Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне

Теги алания владикавказвладимир хубулов

Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне

Фото инстаграм "Алании"

Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов неадекватно отреагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной.

24-летняя россиянка накануне вылетела с Уимблдона, проиграв латышке Елене Остапенко.

"Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***", - написал Хубулов в инстаграме.

"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала Касаткина в ответ.

"Футбольный клуб "Алания" всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам", - отреагировал на произошедшее клуб из Владикавказа.

Сам Хубулов после шквала критики удалил свой аккаунт в инстаграме.

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