Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с заключительной частью материала о "Ювентусе". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, вторую - здесь, третью - здесь, а четвёртую - здесь.

Сезон 2015/2016

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Нето, Алекс Сандро, Поль Лирола, Сами Хедира, Роландо Мандрагора, Эрнанес, Роберто Перейра, Симоне Дзадза, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Марио Лемина (аренда), Хуан Куадрадо (аренда).

Ушли: Марко Сторари, Анджело Огбонна, Фредерик Соренсен, Эдуардо Гольданига, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Симоне Пепе, Мбайе Диань, Фернандо Льоренте, Доменико Берарди, Карлос Тевес, Маурисио Исла (аренда), Кингсли Коман (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/8 финала, Кубок Италии - победитель.

Когда останавливаешься в шаге от требла, легко поверить в собственную непобедимость и на фоне этого регрессировать. В похожую ситуацию как раз и попал "Ювентус". Хотя, возможно, проблемы туринского коллектива были обусловлены достаточно серьёзным обновлением состава. Всё-таки уход таких зубров, как Артуро Видаль, Андреа Пирло и Карлос Тевес вряд ли мог пройти бесследно. Заменить их были призваны Сами Хедира, Эрнанес, Марио Манджукич и Пауло Дибала. Первым официальным матчем сезона стало противостояние с "Лацио". В китайском Шанхае команды разыграли Суперкубок Италии. Сильнее оказалась "старая синьора", однако римские "орлы" сражались достойно, удерживая интригу вплоть до середины второго тайма. Очередной трофей явно успокоил подопечных Массимилиано Аллегри и на старте Серии А это сыграло с ними злую шутку. Поражения от "Удинезе", "Ромы" и "Наполи", ничьи с "Кьево" и "Фрозиноне", а также победа над "Дженоа" благодаря автоголу и пенальти: вот такие неутешительные итоги первых шести туров чемпионата. 15-е место в турнирной таблице первенства требовало срочных мер, но тренерский штаб был не готов к такому сценарию, поэтому оперативно исправить положение не вышло. Хотя результаты и пошли вверх - в следующих четырёх поединках "зебры" обыграли "Болонью" и "Аталанту", расписали мировую с "Интером", а ложкой дёгтя стало фиаско в игре с "Сассуоло". Окончательно пришли в себя "бьянконери" к концу октября. И после этого началось нечто страшное для соперников действующего чемпиона. С 11-го по 36-й тур Серии А "Ювентус" лишь раз сыграл вничью, победив при этом в 25 (ДВАДЦАТИ ПЯТИ)!!! матчах. Команда Аллегри наглядно показала всем оппонентам, кто батя в здании. Ещё в феврале "старая синьора" взобралась на первое место в национальном первенстве, а 25 апреля официально взяла пятое скудетто подряд. Примечательно, что титул туринцам на блюдечке с голубой каёмочкой преподнёс "Наполи", уступивший в 35-м туре "Роме". Потеряв мотивацию, "зебры" позволили себе проиграть "Вероне". Так сказать, утешительный приз для "мастифов" перед их вылетом в Серию Б. 21 мая "бьянконери" добавили к своим невероятным достижениям победу в Кубке Италии. К слову, путь к финалу этого турнира был достаточно тернистым: дерби с "Торино", сложнейшая дуэль с "Лацио" в Риме и лишь по пенальти выигранное противостояние с "Интером". Да и решающий матч с "Миланом" оказался не сахар - упорная борьба, куча жёлтых карточек и победный гол на 110-й минуте в исполнении Альваро Мораты. Не удалось сыскать успеха в сезоне 2015/2016 только в Лиге Чемпионов. Уступив первую строчку в группе "Манчестер Сити", "Ювентус" нарвался в первом же раунде плей-офф на "Баварию". И хоть во встречах с мюнхенцами всё было очень даже не безнадёжно, результат на табло: 2:2 в Турине и 2:4 на немецкой земле. При этом "старая синьора" была буквально в паре минут от выхода в четвертьфинал, но точный выстрел Томаса Мюллера на 91-й минуте перевёл ответный матч в овертаймы, а там "Рекордмастер" дожал итальянцев. Несмотря на довольно слабое выступление в ЛЧ, Аллегри и его ребята вполне могут записать сезон себе в актив, ведь золотой дубль покоряется далеко не всем. А громкая еврокубковая победа пока так и осталась мечтой, ради осуществления которой всему клубу предстоит плодотворно поработать.

