Футболист "Алании", оскорбивший Касаткину, также писал оскорбления теннисисту из Казахстана

Фото: инстаграм Дмитрия Попко/Автор неизвестен

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко рассказал, что он подвергся оскорбления от футболиста владикавказской "Алании" Владимира Хубулова, который оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину.

"#### ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не играют, как ты сливаешь", - написал Хубулов в Direct инстаграма Попко.

Напомним, что руководство "Алании" приняло решение оштрафовать Хубулова на три зарплаты за оскорбление Касаткиной. Сам футболист извинился за свой поступок.

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