". Важность очного поединка была очевидна, как и победа в нём. Артуро Видаль открыл счёт уже на первой минуте, однако резвый старт отнюдь не гарантирует очки. Во втором тайме миланцы забили три безответных гола и вплотную приблизились к обыгранному оппоненту в турнирной таблице. Впрочем, поражение в одной битве не означает фиаско в войне. "Ювентус" быстро пришёл в себя и начал наращивать своё преимущество, а "Интер", напротив, угодил в кризис, не сумев победить в следующих трёх играх. По итогам первого круга "зебры" набрали 44 очка и неслись на всех парусах к очередному скудетто. Правда, после Нового года банду Конте начало немного штормить. В течение января "старая синьора" добыла всего 5 пунктов в 4 встречах Серии А, а также вылетела из Кубка Италии от настырного "Лацио". Упустив шанс на золотой дубль, "Ювентус" вернулся на победный путь и в период с 3 февраля по 8 мая выиграл в чемпионате 12 из 14 матчей. Остановить туринского монстра получилось только у "Ромы" (1:0) и "Наполи" (1:1). Итальянское золото досрочно отправилось на "Альянц Стадиум", поэтому в двух последних турах "зебры" откровенно валяли дурака.

Ничья с "Кальяри" и проигрыш "Сампдории" - это как раз из категории "мыслями уже в отпуске". И действительно, зачем напрягаться при отсутствии серьёзных задач. К маю "бьянконери" даже позабыли запах Лиги Чемпионов, откуда команда выбыла ещё 10 апреля. Выйдя победителем из группы с "Шахтёром", "Челси" и "Нордшелландом", а также одолев "Селтик" в 1/8 финала, "Ювентус" наткнулся на грозную "Баварию" Юппа Хайнкеса. На будущем триумфаторе турнира и завершилось приключение коллектива Конте. Вот такой вот непростой сезон с дежурным скудетто и регрессом в других соревнованиях. Хотя может это был разгон перед чем-то великим?

Сезон 2013/2014

Главный тренер: Антонио Конте.

Пришли: Анджело Огбонна, Федерико Пелузо, Мбайе Диань, Доменико Берарди, Карлос Тевес, Фернандо Льоренте, Пабло Освальдо (аренда).

Ушли: Лука Марроне, Леонардо Спинаццола, Фелипе Мело, Эмануэле Джаккерини, Алессандро Матри, Маноло Габбьядини, Николя Анелька, Винченцо Яквинта, Рето Циглер (аренда), Паоло Де Челье (аренда), Доменико Берарди (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - невыход из группы, Кубок Италии - 1/4 финала.

Антонио Конте, ожидаемо сохранил пост главного тренера "Ювентуса", а клуб, тем временем, точечными трансферами постарался усилить состав. Наиболее значимой сделкой стал переход из "Манчестер Сити" нападающего Карлоса Тевеса. При этом весомых потерь у команды не было - покинули "Альянц Стадиум" только те футболисты, которые не входили в планы тренерского штаба. Тем не менее, предсезонная подготовка "старой синьоры" вызывала серьёзные опасения. "Зебры" победили только региональную "Валле Д'Аосту" и свою Примаверу, а вот в матчах с "Миланом", "Сассуоло", "Эвертоном", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интером" туринский коллектив терпел поражения. Да, по большей части в серии пенальти, но всё равно подобная тенденция не могла не напрягать тифози. Расставить все точки над "i" предстояло 18 августа в первой официальной игре сезона. В соперниках у "Ювентуса" был крепкий "Лацио", однако когда команды вышли на поле, разный уровень оппонентов был виден невооружённым глазом. В итоге разгром со счётом 4:0 и очередной трофей отправляется в музей "бьянконери".

Ярко стартовали подопечные Конте и в Серии А. До восьмого тура туринцы не проигрывали, потеряв очки лишь в поединке с "Интером". Первое поражение действующему чемпиону нанесла "Фиорентина", которая благодаря феноменальной игре Джузеппе Росси взяла верх со счётом 4:2. Впрочем, "старую синьору" эта оплеуха никак не потревожила. В следующих 12 матчах "Ювентус" спокойно штамповал победы и уже к январю дал понять всем, кто возьмёт корону в этом сезоне.

Однако, как известно, успех в одном турнире не даёт права расслабляться в других. Это правило, видимо, Конте и компания забыли. "Зебры" ещё в декабре попрощались с Лигой Чемпионов, заняв третье место в группе с "Реалом", "Галатасараем" и "Копенгагеном". Примечательно, что путёвку в плей-офф "бьянконери" разыгрывали в очном матче со стамбульскими "львами" в рамках заключительного тура стадии. "Ювентус" опережал оппонента на 2 очка и должен был просто не проиграть, однако гол Уэсли Снейдера на 85-й минуте встречи шокировал не только туринских болельщиков, но и всю футбольную Италию. К неудаче в самом престижном еврокубковом соревновании 21 января присоединился провал в Кубке страны. "Рома" на своём поле преподнесла сюрприз именитым гостям, одолев их с минимальным преимуществом.

