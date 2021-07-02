Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне
Фото инстаграм "Алании"
Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов неадекватно отреагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной.
24-летняя россиянка накануне вылетела с Уимблдона, проиграв латышке Елене Остапенко.
"Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***", - написал Хубулов в инстаграме.
"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала Касаткина в ответ.
"Футбольный клуб "Алания" всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам", - отреагировал на произошедшее клуб из Владикавказа.
Сам Хубулов после шквала критики удалил свой аккаунт в инстаграме.
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