Сезон 2016/2017

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Дани Алвес, Маттиа Кальдара, Томас Ринкон, Миралем Пьянич, Марио Лемина, Марко Пьяца, Риккардо Орсолини, Симоне Ганц, Гонсало Игуаин, Мехди Бенатиа (аренда), Хуан Куадрадо (аренда), Мойзе Кин (академия).

Ушли: Рубиньо, Мартин Касерес, Хёрдур Магнуссон, Патрис Эвра, Маурисио Исла, Симоне Падоин, Поль Погба, Эрнанес, Роберто Перейра, Хорхе Мартинес, Альваро Мората, Лука Марроне (аренда), Симоне Дзадза (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Италии - победитель.

Перед началом сезона 2016/2017 "Ювентус" решил усилить состав такими опытными исполнителями, как Дани Алвес, Миралем Пьянич и Гонсало Игуаин. Трансфер аргентинца вовсе стал рекордным для клуба - "Наполи" было уплачено 90 миллионов евро. Была тем же летом и громкая продажа - Поль Погба перебрался в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов. Также весомой стала потеря Альваро Мораты, которого вернул в свои ряды мадридский "Реал". Старт в Серии А вышел для "старой синьоры" вполне успешным - в первых трёх турах были обыграны "Фиорентина", "Лацио" и "Сассуоло". А вот первый топ-соперник в лице "Интера" нанёс "зебрам" поражение, что позволило "Наполи" временно возглавить турнирную таблицу первенства. Правда, это была последняя интрига в том розыгрыше чемпионата, что стало уже привычным явлением. Туринцы быстро оправились от проигрыша и продолжили штамповать победы, уже в пятом туре вернув себе лидерство. После этого "бьянконери" ниже первой строчки не опускались. Хотя были поражения от "Милана", "Дженоа" и "Фиорентины", но число выигранных матчей превосходило неудачи во много раз. По итогам первого круга "Ювентус" набрал 48 очков из 57 возможных, по сути похоронив интригу в гонке за скудетто. А вот дежурный Суперкубок Италии подопечные Аллегри взять не смогли. 23 декабря "Милан" в Дохе одолел гегемона последних лет в серии пенальти. Что касается осенне-зимней части Лиги Чемпионов, то в этот раз "старая синьора" не стала допускать ошибку предыдущей кампании, позаботившись о первом месте в своей группе. Хотя "Севилья" и "Лион" бодались до последнего, в то время как загребское "Динамо" исполняло роль статиста. Давайте вернёмся к баталиям Серии А, тем более рассказывать о них особенно нечего. Команда из Турина, ожидаемо, довела дело до логического завершения, выиграв чемпионский титул в 37-м туре. Впрочем, нельзя не отметить впечатляющие выступления "Ромы" и "Наполи". Римляне и неаполитанцы набрали 87 и 86 очков соответственно, и если бы не космический уровень "Ювентуса", то скудетто вполне мог отправиться в другой город. Однако история не имеет сослагательного наклонения. Золото в шестой раз подряд досталось "зебрам", так же как и Кубок Италии. В этом турнире для банды Аллегри вновь не вышло лёгкой прогулки. Сначала "Аталанта" упиралась до финального свистка (3:2), затем здорово потрепали нервы "Милан" (2:1) и "Наполи" (3:1, 2:3), и только в финале "Лацио" выбросил белый флаг довольно быстро. Решающий матч Кубка состоялся 17 мая, спустя 10 дней прошёл последний тур Серии А, однако на десерт для туринских тифози было более изысканное блюдо. Дело в том, что "бьянконери" во второй раз за три года добрались до главной битвы Лиги Чемпионов и в этот раз явно не собирались отдавать трофей. Соперником "Ювентуса" стал действующий обладатель "ушастого" мадридский "Реал". Все вокруг твердили, что выиграть две ЛЧ подряд нереально, поэтому многие нейтральные болельщики ожидали триумфа итальянцев. Тем более, по пути к финалу "старая синьора" эффектно прихлопнула "Барселону", да и дерзким "Порту" и "Монако" шансов не оставила. Поединок проходил в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Счёт открыл Криштиану Роналду, однако ещё до перерыва шедевральный удар Марио Манджукича восстановил паритет. Не сказать, что "Реал" был значительно сильнее "Ювентуса", но во втором тайме то ли опыт, то ли удача, то ли индивидуальное мастерство, а может и всё вместе, сыграли в пользу "сливочных". Голы Роналду, Каземиро и Асенсио заставили плакать легендарного Буффона и его партнёров по команде. Очередная неудача в самом престижном еврокубковом соревновании омрачалась ещё и инцидентом в Турине. Местные болельщики эмоционально поддерживали "зебр" во время финального матча, а потом кто-то взорвал петарду, что спровоцировало давку и кучу пострадавших. Число раненых превысило 1500 человек, одна женщина умерла. Хуже окончания сезона, пожалуй, и не придумаешь!