Зато в Серии А дела по-прежнему шли блестяще. Даже привычного посленовогоднего кризиса удалось избежать. В общем, с января по май "Ювентус" провёл в национальном первенстве 21 матч, в 18 из которых победил. Отобрать очки у туринского гегемона смогли только "Лацио" (1:1), "Верона" (2:2) и "Наполи" (2:0). Как итог - третье скудетто подряд и два исторических рекорда: 102 очка в 38 турах и 33 победы в турнире. Великолепные показатели, которые до сих пор никому не удалось превзойти. Ну и напоследок расскажем о путешествиях "старой синьоры" в Лиге Европы. "Зебры" имели все шансы побороться за трофей и уверенно шли к этому. В 1/16 финала "бьянконери" обыграли "Трабзонспор", в 1/8 - "Фиорентину", в 1/4 - "Лион", а вот в 1/2 - неожиданно оказались слабее "Бенфики". Да уж, остановиться в шаге от решающего поединка крайне обидно, но таков футбол!

Сезон 2014/2015

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Фредерик Соренсен, Хёрдур Магнуссон, Даниеле Ругани, Лука Марроне, Патрис Эвра, Леонардо Спинаццола, Федерико Маттьелло, Стефано Стураро, Кингсли Коман, Кристиан Паскуато, Альваро Мората, Ромуло (аренда), Роберто Перейра (аренда), Алессандро Матри (аренда).

Ушли: Рето Циглер, Федерико Пелузо, Марко Мотта, Себастьян Джовинко, Ричмонд Боакье, Фабио Квальярелла, Мирко Вучинич, Маурисио Исла (аренда), Мбайе Диань (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Италии - победитель.

15 июля 2014 года Антонио Конте объявил о своём уходе из "Ювентуса". И это без преувеличения было как гром среди ясного неба. Ходили слухи, что "Граф" не ладил с руководством клуба, в частности, в вопросах трансферной политики. По другим данным, он просто устал от работы, хотя данную версию легко можно подвергнуть сомнению в виду того, что всего через месяц Конте возглавил сборную Италии. Как бы то ни было, "старой синьоре" пришлось искать нового наставника. Выбор был сделан в пользу попылившего с "Миланом" Массимилиано Аллегри. В то межсезонье "бьянконери" закупались в основном на перспективу, исключением стал только опытный французский фулбек Патрис Эвра. Также стоит отметить подписание Альваро Мораты из "Реала". Подготовившись как следует к новой кампании, "зебры" блестяще стартовали в Серии А. В первых шести турах "Ювентус" обыграл "Кьево", "Удинезе", "Милан", "Чезену", "Аталанту" и "Рому", абсолютно заслуженно закрепившись на вершине чемпионата. Итальянское первенство окончательно превратилось в турнир без интриги. За скудетто боролась только одна команда и то, по большей части, сама с собой. Да, подопечных Аллегри соперники периодически кусали, но на их турнирных перспективах это никак не отражалось в виду слабости и нестабильности конкурентов. По итогам первого круга "Ювентус" победил в 14 матчах из 19 при 4 ничьих и 1 поражении.

Золотые медали были лишь вопросом времени, что позволяло "старой синьоре" перебросить ресурсы на другие соревнования. Вот, к примеру, Лига Чемпионов. "Зебры" вновь были близки к провалу - упрямый "Олимпиакос", финишировавший третьим в квартете, удалось обойти только благодаря ничьей с "Атлетико" в заключительном туре группового этапа. Как говорится, обошлось и слава богу, а вот в Суперкубке Италии "бьянконери" повезло меньше. 22 декабря в Дохе туринский коллектив сражался с "Наполи". Матч получился максимально напряжённым - 1:1 в основное время, ещё по голу от каждой команды в овертаймах, и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались "партенопейцы". В Серии А, тем временем, по-прежнему было всё спокойно. Во второй половине чемпионата "Ювентус" конечно чаще терял очки (7 против 5 в первой), но для возрождения интриги в гонке за скудетто этого явно было недостаточно. Титул подопечные Аллегри добыли досрочно, одолев в 34-м туре "Сампдорию".

20 мая "старая синьора" пополнила свой музей ещё одним трофеем - в финале Кубка Италии благодаря голам Джорджио Кьеллини и Алессандро Матри был бит римский "Лацио". Впереди оставалась только главная битва сезона. "Зебры" в кампании 2014/2015 доскакали до решающего поединка Лиги Чемпионов. По дороге к финалу "бьянконери" разобрались с дортмундской "Боруссией", "Монако" и мадридским "Реалом". При чём "сливочных" похоронил их же воспитанник Альваро Мората, перебравшийся в Италию прошлым летом.

Определять триумфатора ЛЧ "Ювентусу" предстояло в Берлине в противостоянии с грозной "Барселоной". Туринцы быстро пропустили от Ивана Ракитича, но после перерыва сумели отыграться, правда, на большее банды Аллегри не хватило - голы Луиса Суареса и Неймара поставили крест на мечте "старой синьоры" взять "ушастого".

Требл был так близок... Что ж, новый рулевой "Юве" начал на "Альянц Стэдиум" за здравие, то ли ещё будет.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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