Сезон 2017/2018

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Войцех Щесны, Маттия Де Шильо, Мехди Бенатиа, Дарио Дель Фабро, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Матеус Перейра, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Фердинандо дель Соле, Леонардо Манкусо, Бенедикт Хёведес (аренда), Дуглас Коста (аренда).

Ушли: Нето, Паоло Де Челье, Дани Алвес, Поль Лирола, Леонардо Бонуччи, Марио Лемина, Федерико Маттьелло, Кристиан Паскуато, Кингсли Коман, Симоне Ганц, Симоне Дзадза, Томас Ринкон (аренда), Марко Пьяца (аренда), Мойзе Кин (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - победитель.

Для триумфа на всех фронтах в предыдущей кампании не хватило совсем чуть-чуть, возможно, пары-тройки нужных футболистов. В связи с этим, "Ювентус" решил плотно поработать на трансферном рынке. Много игроков было куплено для глубины состава, но и про исполнителей под основу клуб не забыл. В частности, летом 2017 года в Турин перебрались Блез Матюиди, Федерико Бернардески и Дуглас Коста. А наиболее значимой потерей стал уход в "Милан" Леонардо Бонуччи. Этот футболист являлся ключевым элементом обороны "старой синьоры" не один год, но конфликт с Массимилиано Аллегри побудил опытного центрбека сменить команду. Начинать сезон "зебрам" предстояло в Риме, где местный "Лацио" де-факто принимал "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Битва на "Стадио Олимпико" удалась на славу. На дубль Чиро Иммобиле своими двумя голами ответил Пауло Дибала, при чём сделал он это на 85-й и 91-й минутах. Когда казалось, что в основное время будет зафиксирована ничья, слово взял юный воспитанник "орлов" Алессандро Мурджа, ошарашивший именитого соперника на 93-й минуте отличным открыванием и хлёстким выстрелом мимо Джанлуиджи Буффона. Такая дерзость только разозлила "бьянконери", которые стартовали в Серии А с шести побед подряд с общим счётом 18:3. Но (вы будете удивлены!) блестящий отрезок "Ювентуса" не позволил им занять первое место в чемпионате. Ведь параллельно солировал амбициозный "Наполи" Маурицио Сарри, который как раз и прибрал к рукам промежуточное лидерство. А подопечные Аллегри, между тем, забуксовали, сначала расписав мировую с "Аталантой", а затем уступив "Лацио". Вот и здравствуй третья строчка! Неужели интрига в борьбе за скудетто снова жива? "Старая синьора" бросилась исправлять ситуацию, выиграв четыре поединка кряду. А 19 ноября действующего чемпиона вновь остановили - на этот раз "Сампдория" одержала неожиданную, но при этом уверенную победу. "Зебры", впрочем, не собирались сдаваться и постепенно сокращали отставание от лидирующих "Наполи" и "Интера". До завершения первого круга "Ювентус" добыл ещё пять побед, в том числе над неаполитанцами, а также поделил очки с "Интером". Благодаря этой достойной серии туринцы хотя бы второе место за собой зарезервировали. Ну а после новогодних праздников "бьянконери" ринулись в бой с беспрецедентной свирепостью. До середины марта команда Аллегри взяла верх во всех девяти встречах национального первенства и обошла "Наполи" в турнирной таблице. Небольшой кризис коллектива Сарри в первый месяц весны привёл к тому, что судьба чемпионской гонки уже была в руках "Ювентуса". Если не всё, то многое зависело от матча на "Альянц Стэдиум" 22 апреля. "Старая синьора" принимала "партенопейцев" в родных стенах и в случае победы практически гарантировала себе золотые медали. Перед очной встречей "зебры" опережали оппонента на 4 очка, до конца чемпионата оставалось пять туров. Представьте сами, насколько важна была эта дуэль. И триумфатором из неё довольно неожиданно вышел "Наполи", который благодаря голу Калиду Кулибали на 90-й минуте сократил до минимума гандикап соперника. Права на ошибку уже никто не имел, а Сарри и компания возьми да и слей следующий поединок "Фиорентине" со счётом 0:3. "Бьянконери" с удовольствием воспользовались подарком - обыграли "Интер" и "Болонью", а в 37-м туре расписали нулевую ничью с "Ромой". Этого оказалось вполне достаточно, чтобы в седьмой раз подряд взять скудетто. За несколько дней до этого "Ювентус" пополнил свой музей ещё и Кубком Италии. Подопечные Аллегри поступательно выбили из турнира "Дженоа", "Торино" и "Аталанту", а в финале разгромили "Милан" со счётом 4:0. На внутреннем фронте снова тишь да гладь, а что там в Лиге Чемпионов? В сезоне 2017/2018 путь "старой синьоры" в самом престижном еврокубковом соревновании был сложен и тернист. Из тяжёлой группы с "Барселоной", "Спортингом" и "Олимпиакосом" удалось выйти только со второго места, затем в очень драматическом противостоянии был бит "Тоттенхэм", а в четвертьфинале произошло то, что тифози будут помнить ещё много лет. Шанс отомстить "Реалу" за поражение в прошлогоднем финале - это лишь одна из многих интриг классического противоборства. Ставки были максимально высоки и тут в первом матче в Турине "Ювентус" получает 0:3 с тем самым легендарным голом Криштиану Роналду ударом через себя. Банду Аллегри, откровенно говоря, списали со счетов, но, как оказалось, рановато. В Мадриде тренерский штаб кардинально изменил стратегию игры, вследствие чего "бьянконери" были крайне близки к историческому камбэку. Три мяча "зебры" отыграли уже к 61-й минуте и дело шло к овертаймам. Кульминация противостояния пришлась на компенсированное время. Фол Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе, пенальти, эмоции Буффона, красная карточка легендарному итальянцу и реализованный Роналду 11-метровый на 98-й минуте, после чего прозвучал финальный свисток. О правильности назначения того пенальти фанаты по всему миру спорят до сих пор, после поединка на "Сантьяго Бернабеу" было немало ярких интервью, но результат, как известно, на табло. "Бланкос" отправились за третьей подряд победой в ЛЧ, а футболисты "Ювентуса" с высоко поднятой головой покинули турнир. Сезон получился очень интересным: интрига в Серии А была жива до последних туров, в Лиге Чемпионов только мелкие детали не позволили туринцам побороться за трофей. Это и есть его величество футбол, который мы так любим!

Сезон 2018/2019

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Пришли: Маттиа Перин, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Эмре Джан, Дуглас Коста, Андреа Фавилли, Криштиану Роналду.

Ушли: Джанлуиджи Буффон, Штефан Лихтштайнер, Маттиа Кальдара, Роландо Мандрагора, Квадво Асамоа, Томас Ринкон, Клаудио Маркизио, Стефано Стураро (аренда), Марко Пьяца (аренда), Андреа Фавилли (аренда), Гонсало Игуаин (аренда).

Ну а современная история "Ювентуса" пишется сейчас на наших глазах. В межсезонье туринский клуб покинули две легенды - Джанлуиджи Буффон и Клаудио Маркизио. Но были в стане "старой синьоры" прошлым летом и хорошие новости - это возвращение из "Милана" опытнейшего Леонардо Бонуччи и покупка за рекордные 117 миллионов евро одного из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду. Правильность выбранного пути красноречиво подтверждается спортивными успехами "бьянконери". По итогам 21 тура подопечные Аллегри уверенно лидируют в Серии А, опережая идущий вторым "Наполи" на 9 очков. В Кубке Италии "зебры" уже добрались до четвертьфинала, где сыграют с "Аталантой". Непростой экзамен предстоит "Ювентусу" в Лиге Чемпионов - в 1/8 финала итальянцам будет противостоять крепкий "Атлетико" из Мадрида. Кстати, группу свою туринцы спокойно выиграли, оставив позади себя "Манчестер Юнайтед", "Валенсию" и "Янг Бойз". Ну а совсем недавно, 16 января, команда взяла первый трофей в нынешней кампании - в матче за Суперкубок Италии был повержен "Милан". Победный гол, между прочим, на счету Роналду. Как считаете, поможет португалец добыть своему новому коллективу вожделенный требл? Да и самому форварду это достижение ранее никогда не покорялось - хорошая мотивация, как не крути. В общем, интриг предостаточно, а значит самое интересное ещё впереди!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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